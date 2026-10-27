Aaj Ka Rashifal 27 October 2026: मंगलवार को चंद्रमा मेष से वृषभ राशि में जाएंगे. वृषभ वालों को दिन की भागदौड़ के बाद कुछ राहत मिल सकती है, जबकि मिथुन और तुला को खर्चों पर नजर रखनी होगी.

सिंह के लिए कामकाजी जिम्मेदारियां और वृश्चिक के लिए साझेदारी की बातचीत अहम रह सकती है. जन्म की चंद्र राशि से गोचर का आकलन करते हुए पढ़ें, दिन और शाम के लिए आपकी राशि के क्या संकेत हैं. आइए जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक जोश और ऊर्जा चरम पर रहेगी, लेकिन व्यतीपात योग के कारण जल्दबाजी में कोई वित्तीय चूक न करें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी ही राशि (लग्न भाव) में रहेगा, इसके बाद धन और कुटुंब के दूसरे भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक शुक्र का भरणी नक्षत्र और इसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा. शाम से पहले अपने जरूरी काम पूरे करने पर ध्यान दें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी लीडरशिप और त्वरित फैसले लेने की क्षमता मजबूत दिखेगी. शाम 04:37 बजे तक लग्न का चंद्रमा फील्ड वर्क, नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत और क्लाइंट्स से सीधी बातचीत में फायदा कराएगा. दोपहर बाद जब चंद्रमा दूसरे भाव में जाएगा, तो ध्यान वित्तीय खातों, बिलिंग और संचित पूंजी को मजबूत करने पर लगाना होगा. सहकर्मियों से बात करते समय अपना लहजा विनम्र रखें. आवेश में आकर कोई बड़ा कारोबारी फैसला लेने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुराने अटके पैसों को निकालने और शाम के समय बचत को सुरक्षित करने का है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बैंकिंग काम निपटाने, नया खाता खोलने या जरूरी व्यावसायिक निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी कर्ज देने या जोखिम भरे सौदों में पैसे लगाने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद नकद आमदनी में सुधार होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल सामान्य और सहयोगात्मक रहेगा. मंगलवार का दिन है, इसलिए घर में ऊर्जावान वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, बस अपनी बात मनवाने की जिद न पालें. प्रेम संबंधों में साथी को पूरा समय दें और उनकी राय का सम्मान करें. शाम को चंद्रमा के दूसरे भाव में जाते ही पारिवारिक चर्चाएं खान-पान और घरेलू बजट के इर्द-गिर्द केंद्रित होंगी. परिजनों के साथ बैठकर सादा भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज तकनीकी, प्रबंधन, रक्षा सेवाओं या प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. सुबह के समय भरणी नक्षत्र आपकी रचनात्मक और विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाएगा. कठिन विषयों के फॉर्मूले और नोट्स दोपहर से पहले दोहरा लें. सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से ध्यान हटाकर रिवीज़न पर टिके रहें. नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन व्यतीपात योग और मंगलवार के प्रभाव से सिर में भारीपन या आंखों में जलन हो सकती है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त संतुलित रहे. बहुत अधिक तला-भुना, तीखा और गरिष्ठ भोजन करने से परहेज करें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. समय पर सोने की आदत अपनाएं.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं या सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और साहस व निर्णय क्षमता में संतुलन बना रहेगा.

वृषभ राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक अनचाहे खर्चों और विदेशी मामलों में सतर्कता बरतें, शाम के बाद चंद्रमा का आपकी ही राशि में प्रवेश मन को बड़ा सुकून देगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से बारहवें भाव (मेष राशि) में रहेगा, इसके बाद वह सीधे आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण करेगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक आपकी राशि के स्वामी शुक्र का भरणी नक्षत्र और इसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र सक्रिय रहेगा. व्यतीपात योग के कारण शाम से पहले किसी भी तरह की कानूनी या वित्तीय लापरवाही से बचना जरूरी है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक आयात-निर्यात, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, अस्पताल या दूरदराज के संपर्कों से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन भागदौड़ भरा रहेगा. स्थानीय बाजार में काम कर रहे व्यापारियों को दोपहर तक किसी भी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले नियम व शर्तें अच्छी तरह जांच लेनी चाहिए. शाम को जैसे ही चंद्रमा लग्न में आएगा, आपकी निर्णय क्षमता और आत्मविश्वास में उल्लेखनीय सुधार होगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बैक-ऑफिस, डेटा और ऑडिट के काम पर फोकस रखना होगा. शाम के समय वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो भागों में बंटा हुआ है; शाम से पहले बचत को संभालें और फिजूलखर्ची पर सख्त नियंत्रण रखें. यात्रा या अचानक आई देनदारियों पर खर्च हो सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी भुगतानों के निपटारे या सुरक्षित वित्तीय कागजात तैयार करने के लिए यह समय ठीक है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी उधार देने या जोखिम भरा निवेश करने से बचें. शाम के बाद धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

दोपहर तक मन में किसी पुरानी बात या रिश्तेदार को लेकर बेवजह की चिंता रह सकती है. मंगलवार और द्वितीया तिथि के मेल से घर में किसी व्यावहारिक मुद्दे पर चर्चा होगी. जीवनसाथी का सहयोग शाम के समय आपके मानसिक तनाव को पूरी तरह दूर कर देगा. प्रेम संबंधों में दिन के पहले हिस्से में गलतफहमी से बचें और शाम को साथी के साथ समय बिताएं. शाम को चंद्रमा लग्न में आते ही घर का वातावरण खुशनुमा और जीवंत हो जाएगा. परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से शांति मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रबंधन, डिजाइनिंग या विदेशी शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एकांत में बैठकर रिवीजन करने का दिन है. बारहवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए फोन और सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें. शाम के बाद मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. नियमित दिनचर्या का पालन करने से आत्मविश्वास मजबूत होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शाम से पहले आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन समय को सीमित रखें और बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव करें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से थकावट दूर हो सके. बहुत अधिक तला-भुना, गरिष्ठ और बासी भोजन करने से बचें. शाम को चंद्रमा के लग्न में आने से ऊर्जा में ताजगी आएगी. हल्का भोजन लें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का शांत मन से पाठ करें. 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या सफेद चावल का दान करें. इससे व्यतीपात योग और बारहवें भाव के चंद्रमा के अनपेक्षित खर्चों पर लगाम लगेगी तथा शाम के बाद मानसिक स्थिरता और आत्मबल में वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पहले हिस्से में अटके हुए बकाए की वसूली और लाभ पर ध्यान दें, शाम के बाद अनचाहे खर्चों पर सख्त नियंत्रण रखना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से ग्यारहवें यानी आय और लाभ के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह बारहवें भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र सक्रिय रहेगा. व्यतीपात योग का प्रभाव रहने से दिन के दूसरे हिस्से में किसी भी कानूनी या वित्तीय जोखिम से बचना होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक व्यापारिक समझौतों, थोक ऑर्डर्स और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में तेजी लाने का समय है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आईटी, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा कराएगा. दोपहर बाद जैसे ही चंद्रमा बारहवें भाव में जाएगा, आपको आयात-निर्यात, विदेशी संपर्कों और बैक-ऑफिस के काम पर ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. शाम के समय किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से खुद को पूरी तरह दूर रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के पहले हिस्से में आमदनी के रास्ते खुलेंगे और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. शाम के बाद घरेलू उपकरणों, अस्पताल या अनपेक्षित यात्रा पर अचानक खर्च बढ़ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. अटके भुगतानों को प्राप्त करने, नए निवेश या महत्वपूर्ण अनुबंधों को अंतिम रूप देने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने से बचें. बजट बनाकर चलना ही राहत देगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल दिन के पहले हिस्से में उत्साहजनक और सामंजस्य से भरा रहेगा. बड़े भाई-बहनों और परिवार के वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी आपके आर्थिक फैसलों में मददगार साबित होंगे. शाम के समय किसी पुरानी बात को लेकर तनाव न पालें, शांत रहकर माहौल को सामान्य बनाएं. प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत जारी रखें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज बैंकिंग, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, सिविल सर्विसेज या सीए की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक बौद्धिक क्षमता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा. शाम के बाद एकांत में बैठकर रिवीजन करने पर जोर दें. सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ फोन पर व्यर्थ समय गंवाने से बचें. कमजोर विषयों का गहराई से अध्ययन करें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह का स्तर दिन के पहले हिस्से में अच्छा रहेगा. शाम के समय ज्यादा काम के दबाव के कारण आंखों में जलन, अनिद्रा या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. स्क्रीन टाइम सीमित करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से थकान दूर हो सके. तला-भुना और गरिष्ठ भोजन करने से पूरी तरह परहेज करें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के समय बारहवें भाव में जाने वाले चंद्रमा से होने वाले अनचाहे खर्चों पर रोक लगेगी.

कर्क राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पहले हिस्से में कार्यस्थल पर प्रभाव बनाए रखें, शाम के बाद आकस्मिक लाभ और संपर्कों से बड़ा फायदा मिलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से दसवें यानी कर्म भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह ग्यारहवें यानी लाभ और आय के भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग प्रभावी रहने से दोपहर तक प्रशासनिक मामलों में अनावश्यक टकराव से बचना होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक रियल एस्टेट, सरकारी टेंडर, निर्माण और प्रबंधन से जुड़े कार्यों को पूरा करने में गति दिखाएं. दसवें भाव का चंद्रमा अधिकारियों और वरिष्ठों के बीच आपकी साख मजबूत रखेगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा ग्यारहवें भाव में जाएगा, व्यापारिक संपर्कों और थोक आर्डर्स से लाभ मिलने की गति तेज हो जाएगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से लक्ष्य समय से पहले पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन शाम के बाद बड़े लाभ और बकाए की वसूली की ओर बढ़ेगा. किसी पुराने प्रोजेक्ट या कमर्शियल काम से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. महत्वपूर्ण सौदों को अंतिम रूप देने, नई मशीनरी खरीदने या बैंक संबंधी कार्यों के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल दिनभर सम्मानजनक और सकारात्मक बना रहेगा. मंगलवार और द्वितीया तिथि के मेल से माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा. शाम के समय परिवार के बड़े सदस्यों और भाई-बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. जीवनसाथी आपकी प्राथमिकताओं को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों में हाथ बंटाएगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच साथी को सम्मानजनक समय दें. शाम को घर में परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रशासनिक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग, डिफेंस या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरा फोकस बनाए रखने का दिन है. दसवें भाव का चंद्रमा मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करेगा. शाम के बाद ग्रुप स्टडी या सहपाठियों के साथ कठिन विषयों पर चर्चा करने से नया दृष्टिकोण मिलेगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों के रिवीजन पर जोर दें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के चलते घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ, बासी और तला-भुना खाना खाने से पूरी तरह बचें. रात को समय पर सोने की आदत शारीरिक संतुलन को बनाए रखेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद ग्यारहवें भाव के चंद्रमा से आमदनी के नए अवसर प्राप्त होंगे.

सिंह राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पहले हिस्से में भाग्य का साथ और अटके हुए काम पूरे होंगे, शाम के बाद कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां और रुतबा बढ़ेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य और धर्म के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह दसवें यानी कर्म, आजीविका और प्रतिष्ठा के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग प्रभावी रहने से दोपहर तक किसी भी नीतिगत या प्रशासनिक विवाद से दूर रहना ही बेहतर होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक शिक्षा, कंसल्टेंसी, कानूनी मामलों, प्रकाशन और लंबी दूरी के व्यावसायिक संपर्कों से लाभ उठाने का समय है. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा दसवें भाव में जाएगा, आपके कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने की गति बढ़ेगी और सरकारी या कॉर्पोरेट स्तर के सौदे आगे बढ़ेंगे. नौकरीपेशा लोगों को उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात तार्किक ढंग से रखनी होगी. शाम के समय आपके द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना होगी और नई परियोजना की कमान मिल सकती है.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो चरणों में लाभ दिलाएगा; दिन के पहले हिस्से में पुरानी योजनाओं से धन आएगा और शाम के बाद कार्यक्षेत्र से नकद लाभ मजबूत होगा. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. दीर्घकालिक निवेश, नए कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर या आवश्यक मशीनरी की खरीद के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह दूर रहें. आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल गरिमामय और शांत बना रहेगा. मंगलवार और द्वितीया तिथि के मेल से पिता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन मिलेगा. शाम के समय कार्यक्षेत्र की व्यस्तता के बावजूद परिवार के साथ समय बिताएं. जीवनसाथी आपकी व्यस्त दिनचर्या को समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मन में गहरा संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज उच्च शिक्षा, शोध, कानून, रक्षा सेवाओं या प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में बढ़त बनाने का दिन है. नौवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक एकाग्रता और विश्लेषणात्मक समझ को मजबूत रखेगा. शाम के बाद लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहें और अपने नोट्स को व्यवस्थित करें. शिक्षकों और मेंटर्स के साथ संवाद करने से आगे की राह आसान होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम और मंगलवार के प्रभाव के कारण पित्त विकार, जांघों या घुटनों में हल्का दर्द हो सकता है. अत्यधिक तीखा, तला-भुना या बासी खाना खाने से बचें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें. शाम के समय काम की थकान मिटाने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से पाचन तंत्र ठीक रहेगा और ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, बुजुर्ग या विद्यार्थी को गुड़, गेहूं या लाल मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद दसवें भाव के चंद्रमा से कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान लगातार बढ़ेगा.

कन्या राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

दिन के पहले हिस्से में कागजी और गोपनीय मामलों में पूरी सावधानी रखें, शाम के बाद भाग्य का पहिया घूमेगा और राहत मिलेगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से आठवें यानी अचानक बदलाव और संकट के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह भाग्य और धर्म के नौवें भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद कृतिका नक्षत्र प्रभावी रहेगा. व्यतीपात योग सक्रिय रहने से शाम से पहले किसी भी संवेदनशील सौदे या विवाद में पड़ने से बचना ही समझदारी होगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक टैक्स, ऑडिट, लीगल नोटिस, इंश्योरेंस और रिसर्च से जुड़े कामों को बेहद बारीकी से जांचें. साझेदार या सहकर्मियों के साथ किसी भी गोपनीय जानकारी को साझा करने से बचें. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा नौवें भाव में जाएगा, आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे और दूरदराज के संपर्कों से नए अनुबंध मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति से दूर रहकर अपने काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा. शाम के समय अधिकारियों से बातचीत सकारात्मक दिशा पकड़ेगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो हिस्सों में असर दिखाएगा; शाम से पहले अनपेक्षित देनदारियों और पुराने बकाए को व्यवस्थित करने पर ध्यान दें. शाम के बाद धन प्रवाह में सुधार के संकेत हैं. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुराने कर्जों के भुगतान या वित्तीय कागजातों को व्यवस्थित करने के लिए यह समय ठीक है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी नए जोखिम भरे सौदे, शेयर बाजार या सट्टेबाजी में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. बचत में स्थिरता बनाए रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

दोपहर तक घर-परिवार में किसी पुरानी बात या ससुराल पक्ष के मुद्दे को लेकर तनाव न बनने दें. मंगलवार और द्वितीया तिथि के प्रभाव से धैर्य बनाए रखना जरूरी है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति का ध्यान रखें. शाम के बाद चंद्रमा के नौवें भाव में जाने से घर में आध्यात्मिक और शांत वातावरण बनेगा. प्रेम संबंधों में किसी बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें और आपसी संवाद मजबूत रखें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मन हल्का होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज फॉरेंसिक साइंस, कोडिंग, डेटा रिसर्च, मेडिकल या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. आठवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक एकांत में बैठकर रिवीजन करने की मांग करता है. सोशल मीडिया के शोर और बेकार की बहस से खुद को पूरी तरह अलग रखें. शाम के समय कठिन सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी. अपने कमजोर विषयों पर शिक्षकों से मार्गदर्शन लेकर रणनीति बनाएं.

सेहत (Health & Wellness)

शाम से पहले पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी हो सकती है. अत्यधिक तेल-मसाले, बाहर के तले-भुने खाने और बासी चीजों से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलें. बदलते मौसम के कारण बदन दर्द या थकान रह सकती है. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग और आठवें भाव के चंद्रमा के नकारात्मक असर शांत होंगे तथा शाम के बाद भाग्य में वृद्धि होगी.

तुला राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक साझेदारी और ग्राहकों के साथ तालमेल बनाए रखें, शाम के बाद अचानक आने वाले खर्चों और कागजी सुरक्षा पर पूरा ध्यान देना होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से सातवें यानी साझेदारी, व्यापारिक अनुबंध और जीवनसाथी के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह आठवें यानी अचानक बदलाव, आयु और शोध के भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से शाम के बाद किसी भी तरह के जोखिम भरे वित्तीय समझौते या विवाद से दूर रहना जरूरी होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक पब्लिक डीलिंग, साझेदारी के काम, इवेंट मैनेजमेंट और क्लाइंट मीटिंग्स में तेजी लाने का समय है. सातवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौतों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा आठवें भाव में जाएगा, आपको टैक्स, ऑडिट, लीगल पेपर्स और सीक्रेट फाइल्स की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सहकर्मियों की गतिविधियों पर सतर्क नजर रखनी होगी. शाम के समय किसी भी संवेदनशील प्रोजेक्ट की जानकारी बिना जांचे आगे न बढ़ाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन के पहले हिस्से में नियमित व्यापार और साझेदारी से लाभ मिलने के संकेत हैं. शाम के बाद अनपेक्षित खर्च या किसी पुरानी देनदारी को लेकर बजट प्रभावित हो सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. व्यावसायिक अनुबंधों को अंतिम रूप देने या बैंक से जुड़े जरूरी काम पूरे करने के लिए यह समय ठीक है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक गारंटी पर उधार देने या शेयर बाजार में अचानक सट्टा लगाने से पूरी तरह बचें. संचित पूंजी को बचाकर रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शाम तक मधुर और सहयोगात्मक बना रहेगा. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक प्राथमिकताओं को समझेगा और फैसले लेने में पूरा साथ देगा. शाम के समय किसी पुरानी पारिवारिक बात या ससुराल पक्ष के मसले को लेकर तनाव से बचें. प्रेम संबंधों में दिन के पहले हिस्से में बातचीत खुली रखें और शाम को किसी भी तरह के शक या गलतफहमी से दूरी बनाएं. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज लॉ, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, रिसर्च या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. सातवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक ग्रुप डिस्कशन और तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. शाम के बाद एकांत में बैठकर रिवीजन करने पर जोर दें. सोशल मीडिया और फोन पर व्यर्थ बातचीत से समय बचाएं. कठिन विषयों के फॉर्मूले और नोट्स को दोहराने से परीक्षा का डर खत्म होगा.

सेहत (Health & Wellness)

कमर के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या पेट के निचले हिस्से में हल्की संवेदनशीलता रह सकती है. शरीर में पानी की कमी न होने दें. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें और दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं. गरिष्ठ, मसालेदार और बासी भोजन करने से पूरी तरह परहेज रखें. शाम के समय मानसिक भारीपन से बचने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. रात को हल्का और सुपाच्य आहार लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को लाल मसूर की दाल, गुड़ या मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद आठवें भाव में जाने वाले चंद्रमा से उत्पन्न होने वाली मानसिक उलझनों और अनचाहे खर्चों से सुरक्षा मिलेगी.

वृश्चिक राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक विरोधियों पर बढ़त और पुराने मसले सुलझाने में तेजी दिखाएं, शाम के बाद साझेदारी और सार्वजनिक साख पर पूरा ध्यान केंद्रित करें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह सातवें यानी साझेदारी, अनुबंध और जीवनसाथी के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और इसके बाद कृतिका नक्षत्र सक्रिय रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से दिन के पहले हिस्से में कानूनी या वित्तीय कागजात बेहद संभलकर तैयार करें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक प्रशासनिक जांच, कानूनी जवाबदेही, सुरक्षा उपकरण, चिकित्सा आपूर्ति और रिकवरी से जुड़े मामलों को निपटाने का सही समय है. छठे भाव का चंद्रमा प्रतिस्पर्धियों की हर चाल को निष्प्रभावी करेगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा सातवें भाव में प्रवेश करेगा, पब्लिक डीलिंग, नए अनुबंधों और साझेदारों के साथ संयुक्त रणनीतियों को गति मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाना होगा. शाम के समय वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राहकों के साथ आमने-सामने बातचीत में लाभ होगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन पुराने बकाए की वसूली और शाम के बाद साझा पूंजी से लाभ कमाने का संकेत देता है. किसी पुराने कर्ज या बैंक से जुड़े लंबित मामले में राहत मिल सकती है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी भुगतानों को मंजूरी देने या बैंकिंग कागजातों को फाइनल करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या सट्टेबाजी में हाथ डालने से पूरी तरह बचें. शाम के बाद नकद संतुलन में सुधार होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शाम तक अनुशासित रहेगा और ननिहाल पक्ष से कोई समाचार मिल सकता है. मंगलवार का दिन है, इसलिए घर में ऊर्जावान माहौल बनाए रखें और पुराने मनमुटाव न कुरेदें. शाम को चंद्रमा के सातवें भाव में जाते ही जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी की राय को महत्व दें और अहंकार से दूर रहें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर का तनाव कम होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज बैंकिंग, डिफेंस, लॉ, पैरामेडिकल या पुलिस सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कठिन प्रश्नों को हल करने का दिन है. छठे भाव का चंद्रमा एकाग्रता और जुझारू क्षमता को मजबूत रखेगा. शाम के बाद ग्रुप डिस्कशन या सहपाठियों के साथ रिवीजन करने से नए इनपुट्स मिलेंगे. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूरी बनाकर रखें. पिछले वर्षों के पेपर्स हल करने से आत्मविश्वास में इजाफा होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शाम से पहले पेट के निचले हिस्से, आंतों या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी हो सकती है. अनियमित खानपान और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त संतुलित रहे. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. शाम के समय थकान मिटाने के लिए खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ अं अंगारकाय नमः' अथवा 'ॐ हनुमते नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़, लाल मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद सातवें भाव के चंद्रमा से व्यापारिक व वैवाहिक संबंधों में मजबूती आएगी.

धनु राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक बौद्धिक और रणनीतिक निर्णयों से बढ़त बनाएं, शाम के बाद कार्यक्षेत्र में अनुशासन और विरोधियों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, रचनात्मकता और संतान के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह छठे भाव यानी रोग, ऋण और प्रतिस्पर्धियों के भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से दोपहर तक किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जल्दबाजी में जोखिम उठाने से बचना होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक परामर्श, शिक्षण, आईटी, डिजाइनिंग, ट्रेडिंग और मीडिया से जुड़े लोगों के लिए अपनी नई योजनाओं को पेश करने का समय है. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच और सलाहकार भूमिका को विशेष धार देगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा छठे भाव में प्रवेश करेगा, आपको कार्यस्थल के पेंडिंग काम, कर्मचारियों के प्रबंधन और कानूनी या ऑडिट प्रक्रियाओं को दुरुस्त करने पर ध्यान देना होगा. नौकरीपेशा लोग दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को खुद जांचें और किसी के भरोसे काम न छोड़ें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो चरणों में परिणाम देगा; दिन के पहले हिस्से में बौद्धिक कार्यों और पिछले निवेश से लाभ हाथ आ सकता है. शाम के बाद कर्ज निपटारे और पुराने बकाए की वसूली पर काम तेजी से बढ़ेगा. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. रिसर्च आधारित निवेश या नई पॉलिसी संबंधी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के उधारी देने या सट्टेबाजी में धन लगाने से पूरी तरह बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शाम तक उत्साहवर्धक और आपसी सामंजस्य से भरपूर रहेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर या प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक संवाद मजबूत रहेगा और घरेलू फैसलों में उनकी राय कारगर साबित होगी. शाम के समय किसी पुरानी पारिवारिक जिम्मेदारी या ननिहाल पक्ष की बात पर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में रोमांस और आपसी विश्वास बना रहेगा. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर की मानसिक थकान दूर होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज उच्च शिक्षा, शोध, डेटा एनालिसिस, प्रशासनिक सेवाओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरा ध्यान केंद्रित रखने का दिन है. पांचवें भाव का चंद्रमा दोपहर तक जटिल सूत्रों और कठिन विषयों को समझने में मदद करेगा. शाम के बाद छठे भाव का प्रभाव कठिन प्रश्नों को हल करने की जुझारू क्षमता देगा. सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद रखकर पढ़ाई के मुख्य लक्ष्य पर टिके रहें. लगातार अभ्यास ही परीक्षा में सफलता दिलाएगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम और व्यतीपात योग के प्रभाव से सिर में भारीपन, अपच या पेट के निचले हिस्से में खिंचाव रह सकता है. ज्यादा मिर्च-मसालेदार, गरिष्ठ या बाहर के तले-भुने भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से पित्त का संतुलन न बिगड़े. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ अं अंगारकाय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को गुड़, चने या लाल मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद छठे भाव में जाने वाले चंद्रमा से विरोधियों पर आपकी बढ़त कायम रहेगी.

मकर राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक घरेलू जिम्मेदारियों और अचल संपत्ति के सौदों को संभालें, शाम के बाद आपकी बौद्धिक सूझबूझ और रणनीतिक योजनाएं बड़ा लाभ दिलाएंगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से चौथे यानी सुख, गृह और माता के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान और आकस्मिक लाभ के भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग सक्रिय रहने से दोपहर तक घरेलू विवादों या जमीन-जायदाद के मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, इंटीरियर और ऑटोमोबाइल से जुड़े कामों में स्थिरता बनाए रखने का समय है. वर्क-फ्रॉम-होम या घरेलू स्तर पर संचालित प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा पांचवें भाव में जाएगा, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, आईटी और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल समस्याओं का व्यावहारिक हल निकालने पर प्रबंधन से तारीफ मिलेगी. शाम के समय लिए गए निर्णय सीधे लाभ में बदलेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो चरणों में असर दिखाएगा; दिन के पहले हिस्से में घरेलू खर्चों और संपत्ति संबंधी बकाए को संतुलित रखें. शाम के बाद रणनीतिक निवेश, शेयर या पूर्व में किए गए बौद्धिक प्रयासों से आकस्मिक लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. अचल संपत्ति के कागजात तैयार करने या सुरक्षित बचत योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी जोखिम भरे सौदे में जल्दबाजी करने से बचें. संचित पूंजी में मजबूती बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शाम तक पारिवारिक जिम्मेदारियों और माता के स्वास्थ्य की देखभाल से जुड़ा रहेगा. मंगलवार और द्वितीया तिथि का मेल घर में अनुशासन बनाए रखने की मांग करता है. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग देगा. शाम को चंद्रमा के पांचवें भाव में जाते ही संतान से जुड़ी कोई शुभ खबर मिल सकती है. प्रेम संबंधों में रोमांस और वैचारिक सामंजस्य बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से दिनभर का तनाव कम होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज आर्किटेक्चर, सिविल सर्विसेज, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. चौथे भाव का चंद्रमा दोपहर तक एकांत में बैठकर रिवीजन करने में मदद करेगा. शाम के बाद पांचवें भाव का प्रभाव कठिन सिद्धांतों और सूत्रों को तेजी से समझने की क्षमता देगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतरता ही परीक्षा में आत्मविश्वास देगी.

सेहत (Health & Wellness)

शाम से पहले छाती में भारीपन, कफ, एसिडिटी या घुटनों में हल्का दर्द परेशान कर सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडे पानी और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं ताकि श्वसन और पाचन तंत्र ठीक रहे. बहुत अधिक तला-भुना और गरिष्ठ भोजन करने से बचें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. रात को हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद पांचवें भाव के चंद्रमा से बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति में मजबूती आएगी.

कुंभ राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक नेटवर्किंग, संवाद और छोटी यात्राओं से काम बनाएं, शाम के बाद अचल संपत्ति और घरेलू दायित्वों पर ध्यान देना जरूरी होगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, संचार और छोटे भाई-बहनों के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह चौथे यानी सुख, माता, गृह और वाहन के भाव (वृषभ राशि) में प्रवेश कर जाएगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र रहेगा. व्यतीपात योग सक्रिय रहने से दोपहर तक मौखिक वादों या किसी कानूनी दस्तावेज पर जल्दबाजी में हस्ताक्षर करने से बचें.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक डिजिटल मीडिया, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग, टेलीकॉम और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए नए संपर्कों को भुनाने का समय है. तीसरे भाव का चंद्रमा अभिव्यक्ति कौशल और कम दूरी की कारोबारी यात्राओं को सफल बनाएगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा चौथे भाव में जाएगा, रियल एस्टेट, स्थानीय व्यापार, ऑटोमोबाइल और इंटीरियर से जुड़े प्रोजेक्ट्स में स्थिरता आएगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डीलिंग दोपहर से पहले निपटा लेनी चाहिए. शाम के समय काम और निजी जीवन में संतुलन साधें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन दो चरणों में विभाजित रहेगा; दिन के पहले हिस्से में कम दूरी की यात्राओं, ब्रोकरेज और कमीशन से नकद लाभ हाथ आएगा. शाम के बाद घरेलू साज-सज्जा, घर की मरम्मत या वाहन से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए गैजेट्स की खरीद, सुरक्षित सावधि जमा (FD) या व्यावसायिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी बिना लिखा-पढ़ी के उधारी देने या अचानक जोखिम भरे सौदे में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण शाम तक भाई-बहनों और नजदीकी रिश्तेदारों के सहयोग से उत्साहपूर्ण रहेगा. मंगलवार और द्वितीया तिथि का संयोग घरेलू मामलों में व्यावहारिक संवाद की मांग करता है. जीवनसाथी शाम के समय घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग देगा. शाम को चंद्रमा के चौथे भाव में जाते ही माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बीच साथी से खुलकर बात करें और गलतफहमी न पनपने दें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज मास कम्युनिकेशन, कोडिंग, डेटा साइंस, रक्षा सेवाओं या प्रशासनिक पदों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नोट्स को व्यवस्थित करने का दिन है. तीसरे भाव का चंद्रमा दोपहर तक आत्मविश्वास और लिखने की गति को तेज रखेगा. शाम के बाद शांत और एकांत माहौल में बैठकर कठिन विषयों के रिवीजन पर जोर दें. सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स से दूरी बनाकर रखें. नियमित अभ्यास से परीक्षा का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा स्क्रीन वर्क या भागदौड़ के कारण कंधों, बाहों, गर्दन या छाती में हल्का खिंचाव रह सकता है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी हवा और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि श्वसन तंत्र ठीक रहे. बहुत अधिक तला-भुना और तीखा खाना खाने से बचें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. समय पर सोने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को गुड़, मसूर की दाल या लाल मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद चौथे भाव में जाने वाले चंद्रमा से पारिवारिक सुख-शांति में स्थिरता आएगी.

मीन राशि: 27 अक्टूबर 2026 (मंगलवार)

शाम तक बातचीत में शालीनता और संचित धन को सुरक्षित रखें, शाम के बाद साहस और संपर्कों से नए रास्ते खुलेंगे. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण द्वितीया तिथि रात 11:38 (23:38:39) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा शाम 04:37 (16:37:13) बजे तक आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव (मेष राशि) में रहेगा. इसके बाद वह तीसरे यानी पराक्रम, संवाद, साहस और भाई-बहनों के भाव (वृषभ राशि) में गोचर करेगा. सुबह 11:09 (11:09:51) बजे तक भरणी नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का कृतिका नक्षत्र सक्रिय रहेगा. व्यतीपात योग के प्रभाव से दोपहर तक कटु वाणी या जल्दबाजी में किसी पारिवारिक विवाद से बचना जरूरी होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शाम 04:37 बजे तक बैंकिंग, फाइनेंस, रिटेल, रत्न-आभूषण और खान-पान के कारोबार से जुड़े लोगों के लिए पुराने ग्राहकों से सौदे पक्के करने का समय है. बाजार में अपनी साख के बल पर काम आगे बढ़ेगा. शाम के बाद जैसे ही चंद्रमा तीसरे भाव में जाएगा, डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट और पब्लिकेशन से जुड़े लोगों के काम में तेजी आएगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय रिपोर्ट और ऑडिट के काम दोपहर तक सावधानी से निपटाने होंगे. शाम के समय प्रेजेंटेशन या मीटिंग्स में आपकी अभिव्यक्ति की सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन दो चरणों में असर दिखाएगा; दिन के पहले हिस्से में संचित पूंजी की सुरक्षा और पुराने बकाए की वसूली पर जोर रहेगा. शाम के बाद छोटी व्यापारिक यात्राओं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स या कमीशन से नकद लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:58 से 12:45:43) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. सुरक्षित बचत योजनाओं, गोल्ड बॉन्ड या किसी नए कारोबारी अनुबंध पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 02:54 से शाम 04:09 (14:54:51 से 16:09:21) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी बड़ी उधारी देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल शाम तक पारिवारिक मेल-मिलाप और सौहार्द से भरा रहेगा. मंगलवार और द्वितीया तिथि का संयोग कुटुंब में किसी जरूरी मुद्दे पर बातचीत आगे बढ़ाएगा. जीवनसाथी घरेलू बजट को व्यवस्थित रखने में पूरा साथ देगा. शाम को चंद्रमा के तीसरे भाव में जाने से छोटे भाई-बहनों के साथ तालमेल बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ खुलकर और स्पष्ट संवाद रखें. शाम को परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आपसी रिश्ते मजबूत होंगे और मन हल्का रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज कॉमर्स, बैंकिंग, कानून, मास कम्युनिकेशन या रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी तथ्यों को दोहराने का दिन है. दूसरे भाव का चंद्रमा दोपहर तक स्मरण शक्ति को तेज रखेगा. शाम के बाद तीसरे भाव का प्रभाव लेखन और अभिव्यक्ति की गति को बढ़ाएगा. सोशल मीडिया और बेकार की पारिवारिक बहसों से दूर रहकर अध्ययन पर ध्यान दें. मॉक टेस्ट हल करने से परीक्षा का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शाम से पहले गले में खराश, दांत में दर्द या आंखों में हल्का भारीपन रह सकता है. बहुत अधिक गर्म, तीखा या खट्टा भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. शाम के समय ज्यादा स्क्रीन वर्क के कारण कंधों या गर्दन में हल्का खिंचाव आ सकता है. खुली हवा में टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और लाल सिंदूर अर्पित करें. 'ॐ हनुमते नमः' अथवा 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, चने या पीले मौसमी फल का दान करें. इससे व्यतीपात योग का दोष शांत होगा और शाम के बाद तीसरे भाव के चंद्रमा से पराक्रम और नए संपर्कों में सफलता मिलेगी.

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