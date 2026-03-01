Kanya Weekly Rashifal 2026: कन्या के लिए भागदौड़ और तनाव वाला सप्ताह! 1से 7 मार्च तक सेहत का रखें ध्यान
Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कन्या राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
फेस्टिवल सीजन पर वीक स्टार्टिंग काफी भागदौड़ भरा रह सकता है. आपको अपने करियर-बिज़नेस के सिलसिले में लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती हैं. यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फल देने वाली होने के कारण आप थोड़ा हताश और निराश रह सकते हैं. ऐसे में जरूरी है कि आप परिणाम से ज्यादा अपने प्रयास पर ध्यान दें। ऑफिस एंड बिज़नेस से जुड़े मामलों के साथ पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ परेशानियां आपकी चिंता का कारण बन सकती हैं.
इस दौरान किसी बात को लेकर स्वजनों के साथ अनबन हो सकती है. आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहेगी. क्रोध में आकर बगैर सोचे समझे कोई भी बड़ा डिसिशन न लें अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है. आपके गलत बात-व्यवहार के कारण आपके सालों से बने-बनाए संबंध टूट सकते हैं। इसलिए संयम और समझदारी से काम लेना ही बेहतर रहेगा.
शादीशुदा लोगों को जहां घरेलू समस्याएं सताएंगी तो वहीं युवाओं को प्रेम-प्रसंग में थोड़ा बहुत ऊंच-नीच देखने को मिल सकता है. लव लाइफ में थर्ड पर्सन की एंट्री से उनके रिश्तों में खटास आ सकती है. किसी भी अफवाह या गलतफहमी को बढ़ावा न दें. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल एग्जाम की तैयारी में जुटे स्टूडेंट्स को मनचाहा फल पाने के लिए कठिन परिश्रम करना होगा. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाएं. वाहन सावधानी के साथ चलाएं अन्यथा चोट चपेट लगने की आशंका है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
