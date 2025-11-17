हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bihar CM Oath Ceremony: 20 नवंबर को अगर 'नीतीश' लेते हैं शपथ तो क्या विशेष होगा? जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Bihar CM Oath Ceremony: 20 नवंबर को अगर 'नीतीश' लेते हैं शपथ तो क्या विशेष होगा? जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणी

Bihar CM Oath Ceremony: मुख्यमंत्री की शपथ 20 नवंबर को ही क्यों? नीतीश, एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति में इस तारीख का जानें अद्भुत ज्योतिषीय रहस्य

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 17 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Nitish Kumar Shapath Grahan: बिहार की राजनीति फिर एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है. सत्ता बदलने की संभावनाओं के बीच एक तारीख तेज़ी से राजनीतिक गलियारों में घूम रही है '20 नवंबर 2025'. यह तारीख फिलहाल शपथ-ग्रहण  के लिए संभावित डेट मानी जा रही है, लेकिन असली सवाल यही है कि आख़िर क्यों यही तारीख? क्या यह केवल प्रशासनिक अधिकारियों की सोच का परिणाम है या फिर इस दिन की कोई ऐसी ऊर्जा है जिसे नेता भी अनदेखा नहीं कर सकते?

ज्योतिष, अंकशास्त्र, मैदिनी शास्त्र और प्राचीन ग्रंथ बृहत संहिता, मुहूर्त चिंतामणि और मत्स्य पुराण इस तारीख को बेहद असामान्य बताते हैं और जब इसे बिहार की सत्ता यानी नीतीश कुमार, एनडीए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र-राजनीतिक ऊर्जा के साथ जोड़कर देखा जाता है, तो तस्वीर और भी गहरी हो जाती है.

नीतीश की 10वीं शपथ का चौंकाने वाला संकेत

अगर 20 नवंबर को शपथ होती है, तो यह नीतीश कुमार की 10वीं शपथ होगी. अंक 10 का मूलांक 1 होता है और 1 अंक का स्वामी सूर्य है, जो सत्ता, अहं, नेतृत्व और निर्णायकता का ग्रह है. यानी यह शपथ नीतीश 10.0 की शुरुआत होगी, एक ऐसा संस्करण, जिसमें नरमी नहीं, बल्कि कठोर फैसलों का संकेत ज्यादा है. शास्त्र कहते हैं कि सूर्य-प्रधान मुहूर्त सत्ता के कठोर रूप को जन्म देता है.

20 साल बाद बन रहा दुर्लभ संयोग!

20 नवंबर की सुबह तक अमावस्या रहेगी, वह तिथि जिसे सामान्य लोग नकारात्मक मानते हैं, लेकिन राजनीतिक शास्त्रों में इसे राज-चक्र पुनर्जन्म कहा गया है. ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार अगर सत्ता का आरंभ अमावस्या के अंत में शुभ योग के साथ हो, तो शासन लंबा और प्रभावी होता है. कुल मिलाकर नीतीश और एनडीए के लिए यह रीसेट बटन है. एक ऐसा समय जब पुरानी ऊर्जा खत्म होकर सत्ता के नए युग की शुरुआत होती है.

केंद्र-राज्य में तालमेल को बढ़ाने वाला गुरुवार

20 नवंबर 2025 को गुरुवार है और इस दिन का स्वामी बृहस्पति राजनीति, मंत्री-मंडल, नीति और न्याय का ग्रह है. मुहूर्त चिंतामणि में गुरुवार को राजकार्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है. शासन और राजनीति से इसका सीधा संबंध है. राजनीति में उच्च पद बृहस्पति यानी गुरु ही दिलाता है.

देखा जाए तो यह संयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली से भी जुड़ता है. यह समय उनके लिए सूर्य–बृहस्पति प्रधान है. यानी यह तारीख मोदी के नेतृत्व और एनडीए के कमांड स्ट्रक्चर को और मजबूत करती है. सीधे शब्दों में कहें तो यदि 20 नवंबर को शपथ होती है, तो केंद्र की पकड़ बिहार में पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगी.

सत्ता संघर्ष से सहयोग तक की यात्रा

20 नवंबर को नक्षत्र सुबह विशाखा होगा और 10:58 बजे के बाद अनुराधा शुरू होगा. विशाखा जहां द्वंद्व, खींचतान, और असहमति का कारक है वहीं अनुराधा नक्षत्र मित्रता, गठबंधन और तालमेल को दिखाता है. बृहत संहिता के अनुसार यह नक्षत्र परिवर्तन सत्ता के भीतर संघर्ष से सहयोग की यात्रा शुरू कराता है. यानी शुरुआत थोड़ी विवादित दिखेगी, लेकिन धीरे-धीरे नया गठबंधन स्थिर और मजबूत होता नज़र आएगा. 

बिहार में मुख्यमंत्री की शपथ दो जगह होती रही है, राजभवन और गांधी मैदान. वास्तु अनुसार दोनों में दिशा-ऊर्जा बेहद शक्तिशाली है. राजभवन का मुख्य प्रवेश पूर्वमुखी है जो सूर्य की दिशा को दर्शाता है. गांधी मैदान ईशान कोण के प्रभाव क्षेत्र में. मुहूर्त शास्त्र कहता है कि पूर्व या ईशान दिशा से किया गया राजकार्य कभी टूटता नहीं. यानी, स्थान-ऊर्जा भी 20 नवंबर की ग्रह-संरचना से मेल खाती है.

एनडीए और पीएमओ की भूमिका?

20 नवंबर की कुंडली तीन चीज़ों को मजबूत करती है-

  1. केंद्रीय नेतृत्व द्वारा सत्ता-निर्देशन
  2. गठबंधन की डोर प्रधानमंत्री स्तर से कसना
  3. राज्य के बड़े फैसलों में केंद्र का निर्णायक हस्तक्षेप

यानी बिहार में आने वाले वर्षों के फैसलों में PMO की भूमिका बेहद बढ़ जाएगी.

बिहार का भविष्य और 5 बड़ी संभावित घटनाएं

अगर शपथ 20 नवंबर 2025 को होती है, तो मैदिनी ज्योतिष के अनुसार बिहार के लिए अगले वर्षों में ये बदलाव देखने को मिल सकते हैं-

1. पहला साल-सख्त प्रशासन और बड़े ऐक्शन

शनि-मेष का प्रभाव प्रशासन को तेज और कठोर बनाता है. पुलिस, कानून-व्यवस्था और नौकरशाही पर बड़े फैसले.

2. गठबंधन में शुरुआती टकराव, फिर स्थिरता

विशाखा से अनुराधा का नक्षत्र परिवर्तन यह पैटर्न देता है. पहले 90 दिन तनाव भरे और उसके बाद मजबूती और तालमेल की स्थिति दिखाई देगी.

3. 2026 का बजट-बड़ा झटका या बड़ा प्रयोग

गुरु की चाल शिक्षा, कृषि, अवसंरचना में व्यापक सुधार का संकेत देती है.

4. विपक्ष 2026–27 में सबसे कमजोर दौर में

राहु-केतु विपक्ष की रणनीति को बार-बार कमजोर करते हैं. यानी सरकार विपक्ष पर हावी रहेगी, और कोई मौका नहीं देगी.

5. 2027-सत्ता के भीतर बड़ी पुनर्संरचना

मंत्रालयों का बड़ा फेरबदल, प्रशासनिक चेहरों में बदलाव, और राजनीतिक समीकरणों का नया दौर शुरु होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 17 Nov 2025 04:29 PM (IST)
PM Modi Astrology NITISH KUMAR Prediction 2025 BIHAR Bihar CM Shapath Grahan
Embed widget