Aaj Ka Rashifal: 9 February 2026, सोमवार का दिन है. सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना जाता है और यह दिन मन, चंद्रमा और भावनात्मक संतुलन से सीधा जुड़ा होता है. आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभावी है, जो भीतर के तनाव, अधूरे कार्यों और मानसिक द्वंद्व को उभार सकती है. चंद्रमा दिन के अधिकांश समय तुला राशि में स्थित रहेगा, जिससे रिश्तों, साझेदारी और निर्णयों में संतुलन की आवश्यकता बढ़ेगी. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन अधीरता और अति-प्रतिक्रिया से नुकसान भी संभव है.

सोमवार होने के कारण आज मानसिक शांति के लिए शिव-स्मरण, संयम और धैर्य विशेष फलदायी रहेगा.

सुबह 07:04 से 08:26 तक अमृत चौघड़िया रहेगा, जो नए कार्य की शुरुआत, योजना या प्रार्थना के लिए अनुकूल है. 08:27 से 09:50 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय, निवेश या विवाद से बचना उचित रहेगा. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित और शुभ समय माना जाएगा.

Ashubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं

मेष (Aries), 9 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक समझ की वास्तविक परीक्षा है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को अधिक संवेदनशील बना सकता है. अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि आज अधूरे कार्य और दबाई गई भावनाएं सामने आ सकती हैं. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया और व्यवहार को लेकर अधिक सजग रहेंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन अधीरता और तीखे शब्द आपकी स्थिति को कमजोर कर सकते हैं.

सुबह 07:04 से 08:26 के अमृत चौघड़िया में किया गया कार्य अपेक्षाकृत सहज रहेगा. यह समय योजना बनाने, फाइल वर्क या मानसिक रूप से स्वयं को स्थिर करने के लिए उपयुक्त है. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में किसी भी प्रकार की बहस, आर्थिक जोखिम या जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण मीटिंग, निर्णय या संवाद के लिए श्रेष्ठ रहेगा.

Career: आज कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ आपकी प्रतिक्रिया और धैर्य को परख सकते हैं. आलोचना संभव है, लेकिन यदि आप शांत और तथ्यपरक रहेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में जाएगी.

Finance: खर्च अचानक बढ़ सकता है. निवेश या उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.

Love: रिश्तों में संतुलन जरूरी है. अहं और जल्द प्रतिक्रिया दूरी बढ़ा सकती है.

Health: सिरदर्द, तनाव या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

Lucky Color: गहरा लाल

Lucky Number: 9

वृषभ (Taurus), 9 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की मांग करता है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से अधिक संवेदनशील बना सकता है. अष्टमी तिथि यह दर्शाती है कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन संयम से स्थिति संभाली जा सकती है. चंद्रमा तुला राशि में कार्य और संबंधों के बीच संतुलन सिखाता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति स्थिरता देता है, लेकिन जिद नुकसान पहुँचा सकती है.

सुबह अमृत चौघड़िया में किया गया कार्य लाभकारी रहेगा, विशेषकर वित्तीय योजना या पारिवारिक संवाद के लिए. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में कोई बड़ा वित्तीय या कानूनी निर्णय न लें. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त स्पष्टता और स्थिरता देगा.

Career: काम की गति धीमी रहेगी, लेकिन आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा.

Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.

Love: रिश्तों में भरोसे की आवश्यकता रहेगी. स्पष्ट संवाद से गलतफहमी दूर होगी.

Health: गले, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: क्रीम

Lucky Number: 6

मिथुन (Gemini), 9 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक सक्रियता और भावनात्मक उतार-चढ़ाव दोनों लेकर आया है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपके विचारों को तेज करेगा, लेकिन अष्टमी तिथि निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है. चंद्रमा तुला राशि में रहते हुए संवाद, नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देगा. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर स्पष्टता देता है.

सुबह 07:04 से 08:26 का अमृत चौघड़िया और 09:49 से 11:12 का शुभ समय कार्यों को गति देगा. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में गलतफहमी, अफवाह या जल्द प्रतिक्रिया से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत और निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.

Career: मीटिंग, लेखन, मीडिया या प्रेज़ेंटेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. ध्यान भटकने से बचें.

Finance: छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च भी रहेंगे.

Love: संवाद से रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन वादों में संयम रखें.

Health: नींद की कमी या मानसिक थकान हो सकती है.

Lucky Color: हल्का हरा

Lucky Number: 5

कर्क (Cancer), 9 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संवेदनशील है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपकी भावनाओं को गहरा करेगा. अष्टमी तिथि पुराने विषयों और दबे हुए भावों को सामने ला सकती है. चंद्रमा तुला राशि में पारिवारिक और भावनात्मक संतुलन देता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन अति-भावुकता से बचना जरूरी है.

सुबह अमृत चौघड़िया में घरेलू, रचनात्मक या आध्यात्मिक कार्य लाभकारी रहेंगे. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़े निर्णयों के लिए बेहतर रहेगा.

Career: काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह जुड़ा नहीं रहेगा.

Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में.

Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं.

Health: पेट, छाती या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

सिंह (Leo), 9 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन नेतृत्व, आत्मसंयम और धैर्य का संतुलन मांगता है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव अहं को उभार सकता है. अष्टमी तिथि आत्ममंथन का संकेत देती है. चंद्रमा तुला राशि में सामाजिक संबंधों और छवि को मजबूत करेगा. विशाखा नक्षत्र साहस और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन टकराव से बचना जरूरी है.

सुबह अमृत चौघड़िया में नेतृत्व से जुड़े कार्य सफल रहेंगे. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में किसी भी टकराव या शक्ति संघर्ष से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा.

Career: जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बढ़ेंगे. संयमित नेतृत्व से लाभ होगा.

Finance: आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन दिखावे के खर्च से बचें.

Love: नियंत्रण की प्रवृत्ति रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.

Health: हृदय, पीठ या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

कन्या (Virgo), 9 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण और व्यावहारिक संतुलन का है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर की बातों पर ध्यान देने को मजबूर करेगा. अष्टमी तिथि अधूरे कार्यों की याद दिलाती है. चंद्रमा तुला राशि में संतुलन और सहयोग को बढ़ावा देता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर दृढ़ता देता है.

सुबह अमृत चौघड़िया में योजना बनाना और कार्य आरंभ करना लाभकारी रहेगा. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में आलोचनात्मक रवैये से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त निर्णयों में स्पष्टता देगा.

Career: सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषण क्षमता के कारण आपकी सराहना होगी.

Finance: आय-व्यय में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

Love: व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्तों में स्थिरता लाएगा.

Health: पाचन या त्वचा से जुड़ी परेशानी संभव है.

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 4

मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें