Chinese Horoscope Zodiac Dog: कहीं आप कुत्ता राशि वाले तो नहीं? जन्म वर्ष से जानिए खासियत
Chinese Horoscope Zodiac Dog: चीनी ज्योतिष के अनुसार कुत्ता राशि राशिचक्र की 11वीं राशि है. जानें किस साल में जन्मे लोग कुत्ता राशि वाले होते हैं और इन लोगों में क्या खूबियां या कमियां होती हैं.
Chinese Horoscope Zodiac Dog: चीनी ज्योतिष को प्राचीन और लोकप्रिय ज्योतिष प्रणालियों में एक माना जाता है. वैदिक ज्योतिष की तरह इसमें भी राशिचक्र में 12 राशियां होती है. भारतीय ज्योतिष पद्धति में राशिल के चिह्न में जिस प्रकार मछली, घड़ा, वृभ, तीर-धनुष आदि जैसे चिह्न होते हैं. इसी तरह चीनी ज्योतिष में 12 राशियां पशुओं के नाम पर आधारित होती हैं, जोकि इस प्रकार हैं-
चीनी ज्योतिष में 12 राशियों के नाम
चूहा (Rat), बैल (Ox), बाघ (Tiger), खरगोश (Rabbit), ड्रैगन (Dragon), सांप (Snake), घोड़ा (Horse), बकरी (Goat/Sheep), बंदर (Monkey), मुर्गा (Rooster), कुत्ता (Dog), और सुअर (Pig)
चीनी ज्योतिष की ये 12 पशुओं के नाम पर आधारित राशियां विशेष वर्ष से संबंधित होती है और वर्ष के अनुसार ही राशि का भी प्रतिनिधित्व करती है. फिलहाल हम इन 12 राशियों में आज कुत्ता राशि यानी Dog Zodiac की बात करेंगे.
क्या आप कुत्ता राशि वाले हैं?
कुत्ता राशि को बेहद खास और वफादार राशि माना जाता है. अगर आपका 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 और अब 2030 आने वाला वर्ष में हुआ है तो तो आप चीनी राशि चक्र में डॉग (चिह्न) के अंतर्गत आते हैं.
कुत्ता राशि वालों की खासियत
कुत्ता को उसकी ईमानदारी, वफादरी, भरोसेमंद स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता है. इसलिए जिन लोगों का जन्म कुत्ता राशि वाले साल में होता है, उनकी राशि Dog Zodiac होती है. ऐसे लोगों का व्यक्तित्व शांत, संतुलित और दयालु होता है. ये दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और रिश्तों में निष्ठावान रहते हैं.
चीनी ज्योतिष में कहा गया है कि डॉग राशि वाले लोग हमेशा सही का साथ देते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोते. ये मजबूत इरादे, निडर स्वभाव, ऊर्जावान और काम के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार रहने वाले होते हैं.
कुत्ता राशि वालों की कमजोरियां
कुत्ता राशि वाले लोग अधिक भावुक प्रवृत्ति के होते हैं. यही कारण है कि अन्य लोग इनकी कमजोरी का जल्दी फायदा उठा लेते हैं. ये सरल और सीधे स्वभाव के होते हैं और चालाकी के मामले में पीछे रहते हैं.
