Aaj Ka Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक) और शुक्रवार का दिन है. खगोलीय गणनाओं के अनुसार, आज ब्रह्मांड में दो अलग-अलग एनर्जी सक्रिय हैं. एक तरफ मेष राशि में सूर्य-बुध की युति 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण कर रही है, जो बौद्धिक लाभ और आकस्मिक धन के द्वार खोलती है.

वहीं दूसरी ओर, मीन राशि में शनि-मंगल की क्रूर युति और मकर राशि का चंद्रमा कुछ राशियों के लिए मानसिक और शारीरिक तनाव का कारक बन सकता है. ज्योतिष शास्त्र में 'काल' का विशेष महत्व है. आज राहुकाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:17 तक रहेगा.

इस 'अशुभ' समय में किसी भी महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें. विशेष रूप से दोपहर 12:25 बजे के बाद तिथि परिवर्तन होने से ऊर्जा बदलेगी, जिसके लिए 5 राशियों को विशेष सावधनाी बरतने की आवश्यकता है.

आज का राशिफल केवल भविष्यवाणियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपके दिन को बेहतर बनाने के व्यावहारिक उपाय भी प्रदान करता है. चाहे वह करियर का दबाव हो या निवेश का निर्णय, 8 मई की यह विस्तृत रिपोर्ट आपको हर कदम पर सही दिशा दिखाएगी. आइए, विस्तार से जानते हैं आपकी राशि का क्या है हाल.

मेष राशिफल (Aries Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि के साथ आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके भाग्य भाव (धनु) से निकलकर आपके दसवें भाव यानी कर्म स्थान (मकर राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. आपकी अपनी राशि (मेष) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' अभी भी बना हुआ है, जो आपको कार्यक्षेत्र में वर्चस्व प्रदान करेगा.

करियर और व्यापार (Career & Business)

दशम भाव (मकर) का चंद्रमा आज आपके करियर में स्थिरता और नए अवसर लेकर आएगा. मेष राशि का बुधादित्य योग आपकी प्रशासनिक क्षमताओं को निखारेगा, जिससे ऑफिस में आपके सुझावों को महत्व मिलेगा. यदि आप सरकारी क्षेत्र या मैनेजमेंट से जुड़े हैं, तो आज का दिन बड़ी सफलता वाला हो सकता है. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस समय के दौरान कोई भी नया एग्रीमेंट साइन करने से बचें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए अत्यंत शुभ है.





प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. कर्म भाव का चंद्रमा आपको काम में व्यस्त रखेगा, जिससे परिवार को कम समय दे पाएंगे. वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, लेकिन बारहवें भाव के शनि-मंगल के कारण जीवनसाथी के साथ संवाद में स्पष्टता रखें. लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा और आप पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा अनिवार्य हो तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर या जल पीकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन संतोषजनक रहेगा. आपकी राशि में स्थित सूर्य-बुध की दृष्टि आपके धन संचय में सहायक होगी. कार्यक्षेत्र में किए गए पुराने प्रयासों का आज आर्थिक लाभ मिल सकता है. हालांकि, राहुकाल के दौरान बड़े लेन-देन और शेयर बाजार में सट्टेबाजी से बचें. बारहवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए अपने बजट का ध्यान रखें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप ऊर्जा से भरे रहेंगे. दशम भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से अनुशासित रखेगा. हालांकि, बारहवें भाव में शनि-मंगल की युति के कारण आंखों में थकान, अनिद्रा या घुटनों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. ज्यादा काम के चक्कर में खान-पान की अनदेखी न करें. रात के समय हल्का भोजन करें और पर्याप्त आराम लें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 9

लकी कलर: गहरा लाल (Maroon) और सफेद

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है और चंद्रमा मकर राशि में है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद फूल अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद किसी कन्या को मिश्री या खीर खिलाएं. माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके मानसिक तनाव को कम करेगा और कार्यों में सफलता दिलाएगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव से निकलकर आपके नौवें भाव यानी भाग्य स्थान (मकर राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. आपकी राशि से बारहवें भाव में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

भाग्य भाव का चंद्रमा आज आपके रुके हुए कार्यों में गति प्रदान करेगा. करियर के लिहाज से आज का दिन नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए उत्तम है. बारहवें भाव में बुधादित्य योग होने के कारण आयात-निर्यात या विदेशी कंपनियों से जुड़े जातकों को बड़ा मुनाफा मिल सकता है. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) व्यापारिक यात्रा के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज शांति और सुकून रहेगा. ग्यारहवें भाव में शुक्र-मंगल की उपस्थिति आपके सामाजिक दायरे को बढ़ाएगी और मित्रों से सहयोग दिलाएगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. लव लाइफ में पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते में मधुरता आएगी. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन शुभ है. भाग्य के सहयोग से आज आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं. ग्यारहवें भाव के ग्रह आय में निरंतरता बनाए रखेंगे. हालांकि, बारहवें भाव के सूर्य के कारण सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन यह आपके बजट को प्रभावित नहीं करेगा. राहुकाल के समय निवेश से बचें. यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश का सोच रहे हैं, तो दोपहर 12:45 के बाद का समय बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप मानसिक रूप से काफी मजबूत महसूस करेंगे. चंद्रमा का भाग्य भाव में गोचर आध्यात्मिक शांति देगा. हालांकि, बारहवें भाव में ग्रहों के दबाव के कारण नींद में कमी या पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. आंखों का विशेष ध्यान रखें और ठंडे पानी से धोते रहें. तनाव से बचने के लिए योग को प्राथमिकता दें. वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखना अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 6 और 2

लकी कलर: सफेद (White) और आसमानी नीला

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) के बाद श्री सूक्त का पाठ करना आपके आर्थिक मार्ग की बाधाओं को दूर करेगा. छोटी कन्याओं को टॉफी या कोई उपहार देना आपके भाग्य को और प्रबल बनाएगा. माउंट एवेरेस्ट जैसा ऊँचा लक्ष्य रखने वाले वृषभ जातकों के लिए आज गुलाबी चंदन का तिलक लगाना शुभ होगा.

मिथुन राशिफल (Gemini Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके ग्यारहवें भाव (लाभ स्थान) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके आठवें भाव (धनु राशि) से निकलकर मकर राशि यानी आपके आठवें भाव में ही संचरण कर रहे हैं (चंद्रमा का मकर में गोचर आपकी राशि के लिए अष्टम होगा). आपके दसवें भाव में शनि, मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपको बहुत संभलकर चलने की आवश्यकता है. अष्टम चंद्रमा और दशम शनि-मंगल की स्थिति कार्यों में अचानक रुकावटें पैदा कर सकती है. हालांकि, ग्यारहवें भाव का बुधादित्य योग आपको गुप्त स्रोतों से लाभ दिला सकता है. व्यापार में कोई भी बड़ा रिस्क आज न लें. ध्यान रखें, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नई डील पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) रूटीन कार्यों के लिए ठीक है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है. अष्टम चंद्रमा के कारण जीवनसाथी या ससुराल पक्ष से किसी पुरानी बात पर कहासुनी हो सकती है. प्रेम संबंधों में आज दूरी बढ़ सकती है, इसलिए पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. धैर्य ही आज आपके रिश्तों को बचाएगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना बहुत जरूरी हो तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज आय और व्यय का संतुलन बिगड़ सकता है. ग्यारहवें भाव के ग्रहों के कारण पैसा आएगा तो सही, लेकिन अष्टम चंद्रमा उसे अचानक आए खर्चों या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों में फंसा सकता है. निवेश के मामले में आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. राहुकाल के समय धन का लेन-देन न करें. लॉटरी या शेयर बाजार से आज दूरी बनाना ही आपके लिए समझदारी होगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कठिन रह सकता है. अष्टम चंद्रमा और दशम भाव की अशुभ युति के कारण जोड़ों में दर्द, चोट लगने का भय या इन्फेक्शन की संभावना बनी रहेगी. मानसिक तनाव के कारण माइग्रेन या सिरदर्द की समस्या हो सकती है. वाहन चलाते समय आज विशेष सावधानी बरतें और गति को नियंत्रित रखें. योग और ध्यान के लिए समय निकालें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: हल्का हरा (Light Green) और नीला

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार है, इसलिए माता लक्ष्मी को सफेद कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) के बाद 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें. पक्षियों को दाना डालने से आपकी मानसिक व्याधियां दूर होंगी.

कर्क राशिफल (Cancer Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, आज आपके सातवें भाव यानी मकर राशि में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से दसवें भाव (कर्म स्थान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है, जबकि नौवें भाव (भाग्य स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन नई साझेदारियों और विस्तार का है. सातवें भाव का चंद्रमा व्यापार में नए अनुबंध (Contracts) दिला सकता है. दसवें भाव का बुधादित्य योग सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े जातकों को बड़ा पद या मान-सम्मान दिला सकता है. हालांकि, नौवें भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण काम में देरी या तकनीकी बाधाएं आ सकती हैं. सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए प्रोजेक्ट की नींव न रखें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) महत्वपूर्ण बैठकों के लिए उत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन सुखद है. सातवें भाव का चंद्रमा जीवनसाथी के साथ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा. यदि आप अविवाहित हैं, तो विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं. भाग्य भाव में शुक्र की उपस्थिति प्रेम संबंधों में रोमांस और गहराई लाएगी. हालांकि, मंगल के प्रभाव से छोटी-छोटी बातों पर बहस से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभ का है. व्यापारिक साझेदारों से धन लाभ होने के प्रबल संकेत हैं. दसवें भाव के ग्रहों के कारण पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से मुनाफा मिल सकता है. आय के नए स्रोत बनेंगे, लेकिन नौवें भाव के शनि के कारण धन प्राप्ति में थोड़ा विलंब हो सकता है. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन न करें. शाम के समय विलासिता की वस्तुओं पर खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. सातवें भाव का चंद्रमा मानसिक शांति देगा. हालांकि, नौवें भाव में मंगल-शनि की युति के कारण पैरों में दर्द, नसों में खिंचाव या पाचन संबंधी हल्की समस्या हो सकती है. काम के बीच में आराम के लिए समय जरूर निकालें. माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. रात के समय मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 2 और 7

लकी कलर: सफेद (White) और चांदी जैसा (Silver)

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद' मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालना और शिवलिंग पर सफेद चंदन अर्पित करना आपकी सभी बाधाओं को दूर करेगा.

सिंह राशिफल (Leo Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी सूर्य, मेष राशि में बुध के साथ आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपके आठवें भाव (गुप्त स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति अभी भी बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. छठे भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं या विरोधियों को सक्रिय कर सकता है. हालांकि, भाग्य स्थान का बुधादित्य योग आपको हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा. यदि आप नौकरीपेशा हैं, तो आज काम का बोझ अधिक रहेगा. व्यापार में कोई नया निवेश करने से बचें. सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण सौदे को फाइनल न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) सरकारी कार्यों के लिए अनुकूल है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज संयम बनाए रखना जरूरी है. आठवें भाव की त्रिग्रही युति ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में तनाव पैदा कर सकती है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात पर बहस हो सकती है, इसलिए शांत रहें. लव लाइफ में पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर या जल पीकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सावधानी बरतने का है. छठे भाव का चंद्रमा कोर्ट-कचहरी या पुराने कर्ज से जुड़े खर्चों को बढ़ा सकता है. हालांकि, सूर्य की स्थिति आय के प्रवाह को बनाए रखेगी, लेकिन आठवें भाव के ग्रहों के कारण अचानक हानि (Unforeseen loss) का योग भी बन रहा है. राहुकाल के समय किसी को पैसा उधार न दें. निवेश के लिए आज का दिन औसत है, सुरक्षित विकल्पों को ही चुनें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. चंद्रमा का छठे भाव में गोचर और आठवें भाव की ग्रहों की स्थिति पेट दर्द, जोड़ों में समस्या या इन्फेक्शन दे सकती है. मानसिक रूप से आप थोड़ा अशांत महसूस कर सकते हैं. वाहन चलाते समय आज बहुत सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना का योग बना हुआ है. योग और संतुलित आहार को प्राथमिकता दें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 1 और 5

लकी कलर: सुनहरा (Golden) और केसरी

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. माथे पर लाल चंदन का तिलक लगाना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और शत्रुओं को परास्त करने में मदद करेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी बुध, मेष राशि में सूर्य के साथ आपके आठवें भाव (गुप्त स्थान) में 'बुधादित्य योग' बना रहे हैं. चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपके सातवें भाव (साझेदारी व वैवाहिक स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति बनी हुई है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मामले में आज का दिन रचनात्मकता और योजना बनाने का है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी बुद्धि को तीव्र करेगा, जिससे आप कार्यक्षेत्र में जटिल समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ पाएंगे. हालांकि, आठवें भाव का बुधादित्य योग रिसर्च या शोध से जुड़े लोगों को लाभ देगा, लेकिन सामान्य व्यापारियों को अचानक किसी बाधा का सामना करना पड़ सकता है. सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया व्यापारिक समझौता न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक और प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. सातवें भाव में शनि-मंगल की युति जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद पैदा कर सकती है. बात करते समय शब्दों का चुनाव सोच-समझकर करें. प्रेम संबंधों में पांचवें भाव का चंद्रमा मजबूती लाएगा, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण अहंकार से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से थोड़ा गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिश्रित फलदायी है. आठवें भाव के ग्रहों के कारण कोई पुराना अटका हुआ धन अचानक मिल सकता है, लेकिन साथ ही गुप्त खर्चे भी बढ़ सकते हैं. शेयर बाजार या सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए पांचवें भाव का चंद्रमा प्रेरित करेगा, परंतु शनि की स्थिति को देखते हुए जोखिम लेने से बचें. राहुकाल के समय धन का लेन-देन टालें. शाम के समय संतान की शिक्षा या मनोरंजन पर धन खर्च हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मध्यम है. चंद्रमा का गोचर आपको मानसिक रूप से सक्रिय रखेगा, लेकिन सातवें भाव के ग्रहों के कारण यूरिन इन्फेक्शन, कमर दर्द या जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है. आठवें भाव का सूर्य त्वचा संबंधी समस्या दे सकता है. काम के साथ-साथ आराम के लिए समय जरूर निकालें. पर्याप्त पानी पिएं और बाहरी भोजन से परहेज करें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 5 और 3

लकी कलर: गहरा हरा (Dark Green) और क्रीम

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को सफेद चंदन और लाल गुलाब अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें. पक्षियों को हरी मूंग की दाल खिलाना और छोटी कन्याओं को कुछ मीठा उपहार देना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी शुक्र, मीन राशि में शनि और मंगल के साथ आपके छठे भाव (शत्रु व रोग स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से सातवें भाव (साझेदारी) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा आपको कार्यक्षेत्र में मानसिक शांति देगा, लेकिन छठे भाव में शनि-मंगल की स्थिति सहकर्मियों के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है. सातवें भाव का बुधादित्य योग व्यापारिक साझेदारों के साथ अच्छे संबंध और नई डील दिलाने में सहायक होगा. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) सरकारी टेंडर या नए काम की शुरुआत के लिए अनुकूल है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. चौथे भाव का चंद्रमा घर में शांति का वातावरण बनाएगा. वैवाहिक जीवन में सातवें भाव के शुभ ग्रहों के कारण जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और आपसी प्रेम बढ़ेगा. हालांकि, छठे भाव के शुक्र के कारण लव लाइफ में छोटी-मोटी गलतफहमियां हो सकती हैं, इसलिए स्पष्ट संवाद रखें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर या जल पीकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन संतुलित रहेगा. घर की साज-सज्जा या वाहन पर खर्च होने के योग हैं. सातवें भाव का बुधादित्य योग व्यापार से अच्छा धन लाभ कराएगा. छठे भाव के ग्रहों के कारण कोर्ट-कचहरी या पुराने ऋण से जुड़ी चिंताओं में कमी आएगी. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. दोपहर के बाद निवेश के अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्य है. चौथे भाव का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से प्रसन्न रखेगा. हालांकि, छठे भाव में शनि-मंगल की युति के कारण कमर दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है. काम के दबाव में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें. योग और प्राणायाम आपके लिए विशेष लाभकारी रहेंगे. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 6 और 2

लकी कलर: क्रीम (Cream) और हल्का गुलाबी

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद श्री सूक्त का पाठ करें. छोटी कन्याओं को कुछ उपहार देना और माथे पर सफेद चंदन का तिलक लगाना आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (शिक्षा, संतान व प्रेम) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. रियल एस्टेट या सुख-सुविधाओं से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभप्रद है. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया व्यापारिक निर्णय न लें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. चौथे भाव का चंद्रमा घर में सकारात्मक वातावरण बनाएगा. पांचवें भाव में स्थित शनि-मंगल की युति प्रेम संबंधों में कभी उत्साह तो कभी तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए पार्टनर के प्रति नरम व्यवहार रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर की साज-सज्जा पर चर्चा हो सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक है. छठे भाव के ग्रहों के कारण पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे और धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. घर या वाहन पर खर्च होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए निवेश साबित होगा. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. दोपहर के बाद की गई आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा का चौथे भाव में गोचर आपको मानसिक संतुष्टि देगा. हालांकि, पांचवें भाव में मंगल-शनि की युति के कारण अपच, पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है. हृदय रोगियों को आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए. शाम के समय टहलना और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 4

लकी कलर: लाल (Red) और नारंगी (Orange)

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़-रोटी खिलाएं. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी मंगल, मीन राशि में शनि और शुक्र के साथ आपके पांचवें भाव (शिक्षा, संतान व प्रेम) में विराजमान हैं. चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चौथे भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से छठे भाव में सूर्य-बुध का शक्तिशाली 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी स्थिति मजबूत रहेगी. छठे भाव का बुधादित्य योग आपको विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा. चौथे भाव का चंद्रमा कार्यस्थल पर आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, जिससे सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. रियल एस्टेट या सुख-सुविधाओं से जुड़े व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभप्रद है. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान नया व्यापारिक निर्णय न लें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) निवेश के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सुख और शांति का अनुभव होगा. चौथे भाव का चंद्रमा घर में सकारात्मक वातावरण बनाएगा. पांचवें भाव में स्थित शनि-मंगल की युति प्रेम संबंधों में कभी उत्साह तो कभी तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए पार्टनर के प्रति नरम व्यवहार रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और घर की साज-सज्जा पर चर्चा हो सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि यात्रा जरूरी हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन संतोषजनक है. छठे भाव के ग्रहों के कारण पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे और धन लाभ के नए मार्ग खुलेंगे. घर या वाहन पर खर्च होने की संभावना है, जो भविष्य में आपके लिए निवेश साबित होगा. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. दोपहर के बाद की गई आर्थिक योजनाएं सफल होंगी. पैतृक संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन मिला-जुला रहेगा. चंद्रमा का चौथे भाव में गोचर आपको मानसिक संतुष्टि देगा. हालांकि, पांचवें भाव में मंगल-शनि की युति के कारण अपच, पेट में जलन या गैस की समस्या हो सकती है. हृदय रोगियों को आज अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए और समय पर दवा लेनी चाहिए. शाम के समय टहलना और हल्का व्यायाम आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 9 और 4

लकी कलर: लाल (Red) और नारंगी (Orange)

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय को गुड़-रोटी खिलाएं. माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाना आपके आत्मबल को बढ़ाएगा और कार्यों में सफलता सुनिश्चित करेगा.

धनु राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी गुरु, वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपकी राशि से निकलकर आपके दूसरे भाव यानी धन स्थान (मकर राशि) में प्रवेश कर चुके हैं. आपकी राशि से पांचवें भाव (संतान व बुद्धि स्थान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है, जबकि चौथे भाव (सुख स्थान) में शनि, मंगल और शुक्र की त्रिग्रही युति है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन आर्थिक मजबूती देने वाला है. दूसरे भाव का चंद्रमा आपकी वाणी में मधुरता लाएगा, जिससे मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलेगी. पांचवें भाव का बुधादित्य योग आपकी रचनात्मक सोच को बढ़ाएगा, जो व्यापार में नए आइडियाज को लागू करने में मदद करेगा. हालांकि, चौथे भाव में शनि-मंगल के कारण कार्यस्थल पर थोड़ा तनाव या घरेलू समस्याओं का असर काम पर दिख सकता है. सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया निवेश न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) महत्वपूर्ण बैठकों के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. दूसरे भाव का चंद्रमा परिवार के साथ मधुर संबंध और किसी उत्सव का संकेत दे रहा है. वैवाहिक जीवन में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन चौथे भाव के ग्रहों के कारण घर की शांति बनाए रखने के लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा. प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन शानदार है, पार्टनर के साथ लंबी बातचीत हो सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन धन संचय का है. चंद्रमा का दूसरे भाव में गोचर फंसा हुआ पैसा वापस दिलाने में मदद कर सकता है. निवेश के लिए समय अनुकूल है, विशेषकर शिक्षा या पैतृक व्यवसाय में लगाया गया धन लाभ देगा. राहुकाल के समय धन का बड़ा लेन-देन करने से बचें. शाम के समय परिवार पर कुछ खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के भीतर ही रहेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सामान्य रहेगा. चंद्रमा की स्थिति आपको मानसिक शांति देगी. हालांकि, चौथे भाव में शनि और मंगल की युति के कारण छाती में भारीपन, खांसी या मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है. धूल और प्रदूषण से बचें. नियमित रूप से योग और ध्यान करना आपके लिए ऊर्जादायक साबित होगा. वाहन सावधानी से चलाएं.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 9

लकी कलर: पीला (Yellow) और केसरिया

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त पूजा करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद पीले चंदन का तिलक लगाएं और मंदिर में चने की दाल का दान करें. किसी बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद लेना आपके भाग्य को और प्रबल करेगा.

मकर राशिफल (Capricorn Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपकी ही राशि (लग्न) में संचरण कर रहे हैं. आपकी राशि से चौथे भाव (सुख स्थान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन आत्म-मंथन और नई शुरुआत का है. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आप कार्यक्षेत्र में नेतृत्व करने की स्थिति में रहेंगे. चौथे भाव का बुधादित्य योग सुख-सुविधाओं और प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा. व्यापार में साहस और पराक्रम बना रहेगा, जिससे आप कठिन फैसलों को आसानी से ले पाएंगे. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नई मशीनरी या तकनीक का उद्घाटन न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) महत्वपूर्ण मीटिंग्स के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज सामंजस्य बना रहेगा. तीसरे भाव के शुक्र-मंगल आपको सामाजिक रूप से सक्रिय रखेंगे और भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. वैवाहिक जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा, हालांकि चंद्रमा के प्रभाव से आप थोड़े भावुक हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में आज का दिन रोमांचक रहेगा और आप पार्टनर के साथ किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन लाभकारी है. आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, जिससे आप धन लाभ के नए अवसर भुना पाएंगे. चौथे भाव के ग्रहों के कारण भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी के योग बन रहे हैं. पराक्रम भाव में शनि-मंगल की स्थिति बताती है कि मेहनत का फल मीठा होगा. राहुकाल के समय निवेश करने से बचें. शाम के समय किसी पुराने मित्र की मदद से आर्थिक लाभ हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आप खुद को फिट महसूस करेंगे. हालांकि, तीसरे भाव में शनि और मंगल की युति कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का दर्द दे सकती है. मकर राशि के जातक आज मानसिक रूप से थोड़े गंभीर रह सकते हैं, इसलिए तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपकी ऊर्जा बनाए रखेगा. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गति का ध्यान रखें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: नीला (Blue) और स्लेटी (Grey)

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी की आरती करें और उन्हें गुलाबी फूल अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद शनि चालीसा का पाठ करें. गरीब बच्चों को सफेद रंग की मिठाई बांटना आपके भाग्य को और मजबूत करेगा. माथे पर हल्का नीला या सफेद चंदन का तिलक लगाना मानसिक शांति के लिए उत्तम है.

कुंभ राशिफल (Aquarius Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि के स्वामी शनि, मीन राशि में मंगल और शुक्र के साथ आपके दूसरे भाव (धन स्थान) में गोचर कर रहे हैं. चंद्रमा आज आपकी राशि से निकलकर आपके बारहवें भाव (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम स्थान) में सूर्य और बुध का 'बुधादित्य योग' बना हुआ है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के मामले में आज का दिन मिला-जुला रहने वाला है. बारहवें भाव का चंद्रमा काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा या विदेशी संपर्कों से लाभ के संकेत दे रहा है. तीसरे भाव का बुधादित्य योग आपके पराक्रम और संचार कौशल (Communication) में वृद्धि करेगा, जिससे मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी. हालांकि, दूसरे भाव में शनि-मंगल की स्थिति के कारण कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से बातचीत करते समय संयम रखें. सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया निवेश या डील फाइनल न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) योजना बनाने के लिए शुभ है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. दूसरे भाव (वाणी स्थान) में शनि-मंगल की युति के कारण आपकी कोई बात परिवार के सदस्यों को चुभ सकती है, इसलिए सोच-समझकर बोलें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन बारहवें चंद्रमा के कारण आप थोड़े एकांतप्रिय महसूस कर सकते हैं. लव लाइफ में आज का दिन सामान्य रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर या जल पीकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन खर्चीला साबित हो सकता है. बारहवें भाव का चंद्रमा सुख-सुविधाओं या अचानक आई यात्राओं पर धन खर्च करा सकता है. हालांकि, दूसरे भाव में शुक्र की उपस्थिति आय के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करेगी, लेकिन शनि-मंगल की युति निवेश के मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देती है. राहुकाल के समय धन का लेन-देन करने से बचें. दोपहर के बाद निवेश के लिए स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज आपको अपनी आंखों और नींद का विशेष ध्यान रखना चाहिए. बारहवें भाव का चंद्रमा अनिद्रा या आंखों में जलन की समस्या दे सकता है. दूसरे भाव के ग्रहों के कारण दांतों या गले में हल्का संक्रमण महसूस हो सकता है. मानसिक तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें. वाहन चलाते समय आज बहुत सतर्क रहें और रात के समय लंबी यात्रा करने से बचें.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 8 और 4

लकी कलर: गहरा नीला (Dark Blue) और काला

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी को मिश्री और सफेद फूल अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद शनि मंत्र 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें. शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाना आपके आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद करेगा.

मीन राशिफल (Pisces Daily Horoscope) - 8 मई 2026

8 मई 2026, शुक्रवार, आज ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी तिथि (दोपहर 12:25 तक, फिर सप्तमी) है. आपकी राशि (लग्न) में शनि, मंगल और शुक्र की शक्तिशाली त्रिग्रही युति बनी हुई है. चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव यानी लाभ स्थान (मकर राशि) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि से दूसरे भाव (धन स्थान) में सूर्य-बुध का 'बुधादित्य योग' निरंतर सक्रिय है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती दे रहा है.

करियर और व्यापार (Career & Business)

करियर के लिहाज से आज का दिन अत्यंत लाभकारी है. लाभ भाव (11वें) का चंद्रमा आपकी पिछली मेहनत का पूरा फल दिलाएगा. यदि आप व्यापार में हैं, तो आज कोई बड़ा ऑर्डर या नया पार्टनर मिल सकता है. आपकी राशि में स्थित मंगल और शुक्र आपको कार्यक्षेत्र में रचनात्मक और साहसी बनाएंगे. हालांकि, सुबह 10:37 AM से 12:17 PM तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई नया निवेश या महत्वपूर्ण डील न करें. आज का अभिजीत मुहूर्त (11:50 AM से 12:44 PM) नई योजनाओं को लागू करने के लिए सर्वोत्तम है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Relations)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा मित्रों और बड़े भाई-बहनों से सहयोग दिलाएगा. आपकी राशि में स्थित शुक्र प्रेम संबंधों में गहराई लाएगा, लेकिन साथ में शनि-मंगल की उपस्थिति के कारण पार्टनर के साथ छोटी-मोटी बहस से बचें. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. आज पश्चिम दिशा की यात्रा में दिशा शूल है, यदि जाना अनिवार्य हो तो घर से गुड़ खाकर या जल पीकर निकलें.

आर्थिक स्थिति (Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज आप मैग्नेट की तरह धन को आकर्षित करेंगे. दूसरे भाव का बुधादित्य योग निरंतर आय सुनिश्चित करेगा और ग्यारहवें भाव का चंद्रमा संचित धन में वृद्धि करेगा. शेयर बाजार या पैतृक संपत्ति से लाभ होने के प्रबल योग हैं. राहुकाल के समय धन का लेन-देन करने से बचें. शाम के समय सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है, जो आपको मानसिक संतोष देगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको थोड़ा संभलकर रहना होगा. आपकी राशि में शनि-मंगल की युति शरीर में आलस्य, पैरों में दर्द या मांसपेशियों में खिंचाव दे सकती है. अत्यधिक काम के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें, क्योंकि मंगल की स्थिति जल्दबाजी में चोट लगने का भय पैदा करती है. प्राणायाम और पर्याप्त जल का सेवन आपके लिए अनिवार्य है.

लकी नंबर और लकी कलर

लकी नंबर: 3 और 7

लकी कलर: पीला (Yellow) और सुनहरा (Golden)

आज का अचूक उपाय

आज शुक्रवार का दिन है, इसलिए माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद कमल या गुलाब अर्पित करें. राहुकाल (10:37 AM - 12:17 PM) समाप्त होने के बाद 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' मंत्र का जाप करें. मंदिर में चने की दाल और पीले फूल चढ़ाना आपके भाग्य को और अधिक प्रबल करेगा. माथे पर केसर का तिलक लगाकर घर से निकलें.

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