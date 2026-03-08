Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क

Kumbh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कुंभ राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 08 Mar 2026 04:31 PM (IST)
Kumbh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-

  • वीक स्टार्टिंग ऑफिस में अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की जरूरत बनी रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में कार्यों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के कारण आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे. इस दौरान इष्ट-मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप कई मुश्किल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे.
  • हालांकि मिड वीक काम में आने वाली अचानक कोई बड़ी बाधा आपके लिए कष्ट का कारण बन सकती है. किसी योजना या प्रोजेक्ट में अचानक रुकावट आने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी के साथ स्थिति को संभालना आपके लिए जरूरी रहेगा.
  • इस दौरान आपको अपने काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी. ऑफिस में कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा.
  • आपकी अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद रह सकते हैं. ऐसे में छोटी-मोटी बातों को तूल न देना ही बेहतर रहेगा. शांत और संतुलित व्यवहार से आप कार्यस्थल का माहौल बेहतर बनाए रख सकते हैं.
  • बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते आपको अपनी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. ऐसी स्थिति में किसी योजना या व्यवसाय में सोच-समझकर धन लगाएं, अन्यथा बाद में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
  • प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. थर्ड पर्सन की एंट्री या फिर गलतफहमी के चलते आपके प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और संवाद बनाए रखें.
  • प्रेम संबंध से जुड़ा कोई भी फैसला गुस्से में आकर या फिर भावनाओं में बहकर न लें. समझदारी और धैर्य से रिश्तों को संभालना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Mar 2026 04:31 PM (IST)
Aquarius Kumbh Rashifal 2026 Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
