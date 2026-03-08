हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह शुक्र का मीन से मेष राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!

Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह शुक्र का मीन से मेष राशि में प्रवेश, इन 4 राशियों की खुलेगी किस्मत!

Shukra Peyarchi 2026: 26 मार्च की सुबह 5.13 मिनट पर शुक्र मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा. यह 19 अप्रैल तक इसी राशि में रहेगा. शुक्र के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों को फायदा मिलेगा.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Mar 2026 10:08 AM (IST)
Shukra Peyarchi 2026: साल 2026 में शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे कुछ चुनिंदा राशियों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. इस ग्रह परिवर्तन से उन लोगों को समृद्धि, प्यार और सुनहरे मौके मिलने की उम्मीद है, जो सूची में शामिल हैं.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विलासिता का ग्रह माना जाता है. यह करीब हर 25 दिनों में अपनी राशि बदलता है. इस बार 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा. 

यह 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक इसी राशि में रहेगा. धन और सुख-सुविधाओं के ग्रह के रूप में इसका गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए सौभाग्य लाने का काम करेगा. आइए देखते हैं वे कौन-सी राशियां हैं. 

शुक्र गोचर का मेष राशि पर प्रभाव 

शुक्र मेष राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करने जा रहा है. इसके कारण, मेष राशि के जातकों के लिए 19 अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा. आप इस दौरान जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. मुश्किल काम आसान होंगे.

लंबे समय से रुके हुए काम अंत पूरे होंगे. सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह के अंत तक अच्छी खबर मिलेगी. 

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को निजी या विदेशी कंपनियों से इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. इनकम के नए स्त्रोत् खुलने के साथ घर में धन और समृद्धि आएगी. 

शुक्र गोचर का तुला राशि पर प्रभाव 

शुक्र का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए भी भाग्यशाली साबित रहने वाला है. आपको नौकरी और व्यापार में अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी. आय बढ़ने के साथ ही कर्ज से जुड़ी समस्याएं कम होंगी.

आपको अपने भाई-बहन का भरपूर सहयोग मिलेगा. अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यही सही समय है. आपका बल और आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मी आपका साथ देंगे और आपको वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी. 

इनकम के एक से ज्यादा सोर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम करेगी. निवेश के मामले में अप्रत्याशित लाभ कमाने का मौका मिलेगा. 

शुक्र गोचर का धनु राशि पर प्रभाव 

शुक्र का गोचर धनु राशि के लिए भी अनुकूल स्थिति प्रदान करने का काम करेगा. रिश्तों में चल रहा तनाव कम होगा. परिवार की गलतफहमियां दूर होने के साथ जीवनसाथी के साथ मतभेद खत्म होंगे. आर्थिक रूप से चीजें आपके पक्ष में होंगी. आय में अच्छी वृद्धि होने के साथ पुराने कर्ज को चुकाने में सहायता मिलेगी.

आपको परिवार के साथ यात्रा करने का भी सुनहरा अवसर मिल सकता है. विवाह से जुड़ी बातचीत सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में साबित होगी. छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए बाहर जाने का मौका भी मिलेगा. 

शुक्र गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव 

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र गोचर शुभ संकेतों से भरा रहने वाला है. आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वह सोने में बदल जाएगी. आपके व्यापार में आने वाली दिक्कतें दूर होने लगेंगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी. पेशेवर जीवन में आपके प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन पीछे हट जाएंगे.

ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग खुद से ही दूरी बना लेंगे. अटका हुआ पैसा खुद आप तक पहुंच जाएगा. व्यक्ति समस्या का समाधान होने के साथ मानसिक तनाव कम होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में रहेंगे. जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए विवाह के तगड़े योग बन रहे हैं. अविवाहितों को बेहतर जीवनसाथी मिल सकता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 08 Mar 2026 10:08 AM (IST)
