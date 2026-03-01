Kark Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

वीक स्टार्टिंग किसी भी जोखिम भरे काम को करने से बचना चाहिए. यह समय सोच-समझकर कदम उठाने का है, न कि जल्दबाजी में फैसला लेने का. यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो आपको धन का लेन-देन बड़ी सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. कागजी कार्यवाही और अकाउंट से जुड़ी बातों को अच्छी तरह जांच लें. आप दबाव या असमंजस की स्थिति में कोई भी डील या डिसिशन न करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए चीजों को आगे के लिए टाल देना बेहतर रहेगा.

मिड वीक संतान पक्ष से अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा. इस दौरान आपको संतान से जुड़ी चिंता सताएगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर विकल्प रहेगा. घर में किसी बुजुर्ग को लेकर भी मन चिंतित रहेगा. उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें. प्रॉपर्टी रिलेटेड को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. कागजातों में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

कामकाज की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत और खानपान को ठीक रखने की बहुत जरूरत रहेगी. फेस्टिवल सीजन पर आपको पेट संबंधी पीड़ा हो सकती है. बाहर का तला-भुना भोजन करने से बचें. लव लाइफ की दृष्टि से थोड़ा परेशानी लिए रह सकता है. आपको लव पार्टनर से मेल-मुलाकात करने में दिक्कतें आ सकती हैं. गलतफहमियों को बढ़ने न दें. लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संवाद बनाए रखना ही रिश्तों को संभालने की कुंजी साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.