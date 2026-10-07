Tarot Rashifal 8 October 2026: अक्टूबर महीने का यह गुरुवार सभी 12 राशियों के लिए अटके धन की वापसी, रोजगार में मनचाही सफलता, विवाह के शुभ संयोग और आचरण में संयम साधने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण संकेत लेकर आया है. आज ग्रहों की चाल और टैरो कार्ड्स आपके जीवन में क्या नए मोड़ लेकर आ रहे हैं, प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) से.

आज धनु राशि वालों को रुका हुआ धन वापस मिलेगा व नई योजनाओं की शुरुआत होगी और कुंभ राशि के जातकों को रोजगार में बड़ा धन लाभ हासिल होगा, वहीं कन्या राशि के लोगों को वाहन सावधानी से चलाने और मीन राशि वालों को क्रोध व ईर्ष्या पर नियंत्रण रखने की सख्त सलाह दी गई है. आइए विस्तार से जानते हैं कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों का आज का दिन कैसा बीतेगा.

मेष टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन काफी अच्छा रहने वाला है. आपके लिए कुछ नया शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करे, सभी पक्षों का सही से मूल्यांकन करें उसके पश्चात ही कोई निर्णय करे.

वृषभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को अपना मनोबल और रवैया सकारात्मक बनाए रखें. हालांकि, आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ सकती है. सहनशक्ति से काम ले और कार्यक्षेत्र में दूसरो के सामने अपने को असहज महसूस न होने दे.

मिथुन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों को आज अपने भाग्य आपके पक्ष में रहने वाला है. आज आपका भाग्य आपका साथ देगा. व्यापार और कार्यक्षेत्र में दिन लाभप्रद रहने वाला है. आज आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह अच्छे से कर पाएंगे.

कर्क टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कर्क राशि के अविवाहितों के लिए अनुकूल समय है. आपके विवाद के योग बनेंगे. आज आपकी किसी अपने से भेट हो सकती है. पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए यह दिन अच्छा रहेगा.

सिंह टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के जातकों को आज व्यर्थ की भागदौड़ से बचने की जरूरत है. आपको सलाह है कि फिलहाल, अपना मानसिक संतुलन बनाकर रखें. आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी. आपको सलाह है कि दिखावें और आडंबरों से दूर रहें.

कन्या टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन धन संबंधित मामलों में काफी अच्छा रहने वाला है. आज आपके स्वास्थ्य के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है. आपको सलाह है कि आज वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें आपको चोट लगने की संभावना है.

तुला टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि तुला राशि के लोगों को आज कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों का सामना करना पड़ सकता है. रूके हुए कार्य में प्रगति होगी परन्तु आपकी सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी.

वृश्चिक टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों के आज अपनी इच्छाओं और इरादों को लेकर काफी स्पष्ट रहेंगे. जिसकी वजह से आप कार्यस्थल और घर पर सभी काम सही तरीके से कर पाएंगे.

धनु टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि धनु राशि के जातकों की मुलाकात किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से होने वाली है. आपका मनोबल काफी मजबूत होगा. साथ ही आपको अपना रुका हुआ धन मिलेगा. समाज में आपका मान सम्मान मिलेगा. व्यापार में नई योजनाओं के शुभारंभ की संभावना है.

मकर टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के लोगों को आज अपने कार्यस्थल पर अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है. साथ ही आज आपको पराक्रम से बिगड़े कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकेंगे. परिवार में किसी चीज को लेकर मतभेद उभर सकता है.

कुंभ टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहने वाला है. अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को और अधिक रोचक बांये. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. रोजगार में मनोवांछित सफलता मिलने से अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है.

मीन टैरो राशिफल

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को फिलहाल, अपने क्रोध और जलन पर काबू रखने की जरूरत है. आपको जल्दबाजी से काम करने से नुकसान की आशंका है. यह समय संतान के लिए भी हितकारी नहीं है.

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