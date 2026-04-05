Numerology Mulank 3: 21 की उम्र में करियर, 30 में धन! जानें मूलांक 3 वालों की सफलता का रहस्य!

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Numerology Mulank 3: वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, अंकशास्त्र किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी और भविष्य की भविष्यवाणी करता है. अंकशास्त्र में 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

हर संख्या एक ग्रह द्वारा शासित होती है, जिसके बारे में माना जाता है कि, वह व्यक्ति के स्वभाव, रुचियों और समग्र जीवन को प्रभावित करती है.

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस अंक वाले लोगों का शासक ग्रह बृहस्पति है. ऐसा माना जाता है कि, उन्हें कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है.

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अंक 3 वाले लोग मनी मैगनेट

बृहस्पति के आशीर्वाद से 3 अंक वाले लोग काफी बुद्धिमान, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी होते हैं. वे नेतृत्व क्षमता वाले और धन को आकर्षित करने वाले होते हैं. माना जाता है कि, ये लोग मनी मैगनेट होते हैं. उनका व्यवहार ऐसा होता है कि, उनके पास धन अपने आप आ जाता है.

इसके साथ ही इस अंक के लोगों के पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होती है और वे अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर खूब धन अर्जित करते हैं. आइए जानते हैं अंक 3 वाले लोग किस उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं?

मूलांक 3 वालों की ताकत

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का अंक 3 होता है, उनमें धन कमाने की काबिलयत होती है.बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण, उन्हें अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है. इसके साथ ही ये कई स्त्रोत् से पैसे कमाते हैं.

इसके अलावा उन्हें बचत करने की अच्छी आदत भी होती है. इसी वजह से उनकी जेब कभी खाली नहीं होती.

उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के धनी

3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग में नेतृत्व की प्रबल क्षमता होती है. वे दूसरों के अधीन काम करना पसंद करते हैं. वे अपनी कड़ी मेहनत से उच्च पदों तक पहुंचते हैं. इसके साथ ही वे अच्छे व्यवसायी भी बनते हैं.

इन लोगों को नई चीजें सीखने में काफी मजा आता है. यही वजह है कि, उन्हें हर विषय पर गहरा ज्ञान होता है. उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और उत्कृष्ट संचार कौशल उन्हें जीवन में अपार सफलता और सम्मान दिलाते हैं.

मूलांक 3 वाले किस उम्र में सफलता पाते हैं?

जिन भी लोगों का मूलांक 3 होता है, वे बचपन से ही काफी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रगति एक निश्चित उम्र के बाद ही शुरू होती है. उनके लाइफ का पहला बड़ा कदम 21 वर्ष की आय़ु में आता है, जब उन्हें अपने करियर की सही दिशा मिल जाती है.

फिर, 30 साल की आयु में उनकी धन आकर्षित करने की क्षमता सक्रिय हो जाती है. यदि वे नौकरी करते हैं, तो आमतौर पर उच्च पदों पर पहुंचते हैं. 33 से 39 साल की आयु के दौरान वे अपने जीवन के शिखर पर पहुंचते हैं. इसी दौरान उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होती है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.