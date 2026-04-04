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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोWeekly Love Horoscope 6 to 12 April 2026: सिंगल हों या रिलेशन में, इस हफ्ते का लव राशिफल आपको चौंका सकता है!

Weekly Love Horoscope 6 to 12 April 2026: सिंगल हों या रिलेशन में, इस हफ्ते का लव राशिफल आपको चौंका सकता है!

Weekly Love Horoscope 6 to 12 April 2026: सभी 12 राशियों के लिए 6 से 12 अप्रैल तक का समय प्यार में नई शुरुआत, रोमांस और पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ाने का बेहतरीन अवसर है. पढ़िए साप्ताहिक राशिफल?

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Apr 2026 03:35 PM (IST)
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Weekly Love Horoscope 6 to 12 April 2026: इस हफ्ते आपके रिश्तों में रोमांस, भावनात्मक जुड़ाव और खुशियों की बारिश होने वाली है. चाहे आप सिंगल हों या किसी खास के साथ रिलेशनशिप में, इस सप्ताह आपके प्यार के पल यादगार रहेंगे. सितारे आपके दिल की धड़कनों को समझ रहे हैं और रोमांटिक अवसर आपके लिए लेकर आ रहे हैं. हर राशि के लिए इस हफ्ते प्रेम के अलग-अलग रंग दिखाई देंगे, कहीं मीठी बातचीत, कहीं छोटे सरप्राइज और कहीं गहरे जुड़ाव.

जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से इस सप्ताह आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा इस सप्ताह किन राशि प्रेम खिल उठेगा, कौन सा रंग और अंक आपके लिए सौभाग्य लेकर आएगा और कौन से छोटे उपाय आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे.

मेष (Aries)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में रहेंगे फिर नवम भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन दशम भाव में रहेंगे. इस सप्ताह प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई महसूस होगी. साथी के साथ छोटे-छोटे रोमांटिक पल आपके दिल को खुश करेंगे. सिंगल लोग किसी नए मित्र या परिचित से आकर्षित हो सकते हैं, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकता है. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी सावधानी और संयम रखें, ताकि कोई गलतफहमी न हो.

मध्य सप्ताह में आपसी समझ और रोमांटिक समय बढ़ेगा. सप्ताह के अंत में कोई खास सरप्राइज या दिल छू लेने वाला पल रिश्ते को मजबूत बनाएगा. भावनाओं की स्पष्टता और ईमानदारी आपके संबंधों में संतुलन बनाएगी. साथी के लिए छोटे-छोटे प्रयास रोमांस को और गहरा करेंगे. अपने प्यार के लिए समय और ध्यान देना जरूरी है.
शुभ रंग: पीला, शुभ अंक: 9, उपाय: घर में तुलसी का पौधा लगाएं.

वृषभ (Taurus)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में रहेंगे फिर अष्टम भाव में संचरण करेंगे. हफ्ता के अंतिम दिन नवम भाव में रहेंगे, इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में मधुरता और संतुलन महसूस होगा. साथी के साथ समय बिताने से आपका मन और संबंध दोनों खुश रहेंगे. सिंगल लोग किसी पुराने मित्र या नए परिचय में आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संवाद में धैर्य और समझदारी जरूरी है, क्योंकि छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल बढ़ेंगे और किसी खास अनुभव को साझा करने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के अंत में प्यार में स्थिरता और सुरक्षा की भावना आएगी. साथी की भावनाओं को नजरअंदाज न करें और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें. किसी पुराने मतभेद को सुलझाकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. आपसी विश्वास और देखभाल रिश्ते को मजबूत बनाएगी.
शुभ रंग: गुलाबी, शुभ अंक: 6, उपाय: घर में ताजे फूल का फूलदान रखें.


मिथुन (Gemini)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में रहेंगे फिर सप्तम भाव में संचरण करेंगे. हफ्ता के अंतिम दिन अष्टम भाव में रहेंगे,इस सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और रोमांच रहेगा. साथी के साथ समय बिताने से संबंधों में गर्मजोशी आएगी. सिंगल लोग किसी नए परिचय में दिलचस्पी और आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संवाद में ईमानदारी बनाए रखें और किसी बहस से बचें.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक समय और गहरे भावनात्मक पल यादगार रहेंगे. सप्ताह के अंत में प्रेम में संतुलन, स्थिरता और भरोसा महसूस होगा. साथी के लिए छोटे सरप्राइज और ध्यान आपके रिश्ते को रोमांटिक बनाएंगे. भावनाओं की स्पष्टता और संवेदनशीलता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. आपसी सम्मान और सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा. प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी से संतोष मिलेगा.
शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 3, उपाय: घर में दीपक जलाएं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाएं.


कर्क (Cancer)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में रहेंगे फिर छठे भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन सातवें भाव में रहेंगे  इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी. साथी के साथ बिताया गया समय आपके दिल को खुश करेगा. सिंगल लोग किसी नई मुलाकात में आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संवाद में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखना आवश्यक है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल यादगार रहेंगे और किसी खास अनुभव का हिस्सा बनेंगे. सप्ताह के अंत में प्रेम में स्थिरता, संतोष और भरोसा महसूस होगा. साथी की भावनाओं को समझें और उनके साथ संवेदनशीलता से पेश आएं. छोटे सरप्राइज रिश्ते में मधुरता लाएंगे. आपसी समझ और सहयोग आपके संबंधों को और मजबूत बनाएंगे. प्रेम में ईमानदारी और ध्यान रखना लाभकारी रहेगा.
शुभ रंग: सफेद, शुभ अंक: 7, उपाय: चांदी के गहनों का दान करें.


सिंह (Leo)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में रहेंगे फिर पंचम भाव में संचरण करेगे.हफ्ता के अंतिम दिन षष्ठम भाव में रहेंगे इस सप्ताह प्रेम जीवन में रोमांस और उत्साह महसूस होगा. साथी के साथ बिताया समय यादगार और खुशी भरा रहेगा. सिंगल लोग किसी आकर्षक व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी समझदारी और संयम आवश्यक है, ताकि कोई मतभेद न हों.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. सप्ताह के अंत में प्यार में स्थिरता, संतोष और भरोसा आएगा. पुराने मतभेद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना रिश्तों को मजबूत करेगा. साथी के लिए छोटे सरप्राइज और ध्यान प्यार को और गहरा बनाएंगे. संवाद और ईमानदारी आपके संबंधों में संतुलन बनाए रखेंगे. भावनाओं को साझा करना महत्वपूर्ण रहेगा.
शुभ रंग: सुनहरा, शुभ अंक: 1, उपाय: लाल गुलाब का फूल घर में रखें.


कन्या (Virgo)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में रहेंगे फिर चौथे भाव में संचरण करेगे.हफ्ता के अंतिम दिन पंचम भाव में रहेंगे इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और समझदारी का महत्व रहेगा. साथी के साथ खुलकर भावनाएं साझा करने से गलतफहमियां दूर होंगी. सिंगल लोग किसी पुराने मित्र या नए परिचय से रोमांटिक जुड़ाव महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संयम और धैर्य जरूरी है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल यादगार होंगे और कोई खास अनुभव साझा होगा. सप्ताह के अंत में प्यार में स्थिरता, संतोष और विश्वास की भावना आएगी. छोटे-छोटे सरप्राइज रिश्ते को रोमांटिक बनाएंगे. भावनाओं की ईमानदारी और संवेदनशीलता रिश्तों को मजबूत बनाएगी. साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना लाभकारी रहेगा. अपने प्रेम के लिए समय और ध्यान देना जरूरी है.
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 5, उपाय: लाल फूल तुलसी के पास रखें.


तुला (Libra)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में रहेंगे फिर तीसरे भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन चौथे भाव में रहेंगे इस सप्ताह प्रेम और रोमांस आपके जीवन में मधुरता लाएंगे. साथी के साथ बिताया समय सुखद और यादगार रहेगा. सिंगल लोग किसी नए परिचय या मित्र से आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संयम और समझदारी जरूरी है.

मध्य सप्ताह में आपसी समझ बढ़ेगी और रोमांटिक पल अधिक होंगे. सप्ताह के अंत में प्यार में स्थिरता, भरोसा और संतोष की भावना आएगी. पुराने मतभेद को सुलझाना लाभकारी रहेगा. साथी के भावनात्मक पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है. छोटे सरप्राइज और ध्यान रिश्ते को रोमांटिक बनाएंगे. संवाद और ईमानदारी आपके संबंधों में संतुलन बनाए रखें.
शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 2, उपाय: गुलाबी मोमबत्ती जलाएं.


वृश्चिक (Scorpio)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में रहेंगे फिर दूसरे भाव में संचरण करेगे.हफ्ता के अंतिम दिन तीसरे भाव में रहेंगे इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव आएगा. साथी के साथ संवेदनशील संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएगा. सिंगल लोग किसी नए परिचय में आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में भावनाओं को स्पष्ट रूप से साझा करना आवश्यक है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल यादगार होंगे और किसी सरप्राइज से खुशियां बढ़ेंगी. सप्ताह के अंत में प्रेम में स्थिरता, संतोष और सुरक्षा की भावना महसूस होगी. साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना जरूरी है. छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. आपसी समझ और सहयोग प्रेम को और गहरा करेंगे. रोमांस में ईमानदारी और संवेदनशीलता रखें.
शुभ रंग: लाल, शुभ अंक: 8, उपाय: लाल गुलाब का पौधा घर में रखें.

धनु (Sagittarius)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में रहेंगे फिर पहले भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन दूसरे भाव में रहेंगे इस सप्ताह प्रेम में उत्साह और रोमांच रहेगा.साथी के साथ बिताया गया समय सुखद और यादगार होगा.सिंगल लोग किसी खास व्यक्ति से आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में धैर्य और समझदारी जरूरी है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल बढ़ेंगे और भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. सप्ताह के अंत में प्रेम में स्थिरता, भरोसा और संतोष की भावना आएगी. साथी के लिए छोटे सरप्राइज और ध्यान रिश्तों को रोमांटिक बनाएंगे. संवाद और ईमानदारी संबंधों में संतुलन बनाए रखेंगे. पुराने मतभेद को सुलझाना लाभकारी रहेगा. प्रेम में संवेदनशीलता और समझदारी बनाए रखें.
शुभ रंग: नारंगी, शुभ अंक: 4, उपाय: सफेद मोमबत्ती जलाएं.

मकर (Capricorn)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में रहेंगे फिर द्वादश भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन पहले भाव में रहेंगे इस सप्ताह प्रेम और रोमांस के प्रति उत्साह रहेगा. साथी के साथ संवाद और समय बिताना सुखद होगा. सिंगल लोग किसी नए परिचय में आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संयम और धैर्य आवश्यक है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल यादगार रहेंगे और साथी आपके प्रयासों की सराहना करेगा. सप्ताह के अंत में प्यार में स्थिरता, सुरक्षा और संतोष की भावना होगी. पुराने मतभेद को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना रिश्तों को मजबूत बनाएगा. छोटे सरप्राइज और ध्यान प्यार को और गहरा बनाएंगे. भावनाओं की स्पष्टता और ईमानदारी आवश्यक है. साथी के साथ संवेदनशील और समझदार व्यवहार रिश्ते को मजबूत बनाएगा.
शुभ रंग: नीला, शुभ अंक: 3, उपाय: लाल गुलाब का फूल रखें.


कुंभ (Aquarius)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में रहेंगे फिर एकादश भाव में संचरण करेगे हफ्ता के अंतिम दिन द्वादश भाव में रहेंगे इस सप्ताह आपके प्रेम संबंधों में नयापन और रोमांस बढ़ेगा. साथी के साथ बिताया समय सुखद और यादगार रहेगा. सिंगल लोग किसी नए मित्र या परिचय से आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में संवाद में स्पष्टता और संयम जरूरी है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक समय और यादगार पल बढ़ेंगे. सप्ताह के अंत में प्रेम में स्थिरता, भरोसा और संतोष की भावना आएगी. छोटे सरप्राइज और साथी के लिए ध्यान रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे. भावनाओं की ईमानदारी और संवेदनशीलता प्रेम को गहरा करेगी. आपसी समझ और सहयोग रिश्तों में संतुलन बनाए रखेगा. साथी के लिए समय और ध्यान देना लाभकारी रहेगा.
शुभ रंग: हरा, शुभ अंक: 7, उपाय: तुलसी का पौधा रखें.


मीन (Pisces)

इस हफ्ते की शुरुआत में चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में रहेंगे फिर दशम भाव में संचरण करेगे, हफ्ता के अंतिम दिन एकादश भाव में रहेंगे  इस सप्ताह प्रेम संबंधों में रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. साथी के साथ समय बिताना सुखद और यादगार रहेगा. सिंगल लोग किसी नए परिचय में आकर्षण महसूस कर सकते हैं. सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी समझदारी और संयम जरूरी है.

मध्य सप्ताह में रोमांटिक पल यादगार होंगे और कोई सरप्राइज मिल सकता है. सप्ताह के अंत में प्रेम में स्थिरता, भरोसा और संतोष की भावना होगी. साथी की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना लाभकारी रहेगा. छोटे-छोटे प्रयास रिश्तों में गहराई लाएंगे. आपसी संवाद और ईमानदारी प्यार को मजबूत बनाएगी. प्रेम के लिए समय और ध्यान देना महत्वपूर्ण रहेगा.
शुभ रंग: गुलाबी, शुभ अंक: 6, उपाय: गुलाब जल का प्रयोग करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 04 Apr 2026 07:30 PM (IST)
Tags :
Weekly Horoscope Love Horoscope Weekly Love Horoscope Saptahik Love Rashifal

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह प्रेम जीवन में क्या खास होने वाला है?

इस हफ्ते आपके रिश्तों में रोमांस, भावनात्मक जुड़ाव और खुशियों की बारिश होने वाली है. चाहे आप सिंगल हों या रिलेशनशिप में, प्यार के पल यादगार रहेंगे.

विभिन्न राशियों के प्रेम जीवन में इस सप्ताह क्या अलग होगा?

हर राशि के लिए प्रेम के अलग-अलग रंग दिखाई देंगे, कहीं मीठी बातचीत, कहीं छोटे सरप्राइज और कहीं गहरे जुड़ाव होंगे.

प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं?

हर राशि के लिए शुभ रंग, अंक और छोटे-छोटे उपाय बताए गए हैं, जो रिश्ते को और मजबूत बनाने में मदद करेंगे.

यदि कोई व्यक्ति सिंगल है, तो उसके लिए इस सप्ताह प्रेम जीवन कैसा रहेगा?

सिंगल लोग किसी नए मित्र या परिचित से आकर्षित हो सकते हैं, जो धीरे-धीरे प्रेम में बदल सकता है. रोमांटिक अवसर आपके लिए लेकर आ रहे हैं.

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