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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Mulank 3: 21 की उम्र में करियर, 30 में धन! जानें मूलांक 3 वालों की सफलता का रहस्य!

Numerology Mulank 3: 21 की उम्र में करियर, 30 में धन! जानें मूलांक 3 वालों की सफलता का रहस्य!

Numerology Mulank 3: किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस अंक वाले लोगों का स्वामी बृहस्पति ग्रह होता है. जानिए इन्हें मनी मैगनेट क्यों कहते हैं?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 05 Apr 2026 03:11 PM (IST)
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Numerology Mulank 3: वैदिक ज्योतिष के मुताबिक, अंकशास्त्र किसी भी व्यक्ति के जन्मतिथि के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी और भविष्य की भविष्यवाणी करता है. अंकशास्त्र में 1 से 9 तक की संख्याओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.

हर संख्या एक ग्रह द्वारा शासित होती है, जिसके बारे में माना जाता है कि, वह व्यक्ति के स्वभाव, रुचियों और समग्र जीवन को प्रभावित करती है. 

किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 3 होता है. इस अंक वाले लोगों का शासक ग्रह बृहस्पति है. ऐसा माना जाता है कि, उन्हें कभी धन और समृद्धि की कमी नहीं होती है.

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अंक 3 वाले लोग मनी मैगनेट

बृहस्पति के आशीर्वाद से 3 अंक वाले लोग काफी बुद्धिमान, दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी होते हैं. वे नेतृत्व क्षमता वाले और धन को आकर्षित करने वाले होते हैं. माना जाता है कि, ये लोग मनी मैगनेट होते हैं. उनका व्यवहार ऐसा होता है कि, उनके पास धन अपने आप आ जाता है.

इसके साथ ही इस अंक के लोगों के पास ज्ञान की भी कोई कमी नहीं होती है और वे अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर खूब धन अर्जित करते हैं. आइए जानते हैं अंक 3 वाले लोग किस उम्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं?

मूलांक 3 वालों की ताकत

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का अंक 3 होता है, उनमें धन कमाने की काबिलयत होती है.बृहस्पति के शुभ प्रभाव के कारण, उन्हें अपने जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना कम करना पड़ता है. इसके साथ ही ये कई स्त्रोत् से पैसे कमाते हैं.

इसके अलावा उन्हें बचत करने की अच्छी आदत भी होती है. इसी वजह से उनकी जेब कभी खाली नहीं होती.

उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता के धनी

3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे लोग में नेतृत्व की प्रबल क्षमता होती है. वे दूसरों के अधीन काम करना पसंद करते हैं. वे अपनी कड़ी मेहनत से उच्च पदों तक पहुंचते हैं. इसके साथ ही वे अच्छे व्यवसायी भी बनते हैं.

इन लोगों को नई चीजें सीखने में काफी मजा आता है. यही वजह है कि, उन्हें हर विषय पर गहरा ज्ञान होता है. उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और उत्कृष्ट संचार कौशल उन्हें जीवन में अपार सफलता और सम्मान दिलाते हैं.

मूलांक 3 वाले किस उम्र में सफलता पाते हैं?

जिन भी लोगों का मूलांक 3 होता है, वे बचपन से ही काफी बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रगति एक निश्चित उम्र के बाद ही शुरू होती है. उनके लाइफ का पहला बड़ा कदम 21 वर्ष की आय़ु में आता है, जब उन्हें अपने करियर की सही दिशा मिल जाती है.

फिर, 30 साल की आयु में उनकी धन आकर्षित करने की क्षमता सक्रिय हो जाती है. यदि वे नौकरी करते हैं, तो आमतौर पर उच्च पदों पर पहुंचते हैं. 33 से 39 साल की आयु के दौरान वे अपने जीवन के शिखर पर पहुंचते हैं. इसी दौरान उन्हें किसी चीज की भी कमी नहीं होती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 05 Apr 2026 08:31 AM (IST)
Tags :
Mulank Ank Shastra NUMEROLOGY
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