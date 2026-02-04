हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhanu Love Rashifal 2026: धनु राशि के लव लाइफ में रहेगी परेशानी, 2026 में अनुकूल नहीं ग्रहों की स्थिति

Dhanu Love Rashifal 2026: धनु राशि के लव लाइफ में रहेगी परेशानी, 2026 में अनुकूल नहीं ग्रहों की स्थिति

Dhanu Love Rashifal 2026: साल 2026 में धनु राशि की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति प्रेम संबंध के लिए अनुकूल नहीं है. धनु राशि वाले अपने रिश्ते पर खास ध्यान दें. पढ़ें वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 04 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Dhanu Love Rashifal 2026: धनु राशि के लिए साल 2026 में लव लाइफ को लेकर उत्साहित रहेंगे. प्रेम संबंध को लेकर नया साल में उर्जा बनेगा,प्रेम संबंध के स्वामी मंगल पूरे साल अच्छी स्थिति में रहेंगे. बीच-बीच में थोड़ी संशय बनेगी, लेकिन संतुलन  बनाकर रखें तो स्थिति पर नियंत्रण होगा. कोई विशेष परिस्थिति में बदलाव करें.
 
मार्च 2026 तक मंगल का प्रभाव अनुकूल रहेगा. मंगल उच्च राशि में रहेंगे. प्रेम संबंध को लेकर उत्साहित रहेंगे. पार्टनर का सहयोग मिलेगा. मार्च के आरंभ से मंगल और राहू एक साथ रहेंगे, इसका प्रभाव रिश्ते पर ज्यादा असरदार रहेगा. सिंगल है तो पार्टनर के साथ संवाद करते समय सावधानी बरते. प्रेम संबंध को लेकर उत्तेजित नहीं रहे. प्रेम जीवन में समस्या आएगी, छोटी-छोटी बात पर विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन पार्टनर के साथ दूरी नहीं बनाए, उन्हें मीठी-मीठी बातों से प्रसन्न करने की कोशिश करें, जिससे रिश्ता बच सके.
 
अप्रैल से मई तक मंगल और शनि का प्रभाव लव लाइफ को प्रभावित करेगा. पार्टनर से मिलने वाले प्रेम की जगह विवाद बनेगा, जिससे रिश्ता तनावपूर्ण बना रहेगा. वैवाहिक जीवन में शनि और मंगल का प्रभाव काफी असरदार साबित होगा. आगे रिश्ते में थोड़ी चूक होगी और रिश्ता शीशे की तरह चकना चूर हो सकता है. वैवाहिक रिश्ता पहले से कमजोर है, थोडा संभलकर रहने का प्रयास करें, अमर्यादिक कार्य से दूर रहें, संवाद को बेहतर बनाने का प्रयत्न करें. रिश्ते में धीरे धीरे उर्जा आने लगेगी.

मानसिक स्थति में सुधार होगा. गुरु लग्न (पहला) भाव तथा चौथे भाव के स्वामी हैं, सातवें भाव में बैठे हैं. यह भाव विवाह को लेकर दर्शाता है कि गुरु के प्रभाव से धीरे धीरे रिश्ता में सुधार होगा. वैवाहिक जीवन में राहत मिलेगा. सिंगल हैं तो प्रेम विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है. दोस्तों में आपकी छवि उच्च बनेगी और रिश्ते में मजबूती देने का प्रयत्न करें.

Gen-Z के लिए साल 2026 में नए रिश्ते को लेकर कोई खाश उत्साह नहीं बनेगी. 13 फरवरी से राहु और सूर्य का युति का प्रभाव,15 मार्च से 15 मई तक शनि सूर्य का युति के कारण रोमांस में कमी बनेगा. लेकिन लव लाइफ को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे ,शनि के साथ सूर्य की युति होने के कारण काम भावना की बनती है. पार्टनर का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ आकर्षित रहेंगे, लेकिन रोमांटिक मूड से अगल रहेंगे. प्रेम संबंध भावनात्मक जुड़ाव में कमी बनेगी.

साल 2026 Gen-Z के लिए लव लाइफ में कुछ खास असर दिखाई नहीं देगा. लेकिन जैसा चल रहा है उसको मेंटेन रखें. सितारे बीच-बीच में सहयोग करेंगे. शुक्र का प्रभाव अनुकूल होने के कारण नए रिश्ते जुड़ेगे, मन उत्साहित रहेगा. 02 जून 2026 से गुरु आठवें भाव में गोचर करेंगे, लेकिन गुरु उच्च की राशि में में गोचर करेंगे. वैवाहिक जीवन में परेशानी में वृद्धि होगी, पहले से वैवाहिक जीवन में विवाद चल रहा था. ऐसे में नया साल में अपने रिश्ते में को बचाने का प्रयत्न करें.

सिंगल हैं या नए रिश्ते में बंध गए है या लिविंग रिलेशन में है को लव लाइफ को लेकर प्रसन्न रहें, लेकिन एक दूसरे से संवाद करते समय आपसी सामंजस्य बनाए. पारिवारिक समस्या को दूर करने का प्रयत्न करें.
 
लकी नंबर: 1       
लकी कलर: संतरी     
उपाय: प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें. भगवान शंकर का पूजन करें तथा अभिषेक करें. जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Published at : 04 Feb 2026 07:45 PM (IST)
Dhanu Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Sagittarius Ove Horoscope 2026 Dhanu Love Rashifal 2026 Sagittarius Yearly Horoscope 2026
