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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGanesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?

Ganesh Visarjan 2026: 14 को स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे?

Ganesh Visarjan 2026: 14 सितंबर को गणपति स्थापना के बाद 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कैसे होगा? समझें दिनों की गिनती, संकल्प और 72 घंटे का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Sep 2026 04:41 PM (IST)
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Ganesh Visarjan 2026: गणेश चतुर्थी पर 14 सितंबर 2026 को घर में बप्पा की स्थापना करने वाले कई परिवार 16 सितंबर को उनका विसर्जन करेंगे. इसे तीसरे दिन का गणपति विसर्जन कहा जा रहा है, लेकिन तारीख देखकर स्वाभाविक सवाल उठता है, 14 से 16 सितंबर के बीच तो केवल दो दिन हुए, फिर यह तीसरा दिन कैसे माना गया?

इस सवाल का जवाब गणना के तरीके में छिपा है. धार्मिक आयोजनों में दिन गिनते समय स्थापना वाली तारीख को छोड़ते नहीं, बल्कि उसे पहला दिन मानते हैं.

ऐसे पूरी होती है तीन दिन की गिनती

अगर गणपति की स्थापना 14 सितंबर को हुई है तो गणना इस प्रकार होगी,

  • 14 सितंबर: स्थापना और पूजा का पहला दिन
  • 15 सितंबर: गणेशोत्सव का दूसरा दिन
  • 16 सितंबर: पूजा और विसर्जन का तीसरा दिन

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इसी कारण 16 सितंबर को किया गया विसर्जन तीसरे दिन का विसर्जन कहलाता है. यहां तीन दिन का अर्थ पूरे 72 घंटे पूरा होना नहीं है. बप्पा घर में दोपहर को विराजमान हुए हों, तब भी स्थापना वाली तारीख पूजा का पहला दिन मानी जाती है.

क्या स्थापना के ठीक 72 घंटे बाद विसर्जन जरूरी है?

गणपति विसर्जन के लिए घड़ी देखकर 72 घंटे पूरे होने की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं मानी जाती. परिवार स्थापना के समय ही संकल्प लेता है कि बप्पा को डेढ़, तीन, पांच, सात या दस दिनों के लिए विराजमान किया जाएगा. तीसरे दिन का संकल्प लिया गया हो तो 16 सितंबर को पूजा और उत्तर पूजा के बाद विसर्जन किया जा सकता है.

यह व्यवस्था तिथियों और धार्मिक दिनों की समावेशी गणना से जुड़ी है. शादी, व्रत और दूसरे धार्मिक अनुष्ठानों में भी आरंभ वाला दिन गणना में शामिल किया जाता है.

16 सितंबर को कब कर सकते हैं विसर्जन?

16 सितंबर को तीसरे दिन वाले गणपति की विदाई के लिए दिन में कई शुभ चौघड़िया उपलब्ध रहेंगे. नई दिल्ली के समयानुसार सुबह लगभग 10:43 से दोपहर 12:16 बजे और दोपहर 3:20 से शाम 6:25 बजे के बीच विसर्जन किया जा सकता है. शहर के अनुसार समय में थोड़ा अंतर संभव है, इसलिए स्थानीय पंचांग से मिलान करना उचित रहेगा.

यदि घर में किसी विशेष समय या कुल परंपरा के अनुसार विसर्जन किया जाता है तो उसी को प्राथमिकता दी जा सकती है. नदी या सार्वजनिक जलाशय के बजाय घर में पर्यावरण के अनुकूल विसर्जन करने वाले लोग साफ पात्र में प्रतिमा विसर्जित करके उस मिट्टी को बाद में पौधों में डाल सकते हैं.

विसर्जन से पहले क्या करें?

विदाई से पहले गणपति की नियमित पूजा, मोदक या फल का भोग और आरती करें. इसके बाद उत्तर पूजा करके बप्पा से पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगें. प्रतिमा को स्थान से उठाने से पहले थोड़ा आगे खिसकाने की परंपरा भी कई परिवारों में निभाई जाती है.

इसलिए 14 सितंबर को स्थापना और 16 सितंबर को विसर्जन में कोई विरोधाभास नहीं है. स्थापना का दिन पहला मानने पर 16 सितंबर गणेशोत्सव का तीसरा दिन बनता है. हालांकि विसर्जन की अवधि और विधि परिवार एवं क्षेत्र की परंपरा के अनुसार बदल सकती है.

FAQs

सवाल: 14 सितंबर को स्थापना के बाद 16 सितंबर तीसरा दिन कैसे होगा?
जवाब: धार्मिक गणना में स्थापना वाली तारीख पहला दिन होती है. इसलिए 14 सितंबर पहला, 15 सितंबर दूसरा और 16 सितंबर तीसरा दिन माना जाएगा.

सवाल: क्या तीन दिन के विसर्जन के लिए 72 घंटे पूरे होना जरूरी है?
जवाब: नहीं. तीन दिन का अर्थ तीन धार्मिक या कैलेंडर दिन होता है. स्थापना के ठीक 72 घंटे बाद ही विसर्जन करने की अनिवार्यता नहीं मानी जाती.

सवाल: 16 सितंबर 2026 को गणपति विसर्जन कर सकते हैं?
जवाब: हां. 14 सितंबर को स्थापना करने वाले परिवार अपने संकल्प और पारिवारिक परंपरा के अनुसार 16 सितंबर को तीसरे दिन का विसर्जन कर सकते हैं.

सवाल: तीसरे दिन विसर्जन का संकल्प लिया हो और उस दिन संभव न हो तो क्या करें?
जवाब: ऐसी स्थिति में परिवार की परंपरा और धर्माचार्य के मार्गदर्शन के अनुसार अगले प्रचलित विसर्जन दिवस का चयन किया जा सकता है.

सवाल: गणपति विसर्जन से पहले कौन-सी पूजा करनी चाहिए?
जवाब: विसर्जन से पहले भोग, आरती और उत्तर पूजा की जाती है. पूजा में हुई भूल के लिए क्षमा मांगकर सम्मानपूर्वक बप्पा को विदाई दी जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Sep 2026 04:41 PM (IST)
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