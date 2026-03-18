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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसारा अली खान को बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर में प्रवेश से पहले देना होगा 'आस्था का हलफनामा'! जानें पूरा मामला

सारा अली खान को बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर में प्रवेश से पहले देना होगा 'आस्था का हलफनामा'! जानें पूरा मामला

बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान हर साल बद्रीनाथ-केदारनाथ की यात्रा करती हैं, जिसकी तस्वीरें अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हैं. लेकिन अब उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से पहले हलफनामा देना होगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 18 Mar 2026 09:54 AM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान जिन्होंने हाल में महाशिवरात्रि के मौके पर उत्तराखंड स्थित बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों की यात्रा से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, अब धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने से पहले उन्हें आस्था का शपथ पत्र जमा कराने को कहा गया है.

मंदिर समिति के अध्यक्ष ने 17 मार्च को खुलासा किया कि, मंदिरों में दर्शन करने के इच्छुक सभी गैर-हिंदुओं को हिंदू धर्म में अपनी आस्था का शपथ पत्र जमा करना होगा.

सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर भारतवर्ष की धार्मिक यात्राओं खासतौर से बद्रीनाथ और केदारनाथ की फोटो शेयर करती हैं. बता दें कि ये धार्मिक यात्रा उनकी निजी यात्रा होती है, न कि किसी फिल्म गतिविधि से जुड़ी.

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सारा अली खान को बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में आस्था हलफनामा क्यों देना पड़ेगा?

IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बद्री-केदार समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि, आज 17 मार्च बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों में आशीर्वाद लेने के इच्छुक सभी गैर-हिंदुओं को एक शपथ पत्र पेश करना होगा. हर गैर-हिंदू व्यक्ति को हिंदू धर्म में विश्वास रखने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा. यह नया नियम सभी वीआईपी हस्तियों पर भी लागू होगा.

द्विवेदी ने आगे बताया कि, अगर सारा अली खान सनातन धर्म के प्रति अपनी आस्था जाहिर करती हैं और हलफनामा जमा करती हैं, तो उन्हें मंदिर में प्रवेश के साथ पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी जाएगी. बता दें कि सारा के पिता सैफ अली खान मुस्लिम हैं, जबकि उनकी मां अमृता सिंह सिख हैं. हालांकि अपने पुराने इंटरव्यू में सारा ने खुद को एक गौरवान्वित भारतीय कहा है.

 
 
 
 
 
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सारा अली खान का बद्री-केदारनाथ से इतना अटूट संबंध कैसे है?

सारा ने साल 2018 में अभिषेक कुमार की फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जिसमें उनके साथ दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत नजर आए थे. वह 2017 से ही मंदिरों के दर्शन के लिए आती रही हैं, जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू की थी. सारा हर साल अप्रैल से नवंबर महीने के बीच मंदिरों की यात्रा करती हैं.

सारा ने सोशल मीडिया पर अपनी धार्मिक यात्राओं का दस्तावेजीकरण किया है. इसमें हिमालय से करीब 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मंदिर तक ट्रेकिंग या हेलीकॉप्टर से पहुंचना शामिल है. सारा मंदिर में सुबह के दर्शन और प्रसाद चढ़ाने समेत दैनिक अनुष्ठानों में भी हिस्सा लेती हैं. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer | ABP Live

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 18 Mar 2026 09:54 AM (IST)
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