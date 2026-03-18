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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मChaitra Navratri 2026: इस बार क्यों 8 दिन की होगी नवरात्रि? जानें पूरी वजह और शुभ मुहूर्त?

Chaitra Navratri 2026: इस बार क्यों 8 दिन की होगी नवरात्रि? जानें पूरी वजह और शुभ मुहूर्त?

Chaitra Navratri 2026: 19 मार्च गुरुवार से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. इस दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का उत्सव मनाया जाता है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानिए शुभ योग, तिथि, नक्षत्र.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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Chaitra Navratri 2026: 19 मार्च 2026 से चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो रहा है. इसी प्रतिपदा तिथि पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का श्रीगणेश किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर धरा पर धर्म को पुनर्जीवित किया था.

इसी दिन महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में विजय का ध्वज लहराया जाता है. याद रखिए, शक्ति की पूजा केवल संकटों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद के भीतर छिपे आत्मविश्वास को पहचानने के लिए की जाती है.

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विक्रम संवत 2083 और ग्रहों का प्रभाव

इस वर्ष विक्रम संवत 2083 के राजा ’देवगुरु बृहस्पति’ और मंत्री ’मंगल’ हैं, जबकि सुरक्षा की कमान सेनापति ’शनिदेव’ के हाथों में है. ग्रहों का यह संयोग बताता है कि यह वर्ष ज्ञान, अनुशासन और अदम्य साहस का होगा.

इस बार माता की सवारी डोली होगी. प्रतिपदा तिथि अमावस्या में मिलने के कारण पहली तिथि क्षय होने का योग बन रहा है, इसलिए नवरात्रि इस बार 8 दिन के ही रहेंगे.

तिथि, नक्षत्र और शुभ योग

प्रतिपदा तिथि 19 मार्च को सूर्योदय के बाद प्रारंभ होगी और अगले दिन 20 मार्च को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी. चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र, शुक्ल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का त्रिवेणी संगम बन रहा है. यह हमारे संकल्पों को सिद्ध करने में पूर्ण सहयोग करेगा.

कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त

कलश स्थापना के लिए प्रथम मुहूर्त सुबह 06ः53 से 08ः17 तक अत्यंत शुभ है. इसके पश्चात आप सुबह 11ः16 से दोपहर 12ः46 तक चंचल मुहूर्त या दोपहर 12ः22 से 01ः10 के बीच अभिजीत मुहूर्त में भी पूजन प्रारंभ कर सकते हैं.

पूजा विधि और कलश स्थापना प्रक्रिया

पूजा की विधि को प्रकृति और पंचतत्वों से जोड़ते हुए सबसे पहले कलश में शुद्ध जल, गंगाजल, दूब, कुशा, सुपारी और सिक्का डालें. कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते सजाकर अक्षत से भरे पात्र पर चुनरी में लिपटा नारियल स्थापित करें और वरुण देवता का आह्वान कर कलश पर कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उसे बाईं ओर विराजमान करें.

इसके साथ ही मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, जो नौ दिनों में अंकुरित होकर आने वाले वर्ष की खुशहाली का संकेत देंगे. इन अंकुरित जौ को नवमी के बाद अपनी तिजोरी या कार्यस्थल पर रखने से सौभाग्य और धन-धान्य का मार्ग प्रशस्त होता है.

महासंयोग और विशेष उपाय

नवरात्रि के दौरान महासंयोगों का लाभ उठाने के लिए 19, 20, 23, 25, 26 मार्च सर्वार्थ सिद्धि योग में लाल कपड़े में पीली सरसों और चांदी का सिक्का बांधकर माता के पास रखें, इससे कार्यों की रुकावटें स्वतः दूर होंगी.

19 मार्च को शुक्ल योग में माँ को लाल चंदन अर्पित करें और सूर्य को जल दें, जिससे आपके सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य की रक्षा के लिए 20 मार्च को सर्वाअमृत योग में मां को दूध और शहद का भोग लगाएं.

नवरात्रि का समापन और संदेश

26 मार्च को श्रीरामनवमी के महापर्व के साथ यह नवरात्रि पूर्ण होगी. इस नवरात्रि संकल्प लें कि आप अपनी डाइट और सोच दोनों को शुद्ध रखेंगे, क्योंकि शुद्ध विचार ही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार और वास्तविक सिद्धि हैं.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Mar 2026 07:50 AM (IST)
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