Aaj Ka Rashifal: सोमवार 9 फरवरी को शिव जी खोलेंगे इन राशियों के भाग्य के द्वार, अभिजीत मुहूर्त में शुरू होगा 'गोल्डन टाइम'!
Aaj Ka Rashifal: तुला राशि में चंद्रमा और विशाखा नक्षत्र का प्रभाव. जानें सोमवार का सटीक राशिफल, राहुकाल समय (08:27-09:50) और मेष से मीन तक की करियर व स्वास्थ्य रिपोर्ट. अनुभवी गणना के साथ आज के शुभ मुहूर्त की पूरी जानकारी.
Aaj Ka Rashifal: 9 February 2026, सोमवार का दिन है. सोमवार का संबंध भगवान शिव से माना जाता है और यह दिन मन, चंद्रमा और भावनात्मक संतुलन से सीधा जुड़ा होता है.
आज कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रभावी है, जो भीतर के तनाव, अधूरे कार्यों और मानसिक द्वंद्व को उभार सकती है. चंद्रमा दिन के अधिकांश समय तुला राशि में स्थित रहेगा, जिससे रिश्तों, साझेदारी और निर्णयों में संतुलन की आवश्यकता बढ़ेगी.
विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन अधीरता और अति-प्रतिक्रिया से नुकसान भी संभव है.
सोमवार होने के कारण आज मानसिक शांति के लिए शिव-स्मरण, संयम और धैर्य विशेष फलदायी रहेगा.
सुबह 07:04 से 08:26 तक अमृत चौघड़िया रहेगा, जो नए कार्य की शुरुआत, योजना या प्रार्थना के लिए अनुकूल है. 08:27 से 09:50 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी बड़े निर्णय, निवेश या विवाद से बचना उचित रहेगा. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त दिन का सबसे संतुलित और शुभ समय माना जाएगा.
Ashubh Yog: 17 फरवरी का मंगल बन सकता है अमंगल, होंगी ये 5 अशुभ घटनाएं
मेष (Aries), 9 February 2026
मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, भावनात्मक संतुलन और व्यवहारिक समझ की वास्तविक परीक्षा है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को अधिक संवेदनशील बना सकता है. अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि आज अधूरे कार्य और दबाई गई भावनाएं सामने आ सकती हैं. चंद्रमा तुला राशि में होने से आप दूसरों की प्रतिक्रिया और व्यवहार को लेकर अधिक सजग रहेंगे. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर टिके रहने की शक्ति देता है, लेकिन अधीरता और तीखे शब्द आपकी स्थिति को कमजोर कर सकते हैं.
सुबह 07:04 से 08:26 के अमृत चौघड़िया में किया गया कार्य अपेक्षाकृत सहज रहेगा. यह समय योजना बनाने, फाइल वर्क या मानसिक रूप से स्वयं को स्थिर करने के लिए उपयुक्त है. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में किसी भी प्रकार की बहस, आर्थिक जोखिम या जल्दबाज़ी से बचना जरूरी है. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण मीटिंग, निर्णय या संवाद के लिए श्रेष्ठ रहेगा.
Career: आज कार्यक्षेत्र में दबाव बढ़ सकता है. वरिष्ठ आपकी प्रतिक्रिया और धैर्य को परख सकते हैं. आलोचना संभव है, लेकिन यदि आप शांत और तथ्यपरक रहेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में जाएगी.
Finance: खर्च अचानक बढ़ सकता है. निवेश या उधार देने से बचना बेहतर रहेगा.
Love: रिश्तों में संतुलन जरूरी है. अहं और जल्द प्रतिक्रिया दूरी बढ़ा सकती है.
Health: सिरदर्द, तनाव या रक्तचाप से जुड़ी परेशानी हो सकती है.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9
वृषभ (Taurus), 9 February 2026
वृषभ राशि के लिए आज का दिन धैर्य और भावनात्मक स्थिरता की मांग करता है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से अधिक संवेदनशील बना सकता है. अष्टमी तिथि यह दर्शाती है कि परिस्थितियां आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन संयम से स्थिति संभाली जा सकती है. चंद्रमा तुला राशि में कार्य और संबंधों के बीच संतुलन सिखाता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति स्थिरता देता है, लेकिन जिद नुकसान पहुँचा सकती है.
सुबह अमृत चौघड़िया में किया गया कार्य लाभकारी रहेगा, विशेषकर वित्तीय योजना या पारिवारिक संवाद के लिए. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में कोई बड़ा वित्तीय या कानूनी निर्णय न लें. दोपहर 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त स्पष्टता और स्थिरता देगा.
Career: काम की गति धीमी रहेगी, लेकिन आपकी विश्वसनीयता बनी रहेगी. सहयोगियों से तालमेल महत्वपूर्ण रहेगा.
Finance: आय स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है.
Love: रिश्तों में भरोसे की आवश्यकता रहेगी. स्पष्ट संवाद से गलतफहमी दूर होगी.
Health: गले, गर्दन या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6
मिथुन (Gemini), 9 February 2026
मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक सक्रियता और भावनात्मक उतार-चढ़ाव दोनों लेकर आया है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपके विचारों को तेज करेगा, लेकिन अष्टमी तिथि निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकती है. चंद्रमा तुला राशि में रहते हुए संवाद, नेटवर्किंग और सहयोग को बढ़ावा देगा. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर स्पष्टता देता है.
सुबह 07:04 से 08:26 का अमृत चौघड़िया और 09:49 से 11:12 का शुभ समय कार्यों को गति देगा. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में गलतफहमी, अफवाह या जल्द प्रतिक्रिया से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त महत्वपूर्ण बातचीत और निर्णय के लिए अनुकूल रहेगा.
Career: मीटिंग, लेखन, मीडिया या प्रेज़ेंटेशन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी. ध्यान भटकने से बचें.
Finance: छोटे लाभ संभव हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च भी रहेंगे.
Love: संवाद से रिश्तों में सुधार होगा, लेकिन वादों में संयम रखें.
Health: नींद की कमी या मानसिक थकान हो सकती है.
Lucky Color: हल्का हरा
Lucky Number: 5
कर्क (Cancer), 9 February 2026
कर्क राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक रूप से संवेदनशील है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपकी भावनाओं को गहरा करेगा. अष्टमी तिथि पुराने विषयों और दबे हुए भावों को सामने ला सकती है. चंद्रमा तुला राशि में पारिवारिक और भावनात्मक संतुलन देता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन अति-भावुकता से बचना जरूरी है.
सुबह अमृत चौघड़िया में घरेलू, रचनात्मक या आध्यात्मिक कार्य लाभकारी रहेंगे. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में भावनात्मक प्रतिक्रिया नुकसानदेह हो सकती है. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़े निर्णयों के लिए बेहतर रहेगा.
Career: काम में स्थिरता रहेगी, लेकिन मन पूरी तरह जुड़ा नहीं रहेगा.
Finance: खर्च बढ़ सकते हैं, विशेषकर घर या परिवार से जुड़े मामलों में.
Love: भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, अपेक्षाएं भी बढ़ सकती हैं.
Health: पेट, छाती या तनाव से जुड़ी समस्या संभव है.
Lucky Color: सफेद
Lucky Number: 2
सिंह (Leo), 9 February 2026
सिंह राशि के लिए आज का दिन नेतृत्व, आत्मसंयम और धैर्य का संतुलन मांगता है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव अहं को उभार सकता है. अष्टमी तिथि आत्ममंथन का संकेत देती है. चंद्रमा तुला राशि में सामाजिक संबंधों और छवि को मजबूत करेगा. विशाखा नक्षत्र साहस और लक्ष्य के प्रति दृढ़ता देता है, लेकिन टकराव से बचना जरूरी है.
सुबह अमृत चौघड़िया में नेतृत्व से जुड़े कार्य सफल रहेंगे. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में किसी भी टकराव या शक्ति संघर्ष से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहेगा.
Career: जिम्मेदारी और अधिकार दोनों बढ़ेंगे. संयमित नेतृत्व से लाभ होगा.
Finance: आय में सुधार के संकेत हैं, लेकिन दिखावे के खर्च से बचें.
Love: नियंत्रण की प्रवृत्ति रिश्तों को प्रभावित कर सकती है.
Health: हृदय, पीठ या थकान से जुड़ी परेशानी संभव है.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
कन्या (Virgo), 9 February 2026
कन्या राशि के लिए आज का दिन विश्लेषण, आत्मनिरीक्षण और व्यावहारिक संतुलन का है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर की बातों पर ध्यान देने को मजबूर करेगा. अष्टमी तिथि अधूरे कार्यों की याद दिलाती है. चंद्रमा तुला राशि में संतुलन और सहयोग को बढ़ावा देता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर दृढ़ता देता है.
सुबह अमृत चौघड़िया में योजना बनाना और कार्य आरंभ करना लाभकारी रहेगा. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में आलोचनात्मक रवैये से बचें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त निर्णयों में स्पष्टता देगा.
Career: सूक्ष्म दृष्टि और विश्लेषण क्षमता के कारण आपकी सराहना होगी.
Finance: आय-व्यय में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.
Love: व्यावहारिक दृष्टिकोण रिश्तों में स्थिरता लाएगा.
Health: पाचन या त्वचा से जुड़ी परेशानी संभव है.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 4
मंगल का कुंभ राशि में गोचर, 23 फरवरी से ये 3 राशियां होंगी मालामाल! कहीं आपकी राशि तो नहीं इसमें
तुला (Libra), 9 February 2026
तुला राशि के लिए आज का दिन संतुलन साधने और सही प्राथमिकताएं तय करने का है. सोमवार का प्रभाव भावनात्मक निर्णयों को तेज कर सकता है, इसलिए मन और बुद्धि में तालमेल बनाना जरूरी रहेगा. अष्टमी तिथि रिश्तों में छिपे तनाव को सतह पर ला सकती है. चंद्रमा दिन के अधिकांश समय आपकी ही राशि में रहने से आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं का दबाव भी रहेगा. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य को लेकर दृढ़ता देता है, पर जिद से बचना होगा.
सुबह 07:04 से 08:26 के अमृत चौघड़िया में योजना बनाना और महत्वपूर्ण कॉल करना लाभकारी रहेगा. 08:27 से 09:50 के राहुकाल में कानूनी, आर्थिक या भावनात्मक निर्णय टालें. 12:13 से 12:57 का अभिजीत मुहूर्त स्पष्टता और संतुलन देगा.
Career: साझेदारी और टीमवर्क से लाभ मिलेगा. वरिष्ठों के साथ संवाद में संतुलित भाषा रखें.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, विशेषकर सुविधा या सौंदर्य से जुड़े मामलों में.
Love: रिश्तों में स्पष्टता आएगी. पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं.
Health: कमर या पीठ में असहजता संभव है.
Lucky Color: क्रीम
Lucky Number: 6
वृश्चिक (Scorpio), 9 February 2026
वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन रणनीति, धैर्य और आंतरिक मजबूती का है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव भावनाओं को गहरा करेगा. अष्टमी तिथि यह संकेत देती है कि आज गोपनीय मामलों में सावधानी आवश्यक है. चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश दिन के उत्तरार्ध में मानसिक तीव्रता बढ़ा सकता है. विशाखा नक्षत्र लक्ष्य पर केंद्रित रहने की क्षमता देता है.
सुबह अमृत चौघड़िया में रिसर्च, योजना और बैक-एंड कार्य लाभकारी रहेंगे. राहुकाल में गोपनीय जानकारी साझा न करें. अभिजीत मुहूर्त में लिया गया निर्णय दूरगामी परिणाम दे सकता है.
Career: रणनीतिक सोच से लाभ होगा. प्रबंधन और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है.
Finance: आय के नए अवसर दिख सकते हैं, पर जोखिम से बचें.
Love: संदेह से दूरी रखें. संवाद जरूरी है.
Health: मानसिक थकान या नींद की कमी संभव है.
Lucky Color: गहरा लाल
Lucky Number: 9
धनु (Sagittarius), 9 February 2026
धनु राशि के लिए आज का दिन जिम्मेदारियों और करियर फोकस का है. सोमवार का प्रभाव मन को संवेदनशील बना सकता है, लेकिन लक्ष्य स्पष्ट रहेंगे. अष्टमी तिथि मेहनत और अनुशासन की मांग करती है. चंद्रमा का वृश्चिक में गोचर सामाजिक छवि और नेटवर्किंग को सक्रिय करेगा. विशाखा नक्षत्र आपकी महत्वाकांक्षा को मजबूत करता है.
सुबह अमृत चौघड़िया में योजना बनाना फायदेमंद रहेगा. राहुकाल में वरिष्ठों से टकराव से बचें. अभिजीत मुहूर्त करियर से जुड़े निर्णयों के लिए श्रेष्ठ रहेगा.
Career: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. निरंतरता और धैर्य से पहचान मिलेगी.
Finance: आय स्थिर रहेगी, पेशे से जुड़े खर्च संभव हैं.
Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.
Health: जांघ या कमर में असहजता संभव है.
Lucky Color: पीला
Lucky Number: 3
मकर (Capricorn), 9 February 2026
मकर राशि के लिए आज का दिन अनुशासन और दीर्घकालिक सोच का है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव आपको भीतर से गंभीर बनाएगा. अष्टमी तिथि यह दर्शाती है कि आज धैर्य की परीक्षा होगी. चंद्रमा वृश्चिक में होने से करियर और प्रतिष्ठा पर फोकस बढ़ेगा. विशाखा नक्षत्र दिशा देता है, पर जल्द परिणाम की अपेक्षा न रखें.
सुबह अमृत चौघड़िया में सलाह और योजना बनाना लाभकारी रहेगा. राहुकाल में यात्रा या कानूनी निर्णय टालें. अभिजीत मुहूर्त दीर्घकालिक फैसलों के लिए अच्छा है.
Career: स्थिर प्रगति होगी. वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा.
Finance: आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. पुराने निवेश से लाभ संभव है.
Love: व्यवहारिकता हावी रहेगी. भावनाओं को पूरी तरह दबाना ठीक नहीं.
Health: जोड़ों या घुटनों में दर्द संभव है.
Lucky Color: स्लेटी
Lucky Number: 8
कुंभ (Aquarius), 9 February 2026
कुंभ राशि के लिए आज का दिन परिवर्तन और मानसिक स्पष्टता का है. सोमवार का प्रभाव भावनात्मक उतार-चढ़ाव बढ़ा सकता है. अष्टमी तिथि अप्रत्याशित परिस्थितियों का संकेत देती है. चंद्रमा वृश्चिक में रहने से साझेदारी और समझौतों पर ध्यान जाएगा. विशाखा नक्षत्र जटिल स्थितियों को सुलझाने की क्षमता देता है.
सुबह अमृत चौघड़िया में रिसर्च और योजना लाभकारी रहेगी. राहुकाल में जोखिम से बचें. अभिजीत मुहूर्त मानसिक स्पष्टता देगा.
Career: पुनर्गठन या बदलाव की स्थिति बन सकती है. धैर्य रखें.
Finance: अचानक खर्च या देनदारी सामने आ सकती है.
Love: भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. संवाद से समाधान मिलेगा.
Health: तनाव और नींद से जुड़ी समस्या संभव है.
Lucky Color: नीला
Lucky Number: 11
मीन (Pisces), 9 February 2026
मीन राशि के लिए आज का दिन रिश्तों और समझौतों का है. सोमवार और चंद्रमा का प्रभाव संवेदनशीलता बढ़ाएगा. अष्टमी तिथि दूसरों की अपेक्षाओं और अपनी सीमाओं के बीच संतुलन सिखाती है. चंद्रमा वृश्चिक में रहने से भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. विशाखा नक्षत्र व्यवहारिक संवाद की मांग करता है.
सुबह अमृत चौघड़िया में बातचीत और समझौते लाभकारी रहेंगे. राहुकाल में भावनात्मक वादों से बचें. अभिजीत मुहूर्त रिश्तों से जुड़े निर्णयों के लिए श्रेष्ठ है.
Career: क्लाइंट और साझेदारी से जुड़े मामलों में सावधानी जरूरी है.
Finance: आय सामान्य रहेगी, भावनात्मक खर्च से बचें.
Love: रिश्तों में गहराई आएगी. अपेक्षाएं स्पष्ट रखें.
Health: जल तत्व से जुड़ी समस्या या थकान संभव है.
Lucky Color: समुद्री हरा
Lucky Number: 7
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL