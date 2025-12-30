हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Tarot Horoscope January 2026: जनवरी 2026 में साझेदारी से बनेगी बात, करियर और प्रेम दोनों में उन्नति

Cancer Tarot Horoscope January 2026: जनवरी 2026 में साझेदारी से बनेगी बात, करियर और प्रेम दोनों में उन्नति

Kark Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें कर्क टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 कर्क राशि वालों के लिए साझेदारी, रिश्तों और आपसी तालमेल का बेहद महत्वपूर्ण महीना है. इस दौरान आपका सामाजिक और निजी जीवन दोनों सक्रिय रहेगा. जरूरत होगी कि आप काम और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखें. इस महीने आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और आकर्षण में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे लोग आपकी ओर सहज ही आकर्षित होंगे.

करियर और नौकरी

करियर के लिहाज से जनवरी 2026 सकारात्मक संकेत दे रहा है. नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए समय अनुकूल है. सही अवसर पाने के लिए नेटवर्किंग बेहद अहम साबित होगी, इसलिए पुराने और नए संपर्कों का पूरा लाभ उठाएं. इंटरव्यू में आत्मविश्वास और स्पष्ट सोच आपके पक्ष में माहौल बनाएगी.

नौकरीपेशा लोगों के लिए टीमवर्क से सफलता मिलेगी. सहकर्मियों के साथ मिलकर किया गया प्रयास आपको सीनियर्स की नज़रों में ला सकता है. साझेदारी में किया गया कोई प्रोजेक्ट आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है.

धन और संपत्ति

आर्थिक मामलों में इस महीने नई संभावनाएं बनती दिख रही हैं. आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं. जमीन-जायदाद में निवेश करने के योग हैं, खासकर यदि यह किसी भरोसेमंद व्यक्ति के साथ साझेदारी में हो. हालांकि किसी भी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. खर्चों पर नियंत्रण रखना भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा.

प्रेम, विवाह और परिवार

प्रेम जीवन में जनवरी 2026 रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव लेकर आएगा. पार्टनर के साथ समय बिताने के मौके मिलेंगे और रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित कर्क राशि वालों को कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, जो उन्हें खुशी और मानसिक संतोष दे. पारिवारिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और घर का माहौल सहयोगपूर्ण बना रहेगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य

विद्यार्थियों को इस महीने मेहनत और अनुशासन पर ध्यान देना होगा. एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन जोड़ों के दर्द और त्वचा से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या लाभदायक रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 30 Dec 2025 11:00 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Kark Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
Embed widget