हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचर2026 में डिप्रेशन, परिवारों में दूरी, ब्रेकअप और तलाक बढ़ेंगे! 'शनि' नए साल में क्या खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं?

2026 में डिप्रेशन, परिवारों में दूरी, ब्रेकअप और तलाक बढ़ेंगे! 'शनि' नए साल में क्या खतरनाक खेल खेलने जा रहे हैं?

2026 में शनि राशि परिवर्तन करेंगे या नहीं? इसकी चर्चाएं होने लगी हैं. शनि गोचर की स्थिति सभी को प्रभावित करती हैं. नए साल यानी 2026 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नहीं है. ऐसे में क्या होगा? जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

2026 की आहट महसूस होने लगी है. नए साल (New Year 2026) में शनि (Shani) कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजों की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसकी गूंज लंबे समय सुनाई देती रहेगी. साल 2026 में शनि का कोई राशि परिवर्तन नही हो रहा है, यानी जहां है वहीं गोचर करेंगे.

शनि (Shani Dev) का मीन राशि में होना, राशि परिवर्तन से भी ज़्यादा एक मनोवैज्ञानिक मोड़ है. इतिहास गवाह है कि जब भी शनि अपनी स्थिति बदलता है, वह लोगों के व्यवहार, मनोदशा और रिश्तों की संरचना में ऐसा हलचल पैदा करता है जो एक-दो महीनों में नहीं, पूरे साल में असर डालती है. 2026 ऐसा ही साल है, जहां लोग बातें कम करेंगे, सोचेंगे ज़्यादा. भरोसे कम होगा, शंकाएं भरपूर और प्रेम कम, रिश्ते में दूरी ज़्यादा.

शनि भावनाओं और संवेदनाओं पर करेंगे चोट

शनि जब जल तत्व वाली राशियों पर प्रभाव डालता है, वह भावनाओं के प्रवाह को रोक देता है. संवेदनाएं सख्त पड़ने लगती हैं. 2026 में यही असर सबसे गहरा होगा, क्योंकि शनि चंद्र और जल तत्व के ऊपर एक ऐसा दबाव बनाएगा जो लोगों को भीतर से थका देगा. लोग छोटी-छोटी बातों पर चुप हो जाएंगे, भावनाएं भीतर दबाएंगे, और धीरे-धीरे एक मानसिक बोझ उनके भीतर जमने लगेगा. यह साल मानसिक टूटन का साल भी बन सकता है, क्योंकि भावनाएं दबी रहेंगी लेकिन दर्द बाहर जगह माँगेगा.

परिवारों में खामोशी और एक ही घर में कई अलग दुनिया बनाएंगे शनि देव

2026 का सबसे स्पष्ट संकट घरों में दिखाई देगा. परिवारों में संवाद कम होगा, बातचीत सतही और औपचारिक हो जाएगी. एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग अलग-अलग डिजिटल दुनिया में खोए रहेंगे. मोबाइल स्क्रीन पति-पत्नी के बीच दीवार खड़ी कर देगी. माता-पिता और बच्चों के बीच गलतफहमी बढ़ेगी. बुजुर्ग अपने ही घर में अकेलापन महसूस करेंगे. शनि जब चंद्र और परिवार भाव को दबाता है, तो घरों में आवाज़ें कम और खामोशी ज़्यादा फैलती है. 2026 में यही खामोशी रिश्तों को कुतरती दिख सकती है.

रिश्तों की परीक्षा: गलतफहमी बढ़ेंगी

2026 में रिश्तों का असली इम्तिहान होगा. जिन रिश्तों में पहले गर्माहट थी, वे अब एक अजीब ठंडापन महसूस करेंगे. कपल्स को लगेगा कि साथी भावनात्मक रूप से दूर है. बार-बार यह भाव सताएगा कि कुछ ठीक नहीं है, जबकि कारण साफ नहीं दिखेगा. शनि का यह प्रभाव अक्सर रिश्तों को भ्रम और संदेह में फंसा देता है. लोग एक-दूसरे की बात कम समझेंगे, लेकिन गलत समझना बढ़ जाएगा. छोटी बातों पर भी बड़ा तनाव बनेगा, और रिश्ते धीरे-धीरे टूटने की दिशा में बढ़ सकते हैं.

ब्रेकअप और तलाक के मामले बढ़ेंगे, शुक्र पर शनि की छाया भारी

2026 के खतरनाक संकेतों में एक यह भी है कि रिश्तों और विवाह का ग्रह शुक्र, शनि की छाया में कमजोर पड़ेगा. जब भी शुक्र दबता है, प्रेम की चमक फीकी पड़ती है. कपल्स के बीच प्रेम, निकटता और रोमांस कम होने लगता है. कई रिश्तों में यह ठंडापन इतना गहरा जाएगा कि पार्टनर एक-दूसरे से दूरी बनाना शुरू कर देंगे. शादीशुदा जोड़ों में तलाक के मामले, और युवा संबंधों में ब्रेकअप घटनाएं बढ़ सकती हैं. यह सब अचानक नहीं होगा, शनि इसे अंदर ही अंदर धीरे-धीरे खड़ा करेगा.

डिजिटल भ्रम: सोशल मीडिया रिश्तों को और दूर करेगा

2026 में सबसे बड़ा धोखा डिजिटल दुनिया देगी. लोग अपनी तुलना ऑनलाइन दुनिया से करेंगे. दिक्कतें अंदर होंगी, लेकिन आकर्षण बाहर खोजेंगे. सोशल मीडिया दूसरों का जीवन सुंदर दिखाएगा और लोगों का अपना जीवन कमतर. यह तुलना रिश्तों में तनाव का सबसे बड़ा कारण बनेगी. शनि तकनीक से जुड़ा ग्रह है, जब यह सक्रिय होता है, लोग डिजिटल दुनिया में भावनात्मक सहारा खोजते हैं, और यही 2026 में रिश्तों को और टूटेगा.

चंद्र के साथ शनि का संघर्ष: मानसिक दबाव का विस्फोट

2026 में मानसिक स्वास्थ्य सबसे बड़ी चुनौती बनेगा. शनि चंद्र से टकराएगा, और मन का संतुलन बिगड़ेगा. लोगों में अनिद्रा बढ़ेगी. ओवरथिंकिंग चरम पर जाएगी. मैं ठीक हूं का झूठ बार-बार बोला जाएगा, लेकिन भीतर सब ठीक नहीं होगा. कई लोग महसूस करेंगे कि ज़िंदगी तेज़ भाग रही है, पर वे खुद स्थिर नहीं हैं. मन पर यह बोझ रिश्तों को संभालने की क्षमता कम कर देगा, और व्यक्ति भीतर से थक जाएगा.

आर्थिक दबाव और जिम्मेदारियां: परिवारों में तनाव का असली कारण

2026 में पैसों का दबाव भी रिश्तों को चोट पहुंचाएगा. शनि जिम्मेदारियों को बढ़ा देता है, और आर्थिक तनाव रिश्तों पर गहरी रेखा खींच देता है. एक पार्टनर वित्तीय बोझ से जूझता रहेगा, जबकि दूसरा भावनात्मक मौजूदगी चाहेगा. यह असंतुलन घर में तकरार बढ़ाएगा. क्रोध, तनाव और वित्तीय अनिश्चितता मिलकर वह खाई खोदेंगी, जिसमें कई परिवार गिरते दिखाई देंगे. कई मामलों में तलाक का मूल कारण पैसा नहीं, बल्कि पैसे से उपजी मानसिक थकान होगी.

चार राशियां जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगी

कर्क, मीन, तुला और धनु राशि ये चार राशियां 2026 में सबसे गहरे प्रभाव में रहेंगी. कर्क और मीन को भावनात्मक टूटन का खतरा है. तुला को रिश्तों में भारी परीक्षा देनी पड़ सकती है. धनु राशि के जातकों को परिवार में तनाव और जिम्मेदारियों का दबाव झेलना होगा. इन राशियों के लोगों को 2026 में खुद पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए.

शनि 2026 में रिश्तों और मानसिक शक्ति की सबसे कठिन परीक्षा लेंगे

2026 सिर्फ ग्रहों का वर्ष नहीं होगा. यह मनुष्यों का वर्ष होगा. एक ऐसा वर्ष जो दिलों की मजबूती की जांच करेगा. रिश्तों की नींव को परखेगा. और जीवन की प्राथमिकताएं बदल देगा. यह समय कठिन होगा, भारी होगा, और कई लोगों के लिए निर्णायक. लेकिन शनि की यही परीक्षा उन लोगों को मज़बूत भी बनाएगी जो धैर्य रखते हैं, संवाद नहीं छोड़ते, और स्वयं को भावनात्मक रूप से संभालते हैं. शनि कमजोर चीज़ों को गिराता है. मजबूत को स्थायी बनाता है. शनि 2026 में इसी सत्य उजागर करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 21 Nov 2025 08:07 AM (IST)
Tags :
Shani Dev Astro Special Rashifal Prediction 2026 New Year 2026 Shani Transit 2026 Shani Gochar 2026
