हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGemini Tarot Horoscope January 2026: मिथुन राशि के नौकरी-पैसा और रिश्तों में क्या कहते हैं कार्ड्स, पढ़ें टैरो मासिक राशिफल

Gemini Tarot Horoscope January 2026: मिथुन राशि के नौकरी-पैसा और रिश्तों में क्या कहते हैं कार्ड्स, पढ़ें टैरो मासिक राशिफल

Mithun Tarot Card Predictions January 2026: साल 2026 का पहला महीना जनवरी शुरू होने वाला. सभी 12 राशियों के लिए यह नया महीना कैसा रहेगा, यहां जानें मिथुन टैरो मासिक राशिफल (Masik Rashifal).

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 30 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

Mithun Tarot Card Predictions January 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार, जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों के जीवन में बदलाव और आत्म-विश्लेषण का संकेत देता है. यह महीना आपको अपने अब तक के फैसलों, रिश्तों और लक्ष्यों पर गंभीरता से सोचने का अवसर देगा. आप जीवन के गहरे अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे और कुछ पुरानी आदतों या सोच को पीछे छोड़ने का मन बनाएंगे. इस दौरान धैर्य रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि जल्दबाज़ी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह साबित हो सकता है.

करियर और प्रोफेशन

करियर के मामले में यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मेहनत के साथ-साथ रणनीति बनाकर आगे बढ़ना होगा. इंटरव्यू के दौरान अपनी योग्यता, अनुभव और कम्युनिकेशन स्किल्स को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करें. नौकरीपेशा जातकों पर काम का दबाव बढ़ सकता है और नई जिम्मेदारियां मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं. ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें और किसी भी तरह की गोपनीय जानकारी सहकर्मियों के साथ साझा करने से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

धन, निवेश और संपत्ति

आर्थिक दृष्टि से जनवरी 2026 पुनः मूल्यांकन का समय है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. पुराने निवेश और भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करें. जमीन-जायदाद में निवेश करने के योग बन रहे हैं, लेकिन किसी भी सौदे को अंतिम रूप देने से पहले कानूनी और तकनीकी जांच जरूर करें. वाहन खरीदने की इच्छा है तो महीने के अंतिम सप्ताह का समय अधिक अनुकूल माना जा सकता है. अनावश्यक खर्चों से बचना आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा.

प्रेम, दांपत्य और रिश्ते

प्रेम संबंधों में इस महीने भावनात्मक गहराई देखने को मिलेगी. पार्टनर के साथ आपसी समझ बढ़ेगी और पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं. विवाहित जातकों को एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना होगा. अविवाहित मिथुन राशि वालों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, जो स्थिरता और भरोसे का अहसास कराए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 30 Dec 2025 10:30 AM (IST)
Tags :
Masik Rashifal Mithun Rashifal Tarot Card Monthly Horoscope New Year 2026 Astrology 2026 January 2026 Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
विश्व
World Richest Woman: दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Accident Breaking: सड़क किनारे खड़े लोगों को बस ने कुचला, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग |
Angel Chakma Case: एंजेल की हत्या पर CM Dhami का बड़ा बयान, कोई भी आरोपी बचेगा नहीं | Tripura
20 मिनट में समझिए...12 महीने का भविष्य! | Spiritual News
2026 का सूर्य का साल... किस राशि वाले करेंगे कमाल ? | Spiritual News
Bangladesh की पूर्व PM Khalida Ziya का 80 साल की उम्र में निधन | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
'उनकी आत्मा को शांति मिले', बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख
महाराष्ट्र
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
BMC चुनाव के लिए अजित पवार की NCP ने जारी की दूसरी उम्मीदवार सूची, 27 कैंडिडेट्स के नाम शामिल
विश्व
World Richest Woman: दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
दुनिया की सबसे अमीर खूंखार महिला! एलन मस्क-जेफ बेजोस की संपत्ति मिलाकर भी उसके सामने कम, जानें कौन थी
स्पोर्ट्स
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
62 रन बनाते ही स्मृति मंधाना रचेंगी इतिहास, शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड खतरे में
बॉलीवुड
आमिर खान को जब मिली थीं जान से मारने की धमकी, भांजे बोले- कब से मामा को देश से भगाने की कोशिश हो रही
आमिर खान को जब मिली थीं जान से मारने की धमकी, भांजे बोले- कब से मामा को देश से भगाने की कोशिश हो रही
हेल्थ
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
सिर्फ टेस्ट नहीं गट हेल्थ का खजाना होती थी दादी-नानी की ये चीज, अपनी थाली में जरूरी करें शामिल
ट्रेंडिंग
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
कॉर्पोरेट पार्टी में कॉकटेल पीना पड़ा भारी, तेज दर्द के बाद फटा युवक का पेट- वीडियो वायरल
जनरल नॉलेज
Islamic Banking: इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
इस्लाम में ब्याज हराम तो मुस्लिम देशों में कैसे मिलता है लोन, जानें बैंकिंग सिस्टम कैसे करता है काम?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget