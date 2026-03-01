हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKanya Weekly Rashifal 2026: कन्या के लिए भागदौड़ और तनाव वाला सप्ताह! 1से 7 मार्च तक सेहत का रखें ध्यान

Kanya Weekly Rashifal 2026: कन्या के लिए भागदौड़ और तनाव वाला सप्ताह! 1से 7 मार्च तक सेहत का रखें ध्यान

Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 08:04 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

फेस्टिवल सीजन पर वीक स्टार्टिंग काफी भागदौड़ भरा रह सकता है. आपको अपने करियर-बिज़नेस के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती हैं. यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होने के कारण आप थोड़ा हताश और निराश रह सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास पर ध्यान दें। ऑफिस एंड बिज़नेस से जुड़े मामलों के साथ पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ परेशानियां आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.

इस दौरान किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ अनबन हो सकती है. आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी. क्रोध में आकर बगैर सोचे समझे कोई भी बड़ा डिसिशन न लें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. आपके गलत बात-व्यवहार के कारण आपके सालों से बने-बनाए संबंध टूट सकते हैं। इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा.

शादीशुदा लोगों को जहां घरेलू समस्याएं सताएंगी तो वहीं युवाओं को प्रेम-प्रसंग में थोड़ा बहुत ऊंच-नीच देखने को मिल सकता है. लव लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री से उनके रिश्तों में खटास आ सकती है. किसी भी अफवाह या गलतफहमी को बढ़ावा न दें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाहा फल पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं. वाहन सावधानी के साथ चलाएं अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
