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Aaj Ka Rashifal, 6 April 2026: आज सप्ताह का पहला दिन यानी सोमवार है, जो भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. पंचांग के अनुसार, आज चतुर्थी तिथि दोपहर 02:13 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पंचमी का आगमन होगा. आज का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय पहलू चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना और अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव है.

शनि के स्वामित्व वाले अनुराधा नक्षत्र और चंद्रमा के इस मेल से आज कुछ राशियों के लिए करियर के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, तो वहीं कुछ राशियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. आज राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान किसी भी शुभ कार्य से बचना ही समझदारी होगी.

आइए जानते हैं, सोमवार का यह खास संयोग आपकी राशि (मेष से मीन तक) के लिए खुशियां लेकर आया है या चुनौतियां?

मेष (Aries) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'धार्मिक कार्यों और मानसिक मजबूती' का है. पंचांग के अनुसार, आज चतुर्थी तिथि दोपहर 14:13 (02:13 PM) तक है. चंद्रमा आज पूरे दिन वृश्चिक राशि (आपके आठवें भाव) में गोचर करेंगे, जो एक परिवर्तनकारी स्थिति है. आज का नक्षत्र 'अनुराधा' है, जिसका स्वामी शनि है और यह मित्रता व सहयोग का प्रतीक है.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपको 'गुप्त शत्रुओं' से सावधान रहने की जरूरत है. चंद्रमा का आठवें भाव में होना कार्यों में अचानक बाधाएं ला सकता है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आपको किसी पुराने मित्र या अनुभवी व्यक्ति की मदद दिलाएगा. आर्थिक रूप से, पैतृक संपत्ति या बीमा से लाभ होने के योग हैं. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान धन का बड़ा लेनदेन न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'गहराई' वाला है. जीवनसाथी के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा हो सकती है. ससुराल पक्ष से संबंधों में मधुरता आएगी. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'त्वचा' या 'पेट' से संबंधित छोटी परेशानी हो सकती है. मसालेदार भोजन से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा करने से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' (Mirror) देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Deep-Thinker & Researcher' वाली रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको किसी विषय की तह तक जाने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप 'Aesthetic' या 'Mystical' कंटेंट की ओर आकर्षित हो सकते हैं. आज आप सतही बातों के बजाय 'Deep Conversations' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: लाल और क्रीम (Cream)

लकी नंबर: 9 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा वृश्चिक राशि (नीच राशि) में हैं. मानसिक शांति और कार्यों की बाधा दूर करने के लिए सुबह शिवलिंग पर जल और काले तिल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें. इसके अलावा, सोमवार के दिन सफेद वस्तुओं (दूध, चावल) का दान करना आपके लिए चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करेगा.

वृषभ (Taurus) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साझेदारी और सामंजस्य' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके सातवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको मानसिक रूप से अनुशासित रखेगा और दूसरों के साथ जुड़ने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

बिजनेस में आज कोई नया पार्टनर जुड़ सकता है या पुराने एग्रीमेंट का रिन्यूअल हो सकता है. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा 'नेटवर्किंग' के लिए बहुत अच्छी है. हालांकि, साझेदारी के कामों में पारदर्शिता बनाए रखें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का समय उत्तम है. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन न करें और न ही किसी को बड़ा उधार दें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'बेहद भावुक' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ शाम का समय अच्छा बीतेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर 'Overpossessive' होने से बचें. अविवाहितों के लिए विवाह की चर्चा आगे बढ़ सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'यूरिन' या 'गुप्तांग' से जुड़ी छोटी समस्या हो सकती है. हाइजीन का ध्यान रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Collaborative & Loyal' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Circle' के प्रति वफादार बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपने किसी करीबी दोस्त या पार्टनर के साथ 'Appreciation Post' डाल सकते हैं. आज आप 'Fake' लोगों के बजाय 'Real Connections' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: सफेद और गुलाबी (Pink)

लकी नंबर: 2 और 7

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा आपके सातवें भाव में हैं. दाम्पत्य जीवन में सुख और व्यापार में उन्नति के लिए सुबह शिवलिंग पर दूध और मिश्री अर्पित करें. 'ॐ सोम सोमाय नमः' का जाप करें. शाम को किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

मिथुन (Gemini) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'अनुशासन और सेवा' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके छठे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. यह भाव शत्रु, रोग और ऋण का होता है. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको अपनी डेली रूटीन को सुधारने और पेंडिंग कामों को निपटाने की शक्ति देगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज ऑफिस में काम का दबाव अधिक रह सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और डेडिकेशन रंग लाएगी. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा आपको तकनीकी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी. बैंकिंग या फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन व्यस्त रहेगा. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत न करें और अजनबियों पर पैसे के मामले में भरोसा न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'केयरिंग' रहने वाला है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति संभाल लेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'पैरों में दर्द' या 'पेट में जलन' की शिकायत हो सकती है. अधिक पानी पिएं और बाहर के खाने से परहेज करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि यात्रा जरूरी हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Hard-Working & Disciplined' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको 'Organized' होने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Study Desk' या 'Daily Routine' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की चैटिंग के बजाय अपने स्किल्स को शार्प करने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: हल्का हरा और सिल्वर

लकी नंबर: 5 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा छठे भाव में हैं. शत्रुओं पर विजय और अच्छी सेहत के लिए सुबह शिवलिंग पर अक्षत (बिना टूटे चावल) और कच्चा दूध अर्पित करें. 'महामृत्युंजय मंत्र' का 11 बार जाप करना आपके लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होगा.

कर्क (Cancer) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'रचनात्मकता और संतान सुख' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके पांचवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. हालांकि आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा यहाँ नीच का होता है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको भावनाओं में बहने के बजाय गंभीर और परिपक्व निर्णय लेने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपकी 'Innovation' और 'Creative Thinking' की सराहना होगी. जो लोग शेयर मार्केट, कला, या शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव लाभप्रद रहेगा. आर्थिक रूप से दिन संतुलित है, लेकिन किसी बड़े निवेश से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करना सबसे सटीक रहेगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'रोमांटिक और इमोशनल' रहने वाला है. लव पार्टनर के साथ चल रही पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'कंधों' या 'पेट के निचले हिस्से' में खिंचाव महसूस हो सकता है. योगासन करना आपके लिए फायदेमंद होगा. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Creative & Deeply Connected' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Passions' को सीरियसली लेने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Artistic Skill' या 'New Hobby' को शोकेस कर सकते हैं. आज आप 'Surface-level' की दोस्ती के बजाय 'Meaningful Conversations' की तलाश में रहेंगे.

लकी कलर: सफेद और केसरिया

लकी नंबर: 2 और 4

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा आपकी राशि का स्वामी है. अपनी एकाग्रता और मानसिक शांति के लिए सुबह शिवलिंग पर पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर) अर्पित करें. 'शिव पंचाक्षर स्तोत्र' का पाठ करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और मन के डर को दूर करेगा.

सिंह (Leo) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'घरेलू सुख और मानसिक शांति' खोजने का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके चौथे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको अपनी जड़ों और परिवार की ओर ले जाएगा, जिससे आपको एक नई ऊर्जा महसूस होगी.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है, लेकिन अनुराधा नक्षत्र की स्थिरता आपको पेंडिंग टास्क पूरे करने में मदद करेगी. जो लोग रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं, उनके लिए आज कोई बड़ी डील फाइनल होने के योग हैं. आर्थिक रूप से, घर की सजावट या वाहन पर खर्च हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का लाभ उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई एग्रीमेंट न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मदरली वाइब्स' और पारिवारिक एकता का है. माता के साथ समय बिताना आपके लिए भाग्यशाली रहेगा. पार्टनर के साथ घर पर ही कोई मूवी या डिनर प्लान करना बेहतर होगा. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'छाती में भारीपन' या 'ब्लड प्रेशर' की समस्या महसूस हो सकती है. ज्यादा तनाव न लें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Homebody & Cozy' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Comfort Zone' को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपने 'Room Makeover' या 'Comfort Food' की स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Hustle' से ज्यादा 'Mental Peace' को प्रायोरिटी देंगे.

लकी कलर: सुनहरा और गहरा लाल

लकी नंबर: 1 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा आपके चौथे भाव में हैं. पारिवारिक सुख-शांति के लिए सुबह शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध अर्पित करें. 'शिव चालीसा' का पाठ करना आपके लिए मानसिक सुकून और घर में बरकत लेकर आएगा.

कन्या (Virgo) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'साहस और नेटवर्किंग' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके तीसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको अपनी बातों को मजबूती से रखने और छोटे भाई-बहनों के साथ संबंधों को सुधारने में मदद करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में आपकी 'Communication Skills' ही आपकी असली ताकत हैं. जो लोग मार्केटिंग, लेखन, या सेल्स से जुड़े हैं, उनके लिए अनुराधा नक्षत्र का प्रभाव आज कोई 'नया कॉन्ट्रैक्ट' या अवसर ला सकता है. आर्थिक रूप से दिन लाभप्रद है, लेकिन छोटी यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. ध्यान रखें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान किसी को भी उधार न दें और न ही कोई नया गैजेट खरीदें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल और एक्टिव' रहने वाला है. दोस्तों के साथ आज आप बेहतरीन समय बिताएंगे. पार्टनर के साथ आज कोई पुरानी योजना सफल हो सकती है. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'हाथों या कंधे' में हल्की जकड़न हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Chill & Spontaneous' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Content Creation' या 'Writing' में कुछ नया करने के लिए इंस्पायर करेगा. सोशल मीडिया पर आज आपकी कोई 'Deep Post' या 'Vibe Check' स्टोरी काफी एंगेजमेंट ला सकती है. आज आप लोगों के ओपिनियन से ज्यादा अपने 'Vision' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: हरा और हल्का पीला

लकी नंबर: 5 और 3

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा तीसरे भाव में हैं. अपने साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और शहद अर्पित करें. 'शिव पंचाक्षर मंत्र' का पाठ करना आपके कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करेगा और भाग्य का साथ दिलाएगा.

तुला (Libra) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'स्थायित्व और आर्थिक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके दूसरे भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको वित्तीय मामलों में बहुत गंभीर और व्यावहारिक बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज धन आगमन के नए रास्ते खुल सकते हैं. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा आपको 'Money Management' और पुराने निवेशों से लाभ दिलाने में मदद करेगी. यदि आप ज्वेलरी, बैंकिंग या फूड बिजनेस से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करना सबसे सटीक रहेगा. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान कोई नया वादा या बड़ा खर्च न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'कुटुंब सुख' का है. परिवार के सदस्यों के साथ किसी पुरानी समस्या पर शांतिपूर्ण चर्चा हो सकती है. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की आर्थिक योजनाओं को साझा करेंगे. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'दांतों' या 'गले' में हल्की संवेदनशीलता महसूस हो सकती है. ज्यादा ठंडी चीजों से बचें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Worth & Value' वाली रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपनी 'Self-Worth' और 'Budgeting' के प्रति जागरूक करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Long-term Goal' या 'Savings Strategy' को लेकर कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं. आज आप फालतू के 'Trends' से ज्यादा अपने 'Stability' पर फोकस करेंगे.

लकी कलर: सफेद और सिल्वर

लकी नंबर: 6 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा दूसरे भाव में हैं. अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए सुबह शिवलिंग पर अक्षत (बिना टूटे चावल) और सफेद चंदन अर्पित करें. 'शिव अष्टक' का पाठ करना आपके जीवन में सुख और समृद्धि के द्वार खोलेगा.

वृश्चिक (Scorpio) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'आत्म-मंथन और व्यक्तित्व विकास' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में गोचर कर रहे हैं. हालांकि चंद्रमा यहाँ नीच के होते हैं, लेकिन अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत और धैर्यवान बनाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Focus' और 'Commitment' की हर जगह तारीफ होगी. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा आपको किसी कठिन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करेगी. जो लोग रिसर्च, इंजीनियरिंग, या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का समय सबसे बेहतरीन है. बस ध्यान रखें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान कोई नया आर्थिक समझौता या कागजी कार्रवाई न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'सीरियस' रह सकते हैं. लोग आपकी सलाह और साथ की तलाश में रहेंगे. पार्टनर के साथ आज का दिन 'बेहद भावुक और ईमानदार' रहने वाला है. सेहत की बात करें तो आज आप खुद को काफी स्थिर महसूस करेंगे, बस 'त्वचा या गुप्त रोगों' के प्रति थोड़ा सजग रहें; साफ़-सफाई का ध्यान रखें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Mysterious & Intense' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपनी 'Inner Growth' और 'Personal Projects' पर गंभीरता से काम करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Deep Transformation' या 'Night Owl' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी अलग पहचान बनाने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: गहरा लाल और काला (सिर्फ एक्सेसरीज में)

लकी नंबर: 9 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा आपकी राशि में है. अपने मानसिक बल और सौभाग्य के लिए सुबह शिवलिंग पर जल और गन्ने का रस अर्पित करें. 'शिव महिम्न स्तोत्र' का पाठ करना आपके लिए मानसिक सुरक्षा कवच बनेगा और आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा.

धनु (Sagittarius) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'खर्चों और आध्यात्मिक शांति' का संतुलन बनाने का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके बारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपको व्यर्थ की भागदौड़ से बचाकर आंतरिक शांति की ओर ले जाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मामले में 'पर्दे के पीछे' रहकर काम करना ज्यादा फायदेमंद होगा. जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), एक्सपोर्ट-इंपोर्ट या अस्पताल से जुड़े कार्यों में हैं, उनके लिए अनुराधा नक्षत्र सफलता के योग बना रहा है. आर्थिक रूप से आज अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का ही चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान कोई नया निवेश या विदेश यात्रा से जुड़ा फैसला न लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज आप थोड़े 'अकेले' या 'Introvert' महसूस कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी दूर की यात्रा पर चर्चा हो सकती है. आज अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. सेहत की बात करें तो, आज आपको 'नींद की कमी' या 'आंखों में जलन' की समस्या हो सकती है. रात को मोबाइल का कम इस्तेमाल करें. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Solitude & Healing' वाली रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको सोशल मीडिया से 'Digital Detox' लेने के लिए प्रेरित कर सकता है. आज आप अपनी किसी 'Solo Trip Plan' या 'Self-Care Routine' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप दुनिया की शोर-शराबे से दूर अपनी 'Peace' को प्राथमिकता देंगे.

लकी कलर: पीला और भगवा (Saffron)

लकी नंबर: 3 और 8

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा बारहवें भाव में हैं. मानसिक शांति और आर्थिक नुकसान से बचने के लिए सुबह शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं. 'ॐ जूं स: माम् पालय पालय' (लघु मृत्युंजय मंत्र) का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा. शाम को किसी गरीब को दूध या दही का दान जरूर करें.

मकर (Capricorn) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'लाभ और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके ग्यारहवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं) का प्रभाव आज आपको अपनी मेहनत का भरपूर परिणाम दिलाएगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Network Power' काम आएगी. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा पुराने अटके हुए प्रोजेक्ट्स को गति देगी और इनकम के नए स्रोत खुल सकते हैं. यदि आप राजनीति, सामाजिक कार्यों या बड़े कॉर्पोरेट समूह से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी बड़ी उपलब्धि का हो सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का उपयोग करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान कोई बड़ा वित्तीय जोखिम न लें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सोशल सर्कल' को मजबूत करने का है. बड़े भाई-बहनों का सहयोग आपको मानसिक संबल देगा. पार्टनर के साथ आज आप अपनी भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे, जिससे आपसी तालमेल बढ़ेगा. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी एक्टिव महसूस करेंगे, बस 'घुटनों या टांगों' में हल्की थकान हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना जरूरी हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Goal-Oriented & Ambitious' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको 'Long-term Wins' पर फोकस करने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Professional Achievement' या 'Networking Event' की स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप 'Hustle' के साथ-साथ 'Smart Work' को वैल्यू देंगे.

लकी कलर: गहरा नीला और काला (एक्सेसरीज में)

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा लाभ भाव में हैं. अपनी आय में वृद्धि और सफलता के लिए सुबह शिवलिंग पर जल और शमी के पत्ते अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें. शाम के समय किसी जरूरतमंद को काले तिल या सफेद मिठाई का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

कुंभ (Aquarius) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'करियर की ऊंचाई और अधिकार' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके दसवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. यह कर्म का स्थान है. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं) का प्रभाव आज आपको कार्यक्षेत्र में एक 'लीडर' के रूप में स्थापित करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज वर्कप्लेस पर आपकी 'Dedication' और 'Management' की जमकर तारीफ होगी. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा आपको जटिल कार्यों को सरलता से पूरा करने का कौशल देगी. जो लोग सरकारी नौकरी, राजनीति या किसी बड़े संगठन में हैं, उनके लिए आज पदोन्नति या नई जिम्मेदारी के योग हैं. आर्थिक रूप से दिन मजबूत है, लेकिन निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का ही चुनाव करें. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान किसी बॉस या सीनियर के साथ बहस न करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'मान-सम्मान' का है. पिता या घर के बड़ों का आशीर्वाद आपके काम आएगा. पार्टनर के साथ आज आप अपने करियर की सफलता को सेलिब्रेट कर सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे, बस 'घुटनों या पैरों' में हल्की थकान हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब पूरी तरह 'Big Boss & Workaholic' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Professional Goals' को लेकर बहुत सीरियस बनाएगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Achievement' या 'Leadership Insight' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप फालतू की गॉसिप के बजाय अपने भविष्य के 'Empire' पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: हल्का नीला और बैंगनी (Purple)

लकी नंबर: 8 और 4

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा दसवें भाव में हैं. करियर में अपार सफलता के लिए सुबह शिवलिंग पर जल और नीले फूल (अपराजिता) अर्पित करें. 'शिव तांडव स्तोत्र' का पाठ करना आपके आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ा देगा. शाम को मंदिर में दीप दान जरूर करें.

मीन (Pisces) - सोमवार, 6 अप्रैल 2026

आज का दिन आपके लिए 'भाग्य के उदय और आध्यात्मिक लाभ' का है. पंचांग के अनुसार, चंद्रमा आज आपके नौवें भाव (वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे. अनुराधा नक्षत्र (स्वामी शनि) का प्रभाव आपकी राशि के स्वामी गुरु के साथ मिलकर आज आपके जीवन में 'दैवीय कृपा' का संचार करेगा.

काम-काज और पैसा (Career & Finance):

आज करियर के मोर्चे पर आपकी 'Visionary' सोच आपको बड़ी सफलता दिला सकती है. अनुराधा नक्षत्र की ऊर्जा उन लोगों के लिए बहुत शुभ है जो उच्च शिक्षा, विदेश व्यापार, या लेखन से जुड़े हैं. आर्थिक रूप से दिन काफी सकारात्मक है, भाग्य के सहयोग से पुराने निवेशों से बड़ा लाभ मिल सकता है. निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त (सुबह 11:58 से दोपहर 12:49) का लाभ जरूर उठाएं. सावधानी बरतें कि राहु काल (सुबह 07:40 से 09:15) के दौरान किसी धार्मिक यात्रा का अंतिम निर्णय न लें और न ही कोई नया एग्रीमेंट करें.

रिश्ते और सेहत (Love & Health):

रिश्तों के मामले में आज का दिन 'सुकून और मार्गदर्शन' का है. पिता या किसी गुरु समान व्यक्ति का परामर्श आपके जीवन की दिशा बदल सकता है. पार्टनर के साथ आज आप किसी तीर्थ स्थान या प्राकृतिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं. सेहत की बात करें तो, आज आप काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे, बस 'जांघों' या 'कमर' में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. आज पूर्व दिशा में दिशा शूल है, इसलिए इस ओर यात्रा से बचें. यदि जाना अनिवार्य हो, तो घर से 'दर्पण' देखकर निकलें.

Gen-Z स्पेशल:

आज आपकी वाइब 'Wise & Aesthetic' रहने वाली है. अनुराधा नक्षत्र आपको अपने 'Content' में गहराई और 'Authenticity' लाने के लिए प्रेरित करेगा. सोशल मीडिया पर आज आप अपनी किसी 'Deep Thinking' या 'Spiritual Vibe' वाली स्टोरी शेयर कर सकते हैं. आज आप सतही मनोरंजन के बजाय कुछ 'Intellectual' सीखने पर ध्यान देंगे.

लकी कलर: पीला और गोल्डन

लकी नंबर: 3 और 1

आज का खास उपाय:

आज सोमवार है और चंद्रमा भाग्य भाव में हैं. अपने भाग्य को और अधिक प्रबल करने के लिए सुबह शिवलिंग पर केसर मिला हुआ दूध और चने की दाल अर्पित करें. 'शिव सहस्रनाम' का पाठ करना आपके लिए सफलता के बंद द्वार खोल देगा. शाम को किसी मंदिर में घी का दीपक जलाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा.

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