Dhanteras 2025: धनतेरस 18 अक्टूबर को, इस दिन सोना-चांदी, बर्तन या घरेलू सामान क्या खरीदना शुभ

Dhanteras 2025: धनतेरस इस साल 2025 में शनिवार 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी. धनतेरस के दिन से ही पांच दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत भी मानी जाती है. इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरि त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन लोग मां लक्ष्मी और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरि की पूजा करते हैं.

साथ ही धनतेरस की तिथि खरीदारी के लिए भी शुभ मानी जाती है. इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं. मान्यता है कि धनतेरस पर खरीदी गई नई वस्तुओं से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है और पूरे वर्ष लक्ष्मीजी की कृपा बनी रहती है. इसलिए लोग इस दिन सोना-चांदी, बर्तन, गहने, नए कपड़े, वाहन या घर आदि जैसी वस्तुएं खरीदते हैं.

धनतेरस 2025 खरीदारी मुहूर्त (Dhanteras 2025 Shopping Muhurat)

यह भी माना जाता है कि, आप धनतेरस पर जो वस्तु खरीदेंगे उसमें तेरह गुणा वृद्धि होगी. इसलिए धनतेरस पर केवल शुभ चीजें खरीदकर ही घर लाएं. बता दें कि धनतेरस में इस बार खरीदारी के लिए इस साल पूरे दिन शुभ मुहूर्त रहने वाला है.

कार्तिक कृष्ण की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजकर 18 मिनट पर शुरू होगी और 19 अक्टूबर दोपहर 1 बजकर 15 मिनट तक रहेगी. यानी 18 अक्टूबर को सुबह से लेकर रात तक खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त मान्य रहेगा. वहीं पूजा के लिए शाम 7 बजकर 11 मिनट से रात 9 बजकर 22 मिनट तक का समय रहेगा.

सोना-चांदी, कपड़े, बर्तन या सामान धनतेरस पर क्या खरीदें

सोना-चांदी- धनतेरस पर लोग सोना-चांदी की खरीदारी करना सबसे अधिक शुभ मानते हैं. क्योंकि यह समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है. मान्यता है कि, धनतरेस पर खरीदे गए सोना-चांदी से पूरे साल घर पर समृद्धि होती है.

बर्तन- धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी करना भी बहुत शुभ माना जाता है. खासकर पीतल या तांबे के बर्तन खरीदना शुभ होता है. इन धातुओं के बर्तन खरीदने से भगवान धन्वंतरि प्रसन्न होते हैं. लेकिन कांच, स्टील, लोहा या एल्युमिनियम का बर्तन धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए.

घरेलू सामान- घरेलू या उपयोगी वस्तुएं भी धनतेरस पर खरीदी जाती हैं. इस दिन आप अपनी आवश्यकतानुसार नया सामान जैसे- इलेक्ट्रॉनिक सामान, वाहन, संपत्ति या कोई भी नया घरेलू उपकरण खरीद सकते हैं. इस तिथि पर नई चीजों को घर लाना शुभ होता है.

इन चीजों को खरीदना सबसे शुभ- यदि आप धनतेरस के दिन कुछ भी न खरीद पाएं तो भी धनिए के बीज,नमक और झाड़ू जैसी चीजों की खरीदारी जरूर करें. इससे घर पर सुख-समृद्धि आती है और दरिद्रता दूर होती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.