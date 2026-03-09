Aaj Ka Rashifal: 9 मार्च 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से काफी अहम है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा सुबह 9:29 बजे तक तुला राशि में रहकर उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे दिन का भावनात्मक तापमान अचानक बदल सकता है.

विशाखा नक्षत्र शाम 4:11 बजे तक प्रभावी रहेगा, इसलिए निर्णय, रिश्ते, धन और करियर से जुड़े मामलों में गहराई, रणनीति और सतर्कता तीनों जरूरी रहेंगी. सोमवार होने के कारण शिव उपासना का प्रभाव भी विशेष रहेगा. ऐसे में आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, जानते हैं आज का राशिफल-

मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आज आपकी राशि से आठवें भाव (वृश्चिक राशि) में संचरण कर रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र में आठवां भाव 'गूढ़ रहस्यों' और 'अचानक होने वाले बदलावों' का माना जाता है. आज विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा. सोमवार का दिन होने के कारण भगवान शिव की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

नौकरीपेशा जातकों और व्यापारियों के लिए आज का दिन 'रणनीति' बनाने का है. आठवें भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त चुनौतियां पेश कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी उन्हें अवसर में बदल देगी.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या डेटा एनालिसिस से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता दिला सकता है.

सावधानी: ऑफिस की राजनीति से दूर रहें. सहकर्मियों पर आँख मूंदकर भरोसा न करें.

शुभ समय: महत्वपूर्ण कार्यों के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी नए काम की शुरुआत न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक मामलों में आज आपको बहुत ही संतुलित रहने की जरूरत है. चंद्रमा की स्थिति दर्शाती है कि धन का आगमन अचानक हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना चुनौतीपूर्ण होगा.

निवेश की सलाह: शेयर बाजार या किसी भी जोखिम भरे सौदे में निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार (Financial Expert) की मदद जरूर लें.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान धन का लेन-देन या उधारी देने से बचें, पैसा फंसने की संभावना रहती है.

लाभ के योग: पैतृक संपत्ति या बीमा (Insurance) से जुड़े मामलों में शुभ समाचार मिल सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में संवेदनशीलता और गहराई देखने को मिलेगी. वृश्चिक राशि का चंद्रमा आपके स्वभाव में थोड़ा अधिकारवादी व्यवहार ला सकता है, जिससे बचने की जरूरत है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है. संवाद में ईमानदारी रखें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा.

सिंगल्स: आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालेगा.

सुझाव: शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, इससे मानसिक तनाव कम होगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आज भारी पड़ सकती है. आठवें भाव का चंद्रमा पेट के निचले हिस्से और इन्फेक्शन से जुड़ी समस्याएं दे सकता है.

हेल्थ टिप: पर्याप्त पानी पिएं और बाहर के खान-पान से पूरी तरह परहेज करें. पुराने रोगों के प्रति सतर्क रहें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि इस दिशा में यात्रा बहुत जरूरी हो, तो घर से गुड़ खाकर या दर्पण देखकर ही निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: गहरा लाल (Maroon) और क्रीम.

शुभ अंक: 9

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव साधना: आज सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में काले तिल और थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलेगी.

दान: किसी जरूरतमंद को सफेद वस्तु (चावल या चीनी) का दान करें, इससे चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव शांत होंगे.

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन रिश्तों और व्यावसायिक साझेदारी (Partnerships) पर केंद्रित रहेगा. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो वैवाहिक जीवन और पब्लिक इमेज के लिए महत्वपूर्ण है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करेगा, लेकिन शनि-सूर्य की कुंभ राशि में उपस्थिति आपको करियर में थोड़ा धैर्य रखने की सलाह देती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन टीम वर्क और सहयोग का है. सातवें भाव का चंद्रमा आपको दूसरों के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे करने की शक्ति देगा.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, तो पारदर्शिता (Transparency) बनाए रखें. क्लाइंट डीलिंग्स के लिए आज का दिन बेहतरीन है.

सावधानी: कुंभ राशि में स्थित ग्रहों के प्रभाव से कार्यस्थल पर अधिकारियों के साथ तार्किक बहस से बचें. अपनी बात को तथ्यों (Data) के साथ रखें.

शुभ समय: महत्वपूर्ण मीटिंग्स या अनुबंध फाइनल करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM के बीच किसी भी नए व्यावसायिक समझौते पर हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतुलित रहने वाला है. आय के नए स्रोत बन सकते हैं, लेकिन निवेश को लेकर गंभीरता जरूरी है.

निवेश की सलाह: लग्जरी या रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शोध (Research) के लिए अच्छा है. वास्तविक निवेश के लिए अनुभवी सलाहकार की मदद लें.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के समय धन का बड़ा ट्रांजैक्शन न करें, पैसा अटकने की आशंका है.

व्यय: आज आप जीवनसाथी या पार्टनर के लिए किसी उपहार पर खर्च कर सकते हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज का दिन आपके निजी संबंधों के लिए बहुत ही सकारात्मक रहने वाला है. सातवें भाव का चंद्रमा आपसी प्रेम को और गहरा करेगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा. यदि पिछले कुछ दिनों से कोई तनाव था, तो आज बातचीत से उसे हल कर लें.

सिंगल्स: विवाह योग्य जातकों के लिए आज कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है या किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

सुझाव: शाम को साथ में समय बिताएं और एक-दूसरे की सराहना करें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपनी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा कमर के निचले हिस्से या प्रजनन अंगों (Reproductive organs) से संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है. योग और ध्यान को प्राथमिकता दें.

आहार: मौसमी फलों और ताजे जूस का सेवन करें. जंक फूड से दूरी बनाए रखें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा आवश्यक हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और जल पीकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: सफेद (White) और हल्का नीला.

शुभ अंक: 2 और 7

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव पूजन: सोमवार के दिन सफेद चंदन से शिवलिंग पर तिलक लगाएं और दूध से अभिषेक करें.

मंत्र जाप: 'ॐ सों सोमाय नमः' का 108 बार जाप करें, इससे मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी.

दान: किसी जरूरतमंद महिला को दूध या चावल का दान करें. यह आपके सातवें भाव के चंद्रमा को शुभ फल प्रदान करेगा.

मिथुन दैनिक राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी कार्यक्षमता को साबित करने और अनुशासन बनाए रखने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शत्रुओं पर विजय, ऋण मुक्ति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संकेत है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपको रणनीतिक रूप से मजबूत बनाएगा, जिससे आप कठिन से कठिन कार्यों को भी समय पर पूरा कर सकेंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. छठे भाव का चंद्रमा आपको प्रतिस्पर्धियों (Competitors) से आगे रखने में मदद करेगा.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप बैंकिंग, कानून, या मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. अटके हुए प्रोजेक्ट्स में गति आएगी.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी के साथ भी वाद-विवाद (Conflict) में न उलझें, अपनी ऊर्जा को केवल काम पर केंद्रित रखें.

शुभ समय: महत्वपूर्ण कार्यों या नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानीपूर्वक प्रबंधन का है. छठे भाव का चंद्रमा पुराने ऋणों को चुकाने में सहायक होता है, लेकिन नए खर्च भी ला सकता है.

निवेश की सलाह: आज नए निवेश के बजाय पुराने निवेशों की समीक्षा (Audit) करना बेहतर होगा. किसी भी लुभावनी स्कीम के झांसे में न आएं.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा वापस आने में कठिनाई हो सकती है.

व्यय: स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों या बीमा की किस्तों पर खर्च हो सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा कभी-कभी अनावश्यक तनाव या गलतफहमी पैदा कर सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर संयम रखें. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा.

सिंगल्स: आज किसी से अपनी भावनाओं का इजहार करने के लिए दिन बहुत अनुकूल नहीं है; थोड़ा इंतजार करना सही रहेगा.

सुझाव: शाम के समय प्रियजन के साथ शांतिपूर्ण चर्चा करें और विवादित विषयों से बचें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के प्रति आज आपको सबसे अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है. छठे भाव का चंद्रमा रोग और थकान का कारक हो सकता है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा पाचन तंत्र या कमर में दर्द की समस्या दे सकता है. योग और हल्का व्यायाम आज आपके लिए संजीवनी का काम करेगा.

आहार: बाहर के तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें. ताजी सब्जियों और सलाद का सेवन बढ़ाएं.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और जल पीकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: हल्का हरा (Light Green) और पीला.

शुभ अंक: 5 और 3.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव पूजन: सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस या पंचामृत अर्पित करें, इससे मानसिक और शारीरिक बल मिलेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें, यह आपके छठे भाव के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा.

दान: किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या वस्त्र का दान करें. यह आपके स्वामी ग्रह बुध को मजबूती प्रदान करेगा.

कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी कल्पनाशीलता और बौद्धिक कौशल का प्रदर्शन करने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो शिक्षा, प्रेम संबंधों और संतान पक्ष के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मौलिक सोच (Original Thinking) की सराहना होगी. पांचवें भाव का चंद्रमा आपको नई योजनाओं और नवाचार (Innovation) की ओर प्रेरित करेगा.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप कला, लेखन, शिक्षण या स्टॉक मार्केट से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से प्रगतिशील रहेगा. आपके द्वारा लिए गए त्वरित निर्णय लाभकारी सिद्ध होंगे.

सावधानी: कुंभ राशि में शनि-सूर्य की उपस्थिति के कारण वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है. स्पष्ट और प्रभावी संचार का सहारा लें.

शुभ समय: महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन या नई रणनीति बनाने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी बड़े व्यावसायिक निवेश या नए अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. आय के नए अवसर तो मिलेंगे, लेकिन सट्टेबाजी (Speculation) से बचना अनिवार्य है.

निवेश की सलाह: लंबी अवधि के निवेश (Long-term Investment) के लिए आज का दिन बेहतर है. हालांकि, किसी भी शेयर या फंड में निवेश करने से पहले उसके पिछले प्रदर्शन की जांच जरूर करें.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें और न ही कोई महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदें.

लाभ: पुराने किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट से अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में मधुरता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा का संचार करता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जिससे घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा.

सिंगल्स: यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिन अनुकूल है. विशाखा नक्षत्र आपकी बातों में प्रभाव पैदा करेगा.

सुझाव: शाम के समय परिवार के साथ किसी मनोरंजन गतिविधि में शामिल हों.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन मानसिक एकाग्रता में थोड़ी कमी आ सकती है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा पेट और रीढ़ की हड्डी के प्रति संवेदनशील बना सकता है. नियमित स्ट्रेचिंग और ध्यान (Meditation) आपके लिए लाभकारी रहेगा.

आहार: मौसमी फलों का सेवन करें और रात के समय भारी भोजन से बचें. एसिडिटी की समस्या हो सकती है, इसलिए खूब पानी पिएं.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और भगवान शिव का ध्यान कर निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: सफेद (Creamy White) और हल्का गुलाबी.

शुभ अंक: 2 और 4.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिश्री मिलाकर अभिषेक करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें, यह आपके पंचम भाव के चंद्रमा को शुभता प्रदान करेगा.

दान: किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाई की सामग्री या सफेद मिठाई का दान करें. इससे आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी.

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन व्यक्तिगत सुख और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो सुख-सुविधाओं, माता और भूमि-भवन के मामलों में संवेदनशीलता का संकेत है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रखर बनाएगा, लेकिन सप्तम भाव (कुंभ राशि) में शनि-सूर्य की उपस्थिति के कारण आपको साझेदारी और रिश्तों में थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'वर्क-लाइफ बैलेंस' बनाए रखने का है. चौथे भाव का चंद्रमा कभी-कभी काम से ध्यान भटकाकर घरेलू चिंताओं की ओर ले जा सकता है.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण अनुबंध ला सकता है. सहकर्मियों के साथ अपनी योजनाओं को साझा करते समय सावधानी बरतें.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी भी तरह के अहंकार (Ego) से बचें. विशेष रूप से वरिष्ठ अधिकारियों या पार्टनर्स के साथ बातचीत में विनम्रता बनाए रखें.

शुभ समय: प्रॉपर्टी से संबंधित किसी कागजी कार्यवाही या मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM के बीच किसी भी नई मशीनरी या वाहन की बुकिंग से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के लिए योजना बनाने का है. संपत्ति या वाहन पर खर्च के योग बन रहे हैं.

निवेश की सलाह: यदि आप जमीन या मकान में निवेश करना चाहते हैं, तो आज का दिन दस्तावेजों की जांच के लिए अच्छा है. हालांकि, बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले घर के बड़ों की सलाह जरूर लें.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान कोई भी बड़ा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें, तकनीकी खराबी के कारण पैसा अटक सकता है.

लाभ: माता पक्ष या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ वित्तीय राहत मिल सकती है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में थोड़ा भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको घर और परिवार के प्रति अधिक संवेदनशील बनाएगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बिठाने के लिए आपको अपने स्वभाव में थोड़ा लचीलापन लाना होगा. सप्तम भाव में शनि की दृष्टि कभी-कभी वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है.

सिंगल्स: आज घर के किसी बड़े सदस्य के माध्यम से विवाह के प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है.

सुझाव: शाम का समय माता-पिता के साथ बिताएं, इससे घर में शांति और सकारात्मकता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मध्यम है. मानसिक शांति के लिए आपको थोड़ा एकांत समय निकालने की जरूरत है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा सीने में जकड़न या रक्तचाप (Blood Pressure) से संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है. क्रोध और तनाव से बचें.

आहार: सात्विक और हल्का भोजन करें. रात के समय भारी भोजन से परहेज करें ताकि नींद में कोई बाधा न आए.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और भगवान शिव का ध्यान कर निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: सुनहरा (Golden) और नारंगी (Orange).

शुभ अंक: 1 और 5.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव आराधना: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर लाल चंदन का लेप लगाएं और बेलपत्र अर्पित करें.

मंत्र जाप: 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें, इससे आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलेगी.

दान: किसी जरूरतमंद को गुड़, लाल वस्त्र या गेहूं का दान करें. यह आपके सूर्य और चंद्रमा दोनों को मजबूती प्रदान करेगा.

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी संचार क्षमता और साहस का परिचय देने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो छोटे भाई-बहनों के सहयोग, छोटी यात्राओं और पराक्रम का कारक है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी निर्णय शक्ति को धार देगा, लेकिन छठे भाव (कुंभ राशि) में स्थित शनि-सूर्य की युति आपको शत्रुओं और स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी भी दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत और नेटवर्किंग रंग लाएगी. तीसरे भाव का चंद्रमा आपको नए संपर्कों से लाभ दिलाएगा.

प्रोफेशन टिप: यदि आप मार्केटिंग, मीडिया, लेखन या कंसल्टेंसी से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है. आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स की सराहना होगी.

सावधानी: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय स्पष्टता रखें. छठे भाव का शनि गुप्त विरोधियों को सक्रिय कर सकता है, इसलिए अपनी योजनाओं को सार्वजनिक न करें.

शुभ समय: किसी महत्वपूर्ण डील को क्लोज करने या मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM के बीच कोई भी नया ईमेल या आधिकारिक दस्तावेज भेजने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के प्रति जागरूकता दिखाने का है. छोटी यात्राओं या संचार उपकरणों पर खर्च हो सकता है.

निवेश की सलाह: छोटी अवधि के निवेश (Short-term Investments) आज लाभकारी हो सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सौदों से बचें. वित्तीय स्थिरता के लिए बजट का पालन करना अनिवार्य है.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन न करें. तकनीकी गड़बड़ी से आर्थिक नुकसान की संभावना है.

लाभ: कमीशन आधारित कार्यों या फ्रीलांसिंग से धन आगमन के योग बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में आपसी समझ और सहयोग बढ़ेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके साहस में वृद्धि करेगा, जिससे आप अपने दिल की बात खुलकर कह पाएंगे.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ छोटी दूरी की यात्रा या किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सकता है. छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करें.

सिंगल्स: आज किसी पुराने परिचित या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई दिलचस्प प्रस्ताव मिल सकता है. विशाखा नक्षत्र आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा.

सुझाव: शाम के समय भाई-बहनों के साथ समय बिताएं, इससे संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे, लेकिन शरीर के निचले हिस्से में थोड़ी संवेदनशीलता रह सकती है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा हाथों, कंधों या गले से संबंधित हल्की समस्या दे सकता है. प्राणायाम और नियमित व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं.

आहार: एंटीऑक्सीडेंट युक्त भोजन लें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें. संक्रमण (Infection) के प्रति सावधान रहें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और भगवान शिव का ध्यान कर निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: हरा (Emerald Green) और हल्का नीला.

शुभ अंक: 5 और 3.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर भांग या धतूरा अर्पित करें और जल से अभिषेक करें.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बुं बुधाय नमः' का जाप करें. यह आपके बुद्धि और साहस दोनों को संतुलित रखेगा.

दान: किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या दवाइयों का दान करें. यह आपके छठे भाव के अशुभ प्रभावों को कम करेगा.

तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक संचित धन (Savings) पर ध्यान केंद्रित करने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो धन, वाणी और परिवार का भाव है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी बातों में गंभीरता लाएगा, लेकिन पांचवें भाव (कुंभ राशि) में शनि-सूर्य की उपस्थिति के कारण आपको निवेश और संतान संबंधी निर्णयों में धैर्य रखने की सलाह दी जाती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी वाणी ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी. दूसरे भाव का चंद्रमा आपको प्रभावशाली संवाद (Communication) के जरिए लाभ दिला सकता है.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप बैंकिंग, फाइनेंस, सेल्स या अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियों वाला हो सकता है. क्लाइंट्स को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल रहेंगे.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के कठोर शब्दों (Harsh Language) के प्रयोग से बचें. आपकी एक छोटी सी तीखी टिप्पणी वर्षों पुराने व्यावसायिक संबंधों को खराब कर सकती है.

शुभ समय: किसी नई वित्तीय योजना पर चर्चा या क्लाइंट मीटिंग के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का चुनाव करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी महत्वपूर्ण अनुबंध या एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन संचय (Savings) बढ़ाने का है. दूसरे भाव में चंद्रमा की उपस्थिति धन आगमन के संकेत दे रही है.

निवेश की सलाह: लंबी अवधि के लिए गोल्ड (Gold) या फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करना आज श्रेयस्कर रहेगा. हालांकि, शेयर बाजार में सट्टेबाजी (Speculation) से पूरी तरह दूर रहें, क्योंकि पांचवें भाव का शनि अनिश्चितता पैदा कर सकता है.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी पैसा उधार न दें. इस समय किया गया धन का लेन-देन पारिवारिक विवाद का कारण बन सकता है.

लाभ: पुराने किसी निवेश से उम्मीद से अधिक रिटर्न मिलने की संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज का दिन परिवार के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का है. दूसरे भाव का चंद्रमा पारिवारिक सुख और सहयोग प्रदान करता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ आर्थिक भविष्य को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है. आपकी सलाह को महत्व मिलेगा, जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा.

सिंगल्स: आज किसी पारिवारिक समारोह में किसी खास व्यक्ति से परिचय हो सकता है. विशाखा नक्षत्र आपकी इमेज को प्रभावशाली बनाएगा.

सुझाव: शाम के समय परिवार के साथ बैठकर भोजन करें, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको मुख (Mouth), दांतों या गले से संबंधित संवेदनशीलता रह सकती है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा कभी-कभी खान-पान की गड़बड़ी से पेट में इन्फेक्शन दे सकता है. पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

आहार: अधिक मीठा या बहुत ठंडा खाने से बचें. संतुलित और घर का बना ताजा भोजन ही लें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और भगवान शिव का ध्यान कर निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: सफेद (White) और हल्का गुलाबी (Light Pink).

शुभ अंक: 6 और 2.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर दूध और शहद अर्पित करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' का जाप करें. यह आपके शुक्र और चंद्रमा को बल प्रदान करेगा.

दान: किसी जरूरतमंद को सफेद खाद्य पदार्थ (जैसे दही, चीनी या चावल) का दान करें. इससे पारिवारिक कलह शांत होगी और सुख-समृद्धि आएगी.

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और अपनी क्षमताओं को नई दिशा देने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा स्वयं आपकी राशि (प्रथम भाव/लग्न) में गोचर कर रहे हैं, जो आपके स्वभाव में तीव्रता और मन में भावनाओं का ज्वार ला सकता है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी महत्वाकांक्षाओं को पंख देगा, लेकिन कुंभ राशि (चौथे भाव) में शनि-सूर्य की युति आपको घर और कार्यक्षेत्र के बीच संतुलन बनाने की चुनौती देगी.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी लीडरशिप क्वालिटी की परीक्षा हो सकती है. प्रथम भाव का चंद्रमा आपको आत्मविश्वास तो देगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप प्रबंधन, तकनीकी क्षेत्र या रिसर्च से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपकी कार्यक्षमता को साबित करने का है. टीम के साथ मिलकर काम करना आज ज्यादा प्रभावी रहेगा.

सावधानी: कार्यस्थल पर अपनी बातों में लचीलापन रखें. किसी से भी तीखी बहस (Argument) में न उलझें, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव आपकी इमेज पर पड़ सकता है.

शुभ समय: महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत या किसी बड़े प्रोजेक्ट की रूपरेखा तय करने के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी नए व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन आत्म-नियंत्रण (Self-Control) का है. अचानक खर्चों की संभावना बन सकती है, इसलिए बजट का ध्यान रखें.

निवेश की सलाह: आज जोखिम भरे निवेश या सट्टेबाजी (Speculation) से बिल्कुल दूर रहें. धन को सुरक्षित रखना आज धन कमाने से अधिक महत्वपूर्ण है.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी आर्थिक मदद या उधार न दें, क्योंकि इससे संबंध खराब होने की संभावना है.

लाभ: पुराने किसी कानूनी या सरकारी मामले से जुड़ी प्रगति से मन प्रसन्न रह सकता है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में भावनाओं की प्रधानता रहेगी. प्रथम भाव का चंद्रमा आपको अपने साथी के प्रति अधिक संवेदनशील और भावुक बनाएगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ समय बिताएं और उनकी भावनाओं का सम्मान करें. किसी पुराने मुद्दे पर शांतिपूर्ण समाधान निकालना आज आसान होगा.

सिंगल्स: आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके व्यक्तित्व की गहराई को समझ सके. विशाखा नक्षत्र आपकी बातों में आकर्षण पैदा करेगा.

सुझाव: शाम का समय किसी प्रियजन के साथ शांतिपूर्ण चर्चा में व्यतीत करें, इससे तनाव कम होगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा है, लेकिन मन में चलने वाली उथल-पुथल का असर सेहत पर पड़ सकता है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा आपको अधिक सक्रिय बनाता है, लेकिन सिरदर्द या आंखों में थकान हो सकती है. पर्याप्त नींद और ध्यान (Meditation) आज आपके लिए अनिवार्य है.

आहार: खूब पानी पिएं और मसालेदार भोजन से बचें. फलों और हरी सब्जियों का अधिक सेवन करें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और भगवान शिव का ध्यान कर निकलें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: गहरा लाल (Maroon) और गहरा नीला.

शुभ अंक: 8 और 9.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर गंगाजल और काले तिल अर्पित करें. यह आपके मानसिक तनाव को कम करेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ अं अंगारकाय नमः' का 108 बार जाप करें. यह आपके आत्मविश्वास को नई दिशा देगा.

दान: किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या काले चने का दान करें. यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में सहायक होगा.

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्म-चिंतन और अनावश्यक व्ययों से बचने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो खर्च, विदेश यात्रा, अस्पताल के चक्कर या आध्यात्मिक शांति का कारक है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी दूरदर्शिता को बढ़ाएगा, लेकिन तीसरे भाव (कुंभ राशि) में शनि-सूर्य की स्थिति के कारण आपको अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन 'बैकग्राउंड' में रहकर काम करने का है. बार-बार छोटी-छोटी बाधाएं आपके काम की गति को धीमा कर सकती हैं.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, एमएनसी (MNC) या रिसर्च क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए अनुकूल है. नई डील्स के लिए नेटवर्किंग का सहारा लें.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी के साथ भी बातचीत करते समय अपनी गोपनीयता (Confidentiality) बनाए रखें. बारहवें भाव का चंद्रमा किसी प्रकार की गलतफहमी पैदा कर सकता है.

शुभ समय: किसी भी बड़ी मीटिंग या महत्वपूर्ण निर्णय के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी बड़े निवेश या व्यावसायिक समझौते से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन सावधानी का है. अनावश्यक खर्च आपके बजट को प्रभावित कर सकते हैं.

निवेश की सलाह: धन को सुरक्षित रखने का दिन है. शेयर बाजार या जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश करने से बचें. आज केवल उन्हीं खर्चों को करें जो अनिवार्य हों.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा लंबे समय तक अटक सकता है.

लाभ: विदेश से जुड़े कार्यों या ऑनलाइन फ्रीलांसिंग से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में थोड़ा भावनात्मक अलगाव महसूस हो सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा आपको एकांतप्रिय बना सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. किसी भी पुरानी बात को उखाड़ने से बचें, इससे घर का वातावरण अशांत हो सकता है.

सिंगल्स: आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपसे दूर रहता हो या किसी और शहर का निवासी हो. विशाखा नक्षत्र आपकी सोच में गहराई लाएगा.

सुझाव: शाम का समय किसी धार्मिक स्थल या शांत जगह पर बिताएं, इससे मन को शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के प्रति आज आपको बहुत सजग रहने की आवश्यकता है. बार-बार होने वाली थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा पैरों (Feet) या आंखों (Eyes) से संबंधित संवेदनशीलता दे सकता है. भरपूर पानी पिएं और पर्याप्त नींद लें.

आहार: अत्यधिक मसालेदार भोजन से बचें. रात के समय हल्का और सुपाच्य भोजन लें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और घर से दही खाकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: पीला (Yellow) और नारंगी.

शुभ अंक: 3 और 9.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, शिवलिंग पर कच्चे दूध में गंगाजल मिलाकर अर्पित करें. यह आपके बारहवें भाव के तनाव को दूर करेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें. यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाएगा.

दान: किसी जरूरतमंद को दान-पुण्य करें या किसी गरीब छात्र की शिक्षा में मदद करें. इससे आपका भाग्य उदय होगा और अनावश्यक खर्च कम होंगे.

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामाजिक दायरे को बढ़ाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ, आय और इच्छाओं की पूर्ति का भाव है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी कार्यकुशलता में वृद्धि करेगा, लेकिन दूसरे भाव (कुंभ राशि) में स्थित शनि-सूर्य की युति आपको आर्थिक फैसलों में बेहद सावधानी बरतने का संकेत दे रही है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आपको वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और सहकर्मियों से सम्मान दिलाएगा.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप बिजनेस, नेटवर्किंग या किसी बड़ी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, तो आज का दिन किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलाने के लिए श्रेष्ठ है. अपनी योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ प्रस्तुत करें.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी के भी साथ अनावश्यक बहस से बचें. अपनी कार्यशैली में धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कुंभ राशि का प्रभाव कभी-कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय करवा सकता है.

शुभ समय: महत्वपूर्ण बैठकों या प्रेजेंटेशन के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM के बीच किसी भी नए व्यावसायिक समझौते या डील पर हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन काफी सकारात्मक है. ग्यारहवें भाव में चंद्रमा आय के नए स्रोत खोल सकता है.

निवेश की सलाह: आज का दिन निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार का जोखिम (Risk) उठाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा अवश्य करें. लंबी अवधि के निवेश आज भविष्य के लिए लाभप्रद सिद्ध हो सकते हैं.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें. इस समय दिया गया पैसा फंसने की आशंका रहती है.

लाभ: पुराने निवेशों या किसी मित्र की सलाह से आज धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में खुशहाली और तालमेल बना रहेगा. सामाजिक समारोहों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. छोटी-मोटी गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी संबंध अधिक मजबूत होंगे.

सिंगल्स: आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो भविष्य में आपके लिए एक अच्छा साथी साबित हो सकता है.

सुझाव: शाम का समय परिवार या प्रिय मित्रों के साथ किसी सार्वजनिक उत्सव में बिताएं, इससे मानसिक ऊर्जा बढ़ेगी.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक प्रसन्नता के कारण शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा पेट से जुड़ी हल्की समस्या दे सकता है, इसलिए बाहर के जंक फूड से परहेज करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

आहार: सात्विक भोजन लें. रात के समय अधिक भारी भोजन न करें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और घर से थोड़ा मीठा खाकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: नीला (Dark Blue) और गहरा भूरा (Brown).

शुभ अंक: 8 और 4.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, शिवलिंग पर कच्चे दूध और काले तिल से अभिषेक करें, यह आपके आर्थिक लाभ को स्थिर करेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें, इससे आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

दान: किसी जरूरतमंद को काले तिल, काले चने या वस्त्र का दान करें. यह आपके ग्यारहवें भाव की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाएगा.

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी विशिष्टता साबित करने का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर, मान-सम्मान और आपके प्रभाव क्षेत्र का स्वामी है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी कार्यप्रणाली में गहराई और तार्किकता लाएगा, लेकिन आपकी ही राशि में स्थित शनि-सूर्य की युति आपको शारीरिक श्रम और मानसिक तनाव के बीच संतुलन बनाने की सलाह देती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है. दसवें भाव का चंद्रमा आपको कार्य के प्रति समर्पित रखेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप प्रशासनिक सेवाओं, इंजीनियरिंग, तकनीक या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके नेतृत्व गुणों को निखारने का है. किसी लंबित परियोजना को पूरा करने के लिए आज का दिन श्रेष्ठ है.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के 'बर्नआउट' (अत्यधिक काम का दबाव) से बचें. अपनी टीम के साथ काम का बोझ साझा करें ताकि गुणवत्ता बनी रहे.

शुभ समय: महत्वपूर्ण बैठकों या किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM के बीच किसी भी महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर न करें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन निवेश के प्रति सतर्कता का है. करियर में प्रगति के साथ आय के नए अवसर तो मिल सकते हैं, लेकिन अनावश्यक व्यय को रोकना होगा.

निवेश की सलाह: सुरक्षित और स्थिर पोर्टफोलियो में ही निवेश करें. सट्टेबाजी या बहुत अधिक जोखिम वाली योजनाओं से आज दूर रहना ही समझदारी है.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी उधार न दें. इस समय दिया गया पैसा लंबे समय तक वापस आने में कठिनाई दे सकता है.

लाभ: पेशेवर मोर्चे पर सफलता मिलने से अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, जिसका कारण आपका काम के प्रति अधिक झुकाव हो सकता है.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी को पर्याप्त समय न दे पाने के कारण हल्की नाराजगी हो सकती है. काम के बाद का समय परिवार के लिए आरक्षित रखें.

सिंगल्स: आज कार्यस्थल पर किसी सहयोगी के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. विशाखा नक्षत्र आपकी बातचीत में गंभीरता लाएगा, जो भविष्य के लिए अच्छी हो सकती है.

सुझाव: शाम को घर लौटकर परिवार के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं, इससे तनाव कम होगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. दसवें भाव का चंद्रमा काम का दबाव दे सकता है, जिससे थकान होना स्वाभाविक है.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा घुटनों, जोड़ों या पैरों में हल्की समस्या दे सकता है. नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करें और पर्याप्त आराम सुनिश्चित करें.

आहार: सात्विक और ताजा भोजन लें. पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन करें ताकि शरीर ऊर्जावान बना रहे.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और घर से थोड़ा मीठा खाकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: नीला (Blue) और काला (Black).

शुभ अंक: 8 और 10.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, शिवलिंग पर कच्चे दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित करें. यह आपके करियर में आ रही बाधाओं को दूर करेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. यह आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखेगा.

दान: किसी जरूरतमंद को काले वस्त्र या शनि से संबंधित वस्तुओं (लोहा या काला तिल) का दान करें. इससे आपके कार्यों की गति बनी रहेगी.

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - सोमवार, 9 मार्च 2026

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य और आध्यात्मिक प्रगति का है. आज चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर कर रहे हैं, जो भाग्य, धर्म, लंबी यात्राओं और पिता के सुख का भाव है. विशाखा नक्षत्र का प्रभाव आपकी दूरदर्शिता को नई ऊंचाई देगा, जिससे आप बड़े लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होंगे. हालांकि, कुंभ राशि (बारहवें भाव) में शनि-सूर्य की स्थिति आपको अनावश्यक भागदौड़ और मानसिक व्यग्रता के प्रति सावधान रहने की सलाह देती है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. नौवें भाव का चंद्रमा आपको बड़े निर्णय लेने की प्रेरणा देगा और आपकी साख में वृद्धि होगी.

प्रोफेशनल टिप: यदि आप उच्च शिक्षा, परामर्श, लेखन, या अध्यात्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आज का दिन विशेष रूप से फलदायी है. अटके हुए कार्यों में गति आएगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा.

सावधानी: कार्यस्थल पर किसी के भी साथ बातचीत करते समय अपनी विनम्रता न खोएं. अधिक आत्मविश्वास कभी-कभी दूसरों को भ्रमित कर सकता है, इसलिए स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ समय: महत्वपूर्ण कार्यों या नई परियोजनाओं के लिए अभिजीत मुहूर्त (12:08 PM से 12:55 PM) का उपयोग करें.

राहु काल: सुबह 08:08 AM से 09:36 AM तक किसी भी बड़े व्यावसायिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Wealth & Investment)

आर्थिक रूप से आज का दिन शुभ है. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति से मार्गदर्शन या आर्थिक मदद मिलने के योग हैं.

निवेश की सलाह: आज का दिन लंबी अवधि के निवेश के लिए बहुत अच्छा है. किसी विश्वसनीय योजना में धन लगाना भविष्य में लाभ देगा. धर्म-कर्म या यात्राओं पर धन खर्च हो सकता है, जो संतोषजनक रहेगा.

चेतावनी: यमगण्ड (11:04 AM से 12:32 PM) के दौरान किसी को भी बड़ी धनराशि उधार न दें, क्योंकि इस समय दिया गया पैसा फंसने की आशंका रहती है.

लाभ: विदेश से जुड़े व्यावसायिक कार्यों या किसी धार्मिक आयोजन से धन लाभ होने की प्रबल संभावना है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relationships)

आज रिश्तों में सकारात्मकता और परिपक्वता आएगी. नौवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों में गहराई लाएगा.

दांपत्य जीवन: जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल या दूर की यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है. आपसी प्रेम में वृद्धि होगी.

सिंगल्स: आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपके विचारों को नई दिशा दे सके. विशाखा नक्षत्र आपकी बातचीत को प्रभावशाली बनाएगा.

सुझाव: शाम का समय परिवार या प्रियजनों के साथ बिताएं, इससे घर में शांति और आनंद का वातावरण बनेगा.

स्वास्थ्य और जीवनशैली (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप काफी सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे. मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहेगा.

हेल्थ टिप: वृश्चिक का चंद्रमा कमर के निचले हिस्से या पेट से जुड़ी हल्की समस्या दे सकता है. योग और ध्यान (Meditation) आज आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा.

आहार: सात्विक भोजन लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. बाहर के जंक फूड से आज पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

यात्रा: आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है. यदि यात्रा अनिवार्य हो, तो पंचांग के नियमों का पालन करें और घर से थोड़ा मीठा खाकर प्रस्थान करें.

आज के शुभ अंक और रंग

शुभ रंग: पीला (Yellow) और नारंगी.

शुभ अंक: 3 और 7.

विशेष ज्योतिषीय उपाय (Expert Remedies)

शिव अभिषेक: सोमवार का दिन है, इसलिए शिवलिंग पर हल्दी मिश्रित जल और चने की दाल अर्पित करें. यह आपके भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा.

मंत्र जाप: 'ॐ नमः शिवाय' और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' का 108 बार जाप करें, इससे करियर और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी.

दान: किसी जरूरतमंद छात्र को शिक्षा की सामग्री या किसी मंदिर में पीले वस्त्र का दान करें. यह आपके नौवें भाव की शुभता को और बढ़ाएगा.

