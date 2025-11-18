हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar Oath Ceremony 2025: 20 नवंबर का शपथ ग्रहण मुहूर्त Bihar, नीतीश और नई सरकार के लिए कितना शुभ?

Bihar Oath Ceremony 2025: 20 नवंबर का शपथ ग्रहण मुहूर्त Bihar, नीतीश और नई सरकार के लिए कितना शुभ?

Bihar CM Oath Ceremony: 20 नवंबर को होने वाला शपथ ग्रहण का मुहूर्त बिहार की नई सरकार को स्थिरता देगा या संघर्ष? नीतीश, मोदी, NDA और विपक्ष की राजनीति पर पड़ने वाली ग्रह-नक्षत्र की छाया शुभ या अशुभ? कैसी रहने वाली है, जानें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 18 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Shapath Muhurat 2025: भारत में सत्ता भले विधानसभा के आंकड़ों से तय होती हो, लेकिन उसकी आयु अक्सर उस क्षण से प्रभावित मानी जाती है जब नया मुख्यमंत्री शपथ लेता है. राजनीतिक निर्णयों की भीड़, मीडिया की भाग-दौड़ और गठबंधन-समीकरणों की चमक के बीच एक तत्व हमेशा पृष्ठभूमि में काम करता रहता है मुहूर्त, यानी वह सही समय जब सत्ता का नया अध्याय आरंभ किया जाता है. ज्योतिष की परंपरा मानती है कि राज्य का जन्म उसी समय होता है और वही क्षण आगे चलकर पूरे शासन की दिशा और स्थिरता का आधार बन जाता है.

इसी कारण शपथ ग्रहण की तारीख़ कभी भी सामान्य नहीं होती. पुराने राजदरबारों में इसे गुप्त गणनाओं से तय किया जाता था, और आज की लोकतांत्रिक राजनीति में भी इस तारीख़ को लेकर पर्दे के पीछे चर्चाएं होती रहती हैं.

नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, NDA के नेता और विपक्ष सबके लिए यह क्षण प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि ऊर्जा का आरंभिक बिंदु होता है. जनता के सामने मंच पर भले चेहरों के हावभाव हों, लेकिन परंपरा कहती है कि असली खेल उस पल की आकाशीय स्थिति तय करती है जिसमें सरकार शपथ लेती है.

मुहूर्त चिंतामणि जैसे ग्रंथों में राजकीय कार्यों के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं. इनमें यह माना गया है कि शपथ, ताजपोशी, राजधानी-परिवर्तन और युद्ध-घोषणा जैसे काम ऐसे समय में होने चाहिए जिनमें वृद्धि, स्थिरता और सुरक्षा का संकेत हो.

यदि शुरुआत ही अशांत समय में हो जाए जहां चंद्र कमजोर हो, राहु-केतु का दबाव हो, या समय विवाद-प्रवृत्ति वाले नक्षत्र में आ जाए तो सत्ता आगे चलकर अंदरूनी तनाव, अविश्वास, गठबंधन-विग्रह, या जन-असंतोष का सामना करती है. हालांकि यह कोई राजनीतिक गारंटी नहीं, लेकिन इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां शपथ के समय की प्रकृति बाद के राजनीतिक माहौल से मेल खाती दिखाई दी.

बिहार इसका जीवंत उदाहरण है. नीतीश कुमार ने पिछले दो दशकों में कई बार शपथ ली है और हर शपथ के बाद राजनीति का रंग बदल गया. 2010 का कार्यकाल अपेक्षाकृत स्थिर माना गया क्योंकि वह एक संतुलित समय में शुरू हुआ था, जबकि 2017 में सत्ता परिवर्तन ऐसे समय में हुआ जिसमें ग्रह-स्थिति तनावपूर्ण थी परिणामस्वरूप साढ़े एक साल में व्यवस्था हिल गई और नया राजनीतिक मोड़ आ गया. यह सब दिखाता है कि बिहार जैसे राज्य में शपथ का पल एक अक्सर निर्णायक संकेत छोड़ जाता है.

पटना के राजभवन पर होने वाली शपथ के पीछे सिर्फ स्थानीय समीकरण नहीं हैं. दिल्ली की राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका, एनडीए का दबाव और विपक्ष की रणनीति उस पल के राजनीतिक तापमान को तय करते हैं.

मुहूर्त की परंपरा यह मानती है कि अगर सूर्य और गुरु मजबूत हों तो केंद्रीय सत्ता का प्रभाव बढ़ता है और अगर चंद्र कमजोर हो तो जनता का मूड जल्दी पलटता है. इस दृष्टि से देखें तो शपथ की तारीख़ 20 नवंबर सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि पटना और दिल्ली के बीच शक्ति-संतुलन भी तय करती है.

अगर 20 नवंबर 2025 जैसी तारीख़ में शपथ गुरुवार, अमावस्या-उपरांत या अनुराधा-रोहिणी जैसे सहयोगी नक्षत्र में होती है, तो परंपरागत मान्यता इसे स्थिर सरकार का संकेत मानती है. ऐसी शुरुआतों में गठबंधन की आंतरिक खींचतान धीरे-धीरे कम होती है और सरकार अपने ढांचे में सिमटकर चलने लगती है.

लेकिन यदि शपथ ऐसे समय में हो जब ग्रहों का दबाव अधिक हो, नक्षत्र कठोर हो या चंद्र कमजोर हो तो यह वही स्थिति बनती है जिसे मुहूर्त-परंपरा आरंभ में ही कलह की भूमि कहती है बाहर समारोह की मुस्कान, लेकिन भीतर धीरे-धीरे पैदा होती असहमति.

विपक्ष के लिए भी यह शुरुआत महत्वपूर्ण होती है. अगर सरकार एक संतुलित समय में जन्म ले, तो विपक्ष पहली भिड़ंत में असरदार चेहरा नहीं बन पाता लेकिन यदि समय अशांत हो, तो विपक्ष छोटे विवादों को बड़ा रूप देकर शुरुआती महीनों में ही सत्ता की ऊर्जा को कमजोर कर सकता है.

लोकतंत्र का सच यही है कि सरकार की सफलता जनता, नीतियों और सिस्टम पर निर्भर करती है. लेकिन मुहूर्त इतना जरूर बताता है कि शुरुआत किस हवा में हो रही है और कई बार शुरुआती हवा ही आगे की दिशा बदल देती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 18 Nov 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Nitish PM Modi NDA Astrology Prediction 2025 BIHAR Bihar CM Oath Ceremony
Petrol Price Today
Diesel Price Today
Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
प्राइवेसी पॉलिसी कॉन्टैक्ट अस अबाउट अस

Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
