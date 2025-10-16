हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली कब? राजस्थान के ज्योतिषी ने दूर किया डेट को लेकर कन्फ्यूजन, आप भी नोट कर लें 20 या 21 अक्टूबर कब होगा लक्ष्मी पूजन

दिवाली कब? राजस्थान के ज्योतिषी ने दूर किया डेट को लेकर कन्फ्यूजन, आप भी नोट कर लें 20 या 21 अक्टूबर कब होगा लक्ष्मी पूजन

दिवाली कब है? लक्ष्मी पूजा किस दिन होगी... इस पर लोगों को कन्फ्यूजन है. लेकिन पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी 21 अक्टूबर को नहीं. इसके साथ अन्य पर्व कब हैं वे भी जानते हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 16 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिवाली 2025 पर फिर से वही भ्रम की स्थिति बनी है, दो दिन अमावस्या! लेकिन शास्त्रों और पंचांग गणना के अनुसार 20 अक्टूबर 2025 की रात्रि ही प्रदोष-अमावस्या और निशीथकाल का संयोग बना रही है. इसी दिन मां महालक्ष्मी, गणेश और कुबेर पूजन सर्वश्रेष्ठ रहेगा. इसलिए न संशय रखें, न भ्रम. 20 अक्टूबर 2025 की रात ही करें दिवाली पूजा.

पंचांग जानकारी

  • तिथि: अमावस्या (कार्तिक कृष्ण पक्ष)
  • दिनांक: 20 अक्टूबर 2025 (सोमवार)
  • चंद्र राशि: तुला
  • नक्षत्र: स्वाति
  • योग: सिद्धि योग
  • विशेष: प्रदोष-अमावस्या और निशीथकाल का अद्वितीय योग

दीपोत्सव कैलेंडर 2025

18 अक्टूबर 2025, धनतेरस

  • खरीददारी के शुभ मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 1:30 बजे व 2:30 से 4:15 बजे तक
  • यम दीपदान व पूजा मुहूर्त: शाम 6:03 से रात 8:35 बजे तक
  • वृषभ काल: शाम 7:37 से रात 9:33 बजे तक

19 अक्टूबर 2025 रूप चतुर्दशी (नरक चतुर्दशी)

  • लाभ-अमृत चौघड़िया: 10:15 से 3:15 दोपहर तक
  • शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 से 3:00 तक

20 अक्टूबर 2025 दिवाली (महारात्रि – मुख्य पूजा)

  • लक्ष्मी-गणेश पूजन मुहूर्त: शाम 7:08 से रात 8:18 बजे तक
  • प्रदोष काल: शाम 5:46 से रात 8:18 बजे तक
  • वृषभ काल: रात 7:29 से 9:26 तक
  • सिंह लग्न: रात 1:57 से 4:12 तक

इस मुहूर्त में की गई पूजा से घर में सुख, वैभव और धन की स्थायी वृद्धि होती है.

21 अक्टूबर 2025 दिवाली (गृह पूजा व उत्सव दिवस)

  • गोधूलि प्रदोष वेला: 6:00 से 8:33 शाम/रात
  • वृषभ लग्न: 7:25 से 9:22 रात
  • सिंह लग्न: 1:53 से 4:08 रात्रि

22 अक्टूबर 2025 गोवर्धन पूजा

  • लाभ-अमृत चौघड़िया: 7:00 से 9:00 सुबह

23 अक्टूबर 2025 भाई दूज

  • अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:15 से 1:30 तक
  • शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 से 6:00 तक

महालक्ष्मी-पूजन शास्त्रसम्मत कब ?

दिवाली रात्रिकालीन साधना का पर्व है. इसमें उदय तिथि की अपेक्षा प्रदोष व निशीथकाल प्रमुख हैं. चार पवित्र रात्रियां होती हैं, कालरात्रि (शिवरात्रि), महारात्रि (दिवाली), मोह-रात्रि (जन्माष्टमी) और दारुण रात्रि (होली-दहन) उन्हीं समयों पर मनाई जाती हैं जब तिथि मध्यरात्रि में विद्यमान हो. इस बार 20 अक्टूबर को वही संयोग बन रहा है. अतः उसी दिन महालक्ष्मी-पूजन करना शास्त्रसम्मत और फलप्रद है.

अमावास्यायां तु प्रदोषकाले दीपदानं विशेषतः. लक्ष्म्यै च विधिवद् पूजां धनधान्यप्रदं स्मृतम्॥ यानी अमावस्या के प्रदोषकाल में दीपदान और लक्ष्मी पूजन करने से धन-धान्य व सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है.

20 अक्टूबर की रात्रि, प्रदोष-अमावस्या, निशीथकाल, सिद्धि योग और वृषभ लग्न, सभी शास्त्रसम्मत संकेत हैं कि मुख्य दिवाली पूजन इसी दिन करें. 21 अक्टूबर को सामाजिक उत्सव, गृह-सज्जा और परिवारिक पूजा भी शुभ मानी जाएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 16 Oct 2025 08:12 AM (IST)
Tags :
Panchang Lakshmi Ji Diwali 2025
