Viral Video: मौत से पहले अजित पवार के पास था चुनाव चिह्न 10.10, ज्योतिषीय अंक ने बढ़ाई हलचल, वी़डियो हो रहा वायरल
Viral Video: महाराष्ट के डिप्टी सीएम और एनसीपी के नेता अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. मौत से पहले भी उनके पास पार्टी का चुनाव चिह्न 10.10 था, जिसे वायरल वीडियो में देखा जा सकता है.
Viral Video: महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अजित पवार अब हमारे बीच नहीं है. 28 जनवरी 2026 को विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई. अजित पवार के मृत्यु की खबर से देशभर में शोक का माहौल है. वहीं महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक ऐलान किया गया है.
आज 29 जनवरी 2026 को अजित पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा और वे पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे. अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता थे.
साल 2024 में एनसीपी ने 41 सीटें पाकर जीत हासिल की थी. अजित पवार की पार्टी का चुनाव चिह्न 10.10 था. 10.10 का चिह्न अजीत पवार को चाचा शरद पवार से मिला था, जिसकी अलग और लंबी कहानी है.
अजीत पवार 10.10 चिह्न का बैच वह हमेशा अपने कपड़ों में लगाते थे. मौत से पहले भी उनके कपड़े मे यही चिह्न लगा था. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजित पवार की घड़ी और कपड़े से ही उनकी पहचान हुई.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो वीडियो में भी देखा जा सकता है कि, अपने चार्टर प्लेन में बैठे अजीत पवार के कपड़े में 10.10 का बैच लगा हुआ है. अजित पवार की मृत्यु के बाद राजनीति और ज्योतिष के संगम से एक बार फिर इस अंक को लेकर चर्चा तेज हो गई है. 10.10 को ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद रहस्यमय और विशेष अंक माना जा जाता है.
10.10 का ज्योतिषीय महत्व
अंक ज्योतिष के अनुसार, 10 का जोड़ 1 आता है, जोकि सूर्य का अंक है. यह अंक सत्ता, नेतृत्व, अधिकार और निर्णय क्षमता का भी प्रतीक है. वहीं 10.10 का दोहराव एक चक्र के समापन और नए आरंभ, सत्ता में बड़े बदलाव या फिर कई बार अचानक घटनाक्रम का संकेत देता है.
कई जानकार इसे विक्ट्री कोड मानते हैं,जबकि कुछ इसे अहंकार, टकराव और पतन से पहले की चेतावनी के रूप में भी देखते हैं.
