PM मोदी ने 7 शक्तियों को क्यों कहा ‘सप्तधारा’? जानें अर्थ

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हिंदी न्यूज़न्यूज़PM मोदी ने 7 शक्तियों को क्यों कहा 'सप्तधारा'? सनातन परंपरा में छिपा है इस शब्द का गहरा अर्थ

PM मोदी ने 7 शक्तियों को क्यों कहा 'सप्तधारा'? सनातन परंपरा में छिपा है इस शब्द का गहरा अर्थ

PM Modi Sapt Dhara: पीएम मोदी ने लाल किले से 7 शक्तियों को 'सप्तधारा' क्यों कहा? जानें भारतीय धर्म-दर्शन में सात अंक और इस शब्द का अर्थ.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Aug 2026 03:17 PM (IST)
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PM Modi Sapt Dhara: लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सात क्षेत्रों का नाम लेकर अपनी बात खत्म कर सकते थे. लेकिन उन्होंने इनके लिए एक खास शब्द चुना, 'शक्ति की सप्तधारा'. यह शब्द सुनते ही सप्तऋषि, सप्तपदी, सप्तलोक और सूर्य के सात अश्व जैसी भारतीय मान्यताएं याद आती हैं. ऐसे में सवाल है कि पीएम मोदी ने सात शक्तियों को 'सप्तधारा' क्यों कहा? क्या इसका संबंध भारतीय धर्म और दर्शन से भी है?

सप्तधारा का आसान अर्थ है, सात धाराओं का एक साथ प्रवाहित होना. जैसे अलग-अलग दिशाओं से आने वाली नदियां मिलकर विशाल प्रवाह बनाती हैं, उसी तरह सात क्षेत्रों की शक्ति मिलकर किसी राष्ट्र को आगे बढ़ाती है. प्रधानमंत्री के भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल भारत की सामूहिक ताकत को दिखाने वाले प्रतीक के रूप में सामने आया.

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पीएम मोदी की 'सप्तधारा' में कौन-सी 7 शक्तियां?

पीएम मोदी ने भारत के विकास के लिए सात प्रमुख शक्तियों का उल्लेख किया. इनमें मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और खाद्य उत्पादन, टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन, गति शक्ति, रक्षा शक्ति, ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी और भारत की सॉफ्ट पावर शामिल हैं.

मैन्युफैक्चरिंग भारत को दुनिया का बड़ा निर्माण केंद्र बना सकती है. कृषि और खाद्य उत्पादन देश की मूल ताकत है. टेक्नोलॉजी एवं इनोवेशन भविष्य की जरूरत हैं. गति शक्ति देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करती है. रक्षा शक्ति सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी है. ग्रीन एवं ब्लू इकोनॉमी प्रकृति और समुद्री संसाधनों के संतुलित इस्तेमाल की ओर संकेत करती है. वहीं सॉफ्ट पावर योग, संस्कृति, अध्यात्म और भारतीय जीवन मूल्यों को दुनिया से जोड़ती है.

केवल 'सात शक्तियां' नहीं, 'सप्तधारा' क्यों?

'सात शक्तियां' कहना केवल उनकी संख्या बताता. लेकिन 'सप्तधारा' शब्द संख्या के साथ उनकी गति और आपसी संबंध को भी दिखाता है. धारा कभी स्थिर नहीं रहती. वह लगातार आगे बढ़ती है और अपने आसपास जीवन पैदा करती है.

यही बात इन सात क्षेत्रों पर भी लागू होती है. खेती मजबूत होगी तो खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग को सहारा मिलेगा. टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो खेती, रक्षा और मैन्युफैक्चरिंग आधुनिक होंगे. बेहतर बुनियादी ढांचा इन सभी को गति देगा. इस तरह कोई भी धारा अकेली नहीं चलती. सभी एक-दूसरे को शक्ति देती हैं.

भारतीय धर्म-दर्शन में 'सात' क्यों है खास?

'शक्ति की सप्तधारा' किसी धर्मग्रंथ में लिखी कोई तय अवधारणा नहीं है. इसे प्रधानमंत्री द्वारा सात विकास क्षेत्रों के लिए इस्तेमाल किया गया आधुनिक रूपक समझना चाहिए. फिर भी, इस शब्द की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक भाषा और प्रतीकों में दिखाई देती हैं.

भारतीय परंपरा में सात का अंक पूर्णता और संतुलन से जुड़ा है. सप्तऋषि ज्ञान की निरंतर परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं. विवाह में सप्तपदी के सात कदम दो लोगों के पूरे जीवन के सात संकल्प माने जाते हैं. संगीत के सात स्वर मिलकर असंख्य राग बनाते हैं. योग परंपरा में सात प्रमुख चक्र चेतना के अलग-अलग स्तरों से जुड़े माने गए हैं.

इसी तरह सूर्यदेव के रथ के सात अश्व गति, ऊर्जा और प्रकाश के प्रतीक माने जाते हैं. पौराणिक साहित्य में सप्तलोक, सप्तद्वीप और सप्तसिंधु का उल्लेख भी मिलता है. इन सभी में एक साझा भाव दिखाई देता है, अलग-अलग शक्तियों के मेल से संपूर्णता का निर्माण.

सप्तधारा में नदी जैसा संदेश

भारतीय संस्कृति में नदी केवल पानी की धारा नहीं है. वह जीवन, निरंतरता और सभ्यता की प्रतीक भी है. धारा का रुकना ठहराव माना जाता है, जबकि उसका बहते रहना प्रगति और जीवन का संकेत है.

पीएम मोदी की सप्तधारा को भी इसी अर्थ में समझा जा सकता है. भारत का विकास केवल फैक्ट्रियों, खेती या रक्षा के बल पर पूरा नहीं होगा. तकनीक, पर्यावरण, आधारभूत ढांचे और संस्कृति को भी उसी गति से आगे बढ़ना होगा.

हालांकि, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसे सीधे किसी धार्मिक मान्यता से नहीं जोड़ा. इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि 'सप्तधारा' किसी धर्मग्रंथ से ली गई योजना है. लेकिन शब्द का चुनाव भारतीय सांस्कृतिक चेतना के बहुत करीब जरूर दिखाई देता है.

सप्तऋषि ज्ञान की सात दिशाओं को जोड़ते हैं, सप्तपदी जीवन के सात संकल्पों को और सप्तस्वर संगीत की सात आवाजों को. उसी तरह प्रधानमंत्री की 'शक्ति की सप्तधारा' भारत की सात क्षमताओं को एक राष्ट्रीय संकल्प में जोड़ती है. इसका सीधा संदेश है, जब विकास की सातों धाराएं एक साथ और एक दिशा में बहेंगी, तभी विकसित भारत का विशाल प्रवाह बनेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Aug 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
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