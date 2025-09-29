हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअक्टूबर 2026 भविष्यवाणी: जनता को हर दिन नई उलझन और चौंकाने वाली खबरों का सामना करना पड़ सकता है!

अक्टूबर 2026 भविष्यवाणी: जनता को हर दिन नई उलझन और चौंकाने वाली खबरों का सामना करना पड़ सकता है!

Astrology Prediction: अक्टूबर 2026 भारत के लिए चौंकाने वाला महीना होगा. राजनीति में U-Turn, क्रिकेट व फिल्म जगत में विवाद, IPO में देरी और तटीय इलाकों में साइक्लोन का खतरा सामने आएगा.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Sep 2025 01:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Prediction: अक्टूबर 2026 भारत के लिए साधारण महीना नहीं होगा. ग्रहों की स्थिति साफ इशारा करती है कि इस समय राजनीति से लेकर खेल, अर्थव्यवस्था और मौसम तक हर क्षेत्र में चौंकाने वाले बदलाव होंगे.

शनि मीन राशि में वक्री है, जबकि गुरु कर्क राशि में उच्च होकर महीने के अंतिम दिनों में सिंह में प्रवेश करेगा. शुक्र और बुध दोनों ही इस महीने वक्री रहेंगे और राहु-केतु की धुरी कुंभ-सिंह पर अटकी हुई है. यह स्थिति संकेत देती है कि जहां जनता को राहत देने वाली घोषणाएं होंगी, वहीं उन पर संशोधन और यूटर्न भी होंगे.

राजनीतिक दृष्टि से यह महीना बेहद संवेदनशील है. सरकार किसानों, युवाओं या हाउसिंग क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा पैकेज घोषित कर सकती है. लेकिन शनि की वक्री चाल और बुध का उलटा होना दर्शाता है कि इन घोषणाओं पर कोर्ट या संसद में अड़चनें आएंगी, और नियमों में बदलाव करना पड़ेगा.

चुनावी राज्यों में यह स्थिति विपक्ष के लिए हथियार और सत्ता के लिए चुनौती बनेगी. राहु-केतु की धुरी नेतृत्व की छवि पर संकट दिखाती है, जिससे किसी बड़े नेता पर पुराने आरोप या कोई अप्रत्याशित गठबंधन सुर्ख़ियों में आ सकता है.

शुक्र के वक्री होने का असर ग्लैमर और खेल की दुनिया पर साफ दिखाई देगा. मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में फिल्म रिलीज टल सकती हैं, बड़े खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट या ब्रांड-डील्स अचानक रुक सकते हैं. क्रिकेट टूर्नामेंट में तारीखें खिसक सकती हैं और विवादास्पद अंपायरिंग सुर्ख़ियों में आ सकती है. बुध वक्री जुड़ते ही इन विवादों में और उलझन बढ़ जाएगी.

अर्थव्यवस्था पर भयंकर असर!

अर्थव्यवस्था पर भी ग्रहों का दबाव दिखाई देगा. शेयर बाजार और IPO की तारीखें बदल सकती हैं. रियल-एस्टेट और लक्ज़री सेक्टर में डील्स कैंसल होने का खतरा रहेगा. निवेशक असमंजस में होंगे और सरकार को बार-बार नोटिफिकेशन और संशोधन जारी करने पड़ सकते हैं.

महीने के अंत में गुरु का सिंह राशि में प्रवेश यह दिखाता है कि ध्यान जनता की राहत से हटकर नेताओं की प्रतिष्ठा और इमेज पर केंद्रित हो जाएगा.

मौसम भी अक्टूबर में भारत को हिला सकता है. गुरु और शनि दोनों जल राशियों में हैं, इसलिए बंगाल की खाड़ी और दक्षिण भारत में साइक्लोन या भारी वर्षा का खतरा है.

मौसम से जन जीवन होगा प्रभावित

ओडिशा, आंध्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को विशेष सतर्क रहना होगा. यह केवल प्राकृतिक आपदा ही नहीं बल्कि आपूर्ति श्रृंखला, बंदरगाह और रेलवे को भी प्रभावित करेगा.

अक्टूबर की सबसे खास बात यह है कि इस महीने कोई सूर्य या चंद्र ग्रहण नहीं है. यानी जो भी घटनाएं होंगी वे ग्रहण-जनित नहीं, बल्कि नीतियों, प्रक्रियाओं और मौसम की स्वाभाविक परिस्थितियों से होंगी.

यह महीना एक तरफ राहत देगा, तो दूसरी तरफ उसी राहत पर संशोधन और विवाद खड़े करेगा. राजनीति, खेल, बाजार और मौसम-चारों मोर्चों पर जनता को हर दिन नई उलझनों और चौंकाने वाली खबरों का सामना करना पड़ सकता है.

अक्टूबर 2026 राशिफल

  1. मेष: करियर में अवसर, लेकिन फैसलों में देरी और तनाव रहेगा.
  2. वृषभ: आर्थिक लाभ धीमा, दांपत्य जीवन में खटास संभव.
  3. मिथुन: पढ़ाई और नौकरी में रुकावट, वाणी से लाभ मिलेगा.
  4. कर्क: परिवार का सहयोग, पर स्वास्थ्य और धन में उतार-चढ़ाव.
  5. सिंह: छवि की परीक्षा, महीने के अंत में सम्मान और यश बढ़ेगा.
  6. कन्या: संबंधों और सेहत में खिंचाव, विदेश से अवसर मिल सकता है.
  7. तुला: साझेदारी में गलतफहमी, पुराने प्रोजेक्ट पूरे होंगे.
  8. वृश्चिक: शिक्षा और करियर में बाधा, महीने के अंत में प्रमोशन योग.
  9. धनु: विदेश व शिक्षा में लाभ, पर यात्राओं में परेशानी.
  10. मकर: परिवार में तनाव, आर्थिक उतार-चढ़ाव पर सावधानी रखें.
  11. कुंभ: राजनीति और टेक में उभार, पर रिश्तों में तनाव.
  12. मीन: करियर में देरी, महीने के अंत में स्थिरता और सहयोग.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 29 Sep 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Cricketer Astrology INDIA Prediction 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Share Market की अगली चाल: RBI meeting, 20 नए IPO और विदेशी निवेशकों की नजर! Paisa Live
Max Hospital में इलाज? इन 4 बीमा कंपनियों पर अब भरोसा न करें Cashless Claims के लिए!| Paisa Live
Riot Control Drill:परेड ग्राउंड में सेना की स्पेशल ड्रिल,दंगाइयों को काबू करने की दी गई खास ट्रेनिंग
Durga Puja Pandal Controversy: मुर्शिदाबाद के Pandal में 'एंटी-इंडिया' चेहरों को असुर दिखाया!
Asia Cup Trophy Controversy: भारत ने 9वीं बार जीता Asia Cup, Pakistan से ट्रॉफी लेने से किया इनकार!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
दिल्ली NCR
Asia Cup 2025: पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
पहलगाम के पीड़ितों को सरकार देगी 19-25 करोड़ रुपये? जानें क्यों शुरू हुई यह चर्चा
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौनसा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
बॉलीवुड
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
धर्मेंद्र की बहू ने जब फिल्मों में किया काम, आमिर संग दिखीं, जानें अब क्या कर रही है एक्ट्रेस
लाइफस्टाइल
Correct Way To Drink Vodka: 90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
90 पर्सेंट लोग गलत तरीके से पीते हैं वोदका, आज ही जान लें सही तरीका
शिक्षा
DU UG Admission 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना? ऑन-द-स्पॉट मॉप-अप राउंड का आज अंतिम मौका
ट्रेंडिंग
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
बाप-बाप होता है... एशिया कप में लगी पाकिस्तान की हार की हैट्रिक तो सोशल मीडिया यूजर्स ने सिखा दिया सबक
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget