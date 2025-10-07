हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मDiwali 2025 Calendar: इस साल दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिनों का होगा, एक ही दिन मनेगी छोटी-बड़ी दिवाली

Diwali 2025 Calendar: इस साल दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिनों का होगा, एक ही दिन मनेगी छोटी-बड़ी दिवाली

Diwali 2025 Calendar in India: दीपोत्सव पूरे 5 दिनों का उत्सव होता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे उत्सव शामिल होते हैं. लेकिन इस साल दिवाली 2025 दीपोत्सव कैलेंडर 5 नहीं बल्कि 6 दिनों का होगा.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 07 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Deepotsav  2025: पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वितिया तिथि तक दीपोत्सव मनाया जाता है. दीपोत्सव 5 दिनों का प्रमुख त्योहार होता है, जिसमें धनतेरस, नरक चतुर्थी (छोटी दीवाली), मुख्य दिवाली (लक्ष्मी पूजन), गोवर्धन पूजा और भाई दूज जैसे उत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं. इसलिए कहा जाता है कि दिवाली एक नहीं बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला त्योहार है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है.

5 नहीं 6 दिनों का होगा दीपोत्सव

इस साल दीपोत्सव की शुरुआत 18 अक्टूबर 2025 से हो रही है, जिसका समापन 23 अक्टूबर 2025 को होगा. इस तरह से दीपोत्सव 5 नहीं बल्कि पूरे 6 दिनों तक मनाया जाएगा. त्रयोदशी तिथि में बढ़ोतरी के कारण दीपोत्सव 6 दिनों का हुआ है, जिसमें त्रयोदशी तिथि दो दिन पड़ेगी. तिथि में घट-बढ़ के कारण त्योहारों के क्रम में भी अंतर हो जाता है. आइये जानते हैं किस तिथि पर कौन से त्योहार मनाए जाएंगे.


Diwali 2025 Calendar: इस साल दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिनों का होगा, एक ही दिन मनेगी छोटी-बड़ी दिवाली

शनिवार 18 अक्टूबर – इस दिन दोपहर 12:19 तक द्वादशी तिथि ही रहेगी. इसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी. ज्योतिष की माने को 18 अक्टूबर को दिन से लेकर रात्रि तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए इसी दिन धनतेरस का त्योहार मनाना शुभ रहेगा.

रविवार 19 अक्टूबर –  19 अक्टूबर को भी त्रयोदशी तिथि दोपहर 01 बजकर 51 मिनट तक रहेगी. इसलिए आप त्रयोदशी की पूजा और खरीदारी इस दिन भी कर सकेंगे. इस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त शुभ रहेगा.

सोमवार 20 अक्टूबर – कार्तिक कृष्ण की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली मनाई जाती है, जोकि 20 अक्टूबर 2025 को रहेगी. इस दिन चतुर्दशी तिथि दोपहर 3:45 तक रहेगी. इसके बाद अमावस्य तिथि लग जाएगी. अमावस्या तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन का विधान है. इसलिए 20 अक्टूबर को ही सुबह नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी और फिर शाम के समय प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन किया जाएगा.

मंगलवार, 21 अक्टूबर – दिवाली के अगले दिन और दीपोत्सव के चौथे दिन वैसे तो गोवर्धन पूजा का महत्व है. लेकिन गोवर्धन पर्व कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है, जबकि इस दिन सुबह से लेकर दोपहर तक अमावस्या तिथि ही रहेगी. इसलिए गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर को नहीं होगी.

बुधवार, 22 अक्टूबर- उदयातिथि के अनुसार इस दिन कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा तिथि रहेगी. इसलिए 22 अक्टूबर को लोग घर और मदिरों में गोवर्धन पूजा करेंगे और भगवान कृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा.

गुरुवार, 23 अक्टूबर- यह दीपोत्सव का छठा दिन रहेगा, जिसमें भाई दूज मनाई जाएगी. कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर बहन अपने भाई घर बुलाकर उनका टीका करती है, भोजन कराती हैं और उनके दीर्घायु की कामना करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:13 PM (IST)
Tags :
Diwali 2025 Date Deepotsav 2025 Diwali 2025 Diwali 2025 Date In India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement

वीडियोज

Tesla Model Y India Long Range review and test drive | Auto Live
New Mahindra Bolero, Bolero Neo Walkaround: What has changed? | Auto Live
Bihar Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर 'फाइनल' बैठक आज, RJD-Congress का गणित!
Taliban FM's India Visit: मुत्तकी के दौरे से Pakistan में खलबली, Jaishankar से होगी मुलाकात
पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
दुनिया के सबसे खुशहाल देश ने भारतीयों को दिया परमानेंट रेजिडेंसी का बड़ा ऑफर, जानें कैसे करें अप्लाई?
मध्य प्रदेश
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की किडनी फेल होने से मौत, MP में अब तक 19 की गई जान
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
ट्रेंडिंग
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
इन्हें देख याद आ जाएंगे जय और वीरू! बिल्ली और बंदर की दोस्ती की हर तरफ हो रही चर्चा- वीडियो वायरल
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget