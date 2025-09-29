अक्टूबर 2026 भविष्यवाणी: जनता को हर दिन नई उलझन और चौंकाने वाली खबरों का सामना करना पड़ सकता है!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Prediction: अक्टूबर 2026 भारत के लिए साधारण महीना नहीं होगा. ग्रहों की स्थिति साफ इशारा करती है कि इस समय राजनीति से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था और मौसम तक हर क्षेत्र में चौंकाने वाले बदलाव होंगे.

शनि मीन राशि में वक्री है, जबकि गुरु कर्क राशि में उच्च होकर महीने के अंतिम दिनों में सिंह में प्रवेश करेगा. शुक्र और बुध दोनों ही इस महीने वक्री रहेंगे और राहु-केतु की धुरी कुंभ-सिंह पर अटकी हुई है. यह स्थिति संकेत देती है कि जहां जनता को राहत देने वाली घोषणाएं होंगी, वहीं उन पर संशोधन और यूटर्न भी होंगे.

राजनीतिक दृष्टि से यह महीना बेहद संवेदनशील है. सरकार किसानों, युवाओं या हाउसिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा पैकेज घोषित कर सकती है. लेकिन शनि की वक्री चाल और बुध का उलटा होना दर्शाता है कि इन घोषणाओं पर कोर्ट या संसद में अड़चनें आएंगी, और नियमों में बदलाव करना पड़ेगा.

चुनावी राज्यों में यह स्थिति विपक्ष के लिए हथियार और सत्ता के लिए चुनौती बनेगी. राहु-केतु की धुरी नेतृत्व की छवि पर संकट दिखाती है, जिससे किसी बड़े नेता पर पुराने आरोप या कोई अप्रत्याशित गठबंधन सुर्ख़ियों में आ सकता है.

शुक्र के वक्री होने का असर ग्लैमर और खेल की दुनिया पर साफ दिखाई देगा. मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में फिल्म रिलीज टल सकती हैं, बड़े खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट या ब्रांड-डील्स अचानक रुक सकते हैं. क्रिकेट टूर्नामेंट में तारीखें खिसक सकती हैं और विवादास्पद अंपायरिंग सुर्ख़ियों में आ सकती है. बुध वक्री जुड़ते ही इन विवादों में और उलझन बढ़ जाएगी.

अर्थव्यवस्था पर भयंकर असर!

अर्थव्यवस्था पर भी ग्रहों का दबाव दिखाई देगा. शेयर बाजार और IPO की तारीखें बदल सकती हैं. रियल-एस्टेट और लक्ज़री सेक्टर में डील्स कैंसल होने का खतरा रहेगा. निवेशक असमंजस में होंगे और सरकार को बार-बार नोटिफिकेशन और संशोधन जारी करने पड़ सकते हैं.

महीने के अंत में गुरु का सिंह राशि में प्रवेश यह दिखाता है कि ध्यान जनता की राहत से हटकर नेताओं की प्रतिष्ठा और इमेज पर केंद्रित हो जाएगा.

मौसम भी अक्टूबर में भारत को हिला सकता है. गुरु और शनि दोनों जल राशियों में हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत में साइक्लोन या भारी वर्षा का खतरा है.

मौसम से जन जीवन होगा प्रभावित

ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को विशेष सतर्क रहना होगा. यह केवल प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, बंदरगाह और रेलवे को भी प्रभावित करेगा.

अक्टूबर की सबसे खास बात यह है कि इस महीने कोई सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं है. यानी जो भी घटनाएं होंगी वे ग्रहण-जनित नहीं, बल्कि नीतियों, प्रक्रियाओं और मौसम की स्वाभाविक परिस्थितियों से होंगी.

यह महीना एक तरफ राहत देगा, तो दूसरी तरफ उसी राहत पर संशोधन और विवाद खड़े करेगा. राजनीति, खेल, बाजार और मौसम-चारों मोर्चों पर जनता को हर दिन नई उलझनों और चौंकाने वाली खबरों का सामना करना पड़ सकता है.

अक्टूबर 2026 राशिफल

मेष: करियर में अवसर, लेकिन फैसलों में देरी और तनाव रहेगा. वृषभ: आर्थिक लाभ धीमा, दांपत्य जीवन में खटास संभव. मिथुन: पढ़ाई और नौकरी में रुकावट, वाणी से लाभ मिलेगा. कर्क: परिवार का सहयोग, पर स्वास्थ्य और धन में उतार-चढ़ाव. सिंह: छवि की परीक्षा, महीने के अंत में सम्मान और यश बढ़ेगा. कन्या: संबंधों और सेहत में खिंचाव, विदेश से अवसर मिल सकता है. तुला: साझेदारी में गलतफहमी, पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे. वृश्चिक: शिक्षा और करियर में बाधा, महीने के अंत में प्रमोशन योग. धनु: विदेश व शिक्षा में लाभ, पर यात्राओं में परेशानी. मकर: परिवार में तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव पर सावधानी रखें. कुंभ: राजनीति और टेक में उभार, पर रिश्तों में तनाव. मीन: करियर में देरी, महीने के अंत में स्थिरता और सहयोग.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.