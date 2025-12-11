हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो'धुरंधर' के शेर-ए-बलोच 'अक्षय खन्ना' ने लूट ली महफिल, ग्रहों ने दिए संकेत सितारों से आगे जहां और भी हैं

'धुरंधर' के शेर-ए-बलोच 'अक्षय खन्ना' ने लूट ली महफिल, ग्रहों ने दिए संकेत सितारों से आगे जहां और भी हैं

Dhurandhar में अक्षय खन्ना का Sher-e-Baloch सीन क्यों वायरल हुआ? ग्रहों और स्क्रीन प्रेज़ेंस दोनों ने मिलकर बनाया ‘फीनिक्स मोमेंट’. क्या कहते हैं अक्षय खन्ना के सितारे? आइए जानते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 11 Dec 2025 05:12 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अक्षय खन्ना इस समय सोशल मीडिया पर किसी तूफान से कम नहीं हैं. Dhurandhar में उनके Rehman Dakait की Sher-e-Baloch वाले एंट्री सीन ने Instagram से लेकर X तक प्लेटफॉर्म-दर-प्लेटफॉर्म कब्जा कर रखा है. रील्स, एडिट्स, ट्रांज़िशन वीडियो, सिनेमा-ग्रेड रीक्रिएशन्स हर जगह सिर्फ एक ही फ्रेम की चर्चा. 

आमतौर पर ऐसी दुर्लभ स्थिति कम ही देखने को मिलती है जब कोई एक ही शॉट में इंटरनेट की नब्ज़ पकड़ लेता है. लेकिन पॉप कल्चर की यह विस्फोटक चमक सिर्फ सिनेमाई ताकत नहीं है, इसके पीछे अक्षय की जन्म-कुंडली में बना एक विशेष योग और ग्रहों की ताकत भी काम कर रही है.

Dhurandhar का Sher-e-Baloch कैसे बना इंटरनेट की सनसनी?

देखा जाए तो फिल्म में अक्षय खन्ना की एंट्री धीमी आग की तरह आती है. एक साइलेंट इंटेंसिटी, शेर जैसी चाल और कैमरे की सीधी पकड़. यही तीन बातें अब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर धमाका कर रही हैं.

  1. Reels और transitions: सिनेमैटिक कलर ग्रेड और Slow-mo मिलकर BGM drops बना रहे है.
  2. Memes और edits: अगर एंट्री ऐसी हो तो लड़ाई कौन हारता है? जैसे टेम्प्लेट
  3. Fan recreations: वही चाल, वही एंगल, वही धमक. दर्शक इस सीन को Statement की तरह ले रहे हैं जैसे अक्षय खन्ना Is Back.

अक्षय खन्ना की कुंडली का वह योग जिसने अचानक लाइमलाइट दी

ज्योतिष कहता है कि किसी कलाकार का वायरल होना सिर्फ दर्शकों के मूड पर निर्भर नहीं करता. ग्रहों की पावर जब एक्टिवेट होती है तो ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं. अक्षय खन्ना की कुंडली में शनि, राहु, सुर्य, मंगल और शुक्र मिलकर कुछ ऐसा ही कर रहे हैं जिसकी धमक आने वाले कुछ सालों तक सुनाई देगी. कुंडली के दशम में भाव में बैठा सुर्य के साथ बैठा बुध अक्षय खन्ना का ये स्टाइल, लुक और एटीट्यूड Gen-Z को प्रभावित कर रहा है.

शनि Serious Authority को वापस लौटा रहा है

शनि जब व्यक्ति के लग्न या व्यक्तित्व भाव को सक्रिय करता है, तब उसकी स्क्रीन-प्रेज़ेंस भारी, गहरी और प्रभावशाली दिखती है. Dhurandhar में दिख रहा यही एंगल दर्शकों को खींच रहा है. अक्षय खन्ना का  Life Path Number 8 है और भाग्यांक (Destiny Number) 1 बनता है. 8 अंक शनि का नंबर माना जाता है जो इनके लग्न में विराजमान है. शनि लग्न में हो तो विवाह अड़चन और देर से सफलता दिलाने वाला माना जाता है. अक्षय खन्ना के करियर को देखें तो शनि का प्रभाव उन पर साफ दिखाई देता है.

राहु का कमाल और इंटरनेट पर अचानक उछाल

राहु डिजिटल प्लेटफॉर्म, वायरलिटी और Masses का ग्रह है. राहु अनुकूल हो तो अचानक चर्चा, तेज मीम कल्चर, अनैक्सपेक्टेड Popularity. ये सब मिलकर किसी एक फ्रेम को Internet Phenomenon बना देते हैं. अक्षय खन्ना की कुंडली में राहु अष्टम भाव में मंगल की राशि के साथ गोचर कर रहा है, जो रातों रात और बहुत तेजी से प्रतिक्रिया कराता है. 

राहु-मंगल का तालमेल एक्शन, कमांड और Raw Energy देता है. फिल्म में उनकी स्क्रीन एंट्री में जो शेर-सी चाल दिखी, वह इसी योग का असर है. वर्तमान में राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहा है, जो इस चमक को फिलहाल फीका नहीं पड़ने देगा और 2 अगस्त 2026 तक अक्षय खन्ना के घर के डायरेक्टर (Film Director) की लाइन लगने जा रही है.

गुरु ने दिलाया दुबारा सम्मान और दर्शकों का ध्यान

गुरु की अनुकूल दृष्टि एक्टरों को Reputation Revival देती है. गुरु की कृपा जब होती है तो कमबैक बहुत ही धमाकेदार होता है. हनी सिंह के साथ भी ऐसा हुआ था, आज वे छाए हुए हैं. यानी लोग पुरानी धारणा छोड़कर व्यक्ति की नई छवि को स्वीकार करते हैं. इस समय वही हो रहा है Akshaye 2.0 Moment.

क्यों लगा यह मोमेंट ‘फीनिक्स राइजिंग’ जैसा?

अक्षय खन्ना हमेशा से एक परफॉर्मेंस-हेवी अभिनेता माने जाते रहे हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति पहले कभी इतनी Internet-Dominant नहीं थी. ग्रहों की चाल और फिल्म का टोन दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं. शनि ग्रह उन्हें गंभीरता और Authority दे रहा है.

राहु वायरल सनसनी और डिजिटल उछाल दे रहा है. मंगल ग्रह Command और Intensity तो गुरु यानी बृहस्पति ग्रह सम्मान और पुनरुत्थान प्रदान कर रहा है. यही चारों मिलकर Phoenix Moment यानी पुनर्जन्म जैसी पॉपुलैरिटी दे रहे हैं.

आगे क्या? क्या यह ट्रेंड टिकेगा?

धुरंधर कमबैक के बाद अब अक्षय खन्ना के फैंस ये प्रश्न कर सकते हैं कि अब आगे क्या होगा? तो ज्योतिषीय गणना यही कहती है कि यह केवल एक वीकेंड-वायरल मोमेंट नहीं है यह अक्षय खन्ना के लिए वो फेज है जो ब्रांड वैल्यू बढ़ाएगा साथ ही-

  • OTT और बड़े सिनेमाई रोल्स की मांग बढ़ाएगा
  • और गंभीर, इंटेंस किरदारों के लिए नई कतार बनाएगा
  • अगर ग्रहों की स्थिति इसी दिशा में बनी रहीं तो 2026 में उनका एक और प्रोजेक्ट Mass Attention Puller बन सकता है.


ग्रहों की स्थिति को देखकर लगता है कि Dhurandhar के एक सीन ने जो सोशल मीडिया पर तूफ़ान मचाया है, वह केवल फिल्म की सफलता नहीं यह अक्षय खन्ना की कुंडली में सक्रिय ग्रहों की सामूहिक ऊर्जा, दर्शकों की मनोदशा और सिनेमाई क्राफ्ट का एक दुर्लभ संयोग है. यही कारण है कि इस वायरल मोमेंट ने उन्हें दोबारा सेंटर-स्टेज पर खड़ा कर दिया है, एक ऐसे अंदाज़ में जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Read
Published at : 11 Dec 2025 05:11 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Astro Special Dhurandhar Dhurandhar Movie Dhurandhar Box Office
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान
'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
Advertisement

वीडियोज

Who is Real Rehman Dakait: कौन था रहमान डकैत... जानिए इस गैंगस्टर की असली कहानी! |ABPLIVE
Indigo Crisis in Highcourt: इंडिगो मामले पर कोर्ट में क्या क्या हुआ, सरकार - Airlines को लगी फटकार!
T20 World Cup से पहले बड़ा झटका, Jio Hotstar की $3 Billion की Deal खत्म | Paisa Live
Goa Night Club: गोवा अग्निकांड की चश्मदीद बनी इस महिला ने जो बताया सुनकर कांप जाएगी रूह!
Aniruddhacharya Controversy:बाबा की बेशर्मी की हदें पार, कोर्ट में एक-एक कर होगा हिसाब!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
महाराष्ट्र
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
क्या चुनाव प्रक्रिया में सुधार की जरूरत? शरद पवार गुट ने दिया बड़ा बयान
इंडिया
'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान
'आपके किचन में हथियार तो हैं...', बंगाल में SIR के बीच ममता बनर्जी का भड़काऊ बयान
क्रिकेट
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
एबी डिविलियर्स ने गौतम गंभीर को दे डाली बड़ी नसीहत, जो कहा वो हर भारतीय को जरूर जानना चाहिए
ऑटो
Dhurandhar के हीरो के पास है करोड़ों की Hummer EV, कार कलेक्शन में ये गाड़ियां भी शामिल
Dhurandhar के हीरो के पास है करोड़ों की Hummer EV, कार कलेक्शन में ये गाड़ियां भी शामिल
ट्रेंडिंग
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
अरे बच्चे पैदा करेंगे... फेरों में पंडित जी ने दूल्हा-दुल्हन को खिलवा दी अजब कसम, वीडियो देख उड़ गए यूजर्स के भी होश
यूटिलिटी
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
क्या नाना-नानी की प्रॉपर्टी पर होता है नाती-नतिनी का हक, अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो क्या नियम?
शिक्षा
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
सिविल सेवा में बढ़ा महिलाओं का दबदबा, 5 साल में रिकॉर्ड बढ़ोतरी; इंजीनियरिंग उम्मीदवारों की फिर चली धाक
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Embed widget