Aaj Ka Rashifal: 8 फ़रवरी 2026, रविवार का दिन है. कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन प्रातः 5:04 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में स्थित रहेगा, जिससे संतुलन, रिश्ते और साझेदारी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

स्वाति नक्षत्र अगले दिन 5:03 AM तक प्रभावी रहेगा, जो आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच देता है, लेकिन मन में असमंजस भी बढ़ा सकता है.

योग गण्ड अगले दिन 12:07 AM तक रहेगा, इसलिए जल्दबाज़ी और भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना आवश्यक है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक श्रेष्ठ रहेगा. सायंकाल 4:43 PM से 6:05 PM तक राहुकाल रहेगा, इसलिए दिन के उत्तरार्ध में समय-चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा.

Tarot Card Reading 8 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

मेष (Aries), 8 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, रिश्तों की समझ और व्यवहारिक निर्णय क्षमता की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह स्पष्ट करती है कि आज किसी भी विषय का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद से निकलेगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से साझेदारी, जीवनसाथी और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े विषय दिनभर प्रभावी रहेंगे. स्वाति नक्षत्र आपको स्वतंत्र निर्णय की ओर प्रेरित करेगा, लेकिन योग गण्ड के कारण भीतर अधीरता और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

दोपहर से पहले मन में असंतोष रह सकता है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM बातचीत, समझौते या किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान भावनात्मक प्रतिक्रिया और रिश्तों से जुड़े निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: साझेदारी और टीमवर्क में लचीलापन जरूरी होगा.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, निवेश टालें.

Love: शब्दों की कठोरता रिश्तों में दूरी ला सकती है.

Health: सिरदर्द और तनाव की संभावना.

Lucky Color: हल्का गुलाबी.

Lucky Number: 6.

वृषभ (Taurus), 8 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन कार्य-दबाव, जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत देता है. कृष्ण सप्तमी तिथि बताती है कि आज सफलता धैर्य और अनुशासन से ही मिलेगी. चंद्रमा तुला राशि में होने से छठे भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे नौकरी, सेवा, प्रतिस्पर्धा और दिनचर्या से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण छोटी बातों पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

दोपहर तक कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM के दौरान लंबित कार्य निपटाना या वरिष्ठों से चर्चा करना लाभकारी रहेगा. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM में कार्यस्थल से जुड़े फैसले, बहस या वरिष्ठों से टकराव नुकसानदेह हो सकता है.

Career: दबाव रहेगा, लेकिन स्थिर प्रयास रंग लाएंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी, दैनिक खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक दूरी बनने की संभावना.

Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी संभव.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 6.

मिथुन (Gemini), 8 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक चंचलता और रचनात्मक सोच के बीच संतुलन बनाने का है. कृष्ण सप्तमी तिथि संकेत देती है कि आज ध्यान भटकने की प्रवृत्ति अधिक रहेगी. चंद्रमा तुला राशि में पंचम भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे प्रेम, शिक्षा और रचनात्मक विषय उभरेंगे. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र विचार देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण निर्णयों में अस्थिरता आ सकती है.

दोपहर से पहले एकाग्रता कम रह सकती है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM अध्ययन, लेखन या प्रस्तुति के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के समय संवाद में भ्रम और गलतफहमी की संभावना रहेगी, इसलिए स्पष्टता बनाए रखें.

Career: नए विचार आएंगे, लेकिन तुरंत अमल न करें.

Finance: जोखिम भरे निवेश से बचें.

Love: स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा.

Health: मानसिक थकान और नींद की कमी संभव.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5.

कर्क (Cancer), 8 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि भीतर की असुरक्षा आज आपकी चुनौती बन सकती है. चंद्रमा तुला राशि में चतुर्थ भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे घरेलू विषय और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ सामने आएंगी. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण चिंता बढ़ सकती है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM पारिवारिक चर्चा या निर्णय के लिए उपयुक्त है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के बीच घरेलू मामलों में जल्दबाज़ी या भावनात्मक निर्णय टालना उचित रहेगा.

Career: काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक सहारे की आवश्यकता रहेगी.

Health: पाचन और छाती में भारीपन संभव.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 2.

सिंह (Leo), 8 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन संवाद, प्रभाव और निर्णय क्षमता की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि बताती है कि आज आपके शब्दों का असर दूर तक जाएगा. चंद्रमा तुला राशि में तृतीय भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे बातचीत, मीटिंग और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. स्वाति नक्षत्र आत्मविश्वास देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण शब्दों में तीखापन आ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान कही गई बात या संदेश का गलत अर्थ निकल सकता है, इसलिए संयम रखना आवश्यक होगा.

Career: नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, टोन संतुलित रखें.

Finance: स्थिति सामान्य रहेगी.

Love: संवाद में गर्मी कम रखें.

Health: गर्दन और कंधे में दर्द संभव.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1.

कन्या (Virgo), 8 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि आज लिए गए आर्थिक और पारिवारिक निर्णय आगे की दिशा तय करेंगे. चंद्रमा तुला राशि में द्वितीय भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे आय, बचत और वाणी पर फोकस रहेगा. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण कटु वाणी नुकसान पहुँचा सकती है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM धन संबंधी बातचीत और निर्णय के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM में आर्थिक लेन–देन, खरीदारी या निवेश से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी.

Career: योजनाबद्ध काम से सराहना मिलेगी.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: व्यवहारिक सोच हावी रहेगी.

Health: गला और दांत से जुड़ी परेशानी संभव.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 4.