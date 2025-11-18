हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त

बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त

Bihar Government Formation: बिहार में नई सरकार के गठन से पहले बैठकों का दौर जारी है. कौन सी पार्टी की भूमिका नए सरकार में क्या होगी, इस पर लगातार मंथन चल रहा है.

By : शशांक कुमार | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 18 Nov 2025 05:09 PM (IST)
बिहार में स्पीकर पद पर बीजेपी और जेडीयू दोनों दावा कर रही है. सूत्रों ने ये बड़ी जानकारी दी है. सूत्रों के मुताबिक, बातचीत कर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. जेडीयू चाहती है कि अगर बीजेपी स्पीकर पद ले तो फिर एक ही डिप्टी सीएम बनाए. जेडीयू नहीं चाहती कि बिहार में दो डिप्टी सीएम हों. बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होना है. इस बीच आज (18 नवंबर) को सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ गांधी मैदान पहुंचे और शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया.

कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक

बिहार में कल बुधवार (19 नवंबर) को दिन अहम होने वाला है. कल बीजेपी के विधायक दल की बैठक होनी है. इस बैठक में बीजेपी के विधायक दल का नेता चुना जाएगा. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इस बैठक लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है. पटना में बीजेपी के दफ्तर में सुबह 10 बजे बैठक होगी.

कल ही एनडीए के विधायक दल की बैठक भी हो सकती है. इस बैठक में एनडीए के विधायक दल का नेता चुनाव जाएगा. जिस नेता का चुनाव होगा वो राज्यपाल के पास विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपकर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा. एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है.

सीएम के लिए नीतीश कुमार का नाम फाइनल!

सूत्रों की मानें तो सीएम पद के लिए बीजेपी और जेडीयू में सहमति हो चुकी है. नीतीश कुमार का नाम फाइनल माना जा रहा है. लेकिन सरकार में अन्य मंत्रालयों को लेकर चर्चा जारी है. सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के नाम पर उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी पहले ही अपनी सहमति दे चुके हैं.

Published at : 18 Nov 2025 04:48 PM (IST)
