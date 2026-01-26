हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोVrishchik Love Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वाले सहेज कर रखें रिश्ता, वरना ताश की तरह बिखर सकता है

Vrishchik Love Rashifal 2026: वृश्चिक राशि वाले सहेज कर रखें रिश्ता, वरना ताश की तरह बिखर सकता है

Vrishchik Love Rashifal 2026: साल 2026 में वृश्चिक राशि की लव लाइफ में उतार-चढ़ाव रहेगा. ग्रहों की स्थिति का प्रभाव आपके प्रेम जीवन पर पड़ेगा. लेकिन मैरिड लाइफ मजबूत बनी रहेगी. पढ़ें वार्षिक राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 26 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishchik Love Rashifal 2026: साल 2026 की शुरुआत में वृश्चिक राशि की लव लाइफ में धीमापन और चिंता रहेगी. संवाद में कमी और नकारात्मक सोच से रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं. लेकिन फरवरी के बाद वैवाहिक जीवन में सुधार और मार्च से मई तक प्रेम में उत्साह व रोमांस बढ़ेगा. 02 जून 2026 के बाद गुरु के अनुकूल गोचर से रिश्तों में मजबूती आएगी, सिंगल जातकों को विवाह प्रस्ताव मिल सकता है. धैर्य और समझदारी से यह साल प्रेम के लिए सकारात्मक साबित होगा. यहां पढ़ें पूरे साल का लव राशिफल.

वृश्चिक राशि वाले साल 2026 में लव लाइफ को लेकर  चिंतित रहेंगे. प्रेम संबंध में धीमी उर्जा बनने के कारण उत्साह में कमी बनेगी. प्रेम सम्बन्ध के स्वामी गुरु 02 जून 2026 तक आठवें भाव में रहेगे. रिश्ते में थोड़ी लापरवाही ज्यादा नुकसान देगा शनि पंचम भाव में है शनि अपना प्रभाव लव लाइफ में धीरे धीरे बनाएंगे, प्रेम सम्बन्ध में मनोबल में वृद्धि होगी, लेकिन नकारात्मक सोच बनने से रिश्ता टूटने में देर नहीं लगेगी.

संवाद और समझदारी से संभाले रिश्ता

रिश्ते को बचाने में संवाद की सबसे अहम भूमिका रहेगा. पार्टनर से बात करते समय अमर्यादित बात से दुरी बनाए, अफवाह तथा झूठी बात से पार्टनर को खुश रहने का प्रयत्न नहीं करें. समझदारी से किसी विषय पर अपना पक्ष रखे,पार्टनर को प्रसन्न रखने से रिश्ता में मिठाश की वृद्धि होगी और रिश्ता मजबूत बन सकता है. सिंगल हैं तो नए रिश्ते जुड़ेंगे, रिश्ते को सहेज कर रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनेगी. थोड़ी लापरवाही रिश्ता से लव लाइफ ताश की पते की तरह बिखर जायेगा.

फरवरी-मार्च 2026 रिश्ते के लिए अनुकूल

2 फरवरी 2026 के बाद वैवाहिक जीवन में प्रसन्ता रहेगी. परिवार के सदस्य से सहयोग मिलेगा. शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में रोमांस की वृद्धि होगी, उत्साहित रहेंगे. विशेषकर नए कपल के लिए यह माह अनुकूल रहेगा. लव लाइफ में प्रसन्न रहेंगे. एक-दूसरे को महंगी गिफ्ट प्रदान करेंगे. रिश्ते में ऊर्जा की वृद्धि होगी. मार्च का महीना नए कपल के लिए अनुकूल रहेगा. दोनों के संवाद करने के तरीके में बदलाव दिखाई देगा साथ ही रोमांटिक मूड में रहेगे. मार्च के महीने में वैवाहिक जीवन में छोटी यात्रा बनेगी यात्रा से मन उत्साहित रहेगा, रोमांस में वृद्धि होगी, साथ ही प्रेम में वृद्दि होगी. कपड़े के पहनावे पर खर्च बढ़ेगा, फैंसी डिजाइनिंग का कपड़ा का इस्तेमाल करेंगे, बैठने के तौर तरीके में में बदलाव होगा.

मार्च, अप्रैल, मई में संभलने की जरूरत

सिंगल है या लिविंग रिलेशन में है तो मार्च, अप्रेल, मई का महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण रखना बहुत जरुरी है. कॉलेज में पढ़ाई कर रहें हैं या सोशल मिडिया से जुड़े कार्य कर रहे हैं. नयन में नयन मिलेगा एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, अगर संभलकर नहीं रहे तो पुराने रिश्ते टूट सकते हैं.

Gen-Z की लव लाइफ के लिए साल 2026

साल 2026 Gen-Z के लिए लव लाइफ अनुकूल रहेगा. नए नए रिश्ते स्थापित होंगे, मन चंचल रहेगा. वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं इस राशि में शुक्र का प्रभाव अनुकूल रहता है. शनि का प्रभाव Gen-Z के लिए अनुकूल रहेगा, रिश्ते को लेकर प्रसन्न रहेंगे. पहले से रिश्ते में है रिश्ते को संभालकर रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन रिश्ते में इंटरटेनमेंट का आनंद प्राप्त करेंगे. पार्टनर के साथ लंबी यात्रा का प्लान बनेगा.

02 जून 2026 से वैवाहिक जीवन में प्रसन्न रहेगे. गुरु नवम भाव में गोचर करेंगे इनकी दृष्टि पांचवे भाव पर रहेगी और  रिश्ता मजबूत बनेगा. पति पत्नी एक दूसरे के बात को अहमियत देंगे. साथ ही लव लाइफ में प्रसन्न रहेंगे, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी. सिंगल हैं तो पार्टनर से विवाह का प्रस्ताव मिलेगा, लव लाइफ को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ था वह दूर होगा. गुरु और शनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिनके प्रेम संबंध में विवाद चल रहा था उनका रिश्ता मजबूत बनेगा और फिर से एक दूसरे को दोस्त समझेंगे.

  • लकी अंक: 1
  • लकी कलर: पिंक 
  • उपाय- शनिवार को शनि महराज का दर्शन करें, काला उड़द का दान करें. गुरुवार को पीला वस्त्र दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 26 Jan 2026 12:15 PM (IST)
Tags :
Vrishchik Rashifal Rashifal 2026 Love Rashifal 2026 Scorpio Love Horoscope 2026 Vrishchik Love Rashifal 2026 Scorpio Yearly Horoscope 2026
