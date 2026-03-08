एक्सप्लोरर
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क
Kumbh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कुंभ राशि के लिए 8 से 14 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल.
Kumbh Weekly Rashifal 8 to 14 March 2026: कुंभ राशि वालों के लिए 8 से 14 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी यहां पढ़ें अपना साप्ताहिर राशिफल-
- वीक स्टार्टिंग ऑफिस में अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास और परिश्रम की जरूरत बनी रहेगी. सप्ताह की शुरुआत में कार्यों का दबाव थोड़ा अधिक महसूस हो सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और लगन के कारण आपके सोचे हुए काम समय से पूरे होंगे. इस दौरान इष्ट-मित्रों और शुभचिंतकों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप कई मुश्किल कार्यों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे.
- हालांकि मिड वीक काम में आने वाली अचानक कोई बड़ी बाधा आपके लिए कष्ट का कारण बन सकती है. किसी योजना या प्रोजेक्ट में अचानक रुकावट आने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है. ऐसे समय में धैर्य और समझदारी के साथ स्थिति को संभालना आपके लिए जरूरी रहेगा.
- इस दौरान आपको अपने काम किसी दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है. एम्प्लॉयड पर्सन को अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत रहेगी. ऑफिस में कुछ लोग आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा.
- आपकी अपने सहकर्मियों के साथ मतभेद रह सकते हैं. ऐसे में छोटी-मोटी बातों को तूल न देना ही बेहतर रहेगा. शांत और संतुलित व्यवहार से आप कार्यस्थल का माहौल बेहतर बनाए रख सकते हैं.
- बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ सकती है. बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते आपको अपनी योजनाओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी. ऐसी स्थिति में किसी योजना या व्यवसाय में सोच-समझकर धन लगाएं, अन्यथा बाद में आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.
- प्रेम संबंध की दृष्टि से आपके लिए यह समय अनुकूल नहीं कहा जा सकता है. थर्ड पर्सन की एंट्री या फिर गलतफहमी के चलते आपके प्रेम संबंध प्रभावित हो सकते हैं. ऐसे में किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें और संवाद बनाए रखें.
- प्रेम संबंध से जुड़ा कोई भी फैसला गुस्से में आकर या फिर भावनाओं में बहकर न लें. समझदारी और धैर्य से रिश्तों को संभालना ही इस समय आपके लिए बेहतर रहेगा.
ये भी पढ़ें: Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
ऐस्ट्रो
Kumbh Weekly Rashifal 2026: कुंभ राशि के लिए चुनौती भरा सप्ताह, 8 से 14 मार्च तक रहें सतर्क
राशिफल
कल का राशिफल 9 मार्च 2026: व्यापार में लाभ या स्वास्थ्य में गिरावट? जानें सोमवार का मेष से मीन तक का पूरा भविष्यफल
ऐस्ट्रो
Makar Weekly Rashifal 2026: मकर राशि के लिए चुनौतियों भरा है सप्ताह, आने वाले 7 दिन रखें धैर्य
अंक शास्त्र
Numerology: मूलांक 3 से जुड़े खास उपाय, जो दिला सकते हैं पैसा और सफलता!
Advertisement
ऐस्ट्रो
6 Photos
Vastu Gifts: महिला दिवस पर अपनी स्पेशल लेडी को दे वास्तु अनुसार गिफ्ट, पॉजिटिविटी से भर जाएगा लाइफ
ऐस्ट्रो
8 Photos
Shani Ast 2026: 13 मार्च को अस्त हो रहे शनि, 40 दिन रहेंगे कमजोर लेकिन इन 4 राशियों को होगा लाभ
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL