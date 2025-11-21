हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले आज 21 नवंबर को करियर, रिश्ते और धन तीनों पर दें ध्यान

Aaj Ka Rashifal: 21 नवंबर 2025 का राशिफल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 21 Nov 2025 05:23 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 21 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्रमा आपके भीतर दबी भावनाओं को तेज़ी से सतह पर लाता है. ऑफिस में किसी बात पर गुस्सा या असहजता बढ़ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें. आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज बहुत सक्रिय है, किसी स्थिति की सच्चाई तुरंत पहचान लेंगे. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां साफ़ हो सकती हैं, बशर्ते आप शांत रहें. छात्रों के लिए रिसर्च, कठिन विषय और इंटेंस स्टडी का उत्तम समय. सेहत में BP, सिरभारीपन और थकान का असर रहेगा. धन मामलों में आज बड़े निर्णय से बचें.
Career: पावर-प्ले से सावधान.
Love: गलतफहमी दूर हो सकती है.
Education: रिसर्च में सफलता.
Health: सिरदर्द व BP.
Finance: जल्दबाज़ी न करें.
उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.
Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 21 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी सप्तम राशि में रिश्ते, साझेदारी और सार्वजनिक छवि सबसे बड़ा विषय. किसी साथी, पार्टनर या परिवारजन के साथ गहरी बातचीत होगी जो संबंध की दिशा तय कर सकती है. काम में सहयोग मिलेगा लेकिन आपसे ईमानदारी और धैर्य की मांग होगी. लॉ, कॉमर्स के छात्रों को अच्छे परिणाम. स्वास्थ्य में गले, BP और तनाव नियंत्रण ज़रूरी. धन में बकाया राशि या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट की खबर मिल सकती है.
Career: पार्टनरशिप में सुधार.
Love: गहरी बातचीत का दिन.
Education: कॉमर्स/लॉ में सफलता.
Health: BP का ध्यान.
Finance: रुका धन मिल सकता है.
उपाय: हल्दी मिले घी का दीपक लक्ष्मीजी को.
Lucky Color: White. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 21 नवंबर 2025

चंद्रमा कार्य, स्वास्थ्य और रूटीन को सक्रिय कर रहा है. सुबह काम का दबाव, टकराव या आलोचना झेलनी पड़ सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां सरल होंगी. आपकी विश्लेषण क्षमता आज बेहतरीन है. किसी समस्या का समाधान तुरन्त पकड़ लेंगे. प्रेम में बहस से बचें. छात्रों के लिए असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वर्क का सही दिन. सेहत में पेट, एसिडिटी या नर्वस तनाव से सावधान.
Career: दबाव लेकिन परिणाम अनुकूल.
Love: बहस से बचें.
Education: प्रैक्टिकल/असाइनमेंट पूरे.
Health: पाचन व तनाव.
Finance: सामान्य स्थिति.
उपाय: तुलसी को जल दें.
Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 21 नवंबर 2025

वृश्चिक चंद्र आज आपकी रचनात्मकता, प्रेम और मन की गहराइयों को सक्रिय करेगा. सुबह मन में असुरक्षा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, भावनाएं स्पष्ट और सकारात्मक होंगी. प्रेम संबंधों में गहन बातचीत और सच्चाई उभरकर आएगी. जो छात्र कला, डिजाइन, मीडिया से जुड़े हैं उनको पहचान मिल सकती है. वित्त में रिस्क लेने से बचें. स्वास्थ्य में दिल, हॉर्मोन और नींद पर ध्यान दें.
Career: क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे.
Love: गहरी भावनाएं उभरेंगी.
Education: कला छात्रों को फायदा.
Health: मूड-स्विंग/नींद.
Finance: रिस्की निवेश न करें.
उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.
Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 21 Nov 2025 05:23 AM (IST)
Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Rashifal
Embed widget