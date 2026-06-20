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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAstrology Prediction: दिसंबर 2026 तक इन राशियों को हो सकती है बड़ी हानि, कहीं आपकी राशि तो शामिल नहीं!

Astrology Prediction: दिसंबर 2026 तक इन राशियों को हो सकती है बड़ी हानि, कहीं आपकी राशि तो शामिल नहीं!

Astrology Prediction: जुलाई से दिसंबर 2026 का समय कई राशियों के लिए अवसरों और चुनौतियों का मिश्रण रहेगा. करियर, धन और निजी जीवन में बदलाव संभव हैं.

Written By : रुचि शर्मा |  Updated at : 20 Jun 2026 12:43 PM (IST)
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Astrology Prediction: साल 2026 अब अपने दूसरे हिस्से में पहुंच चुका है और ज्योतिष के अनुसार यह समय काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. आने वाले महीनों में शनि, गुरु, राहु और केतु जैसे बड़े ग्रहों की स्थिति में बदलाव देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों के जीवन पर पड़ेगा. 

कहीं करियर में नए मौके मिलेंगे, तो कहीं जिम्मेदारियों और चुनौतियों का दबाव बढ़ सकता है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि जुलाई से दिसंबर 2026 का समय आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा और किन बातों में सावधानी जरूरी होगी.

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रह सकता है. काम का दबाव बढ़ेगा और कई काम एक साथ संभालने पड़ सकते हैं. 

ऑफिस में नए मौके तो मिलेंगे, लेकिन मानसिक थकान भी महसूस हो सकती है. इस समय जल्दबाजी से बचें और हर फैसला सोच-समझकर लें. धैर्य से किया गया काम धीरे-धीरे अच्छे परिणाम देगा.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि के लिए यह समय अवसर और उलझनों दोनों का मिश्रण रहेगा. नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन मन में अस्थिरता भी रह सकती है. 

पढ़ाई या करियर में ध्यान भटकने से नुकसान हो सकता है, इसलिए फोकस बनाए रखना जरूरी है. सेहत और दिनचर्या पर खास ध्यान दें और कोई भी नया कदम सोच-समझकर उठाएं.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक रूप से थोड़ा सतर्क रहने का संकेत दे रहा है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. 

कार्यक्षेत्र में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लेकिन इसके लिए अधिक मेहनत करनी होगी. भावनात्मक संतुलन बनाए रखना इस समय बहुत जरूरी रहेगा.

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सिंह राशि

सिंह राशि के लिए यह समय आत्मविश्वास और मेहनत दोनों को बढ़ाने वाला रहेगा. काम में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीच-बीच में रुकावटें भी आ सकती हैं. 

काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. सेहत का ध्यान रखें और धैर्य बनाए रखें, धीरे-धीरे परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय मेहनत और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. काम का बोझ बढ़ सकता है और ऑफिस में दबाव महसूस हो सकता है. 

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं. रिश्तों में गलतफहमियों से बचें और किसी पर भी जल्दी भरोसा न करें. सोच-समझकर फैसले लेना फायदेमंद रहेगा.

तुला राशि

तुला राशि के लिए यह समय बदलाव और नए अवसर लेकर आएगा. करियर और बिजनेस में मौके मिल सकते हैं, लेकिन साथ में जोखिम भी रहेगा. 

छोटी गलती बड़ा नुकसान दे सकती है, इसलिए हर कदम सावधानी से उठाएं. सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा, लेकिन निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. भाग्य कभी साथ देगा तो कभी परिस्थितियां चुनौती देंगी. आर्थिक मामलों में सावधानी बहुत जरूरी है. 

कार्यक्षेत्र में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है. धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना ही सही रहेगा.

About the author रुचि शर्मा

रुचि शर्मा ज्योतिष जानकार हैं जो पिछले 13 वर्षों से ज्योतिष, धर्म और आध्यात्मिक विषयों पर अध्ययन, शोध और लेखन कर रही हैं. वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, टैरो, Chinese Astrology, राशिफल (Horoscope), ग्रह गोचर, पंचांग (Panchang), व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों पर उनकी विशेष पकड़ है. जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों और ग्रह-नक्षत्रों के प्रभाव को सरल एवं सहज भाषा में समझाना उनकी प्रमुख पहचान है.

उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर इन मास कम्युनिकेशन की डिग्री प्राप्त की है. मीडिया और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में लंबे अनुभव के दौरान वह राजस्थान पत्रिका, हिंदुस्तान, बीईसीआईएल, टाइम्स ग्रुप और Astrosage जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ कार्य कर चुकी हैं. पिछले कई वर्षों से उनका लेखन मुख्य रूप से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा है.

रुचि शर्मा पारंपरिक ज्योतिषीय ग्रंथों, पंचांगों और प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर विषयों का अध्ययन करती हैं तथा यूजर्स तक सरल, विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी पहुंचाने का प्रयास करती हैं. उनके लेखों का उद्देश्य ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों को आम पाठकों के लिए सहज और समझने योग्य बनाना है.
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Published at : 20 Jun 2026 12:43 PM (IST)
Tags :
Finance Career Zodiac Signs Astrology Prediction Rashifal 2026 December 2026 Loss Warning
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