Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Weekly Tarot Card Reading Mesh To Kanya 23-29 November 2025: टैरो कार्ड्स के अनुसार, नवंबर का आखिरी हफ्ता काफी खास रहने वाला है. इस अंतिम सप्ताह में कई ग्रह राशि और नक्षत्र अपना स्थान बदलेंगे. ऐसे में 12 राशियों के जीवन पर इस प्रभाव देखने को मिलेगा.

23 से 29 नवंबर तक बुध तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां वो शुक्र ग्रह के साथ युति बनाकर राज लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे. आइए जानते हैं मेष से कन्या राशि का साप्ताहिक टैरो राशिफल क्या कहता है?

मेष टैरो साप्ताहिक राशिफल (Aries Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है. आपको अपने जीवन को व्यावहारिक बनने की कोशिश करनी चाहिए. इस हफ्ते आपको अपने स्वास्थ्य और धन संबंधित मामलों में लाभ मिल सकता है.

साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा की आपके कार्यों में देरी हो रही है. लेकिन, जो कुछ चीजें आप बदल नहीं सकते, उनके साथ संजोता करना ही सबसे बुद्धिमान होगा.

वृषभ टैरो साप्ताहिक राशिफल (Taurus Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के लोगों को इस सप्ताह परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी गंभीर विषय में चर्चा करने से बचने की जरूरत है. क्योंकि, इससे कटुता का माहौल उत्पन्न हो सकता है.

कार्य क्षेत्र में भी विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में कुछ सुधार होगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे.

मिथुन टैरो साप्ताहिक राशिफल (Gemini Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के लोगों इस सप्ताह खुद को थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं. हालांकि, आज आपके साथ कुछ विशेष नहीं हो पाएगा. आप आलोचना और अपने शुभचिंतकों के विरोध का सामना कर सकते हैं.

आपको सलाह है कि अपनी वाणी पर इस हफ्ते थोड़ा काबू रखें और कोई भी डील करते समय धैर्य से काम लें.

कर्क टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Reading)

कर्क राशि के लोगों के लिए टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि इस हफ्ते आपके विचार हो सकता है लोगों से मैच न कर पाएं. जिस वजह से आप लोगों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण आपके स्वभाव में गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आ सकती है.

आपको केवल अपनी समस्याओं पर ही ध्यान देना होगा, वरना आपको हानि हो सकती है.

सिंह टैरो साप्ताहिक राशिफल ( Leo Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना लेकर आने वाला है. इसलिए आप चाहें तो जोखिम लेने की कोशिश कर सकते हैं. इस हफ्ते आपको अपने जीवनसाथी की तरफ से सहयोग और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि मिलेगी.

कन्या टैरो साप्ताहिक राशिफल (Cancer Weekly Tarot Card Reading)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रचनात्मक क्षेत्र में आपको विशेष सुर्खियां दिलाने वाला रहेगा. आपका समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ काफी खुशमिजाज माहौल में बीतेगा.

आपको अपने अंदर एक नई ऊर्जा और स्फूर्ति महसूस होगी. इस हफ्ते आप अपने सभी काम समय से पूरा करने में सफल रहेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.