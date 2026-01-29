Viral Videos 2026: जनवरी 2026 के आखिर दिन कई अशुभ खबरें सामने आईं. 28 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के नेता अजीत पवार की मृत्यु की खबर आई. उनका चार्टर प्लेन लैंडिंग के समय क्रैश हो गया, जिससे अजित पवार और विमान में मौजूद सभी 5 लोगों की भी मौत हो गई.

अजित पवार की मृत्यु की खबर से पूरे भारत में शोक की लहर थी और इस बीच आज सुबह यानी 29 जनवरी को कोलंबिया से एक बेहद दुख सामने आई. खबरों के मुताबिक देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में एक छोटा विमान दुर्घटनाग्रस्ट हो गया. विमान में सवार सभी 15 लोगों की मौत हो गई.

अब इसे मजह संयोग समझा जाए या ग्रहों की खेल, लेकिन ज्योतिषाचार्यों ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी. अब जब यह घटनाएं हो रही हैं, तो ये भविष्यवाणियां भी एक बार फिर से चर्चा में हैं.

यहां देखें वायरल हो रहे तीन ज्योतिषाचार्यों की नेता की मृत्यु, नॉर्थ ईस्ट प्लेन क्रैश और जनवरी के अंत में किसी अशुभ घटना को लेकर की गई भविष्यावाणियां.

Astrologer Sumitacharya- ज्योतिषाचार्य सुमितचार्य द्वारा की गई भविष्यवाणी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे 28 जनवरी से लेकर 27 फरवरी 2026 तक विमान यात्रा से लोगों को बचने की सलाह देते हैं. उनके अनुसार, इस दौरान प्लेन क्रैश की संभावना है.

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि, अधिकांश संभावना है कि, प्लेन नॉर्थ ईस्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है. बता दें कि, 29 जनवरी को सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलंबिया में सतेना एयरलाइन का एक छोटा विमान (Beechcraft 1900) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (Norte de Santander) में वेनेजुएला सीमा के पास पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

Astrologer Y Rakhi- ज्योतिषाचार्य वाई राखी बताती हैं, ग्रहों के अनुसार किसी भी आते और जाते ग्रहों के महीने को खतरनाक माना जाता है. जनवरी में जब ग्रह आ रहा है तो पिछले साल जनवरी के मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई, जोकि संभवत: इस साल भी हो सकती है.

Astrologer Ankit Tyagi- ज्योतिषाचार्य अंकित त्यागी द्वारा की गई भविष्यवाणी का वीडियो भी अजित पवार की मृत्यु के बाद तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह वीडियो इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि उन्होंने 5 दिसंबर 2025 में ही प्लेन हादसे में किसी राजनेता की मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी.

वे कहते हैं कि, 2026 में किसी उच्चपद पर आसीन राजनेता दुनिया को छोड़कर चला जाएगा. साथ ही वे यह भी कहते हैं कि, भगवान न करे कि, मेरी यह भविष्यवाणी सच हो. लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा ही हुआ.

View this post on Instagram A post shared by Anand Tiwari (@x.talks_)