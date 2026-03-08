Shukra Peyarchi 2026: साल 2026 में शुक्र ग्रह मेष राशि में गोचर करेगा, जिससे कुछ चुनिंदा राशियों को शुभ परिणाम प्राप्त होंगे. इस ग्रह परिवर्तन से उन लोगों को समृद्धि, प्यार और सुनहरे मौके मिलने की उम्मीद है, जो सूची में शामिल हैं.

वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को विलासिता का ग्रह माना जाता है. यह करीब हर 25 दिनों में अपनी राशि बदलता है. इस बार 26 मार्च को सुबह 5 बजकर 13 मिनट पर शुक्र मीन राशि छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेगा.

यह 19 अप्रैल को दोपहर 3 बजकर 51 मिनट तक इसी राशि में रहेगा. धन और सुख-सुविधाओं के ग्रह के रूप में इसका गोचर कुछ भाग्यशाली राशियों के लिए सौभाग्य लाने का काम करेगा. आइए देखते हैं वे कौन-सी राशियां हैं.

शुक्र गोचर का मेष राशि पर प्रभाव

शुक्र मेष राशि के प्रथम भाव में प्रवेश करने जा रहा है. इसके कारण, मेष राशि के जातकों के लिए 19 अप्रैल तक का समय अनुकूल रहेगा. आप इस दौरान जो भी करेंगे उसमें सफलता मिलेगी. मुश्किल काम आसान होंगे.

लंबे समय से रुके हुए काम अंत पूरे होंगे. सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को इस माह के अंत तक अच्छी खबर मिलेगी.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को निजी या विदेशी कंपनियों से इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है. इनकम के नए स्त्रोत् खुलने के साथ घर में धन और समृद्धि आएगी.

शुक्र गोचर का तुला राशि पर प्रभाव

शुक्र का गोचर तुला राशि के जातकों के लिए भी भाग्यशाली साबित रहने वाला है. आपको नौकरी और व्यापार में अप्रत्याशित प्रगति देखने को मिलेगी. आय बढ़ने के साथ ही कर्ज से जुड़ी समस्याएं कम होंगी.

आपको अपने भाई-बहन का भरपूर सहयोग मिलेगा. अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो यही सही समय है. आपका बल और आत्मविश्वास बढ़ेगा. कार्यस्थल पर सहकर्मी आपका साथ देंगे और आपको वरिष्ठों से प्रशंसा मिलेगी.

इनकम के एक से ज्यादा सोर्स पर ध्यान दे सकते हैं, जो आर्थिक स्थिति को बेहतर करने का काम करेगी. निवेश के मामले में अप्रत्याशित लाभ कमाने का मौका मिलेगा.

शुक्र गोचर का धनु राशि पर प्रभाव

शुक्र का गोचर धनु राशि के लिए भी अनुकूल स्थिति प्रदान करने का काम करेगा. रिश्तों में चल रहा तनाव कम होगा. परिवार की गलतफहमियां दूर होने के साथ जीवनसाथी के साथ मतभेद खत्म होंगे. आर्थिक रूप से चीजें आपके पक्ष में होंगी. आय में अच्छी वृद्धि होने के साथ पुराने कर्ज को चुकाने में सहायता मिलेगी.

आपको परिवार के साथ यात्रा करने का भी सुनहरा अवसर मिल सकता है. विवाह से जुड़ी बातचीत सकारात्मक रूप से आपके पक्ष में साबित होगी. छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उन्हें उच्च शिक्षा या नौकरी के लिए बाहर जाने का मौका भी मिलेगा.

शुक्र गोचर का कुंभ राशि पर प्रभाव

कुंभ राशि वालों के लिए शुक्र गोचर शुभ संकेतों से भरा रहने वाला है. आप जिस चीज को हाथ लगाएंगे वह सोने में बदल जाएगी. आपके व्यापार में आने वाली दिक्कतें दूर होने लगेंगी. आपकी मेहनत रंग लाएगी और कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी. पेशेवर जीवन में आपके प्रतिद्वंद्वी और दुश्मन पीछे हट जाएंगे.

ऑफिस में आपके खिलाफ साजिश रचने वाले लोग खुद से ही दूरी बना लेंगे. अटका हुआ पैसा खुद आप तक पहुंच जाएगा. व्यक्ति समस्या का समाधान होने के साथ मानसिक तनाव कम होगा. संपत्ति से जुड़े मामलों में आपके पक्ष में रहेंगे. जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए विवाह के तगड़े योग बन रहे हैं. अविवाहितों को बेहतर जीवनसाथी मिल सकता है.

