Weekly Tarot Reading 23-29 November 2025: इस हफ्ते राज लक्ष्मी योग का निर्माण, मेष से कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम सप्ताह?

Weekly Tarot Reading 23-29 November 2025: इस हफ्ते राज लक्ष्मी योग का निर्माण, मेष से कन्या राशि के लिए कैसा रहेगा नवंबर का अंतिम सप्ताह?

Weekly Tarot Reading 23 to 29 November 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार, इस हफ्ते कई ग्रह राशियों और नक्षत्रों का परिवर्तन हो रहा है. मेष से कन्या राशि के लिए इस हफ्ते टैरो राशिफल में क्या है खास?

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Updated at : 20 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Weekly Tarot Card Reading Mesh To Kanya 23-29 November 2025:

Weekly Tarot Card Reading Mesh To Kanya 23-29 November 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार, नवंबर का आखिरी हफ्ता काफी खास रहने वाला है. इस अंतिम सप्ताह में कई ग्रह राशि और नक्षत्र अपना स्थान बदलेंगे. ऐसे में 12 राशियों के जीवन पर इस प्रभाव देखने को मिलेगा.

23 से 29 नवंबर तक बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो शुक्र ग्रह के साथ युति बनाकर राज लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल क्या कहता है?

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आपको अपने जीवन को व्यावहारिक बनने की कोशिश करनी चाहिए. इस हफ्ते आपको अपने स्वास्थ्य और धन संबंधित मामलों में लाभ मिल सकता है.

साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा की आपके कार्यों में देरी हो रही है. लेकिन, जो कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, उनके साथ संजोता करना ही सबसे बुद्धिमान होगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय में चर्चा करने से बचने की जरूरत है. क्योंकि, इससे कटुता का माहौल उत्पन्न हो सकता है.

कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों इस सप्ताह खुद को थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं. हालांकि, आज आपके साथ कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं.

आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर इस हफ्ते थोड़ा काबू रखें और कोई भी डील करते समय धैर्य से काम लें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Reading)

कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते आपके विचार हो सकता है लोगों से मैच न कर पाएं. जिस वजह से आप लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकती है.

आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, वरना आपको हानि हो सकती है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल ( Leo Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना लेकर आने वाला है. इसलिए आप चाहें तो जोखिम लेने की कोशिश कर सकते हैं. इस हफ्ते आपको अपने जीवनसाथी की तरफ से सहयोग और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां दिलाने वाला रहेगा. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ काफी खुशमिजाज माहौल में बीतेगा.

आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होगी. इस हफ्ते आप अपने सभी काम समय से पूरा करने में सफल रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 20 Nov 2025 04:59 PM (IST)
Tarot Reading Weekly Tarot Reading #tarot Tarot Rashifal

Frequently Asked Questions

23 से 29 नवंबर 2025 तक कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे?

इस अवधि में बुध ग्रह तुला राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र ग्रह के साथ युति बनाकर राज लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे।

मेष राशि वालों के लिए नवंबर का आखिरी हफ्ता कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है, जिसमें स्वास्थ्य और धन संबंधी मामलों में लाभ मिल सकता है। कार्यों में देरी महसूस हो सकती है, लेकिन जो चीजें बदली नहीं जा सकतीं, उनके साथ समझौता करना समझदारी होगी।

वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

वृषभ राशि वालों को परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय पर चर्चा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे कड़वाहट का माहौल बन सकता है। कार्यक्षेत्र में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

मिथुन राशि वालों को इस सप्ताह किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है?

मिथुन राशि के लोग इस सप्ताह थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं और आलोचना या शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं। उन्हें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने और धैर्य से काम लेने की सलाह दी जाती है।

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

कन्या राशि वालों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में विशेष सुर्खियां दिलाने वाला रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ खुशनुमा माहौल बीतेगा और उन्हें अपने अंदर नई ऊर्जा महसूस होगी।

