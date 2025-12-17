Chinese Zodiac Ox: कहीं आप बैल राशि वाले तो नहीं? चीनी ज्योतिष से जानिए खासियत

Chinese Zodiac Ox: चीनी ज्योतिष प्राचीन और लोकप्रिय ज्योतिष प्रणालियों में एक है. वैदिक ज्योतिष की तरह इसमें भी राशिचक्र में 12 राशियां होती है. भारतीय ज्योतिष पद्धति में राशियों का चिह्न जिस प्रकार केकड़ा, सिंह,कन्या, घड़ा, तराजू आदि जैसे चिह्न होते हैं. इसी तरह चीनी ज्योतिष में 12 राशियां पशुओं के नाम पर आधारित हैं, जोकि इस प्रकार हैं-

चीनी ज्योतिष में 12 राशियों के नाम

चूहा (Rat), बैल (Ox), बाघ (Tiger), खरगोश (Rabbit), ड्रैगन (Dragon), सांप (Snake), घोड़ा (Horse), बकरी (Goat/Sheep), बंदर (Monkey), मुर्गा (Rooster), कुत्ता (Dog), और सुअर (Pig)

चीनी ज्योतिष में इन 12 पशुओं के नाम पर आधारित राशियां विशेष वर्ष से संबंधित होती है और वर्ष के अनुसार ही राशि का भी प्रतिनिधित्व करती है. फिलहाल हम इन 12 राशियों में आज बैल राशि यानी OX Zodiac की बात करेंगे.

क्या आप बैल राशि वाले हैं?

आपका जन्म यदि 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 या 2021 में हुआ है, तो चीनी ज्योतिष के अनुसार आप बैल राशि के अंतर्गत आते हैं. यह राशि धरातल से जुड़ी मानी जाती है. इसलिए इस राशि के जातक व्यावहारिक और जमीन से जुड़े रहते हैं.

बैल राशि वालों की खासियत

बैल को उसके मेहनत, अनुशासन और धैर्य के लिए जाना जाता है. इसलिए इस चिह्न से जुडे राशि वाले लोग भी धैर्यवान और मेहनती और अनुशासित प्रवृति के होते हैं. ये कोई भी फैसला जल्दबाजी में लेने से बजाय समय लगाकर सोचते हैं और पूरा करते हैं. इसकी सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत और पहचान होती है.

बैल राशि वालों की कमजोरियां

बैल की प्रवृति कुछ ऐसी होती है कि, ये एक ओर जहां भरोसेमंद होते हैं, वहीं दूसरी ओर बहुत जिद्दी भी होते हैं, जोकि परेशानी का कारण बन जाता है. जिद्दी स्वभाव के कारण ये आसानी से परिवर्तन स्वीकार नहीं करते और भावनाओं को भी खुलकर व्यक्त करने सेझिझकते है.