Aaj Ka Rashifal 4 October 2026: रविवार को चंद्रमा मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश करेगा. आपके राशिफल में दिन और शाम का यही फर्क खास है. मेष वालों का दिन संपर्कों और बातचीत में बीत सकता है, जबकि शाम को घर की जिम्मेदारियां ध्यान खींचेंगी.

कर्क वालों के लिए शुरुआती भागदौड़ के बाद राहत के संकेत हैं और मकर को साझेदारी में सहयोग मिल सकता है. छुट्टी के दिन आराम मिलेगा या अगले हफ्ते की तैयारी में समय जाएगा? पढ़ें सभी 12 राशियों का कामकाज, पैसा, परिवार और सेहत का राशिफल.

मेष राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए दो अलग-अलग रंगों में रहने वाला है. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी पराक्रम भाव में रहेगा, जिससे दिनभर आपकी भागदौड़ और लोगों से बातचीत बनी रहेगी. शाम ढलते ही चंद्रमा चौथे भाव (कर्क राशि) में आ जाएगा, जिससे आपका मन घर-परिवार और घरेलू सुख-सुविधाओं की ओर मुड़ेगा. आज पितृपक्ष की नवमी तिथि है, जिसे 'मातृ नवमी' कहा जाता है. कुल की दिवंगत माताओं और पूर्वजों का आशीर्वाद लेने से आपके अटके हुए कामों में गति आएगी और मन हल्का रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बहुत सक्रिय रहेगा. फोन, मैसेज और संपर्कों के जरिए नए ग्राहकों से बातचीत आगे बढ़ेगी. शाम से पहले जरूरी डिलीवरी या पेमेंट से जुड़े काम निपटाना बेहतर रहेगा. शाम के बाद अपने प्रतिष्ठान या स्टॉक की व्यवस्था पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन होने के बावजूद कुछ जरूरी ईमेल या अगले हफ्ते की तैयारी में समय बीत सकता है. शाम के समय काम का तनाव छोड़कर परिवार को समय देना ज्यादा सही रहेगा.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी. पुरानी मेहनत या किसी संपर्क के जरिए धन लाभ के संकेत मिल सकते हैं. आज मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन स्त्री या जरूरतमंद को भोजन कराने और दान-दक्षिणा देने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट को बिल्कुल नहीं बिगाड़ेगा. शाम के समय घर की साज-सज्जा या राशन पर सामान्य खर्च हो सकता है. जोखिम भरी योजनाओं में तुरंत पैसा लगाने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सात्विक रहेगा. मातृ नवमी के मौके पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा और वे घरेलू कामों को बहुत सहजता से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने या बातचीत करने से सुकून महसूस होगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप दिनभर चुस्त महसूस करेंगे, लेकिन शाम होते-होते हल्की सुस्ती या सीने में भारीपन लग सकता है. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और सुहाग सामग्री या फल दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं.

वृषभ राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए आर्थिक मामलों को संभालने और परिवार के साथ वक्त बिताने वाला रहेगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके दूसरे यानी वाणी और धन के भाव में मिथुन राशि में रहेगा, जिसके बाद वह तीसरे भाव (कर्क राशि) में गोचर करेगा. दिन के पहले हिस्से में आपकी मीठी बोली और समझदारी से कई उलझे हुए मामले सुलझेंगे, जबकि शाम के समय आपका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. आज पितृपक्ष की 'मातृ नवमी' है. घर-परिवार में सात्विक माहौल रहेगा और पूर्वजों का आशीर्वाद आपको संबल देगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और खुदरा कारोबारियों के लिए रविवार का दिन ग्राहकी और पुराने बकाए को समेटने के लिहाज से अच्छा रहेगा. दिन के पहले हिस्से में गल्ले और हिसाब-किताब पर ध्यान देना फायदेमंद रहेगा. शाम के बाद किसी दोस्त या संपर्क के जरिए नए काम की बातचीत शुरू हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज आराम का दिन है, लेकिन आने वाले हफ्ते की योजनाएं आप दोपहर के बाद बहुत सलीके से बना लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी सुरक्षित और अनुकूल बनी रहेगी. किसी पुराने काम या क्लाइंट से अटका हुआ पैसा खाते में आ सकता है. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में घर की पूजा-पाठ, पितरों के तर्पण या जरूरतमंद महिलाओं को भोजन व वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके बजट के अंदर ही रहेगा. जल्दबाजी में किसी नई स्कीम में पैसा फंसाने से बचें. अपनी पुरानी बचत को बनाए रखना ही सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सुखद रहेगा. मातृ नवमी के मौके पर माता जी, दादी या घर की बुजुर्ग महिलाओं की सेवा करने से विशेष मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे पारिवारिक जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक रूप से आप खुद को ठीक महसूस करेंगे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर की तली-भुनी चीजें खाने से बचें ताकि गला और पेट सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम के समय थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम को घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

मिथुन राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए ताजगी और शाम के समय आर्थिक मजबूती लेकर आएगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचार करेगा, जिससे मन में नए विचार और स्फूर्ति बनी रहेगी. शाम के बाद चंद्रमा आपके दूसरे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपका पूरा ध्यान धन संचय, बचत और पारिवारिक सुख-सुविधाओं पर रहेगा. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण करने और घर की महिलाओं का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और रुके हुए काम बनेंगे.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा नए सौदों पर बातचीत करने और ग्राहकों से रिश्ते पक्के करने के लिए बहुत अनुकूल है. ऑनलाइन कारोबार, राइटिंग, मीडिया और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी. शाम के बाद अपने पूरे दिन के हिसाब-किताब और नकदी पर ध्यान दें. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. अगले हफ्ते की जरूरी कार्ययोजना आप दोपहर तक ही आसानी से तैयार कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से दिन काफी अच्छा और राहत भरा रहेगा. शाम के बाद धन भाव में चंद्रमा के आते ही किसी पुराने बकाए या कमीशन से धन प्राप्ति के योग बनेंगे. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन महिला को भोजन कराने, वस्त्र या फल दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. किसी के कहने पर जोखिम भरे सौदों या सट्टेबाजी में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी पर घर की वरिष्ठ महिलाओं और माता जी का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा सहयोग देंगे. शाम को परिवार के साथ मिलकर सात्विक भोजन करने से घर में खुशहाली बढ़ेगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर चुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता या फोन-स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताने से आंखों में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को भोजन कराएं और फल या वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के पूजा स्थल पर घी का दीपक जलाएं.

कर्क राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ वाली रह सकती है, लेकिन शाम ढलते ही आपको बड़ी राहत और मानसिक शांति मिलेगी. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके बारहवें भाव (मिथुन राशि) में रहेगा, जिससे मन थोड़ा विचलित रह सकता है या अनचाहे खर्चे सामने आ सकते हैं. इसके बाद चंद्रमा आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपका आत्मविश्वास लौटेगा और चेहरे पर नई ताजगी दिखेगी. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन की उलझनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा पुराने बकाए काम और स्टॉक को व्यवस्थित करने का है. बाहर के संपर्कों या दूर-दराज के ग्राहकों से बातचीत शाम के बाद रफ्तार पकड़ेगी. शाम के समय दुकान या कारोबार में ग्राहकी अच्छी रह सकती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. सुबह किसी काम को लेकर मन में जो हल्की उलझन थी, शाम तक वह खुद ब खुद सुलझ जाएगी. आने वाले हफ्ते की योजनाएं आप शाम को बहुत शांत मन से बना पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर तक हाथ थोड़ा संभालकर चलना होगा. अचानक किसी घरेलू काम या दवा-इलाज पर छोटा-मोटा खर्च हो सकता है. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को भोजन कराने और दान-दक्षिणा देने पर हुआ खर्च आपको आत्मिक शांति देगा. शाम के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार महसूस होगा. किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर जोखिम भरी योजनाओं में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, सात्विक और सुखद रहेगा. मातृ नवमी के पावन अवसर पर माता जी, नानी या दादी का आशीर्वाद आपको भीतर से मजबूत बनाएगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को बहुत सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिन के पहले हिस्से में नींद पूरी न होने या भागदौड़ से आंखों में जलन या हल्की सुस्ती लग सकती है. शाम होते-होते ऊर्जा का स्तर सुधर जाएगा. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि कफ और जुकाम की परेशानी न हो. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और फल या वस्त्र दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना विशेष शुभ रहेगा.

सिंह राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए दिनभर लाभ और शाम को सुकून भरी राहत लेकर आएगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके ग्यारहवें यानी आमदनी और लाभ भाव में रहेगा, जिससे कमाई और संपर्कों से फायदा मिलने के आसार बने रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपके बारहवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे शाम के समय खर्चों और घरेलू जिम्मेदारियों पर ध्यान देना होगा. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर के बुजुर्गों का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और घर में बरकत आएगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा बहुत शानदार रहेगा. ग्राहकों की अच्छी आवाजाही रहेगी और पुराने संपर्कों से नए ऑर्डर फाइनल हो सकते हैं. थोक कारोबारियों और सप्लायरों के लिए दिन के पहले हिस्से में काम निपटाना बेहतर रहेगा. शाम के बाद किसी बड़े सौदे में जल्दबाजी करने से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा, हालांकि अगले हफ्ते की कुछ जरूरी योजनाओं पर आप दोपहर तक काम पूरा कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के लिहाज से दिन का पहला हिस्सा काफी मजबूत रहेगा. किसी पुराने काम या क्लाइंट से अटका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने, वस्त्र या फल दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. शाम के समय घरेलू जरूरतों या यात्रा पर थोड़ा पैसा लग सकता है. जोखिम भरी योजनाओं या सट्टेबाजी में पैसा लगाने से बचें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिनभर की सक्रियता के बीच खान-पान का समय न चूकें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और तली-भुनी चीजें खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना शुभ रहेगा.

कन्या राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए काम को सलीके से समेटने और शाम को लाभ कमाने वाला रहेगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके दसवें भाव यानी कर्म भाव में मिथुन राशि में रहेगा, जिसके बाद वह ग्यारहवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दिन के पहले हिस्से में आपकी योजनाएं और काम करने का तरीका सराहा जाएगा, वहीं शाम ढलते ही आपको अपनी पुरानी मेहनत के अच्छे नतीजे और लाभ दिखने लगेंगे. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर के बुजुर्गों का सम्मान करने से मन में शांति रहेगी और काम की अड़चनें दूर होंगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए रविवार का दिन कामकाज व्यवस्थित करने और शाम के समय अच्छी ग्राहकी पाने का है. हिसाब-किताब, ऑडिटिंग, सप्लाई और किराना कारोबार से जुड़े लोगों को शाम के वक्त अच्छे ऑर्डर या सौदे मिल सकते हैं. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. अगले हफ्ते की प्राथमिकताओं और जरूरी फाइलों की योजना आप दोपहर तक ही शांति से तैयार कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी अनुकूल और मजबूत रहेगी. शाम के समय ग्यारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर रुका हुआ पैसा वापस लाने या आमदनी का कोई नया जरिया बनाने में मददगार साबित होगा. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और सुखद रहेगा. मातृ नवमी के पावन अवसर पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सजग और चुस्त महसूस करेंगे. काम की व्यस्तता के चक्कर में समय पर भोजन करना न भूलें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का गरिष्ठ खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और फल या श्रृंगार सामग्री का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं.

तुला राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन आपके लिए भाग्य और कामकाज दोनों में संतुलन साधने वाला रहेगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके नौवें भाव यानी भाग्य भाव में मिथुन राशि में रहेगा, जिसके बाद वह दसवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा. दिन के पहले हिस्से में धार्मिक और मांगलिक कार्यों में मन लगेगा, वहीं शाम होते-होते आपकी सोच कामकाज और भविष्य की योजनाओं की ओर केंद्रित हो जाएगी. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन में शांति रहेगी और रुके हुए कार्यों को नई दिशा मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा नए संपर्कों को जोड़ने और पुरानी चर्चाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अनुकूल है. कानूनी सलाह, शिक्षा, कंसल्टेंसी और दूर-दराज के ग्राहकों से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिल सकती है. शाम के बाद दसवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके व्यापारिक फैसलों को मजबूती देगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. अगले हफ्ते की जरूरी कार्ययोजना और मीटिंग्स की तैयारी आप शाम के समय बहुत शांत दिमाग से कर पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी अनुकूल और संतुलित रहेगी. किसी पुराने काम का अटका हुआ भुगतान या कमीशन मिलने के योग बनेंगे. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने, वस्त्र या फल दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के अंदर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित बचत को ही सुरक्षित रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, पवित्र और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी के पावन अवसर पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम की भागदौड़ के बीच खान-पान का समय न चूकें ताकि पेट ठीक रहे. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत थोड़ी संभलकर चलने वाली रहेगी, लेकिन शाम होते-होते मानसिक राहत और भाग्य का साथ महसूस होगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके आठवें भाव (मिथुन राशि) में रहेगा, जिससे दिन के पहले हिस्से में रोजमर्रा के कामों में हल्की उलझन या सुस्ती लग सकती है. इसके बाद चंद्रमा आपके नौवें यानी भाग्य भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे रुके हुए काम गति पकड़ेंगे और मन का भारीपन दूर होगा. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा पुराने हिसाब-किताब, टैक्स और कागजी काम दुरुस्त करने का है. दिन के पहले भाग में कोई नया बड़ा जोखिम लेने से बचें. शाम को चंद्रमा के नवम भाव में आते ही कारोबार में नई उम्मीद दिखेगी और ग्राहकों से बातचीत में सकारात्मक नतीजे मिलने लगेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. सुबह किसी काम को लेकर जो असमंजस था, शाम तक वह खुद सुलझ जाएगा और आप आने वाले हफ्ते की योजनाएं बहुत शांत मन से बना पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में दोपहर तक हाथ थोड़ा संभालकर चलना होगा. अचानक किसी जरूरी घरेलू काम, वाहन या मरम्मत पर थोड़ा खर्च हो सकता है. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और दान-दक्षिणा देने पर हुआ खर्च आपको आत्मिक सुकून देगा. शाम के बाद आर्थिक स्थिति में हल्का सुधार महसूस होगा. किसी के कहने पर जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी पर माता जी, नानी या दादी जैसी वरिष्ठ महिलाओं की सेवा करने से विशेष मानसिक शांति मिलेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपकी उलझनों को कम करेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ शांत रहकर बातचीत करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

दिन के पहले हिस्से में पेट में गैस या हल्का भारीपन महसूस हो सकता है, लेकिन शाम ढलते ही ऊर्जा का स्तर सुधर जाएगा. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत तीखा, तला हुआ और बासी खाना खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और फल या श्रृंगार सामग्री दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना विशेष रूप से फलदायी रहेगा.

धनु राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत साझेदारी और सामाजिक मेलजोल से होगी, जबकि शाम के समय थोड़ा ठहरकर सोचने की जरूरत रहेगी. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके सातवें भाव (मिथुन राशि) में रहेगा, जिससे लोगों से मिलना-जुलना और बातचीत बहुत अच्छी रहेगी. इसके बाद चंद्रमा आपके आठवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे शाम के वक्त मन में हल्की बेचैनी या भागदौड़ का असर दिख सकता है. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और जीवन में संतुलन बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा साझेदारी के कामों को निपटाने और ग्राहकों से तालमेल मजबूत करने के लिए बहुत बढ़िया है. रिटेल, पब्लिक डीलिंग और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी. शाम के बाद किसी नए बड़े सौदे पर तुरंत फैसला लेने से बचें और कागजात की जांच अच्छे से कर लें. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. सहकर्मियों के साथ मिलकर अगले हफ्ते की जरूरी कार्ययोजना आप दोपहर तक ही आसानी से तय कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति सामान्य और संभली हुई रहेगी. साझेदार के सहयोग या किसी पुराने ग्राहक से रुका हुआ भुगतान दोपहर से पहले मिलने के संकेत हैं. मातृ नवमी के उपलक्ष्य में किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. शाम के समय अनपेक्षित खर्चों से बचने के लिए बजट बनाकर चलना सही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत सुखद, शांत और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी के पावन अवसर पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे आपकी प्राथमिकताओं का पूरा सम्मान करेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से दिनभर की व्यस्तता की थकान उतर जाएगी. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर हल्का और सकारात्मक महसूस करेंगे, हालांकि शाम ढलते ही पेट में हल्का भारीपन या पैरों में थकान लग सकती है. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाएं.

मकर राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत मेहनत और व्यवस्था बनाने से होगी, जबकि शाम के समय साझेदारी और निजी रिश्तों में मिठास घुलेगी. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके छठे भाव (मिथुन राशि) में रहेगा, जिससे रोजमर्रा के अटके काम निपटाने में आप व्यस्त रहेंगे. इसके बाद चंद्रमा आपके सातवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे जीवनसाथी और कारोबार में साझीदारों के साथ तालमेल बहुत मजबूत होगा. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा दुकान की व्यवस्था दुरुस्त करने और बकाए कागजात निपटाने का है. सप्लाई, निर्माण और तकनीकी काम से जुड़े लोगों के काम आसानी से बनेंगे. शाम के बाद सातवें भाव में चंद्रमा का गोचर खुदरा ग्राहकों से रिश्ते मजबूत करेगा और नए सौदों पर चर्चा को आगे बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. अगले हफ्ते की कार्ययोजना आप दोपहर तक तैयार कर लेंगे, जिससे शाम पूरी तरह तनावमुक्त बीतेगी.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी संभली हुई रहेगी. पुरानी मेहनत या किसी बकाए ग्राहक से पैसा वापस मिलने के अच्छे संकेत हैं. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर जोखिम भरी जगह पैसा न लगाएं. अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखना सही रहेगा.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और सहयोगी रहेगा. मातृ नवमी के मौके पर माता जी और घर की वरिष्ठ महिलाओं का आशीर्वाद घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगा. कामकाज की व्यस्तता के बावजूद जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और शाम के समय दोनों के बीच का तालमेल बहुत सुखद रहेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी सक्रिय महसूस करेंगे. दिनभर की दौड़-धूप से शाम को पैरों या कमर में हल्की थकान लग सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बाहर का गरिष्ठ खाना खाने से बचें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और फल या श्रृंगार सामग्री का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना विशेष शुभ रहेगा.

कुंभ राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत रचनात्मक सोच और उत्साह के साथ होगी, जबकि शाम का समय काम-काज को व्यवस्थित करने में बीतेगा. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके पांचवें भाव (मिथुन राशि) में रहेगा, जिससे मन शांत रहेगा और नए विचारों पर काम करने का मन करेगा. इसके बाद चंद्रमा आपके छठे भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपका ध्यान अपनी दिनचर्या, पेंडिंग कार्यों और सेहत को दुरुस्त करने पर जाएगा. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन में शांति रहेगी और परिवार पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहेगा.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा ग्राहकों से संपर्क साधने और नई रणनीतियों पर विचार करने के लिए बहुत बढ़िया है. डिजाइनिंग, तकनीक, शिक्षा, मीडिया और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई नया और अच्छा विचार मिल सकता है. शाम के बाद छठे भाव में चंद्रमा के आते ही अपने प्रतिष्ठान की व्यवस्था, कर्मचारियों के काम और माल की आपूर्ति की समीक्षा करना फायदेमंद रहेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा, लेकिन शाम के समय आप अगले हफ्ते के जरूरी ईमेल और पेंडिंग टास्क की रूपरेखा बहुत सलीके से तैयार कर लेंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी स्थिर और संभली हुई रहेगी. पुरानी सही योजना या किसी पूर्व काम से लाभ के अच्छे संकेत मिल सकते हैं. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. शाम के समय किसी को जल्दबाजी में उधारी देने से बचें. जोखिम भरे सौदों या तुरंत बड़े मुनाफे वाली स्कीमों में पैसा न लगाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही बनाए रखें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत खुशनुमा, शांत और आत्मीय रहेगा. मातृ नवमी पर माता जी, नानी या घर की वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. बच्चों या परिवार के छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को गहरी खुशी मिलेगी. जीवनसाथी का समझदारी भरा रवैया आपका हौसला बढ़ाएगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालेंगे. शाम को परिवार के साथ बैठकर चाय पीने से मन को बहुत सुकून मिलेगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें, इससे आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप दिनभर हल्का और तरोताजा महसूस करेंगे, लेकिन शाम के समय लगातार बैठने या भागदौड़ से गर्दन या कंधों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. बदलते मौसम के असर को देखते हुए बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि पाचन और गला सही रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की सुस्ती मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना विशेष शुभ रहेगा.

मीन राशि: 4 अक्टूबर 2026 (रविवार)

दिन की शुरुआत घरेलू सुख-सुविधाओं और शांति के साथ होगी, जबकि शाम के समय मन में नया उत्साह और रचनात्मकता देखने को मिलेगी. शाम 06:32 बजे तक चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी सुख और माता के भाव में मिथुन राशि में रहेगा. इसके बाद चंद्रमा आपके पांचवें भाव (कर्क राशि) में प्रवेश कर जाएगा, जिससे आपकी बुद्धि, निर्णय क्षमता और संतान से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव आएंगे. आज आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी यानी 'मातृ नवमी' का पावन दिन है. कुल की दिवंगत माताओं का स्मरण और घर की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान करने से मन शांत रहेगा और परिवार पर पूर्वजों की कृपा बनी रहेगी.

काम-धंधा (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए दिन का पहला हिस्सा दुकान या दफ्तर की व्यवस्था सुधारने और पुराने संपर्कों को साधने का है. रियल एस्टेट, वाहन, सजावट और रोजमर्रा की आपूर्ति से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिल सकता है. शाम के समय पांचवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपके अंदर नई व्यापारिक योजनाएं और सूझबूझ लेकर आएगा, जिससे नए सौदों पर बातचीत सकारात्मक दिशा में मुड़ेगी. नौकरीपेशा लोगों के लिए रविवार का दिन सुकून भरा रहेगा. अगले हफ्ते की प्राथमिकताओं और जरूरी प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा आप शाम को बहुत शांत और स्पष्ट दिमाग से बना पाएंगे.

पैसा (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में स्थिति काफी संतुलित और संभली हुई रहेगी. किसी पुराने काम या संपत्ति से जुड़े मामले से लाभ के संकेत मिल सकते हैं. मातृ नवमी के पावन अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराने और फल या वस्त्र दान करने पर थोड़ा खर्च हो सकता है, लेकिन यह आपके तय बजट के भीतर ही रहेगा. शाम के समय बच्चों की जरूरतों या पढ़ाई से जुड़ी चीजों पर सामान्य खर्च हो सकता है. किसी के बहकावे में आकर जोखिम भरी स्कीमों में पैसा न लगाएं और अपनी नियमित सुरक्षित बचत को ही प्राथमिकता दें.

परिवार और प्यार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत शांत, आत्मीय और पवित्र रहेगा. मातृ नवमी के पावन अवसर पर माता जी, नानी या दादी जैसी वरिष्ठ महिलाओं का स्नेह व आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत प्यारा रहेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा साथ देंगे. शाम के समय बच्चों के साथ हंसी-मजाक करने से घर का माहौल हल्का और खुशनुमा बन जाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बातें साझा करें. एक-दूसरे को समय देने से आपसी भरोसा और गहरा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

मानसिक तौर पर आप काफी शांत और हल्का महसूस करेंगे. बदलते मौसम के असर को देखते हुए छाती में हल्का भारीपन या गले में सूखापन लग सकता है. बहुत ठंडा पानी और बासी खाना खाने से बचें ताकि तबीयत ठीक रहे. दिनभर समय पर सादा पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान मिटाने और ताजगी बनाए रखने में मददगार साबित होगा.

सरल उपाय (Simple Remedy)

रविवार का दिन है, इसलिए सुबह तांबे के लोटे में जल और रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें. मातृ नवमी के अवसर पर किसी सुहागिन महिला या जरूरतमंद को भोजन कराएं और श्रृंगार सामग्री या फल का दान करें. शाम के समय घर के मंदिर में गाय के घी का दीपक जलाना विशेष शुभ रहेगा.

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