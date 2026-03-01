हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Weekly Rashifal 2026: 1 से 7 मार्च के बीच कर्क राशि वाले जोखिम से बचें, लेन-देन में भी सतर्क रहें

Kark Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कर्क राशि के लिए 1 से 7 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 01 Mar 2026 07:46 AM (IST)
Kark Weekly Rashifal 1 to 7 March 2026: कर्क राशि वालों के लिए 1 से 7 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

वीक स्टार्टिंग किसी भी जोखिम भरे काम को करने से बचना चाहिए. यह समय सोच-समझकर कदम उठाने का है, न कि जल्दबाजी में फैसला लेने का. यदि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं तो आपको धन का लेन-देन बड़ी सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी. कागजी कार्यवाही और अकाउंट से जुड़ी बातों को अच्छी तरह जांच लें. आप दबाव या असमंजस की स्थिति में कोई भी डील या डिसिशन न करें, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए चीजों को आगे के लिए टाल देना बेहतर रहेगा.

मिड वीक संतान पक्ष से अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने के कारण आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा. इस दौरान आपको संतान से जुड़ी चिंता सताएगी. धैर्य और समझदारी से काम लेना ही बेहतर विकल्प रहेगा. घर में किसी बुजुर्ग को लेकर भी मन चिंतित रहेगा. उनकी सेहत का विशेष ध्यान रखें. प्रॉपर्टी रिलेटेड को लेकर कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. कागजातों में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है.

कामकाज की व्यस्तता के बीच अपनी सेहत और खानपान को ठीक रखने की बहुत जरूरत रहेगी. फेस्टिवल सीजन पर आपको पेट संबंधी पीड़ा हो सकती है. बाहर का तला-भुना भोजन करने से बचें. लव लाइफ की दृष्टि से थोड़ा परेशानी लिए रह सकता है. आपको लव पार्टनर से मेल-मुलाकात करने में दिक्कतें आ सकती हैं. गलतफहमियों को बढ़ने न दें. लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका है, इसलिए संवाद बनाए रखना ही रिश्तों को संभालने की कुंजी साबित होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 01 Mar 2026 07:46 AM (IST)
Cancer Kark Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
