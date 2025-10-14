हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोJupiter Transit 2025: धनतेरस की रात गुरु का गोचर, दो राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव! जानिए उपाय

Jupiter Transit 2025: धनतेरस की रात गुरु का गोचर, दो राशियों पर पड़ेगा अशुभ प्रभाव! जानिए उपाय

Guru Gochar 2025: धनतेरस का पर्व इस साल 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस दिन गुरु कर्क राशि में रात को 9:39 मिनट पर गोचर कर रहे हैं. गुरु के इस गोचर से दो राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा.

By : गौरव अग्निहोत्री | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 14 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Preferred Sources

Jupiter Transit 2025: इस साल धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इन दिन देव गुरु बृहस्पति का गोचर होने वाला है. यह गोचर कर्क राशि में 18 अक्टूबर धनतेरस की रात को 9:39 मिनट पर होगा. गुरु के इस गोचर से दो राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ेगा.

इन राशि के जातकों की सेहत पर गहरा असर पड़ सकता है. गुरु के कर्क राशि में रहने की वजह से इसका प्रभाव 5 दिसंबर को दोपहर 3:38 मिनट तक रहेगा. इसलिए इन राशि के लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी. आइए जानते हैं इसका किन राशियों पर पड़ेगा इसका अशुभ प्रभाव.   

कन्या राशि (Cancer Horoscope)

कन्या राशि में गुरु का गोचर 8वें भाव में हो रहा है. ज्योतिष शास्त्रों के मुताबिक, 8वें भाव में कई तरह के विचार आते हैं, जैसे गुप्त धन, जीवन के रहस्य, परिवर्तन आदि. इस गोचर की वजह से कन्या राशि वालें जातकों को धनतेरस से लेकर 5 दिसंबर तक कई तरह के परिवर्तन देखने को मिलेंगे.

इस दौरान जीवन में कई तरह की चुनौतियां भी आ सकती हैं. इस समय आप लोगों को कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए या कोई भी बीमा आदि लेने से पहले एक बार सोच लें. इस दौरान धन की कमी हो सकती है.

हालांकि इस समय इस राशि के लोगों का मन पूजा-पाठ, नाम जप और तप आदि में लगेगा. इससे मन का मनोबल मजबूत रहेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों का गुरु में गोचर 6वें भाव में होने वाला है. ज्योतिष शास्त्र में राशि के छठे भाव में होने की वजह से कामकाज, दिनचर्या आदि पर असर पड़ता है. धनतेरस के दिन से गुरु के कर्क राशि में होने की वजह से इस राशि के लोगों की सेहत पर गहरा असर पड़ेगा.

इस दौरान तबीयत खराब हो सकती है, या फिर कोई पुरानी बीमारी परेशानी की वजह बन सकती है. इस समय में आपको खाने-पीने और रहन-सहन का विशेष ध्यान रखना होगा. मगर, इस परिवर्तन से आपको कार्य में सफलता मिलेगी.

गुरु के अशुभ प्रभाव को कम करने के उपाय

  • गुरु ग्रह के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए, अपने गुरु की सेवा करें या उनका आशीर्वाद प्राप्त करें. अगर किसी व्यक्ति का कोई गुरु नहीं है तो वह अपने घर के बड़े-बुजुर्ग लोगों की सेवा करें. इससे ग्रह का बुरा प्रभाव कम होगा. 
  • इस दौरान भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें. वरना गुरु के बीज मंत्र ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः या ॐ बृं बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं.
  • गुरुवार के दिन किसी मंदिर या तीर्थ स्थल पर  केला, हल्दी, पीले वस्त्र, पीतल, सोना, विष्णु चालीसा आदि का दान करें. यह करने से भी अशुभ प्रभाव दूर होते हैं. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों में गहरी रुचि रखते हैं. वे abplive.com से जुड़े हैं और विभिन्न धार्मिक व ज्योतिषीय विषयों पर 1 साल से लेखन कर रहे हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. इन्हें अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र और स्वप्न शास्त्र में विशेष दिलचस्पी है. धर्म के अलावा गौरव को क्रिकेट और फिल्में देखना भी पसंद है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 02:24 PM (IST)
Tags :
Guru Gochar 2025 Jupiter Transit 2025 Dhanteras 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
Test Records: भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA-Mahagathbandan में सीट बंटवारे पर रार, कब थमेगी ये सियासी तकरार? | ABP News
सलमान खान ने सिकंदर विवाद पर तोड़ी चुप्पी, डायरेक्टर एआर मुरुगादास पर आरोप-प्रत्यारोप का आरोप
जमनापार सीजन 2, दिल्ली लाइफ-फूड, वायरल मीम्स और ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ और भी बहुत कुछ
पंचायत पर जितेंद्र कुमार | रील लाइफ बनाम रियल लाइफ | अभिनय का सफर और बहुत कुछ
Gold में Bumper Rally, पर क्यों गिरे Jewellery Stocks?| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
'घसीटा, फोन पर धमकाया और फिर...', दुर्गापुर रेप पीड़िता ने खोली आरोपियों की काली करतूत l बड़ी बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
यूपी के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिला तोहफा, योगी सरकार ने की बोनस की घोषणा
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किसके लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
Test Records: भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
भारत की सबसे बड़ी टॉप 5 साझेदारियां, कब-कब दो बल्लेबाजों ने मिलकर टेस्ट क्रिकेट में रचा इतिहास
बॉलीवुड
Diwali 2025 Outfit: जाह्नवी- आलिया से करीना तक, दिवाली आउटफिट के लिए एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
हेल्थ
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करेंगी तो इंसानों पर क्या पड़ेगा असर, कितनी बढ़ जाएंगी मौतें?
शिक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
उत्तराखंड समूह-ग एग्जाम का अब लाइव टेलीकास्ट, गेट पर बायोमेट्रिक हाजिरी और कड़ी सुरक्षा
जनरल नॉलेज
Drunken Mughal King: मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
मुगल बादशाहों में ये था सबसे बड़ा बेवड़ा शहंशाह, सूखे नशे की भी थी लत
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget