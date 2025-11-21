Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज यानी 21 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

मेष (Aries) राशिफल, 21 नवंबर 2025

आज वृश्चिक चंद्रमा आपके भीतर दबी भावनाओं को तेज़ी से सतह पर लाता है. ऑफिस में किसी बात पर गुस्सा या असहजता बढ़ सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरें. आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आज बहुत सक्रिय है, किसी स्थिति की सच्चाई तुरंत पहचान लेंगे. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां साफ़ हो सकती हैं, बशर्ते आप शांत रहें. छात्रों के लिए रिसर्च, कठिन विषय और इंटेंस स्टडी का उत्तम समय. सेहत में BP, सिरभारीपन और थकान का असर रहेगा. धन मामलों में आज बड़े निर्णय से बचें.

Career: पावर-प्ले से सावधान.

Love: गलतफहमी दूर हो सकती है.

Education: रिसर्च में सफलता.

Health: सिरदर्द व BP.

Finance: जल्दबाज़ी न करें.

उपाय: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें.

Lucky Color: Red. Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus) राशिफल, 21 नवंबर 2025

चंद्रमा आज आपकी सप्तम राशि में रिश्ते, साझेदारी और सार्वजनिक छवि सबसे बड़ा विषय. किसी साथी, पार्टनर या परिवारजन के साथ गहरी बातचीत होगी जो संबंध की दिशा तय कर सकती है. काम में सहयोग मिलेगा लेकिन आपसे ईमानदारी और धैर्य की मांग होगी. लॉ, कॉमर्स के छात्रों को अच्छे परिणाम. स्वास्थ्य में गले, BP और तनाव नियंत्रण ज़रूरी. धन में बकाया राशि या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट की खबर मिल सकती है.

Career: पार्टनरशिप में सुधार.

Love: गहरी बातचीत का दिन.

Education: कॉमर्स/लॉ में सफलता.

Health: BP का ध्यान.

Finance: रुका धन मिल सकता है.

उपाय: हल्दी मिले घी का दीपक लक्ष्मीजी को.

Lucky Color: White. Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini) राशिफल, 21 नवंबर 2025

चंद्रमा कार्य, स्वास्थ्य और रूटीन को सक्रिय कर रहा है. सुबह काम का दबाव, टकराव या आलोचना झेलनी पड़ सकती है, लेकिन दोपहर के बाद परिस्थितियां सरल होंगी. आपकी विश्लेषण क्षमता आज बेहतरीन है. किसी समस्या का समाधान तुरन्त पकड़ लेंगे. प्रेम में बहस से बचें. छात्रों के लिए असाइनमेंट और प्रैक्टिकल वर्क का सही दिन. सेहत में पेट, एसिडिटी या नर्वस तनाव से सावधान.

Career: दबाव लेकिन परिणाम अनुकूल.

Love: बहस से बचें.

Education: प्रैक्टिकल/असाइनमेंट पूरे.

Health: पाचन व तनाव.

Finance: सामान्य स्थिति.

उपाय: तुलसी को जल दें.

Lucky Color: Green. Lucky Number: 5

कर्क (Cancer) राशिफल, 21 नवंबर 2025

वृश्चिक चंद्र आज आपकी रचनात्मकता, प्रेम और मन की गहराइयों को सक्रिय करेगा. सुबह मन में असुरक्षा, लेकिन जैसे-जैसे दिन बढ़ेगा, भावनाएं स्पष्ट और सकारात्मक होंगी. प्रेम संबंधों में गहन बातचीत और सच्चाई उभरकर आएगी. जो छात्र कला, डिजाइन, मीडिया से जुड़े हैं उनको पहचान मिल सकती है. वित्त में रिस्क लेने से बचें. स्वास्थ्य में दिल, हॉर्मोन और नींद पर ध्यान दें.

Career: क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे.

Love: गहरी भावनाएं उभरेंगी.

Education: कला छात्रों को फायदा.

Health: मूड-स्विंग/नींद.

Finance: रिस्की निवेश न करें.

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

Lucky Color: Silver. Lucky Number: 2

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.