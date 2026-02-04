Dhanu Love Rashifal 2026: धनु राशि के लिए साल 2026 में लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेंगे. प्रेम संबंध को लेकर नया साल में उर्जा बनेगा,प्रेम संबंध के स्वामी मंगल पूरे साल अच्छी स्थिति में रहेंगे. बीच-बीच में थोड़ी संशय बनेगी, लेकिन संतुलन बनाकर रखें तो स्थिति पर नियंत्रण होगा. कोई विशेष परिस्थिति में बदलाव करें.

मार्च 2026 तक मंगल का प्रभाव अनुकूल रहेगा. मंगल उच्च राशि में रहेंगे. प्रेम संबंध को लेकर उत्साहित रहेंगे. पार्टनर का सहयोग मिलेगा. मार्च के आरंभ से मंगल और राहू एक साथ रहेंगे, इसका प्रभाव रिश्ते पर ज्यादा असरदार रहेगा. सिंगल है तो पार्टनर के साथ संवाद करते समय सावधानी बरते. प्रेम संबंध को लेकर उत्तेजित नहीं रहे. प्रेम जीवन में समस्या आएगी, छोटी-छोटी बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन पार्टनर के साथ दूरी नहीं बनाए, उन्हें मीठी-मीठी बातों से प्रसन्न करने की कोशिश करें, जिससे रिश्ता बच सके.

अप्रैल से मई तक मंगल और शनि का प्रभाव लव लाइफ को प्रभावित करेगा. पार्टनर से मिलने वाले प्रेम की जगह विवाद बनेगा, जिससे रिश्ता तनावपूर्ण बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में शनि और मंगल का प्रभाव काफी असरदार साबित होगा. आगे रिश्ते में थोड़ी चूक होगी और रिश्ता शीशे की तरह चकना चूर हो सकता है. वैवाहिक रिश्ता पहले से कमजोर है, थोडा संभलकर रहने का प्रयास करें, अमर्यादिक कार्य से दूर रहें, संवाद को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें. रिश्ते में धीरे धीरे उर्जा आने लगेगी.



मानसिक स्थति में सुधार होगा. गुरु लग्न (पहला) भाव तथा चौथे भाव के स्वामी हैं, सातवें भाव में बैठे हैं. यह भाव विवाह को लेकर दर्शाता है कि गुरु के प्रभाव से धीरे धीरे रिश्ता में सुधार होगा. वैवाहिक जीवन में राहत मिलेगा. सिंगल हैं तो प्रेम विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. दोस्तों में आपकी छवि उच्च बनेगी और रिश्ते में मजबूती देने का प्रयत्न करें.



Gen-Z के लिए साल 2026 में नए रिश्ते को लेकर कोई खाश उत्साह नहीं बनेगी. 13 फरवरी से राहु और सूर्य का युति का प्रभाव,15 मार्च से 15 मई तक शनि सूर्य का युति के कारण रोमांस में कमी बनेगा. लेकिन लव लाइफ को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे ,शनि के साथ सूर्य की युति होने के कारण काम भावना की बनती है. पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ आकर्षित रहेंगे, लेकिन रोमांटिक मूड से अगल रहेंगे. प्रेम संबंध भावनात्मक जुड़ाव में कमी बनेगी.





साल 2026 Gen-Z के लिए लव लाइफ में कुछ खास असर दिखाई नहीं देगा. लेकिन जैसा चल रहा है उसको मेंटेन रखें. सितारे बीच-बीच में सहयोग करेंगे. शुक्र का प्रभाव अनुकूल होने के कारण नए रिश्ते जुड़ेगे, मन उत्साहित रहेगा. 02 जून 2026 से गुरु आठवें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन गुरु उच्च की राशि में में गोचर करेंगे. वैवाहिक जीवन में परेशानी में वृद्धि होगी, पहले से वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा था. ऐसे में नया साल में अपने रिश्ते में को बचाने का प्रयत्न करें.



सिंगल हैं या नए रिश्ते में बंध गए है या लिविंग रिलेशन में है को लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहें, लेकिन एक दूसरे से संवाद करते समय आपसी सामंजस्य बनाए. पारिवारिक समस्या को दूर करने का प्रयत्न करें.

लकी नंबर: 1

लकी कलर: संतरी

उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. भगवान शंकर का पूजन करें तथा अभिषेक करें. जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.