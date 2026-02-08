हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: रविवार शाम 4:43 से शुरू होगा खतरनाक राहुकाल, 8 फरवरी को भूलकर भी न करें ये काम, वरना मचेगी तबाही!

Aaj Ka Rashifal: रविवार शाम 4:43 से शुरू होगा खतरनाक राहुकाल, 8 फरवरी को भूलकर भी न करें ये काम, वरना मचेगी तबाही!

Aaj Ka Rashifal: 8 फरवरी 2026 आज तुला का चंद्रमा और स्वाति नक्षत्र का दुर्लभ मेल 4 राशियों की किस्मत पलटने वाला है. लेकिन सावधान! शाम 4:43 से भयंकर राहुकाल शुरू होगा.एक छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है, अपनी राशि तुरंत देखें.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 08 Feb 2026 06:36 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal: 8 फ़रवरी 2026, रविवार का दिन है. कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि अगले दिन प्रातः 5:04 AM तक रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में स्थित रहेगा, जिससे संतुलन, रिश्ते और साझेदारी से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

स्वाति नक्षत्र अगले दिन 5:03 AM तक प्रभावी रहेगा, जो आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र सोच देता है, लेकिन मन में असमंजस भी बढ़ा सकता है.

योग गण्ड अगले दिन 12:07 AM तक रहेगा, इसलिए जल्दबाज़ी और भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचना आवश्यक है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM तक श्रेष्ठ रहेगा. सायंकाल 4:43 PM से 6:05 PM तक राहुकाल रहेगा, इसलिए दिन के उत्तरार्ध में समय-चयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा.

Tarot Card Reading 8 february 2026: टैरो रीडिंग से जानें 12 राशियों के लिए कैसा होगा रविवार का दिन?

मेष (Aries), 8 February 2026

मेष राशि के लिए आज का दिन आत्मसंयम, रिश्तों की समझ और व्यवहारिक निर्णय क्षमता की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह स्पष्ट करती है कि आज किसी भी विषय का समाधान टकराव से नहीं, बल्कि संतुलन और संवाद से निकलेगा. चंद्रमा तुला राशि में होने से साझेदारी, जीवनसाथी और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े विषय दिनभर प्रभावी रहेंगे. स्वाति नक्षत्र आपको स्वतंत्र निर्णय की ओर प्रेरित करेगा, लेकिन योग गण्ड के कारण भीतर अधीरता और प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति बढ़ सकती है.

दोपहर से पहले मन में असंतोष रह सकता है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM बातचीत, समझौते या किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान भावनात्मक प्रतिक्रिया और रिश्तों से जुड़े निर्णय लेने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: साझेदारी और टीमवर्क में लचीलापन जरूरी होगा.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, निवेश टालें.

Love: शब्दों की कठोरता रिश्तों में दूरी ला सकती है.

Health: सिरदर्द और तनाव की संभावना.

Lucky Color: हल्का गुलाबी.

Lucky Number: 6.

वृषभ (Taurus), 8 February 2026

वृषभ राशि के लिए आज का दिन कार्य-दबाव, जिम्मेदारियों और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकेत देता है. कृष्ण सप्तमी तिथि बताती है कि आज सफलता धैर्य और अनुशासन से ही मिलेगी. चंद्रमा तुला राशि में होने से छठे भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे नौकरी, सेवा, प्रतिस्पर्धा और दिनचर्या से जुड़े विषय सक्रिय रहेंगे. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण छोटी बातों पर मानसिक तनाव बढ़ सकता है.

दोपहर तक कार्यभार अधिक महसूस हो सकता है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM के दौरान लंबित कार्य निपटाना या वरिष्ठों से चर्चा करना लाभकारी रहेगा. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM में कार्यस्थल से जुड़े फैसले, बहस या वरिष्ठों से टकराव नुकसानदेह हो सकता है.

Career: दबाव रहेगा, लेकिन स्थिर प्रयास रंग लाएंगे.

Finance: आय स्थिर रहेगी, दैनिक खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक दूरी बनने की संभावना.

Health: पेट और गले से जुड़ी परेशानी संभव.

Lucky Color: क्रीम.

Lucky Number: 6.

मिथुन (Gemini), 8 February 2026

मिथुन राशि के लिए आज का दिन मानसिक चंचलता और रचनात्मक सोच के बीच संतुलन बनाने का है. कृष्ण सप्तमी तिथि संकेत देती है कि आज ध्यान भटकने की प्रवृत्ति अधिक रहेगी. चंद्रमा तुला राशि में पंचम भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे प्रेम, शिक्षा और रचनात्मक विषय उभरेंगे. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र विचार देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण निर्णयों में अस्थिरता आ सकती है.

दोपहर से पहले एकाग्रता कम रह सकती है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM अध्ययन, लेखन या प्रस्तुति के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के समय संवाद में भ्रम और गलतफहमी की संभावना रहेगी, इसलिए स्पष्टता बनाए रखें.

Career: नए विचार आएंगे, लेकिन तुरंत अमल न करें.

Finance: जोखिम भरे निवेश से बचें.

Love: स्पष्ट संवाद जरूरी रहेगा.

Health: मानसिक थकान और नींद की कमी संभव.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 5.

कर्क (Cancer), 8 February 2026

कर्क राशि के लिए आज का दिन घर, परिवार और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि भीतर की असुरक्षा आज आपकी चुनौती बन सकती है. चंद्रमा तुला राशि में चतुर्थ भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे घरेलू विषय और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ सामने आएंगी. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण चिंता बढ़ सकती है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM पारिवारिक चर्चा या निर्णय के लिए उपयुक्त है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के बीच घरेलू मामलों में जल्दबाज़ी या भावनात्मक निर्णय टालना उचित रहेगा.

Career: काम और घर के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ सकते हैं.

Love: भावनात्मक सहारे की आवश्यकता रहेगी.

Health: पाचन और छाती में भारीपन संभव.

Lucky Color: सफेद.

Lucky Number: 2.

सिंह (Leo), 8 February 2026

सिंह राशि के लिए आज का दिन संवाद, प्रभाव और निर्णय क्षमता की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि बताती है कि आज आपके शब्दों का असर दूर तक जाएगा. चंद्रमा तुला राशि में तृतीय भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे बातचीत, मीटिंग और सामाजिक संपर्क बढ़ेंगे. स्वाति नक्षत्र आत्मविश्वास देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण शब्दों में तीखापन आ सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान कही गई बात या संदेश का गलत अर्थ निकल सकता है, इसलिए संयम रखना आवश्यक होगा.

Career: नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा, टोन संतुलित रखें.

Finance: स्थिति सामान्य रहेगी.

Love: संवाद में गर्मी कम रखें.

Health: गर्दन और कंधे में दर्द संभव.

Lucky Color: सुनहरा.

Lucky Number: 1.

कन्या (Virgo), 8 February 2026

कन्या राशि के लिए आज का दिन धन, वाणी और पारिवारिक मूल्यों की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि आज लिए गए आर्थिक और पारिवारिक निर्णय आगे की दिशा तय करेंगे. चंद्रमा तुला राशि में द्वितीय भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे आय, बचत और वाणी पर फोकस रहेगा. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण कटु वाणी नुकसान पहुँचा सकती है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM धन संबंधी बातचीत और निर्णय के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM में आर्थिक लेन–देन, खरीदारी या निवेश से दूरी बनाए रखना समझदारी होगी.

Career: योजनाबद्ध काम से सराहना मिलेगी.

Finance: आय स्थिर रहेगी, खर्च नियंत्रित रखें.

Love: व्यवहारिक सोच हावी रहेगी.

Health: गला और दांत से जुड़ी परेशानी संभव.

Lucky Color: हरा.

Lucky Number: 4.

तुला (Libra), 8 February 2026

तुला राशि के लिए आज का दिन आत्ममूल्यांकन, रिश्तों की परख और निर्णय-संतुलन का है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह बताती है कि आज किसी भी विषय में आधा-अधूरा निर्णय आगे चलकर उलझन बढ़ा सकता है. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि में रहेगा, जिससे भावनात्मक संवेदनशीलता बढ़ेगी और दूसरों की राय का असर आप पर अधिक पड़ेगा. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्रता की चाह देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण मन में असमंजस और द्वंद्व रह सकता है.

दोपहर तक मन भटक सकता है. अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM आत्मनिर्णय, महत्वपूर्ण बातचीत या व्यक्तिगत दिशा तय करने के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान किसी भी रिश्ते में अंतिम निष्कर्ष निकालने या वादा करने से बचना बेहतर रहेगा.

Career: आत्मविश्वास रखें, लेकिन दूसरों की राय सुनना भी जरूरी होगा.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें, भावनात्मक खरीद से बचें.

Love: रिश्तों में स्पष्टता की जरूरत रहेगी.

Health: थकान और मानसिक दबाव संभव.

Lucky Color: हल्का नीला.

Lucky Number: 7.

वृश्चिक (Scorpio), 8 February 2026

वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन आंतरिक संघर्ष, गोपनीय योजनाओं और मानसिक थकान से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि संकेत देती है कि आज बाहरी नहीं, भीतर के प्रश्न अधिक परेशान करेंगे. चंद्रमा तुला राशि में द्वादश भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे एकांत, खर्च और मानसिक उलझन बढ़ सकती है. स्वाति नक्षत्र आपको अकेले निर्णय लेने की प्रवृत्ति देगा, लेकिन योग गण्ड के कारण भ्रम बना रह सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM ध्यान, योजना या शांत वातावरण में काम करने के लिए उपयुक्त है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान गोपनीय बातें साझा करने या जोखिम लेने से बचें.

Career: पर्दे के पीछे किया गया काम लाभ देगा.

Finance: अनावश्यक खर्च बढ़ सकता है.

Love: मन की बात भीतर ही रखने की प्रवृत्ति रहेगी.

Health: नींद और मानसिक थकान से जुड़ी परेशानी.

Lucky Color: बैंगनी.

Lucky Number: 9.

धनु (Sagittarius), 8 February 2026

धनु राशि के लिए आज का दिन लक्ष्य, मित्रता और सामाजिक दायरे से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह दर्शाती है कि आज आपको अपने भविष्य की दिशा को लेकर गंभीरता से सोचना होगा. चंद्रमा तुला राशि में एकादश भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे नेटवर्किंग, मित्र और योजनाएँ सक्रिय रहेंगी. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र सोच देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण अपेक्षाएँ पूरी न होने पर निराशा हो सकती है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM योजना बनाने या वरिष्ठों से चर्चा के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान मित्रों के साथ धन या वादों को लेकर सावधानी रखें.

Career: टीमवर्क से लाभ मिलेगा.

Finance: आय के नए रास्तों पर विचार होगा.

Love: मित्रता से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ सकता है.

Health: ऊर्जा सामान्य रहेगी.

Lucky Color: पीला.

Lucky Number: 3.

मकर (Capricorn), 8 February 2026

मकर राशि के लिए आज का दिन करियर, जिम्मेदारी और सामाजिक छवि की परीक्षा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि आज किया गया कर्म आगे लंबे समय तक असर डालेगा. चंद्रमा तुला राशि में दशम भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे कार्यक्षेत्र और पद-प्रतिष्ठा से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र निर्णय की चाह देगा, लेकिन योग गण्ड के कारण दबाव महसूस हो सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM महत्वपूर्ण पेशेवर निर्णय के लिए उपयुक्त है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान वरिष्ठों से टकराव या जल्दबाज़ी में फैसला लेने से बचें.

Career: मेहनत दिखेगी, लेकिन धैर्य जरूरी है.

Finance: आय स्थिर रहेगी.

Love: समय की कमी से दूरी महसूस हो सकती है.

Health: पीठ और जोड़ों में दर्द संभव.

Lucky Color: स्लेटी.

Lucky Number: 8.

कुंभ (Aquarius), 8 February 2026

कुंभ राशि के लिए आज का दिन विचारधारा, सीख और दृष्टिकोण विस्तार से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि बताती है कि आज सोच बदलने से ही रास्ता खुलेगा. चंद्रमा तुला राशि में नवम भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे अध्ययन, यात्रा और आध्यात्मिक विचार सक्रिय होंगे. स्वाति नक्षत्र स्वतंत्र सोच देता है, लेकिन योग गण्ड के कारण भ्रम भी ला सकता है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM अध्ययन या मार्गदर्शन लेने के लिए श्रेष्ठ है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान वैचारिक बहस या कट्टर रुख से बचें.

Career: नई दिशा पर विचार होगा.

Finance: खर्च यात्रा या शिक्षा पर हो सकता है.

Love: दृष्टिकोण में अंतर सामने आ सकता है.

Health: मानसिक थकान संभव.

Lucky Color: आसमानी.

Lucky Number: 4.

मीन (Pisces), 8 February 2026

मीन राशि के लिए आज का दिन भावनात्मक गहराई, परिवर्तन और निर्भरता से जुड़ा है. कृष्ण सप्तमी तिथि यह संकेत देती है कि आज आपको किसी पुराने भय या असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है. चंद्रमा तुला राशि में अष्टम भाव से प्रभाव डालेगा, जिससे मन गूढ़ और संवेदनशील रहेगा. स्वाति नक्षत्र आत्मनिर्भरता सिखाता है, लेकिन योग गण्ड के कारण भावनात्मक अस्थिरता संभव है.

अभिजीत मुहूर्त 12:13 PM से 12:57 PM आत्मचिंतन या महत्वपूर्ण बातचीत के लिए अनुकूल है. राहुकाल 4:43 PM से 6:05 PM के दौरान धन, भरोसे या भावनात्मक फैसलों से दूरी रखें.

Career: परिवर्तन के संकेत मिल सकते हैं.

Finance: साझा धन में सावधानी रखें.

Love: भावनात्मक स्पष्टता जरूरी है.

Health: तनाव और नींद से जुड़ी समस्या.

Lucky Color: समुद्री हरा.

Lucky Number: 2.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं. हृदेश कुमार सिंह एक सम्मानित और अनुभव ज्योतिषी हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.

 
Published at : 08 Feb 2026 05:22 AM (IST)
Embed widget