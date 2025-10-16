दिवाली कब? राजस्थान के ज्योतिषी ने दूर किया डेट को लेकर कन्फ्यूजन, आप भी नोट कर लें 20 या 21 अक्टूबर कब होगा लक्ष्मी पूजन
दिवाली कब है? लक्ष्मी पूजा किस दिन होगी... इस पर लोगों को कन्फ्यूजन है. लेकिन पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी 21 अक्टूबर को नहीं. इसके साथ अन्य पर्व कब हैं वे भी जानते हैं.
दिवाली 2025 पर फिर से वही भ्रम की स्थिति बनी है, दो दिन अमावस्या! लेकिन शास्त्रों और पंचांग गणना के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 की रात्रि ही प्रदोष-अमावस्या और निशीथकाल का संयोग बना रही है. इसी दिन मां महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर पूजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा. इसलिए न संशय रखें, न भ्रम. 20 अक्टूबर 2025 की रात ही करें दिवाली पूजा.
पंचांग जानकारी
- तिथि: अमावस्या (कार्तिक कृष्ण पक्ष)
- दिनांक: 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)
- चंद्र राशि: तुला
- नक्षत्र: स्वाति
- योग: सिद्धि योग
- विशेष: प्रदोष-अमावस्या और निशीथकाल का अद्वितीय योग
दीपोत्सव कैलेंडर 2025
18 अक्टूबर 2025, धनतेरस
- खरीददारी के शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 1:30 बजे व 2:30 से 4:15 बजे तक
- यम दीपदान व पूजा मुहूर्त: शाम 6:03 से रात 8:35 बजे तक
- वृषभ काल: शाम 7:37 से रात 9:33 बजे तक
19 अक्टूबर 2025 रूप चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी)
- लाभ-अमृत चौघड़िया: 10:15 से 3:15 दोपहर तक
- शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 से 3:00 तक
20 अक्टूबर 2025 दिवाली (महारात्रि – मुख्य पूजा)
- लक्ष्मी-गणेश पूजन मुहूर्त: शाम 7:08 से रात 8:18 बजे तक
- प्रदोष काल: शाम 5:46 से रात 8:18 बजे तक
- वृषभ काल: रात 7:29 से 9:26 तक
- सिंह लग्न: रात 1:57 से 4:12 तक
इस मुहूर्त में की गई पूजा से घर में सुख, वैभव और धन की स्थायी वृद्धि होती है.
21 अक्टूबर 2025 दिवाली (गृह पूजा व उत्सव दिवस)
- गोधूलि प्रदोष वेला: 6:00 से 8:33 शाम/रात
- वृषभ लग्न: 7:25 से 9:22 रात
- सिंह लग्न: 1:53 से 4:08 रात्रि
22 अक्टूबर 2025 गोवर्धन पूजा
- लाभ-अमृत चौघड़िया: 7:00 से 9:00 सुबह
23 अक्टूबर 2025 भाई दूज
- अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 1:30 तक
- शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 से 6:00 तक
महालक्ष्मी-पूजन शास्त्रसम्मत कब ?
दिवाली रात्रिकालीन साधना का पर्व है. इसमें उदय तिथि की अपेक्षा प्रदोष व निशीथकाल प्रमुख हैं. चार पवित्र रात्रियां होती हैं, कालरात्रि (शिवरात्रि), महारात्रि (दिवाली), मोह-रात्रि (जन्माष्टमी) और दारुण रात्रि (होली-दहन) उन्हीं समयों पर मनाई जाती हैं जब तिथि मध्यरात्रि में विद्यमान हो. इस बार 20 अक्टूबर को वही संयोग बन रहा है. अतः उसी दिन महालक्ष्मी-पूजन करना शास्त्रसम्मत और फलप्रद है.
अमावास्यायां तु प्रदोषकाले दीपदानं विशेषतः. लक्ष्म्यै च विधिवद् पूजां धनधान्यप्रदं स्मृतम्॥ यानी अमावस्या के प्रदोषकाल में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करने से धन-धान्य व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.
20 अक्टूबर की रात्रि, प्रदोष-अमावस्या, निशीथकाल, सिद्धि योग और वृषभ लग्न, सभी शास्त्रसम्मत संकेत हैं कि मुख्य दिवाली पूजन इसी दिन करें. 21 अक्टूबर को सामाजिक उत्सव, गृह-सज्जा और परिवारिक पूजा भी शुभ मानी जाएगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
