हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबिहार चुनाव 2025: पंचक और भद्रा के साये में बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा, ज्योतिष से आ रही बड़ी भविष्यवाणी

बिहार चुनाव 2025: पंचक और भद्रा के साये में बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा, ज्योतिष से आ रही बड़ी भविष्यवाणी

Bihar Election 2025: 6 अक्टूबर 2025 को शाम 4 बजे बिहार चुनाव की घोषणा शरद पूर्णिमा में होगी. पंचक, भद्रा के इस संगम में ध्रुव योग स्थायित्व दे रहा है, पर समय संवेदनशील है. कैसे आइए ज्योतिष से जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Oct 2025 03:37 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Election 2025: भारत निर्वाचन आयोग आज यानी 6 अक्टूबर 2025, सोमवार को शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है. यह समय सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से भी अत्यंत संवेदनशील काल है.

उस घड़ी में जब आयोग जनता के सामने तीरीखें रखेगा, शरद पूर्णिमा शुरू हो चुकी हो चुकी होगी. चंद्रमा अपने संपूर्ण तेज पर रहेगा, लेकिन उसी समय भद्रा, वर्ज्य, और पंचक भी प्रभावी होंगे.

शरद पूर्णिमा पर तारीखों की घोषणा!

6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 बजे के बाद अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होती है, जो अगले दिन सुबह तक रहेगी. यह वही पूर्णिमा है जिसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है. जब चंद्रमा सोलह कलाओं से पूर्ण होकर आकाश में अपने संपूर्ण तेज से प्रकाशित होता है.

शास्त्रों में इसे पूर्ण सिद्धि काल कहा गया है. ब्राह्म वैवर्त पुराण और गरुड़ पुराण के अनुसार, इस तिथि में जो कार्य आरंभ होते हैं, वे जनमानस पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं.

शरद पूर्णिमा की यही विशेषता इस घोषणा को प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है. निर्णय का समय ऐसा होगा जब जनता का ध्यान, भावना और विचार चरम पर होंगे.

इस पंचांग के अनुसार शाम 4 बजे पूर्णिमा, भद्रा, वर्ज्य, और पंचक सभी एक साथ प्रभावी हैं. यह संयोजन मुहूर्तशास्त्र में संवेदनशील मुहूर्त के रूप में माना जाता है.

भद्रा का प्रभाव

मुहूर्त चिंतामणि और कालामृत मुहूर्त सार के अनुसार विष्टि करणे प्रारब्धं कर्मं विवादं जनयेत्. अर्थात भद्रा में प्रारंभ किया गया कार्य विवाद या विरोध का कारण बनता है.

6 अक्टूबर को भद्रा दोपहर 12:25 बजे से रात 10:55 बजे तक प्रभावी है. यह करण कठोर माना गया है, जो कठोर निर्णय, विवाद या सार्वजनिक बहस को जन्म देता है. इसका अर्थ यह नहीं कि कार्य असफल होगा, बल्कि यह कि उसकी शुरुआत में विरोध, लेकिन अंत में स्थिरता देखने को मिल सकती है.

राजनीतिक दृष्टि से यह मुहूर्त संकेत देता है कि घोषणा के प्रारंभिक चरण में प्रतिक्रियाएं तीखी रहेंगी, पर आगे चलकर निर्णय अपने स्थान पर स्थिर होगा.

पंचक का प्रभाव और जनता का मन

मंद-सिद्धान्त पंचांग और मैदिनी ज्योतिष में पंचक को जनजीवन से जुड़ी अस्थिरता का काल कहा गया है. पंचक वह अवधि होती है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशियों में रहता है  यानी धनिष्ठा के उत्तर पाद से लेकर रेवती तक पांच नक्षत्रों का समूह.

6 अक्टूबर की शाम को चंद्रमा मीन राशि के उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में है, जिससे पंचक चल रहा है. मैदिनी ग्रंथों के अनुसार पंचके जनचेतना चंचला भवति. अर्थात पंचक में जनता का मन अस्थिर होता है.

राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ है कि जनता की प्रतिक्रिया उस दिन भावनात्मक और अनिश्चित रह सकती है. घोषणा को लेकर समर्थन और विरोध दोनों स्वर तेजी से उभर सकते हैं.

वर्ज्य काल यानि संवाद की परीक्षा

आज वर्ज्य काल दोपहर 2:58 से 4:25 बजे तक रहेगा. यानी आयोग की घोषणा का समय इसी काल में आता है. मुहूर्त चिंतामणि और निर्णयामृत में स्पष्ट लिखा है कि वर्ज्ये कर्म न कर्तव्यं, प्रायश्चित्तं ततः परम्. अर्थात वर्ज्य काल में किया गया कार्य बाद में पुनः-संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग करता है.

इसका संकेत यह है कि 4 बजे की घोषणा के तुरंत बाद संभव है कि किसी बिंदु पर भ्रम या पुनःव्याख्या की स्थिति बने जैसे चरणों की संख्या, मतगणना की तारीख या अधिसूचना की व्याख्या पर.

ध्रुव योग और पूर्णिमा का सकारात्मक पक्ष

दोपहर 1:13 बजे के बाद ध्रुव योग शुरू हो जाता है. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार ध्रुवः स्थिरकरणः सर्वकार्येषु शुभः. अर्थात यह योग हर प्रकार के स्थिर और दीर्घकालिक कार्यों के लिए शुभ है.

पूर्णिमा और ध्रुव योग का मेल यह दर्शाता है कि भले ही शुरुआत में मतभेद या विवाद हो, लेकिन यह निर्णय दीर्घकाल तक स्थायी और प्रभावशाली रहेगा. राजनीतिक दृष्टि से यह समय घोषणा का टिकाऊ प्रभाव दिखाता है, यानी इस घोषणा से आगे आने वाले महीनों की राजनीतिक दिशा तय होगी.

सूर्य और चंद्र का संयोजन नीति और जनभावना का मिलन

इस समय सूर्य कन्या राशि में है जो विवेक, संगठन और प्रशासन का प्रतीक है. वहीं चंद्र मीन राशि में है जो भावना, संवेदना और जनमानस का प्रतिनिधि है. दोनों राशियां एक-दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए यह संयोजन नीति और जनता के बीच संतुलन को दर्शाता है.

इस स्थिति में किए गए निर्णयों में प्रशासनिक स्थिरता तो होती है, पर भावनात्मक प्रतिक्रिया भी तीव्र रहती है. यानी यह घोषणा एक ओर संस्थागत दृढ़ता का संकेत देगी, तो दूसरी ओर जनता में हलचल भी उत्पन्न करेगी.

मैदिनी ज्योतिष से मिल रहे चौंकाने वाले संकेत!

मैदिनी या मंडेन ज्योतिष के अनुसार जब किसी राज्य या राष्ट्र के निर्णय मीन चंद्रमा में होते हैं, तो जनमत में प्रारंभिक असंतुलन दिखाई देता है, पर समय के साथ वह स्थिरता पकड़ता है. ध्रुव योग, पूर्णिमा, और शनि-कुंभ की स्थिति यह बताती है कि इस निर्णय का असर दीर्घकाल तक राजनीतिक संतुलन बनाए रखेगा.

मीन राशि में चंद्रमा होने से जनता की सहानुभूति और संवेदनशीलता बढ़ जाती है, इसलिए चुनाव की घोषणा के बाद जनता का ध्यान पूरी तरह बिहार की राजनीति पर केन्द्रित रहेगा.

6 अक्टूबर 2025 की शाम 4 बजे का समय शरद पूर्णिमा, भद्रा, पंचक, और वर्ज्य काल का संगम है. मुहूर्त चिंतामणि और मैदिनी सिद्धान्तों के अनुसार यह संयोजन संवेदनशील लेकिन स्थायी निर्णयकाल बनाता है. इस घड़ी में लिया गया निर्णय आरंभ में विवादित हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव गहरा और टिकाऊ रहेगा.

यह मुहूर्त जनमानस को आंदोलित करने वाला, पर संस्थागत रूप से सशक्त माना जाएगा. शरद पूर्णिमा का चंद्र, ध्रुव योग का स्थैर्य, और भद्रा का कठोरपन तीनों मिलकर इस चुनाव की प्रक्रिया को कठिन शुरुआत, पर निर्णायक परिणाम की दिशा में ले जा सकते हैं. यह क्षण बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय खोल सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Oct 2025 03:22 PM (IST)
Astro Special Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
Embed widget