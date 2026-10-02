Saptahik Rashifal: 4 से 11 अक्टूबर का सप्ताह मेष और मकर राशि वालों के लिए काम की रुकी बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर ला सकता है. मिथुन राशि वालों के लिए पढ़ाई और रचनात्मक काम प्रमुख रहेंगे.

तुला राशि वालों को अपनी पसंद और रिश्तों पर दोबारा सोचना पड़ सकता है. वृषभ और वृश्चिक राशि वालों के लिए खर्च तथा अधूरे काम इस सप्ताह ज्यादा ध्यान मांगेंगे.

इस अवधि में शुक्र तुला राशि में वक्री रहेगा और 7 अक्टूबर को बुध के साथ उसकी युति होगी. सूर्य कन्या और मंगल कर्क राशि में रहेंगे. ज्योतिषीय में यह संयोग पुराने प्रस्तावों पर बातचीत, रिश्तों में अधूरे सवाल और खरीदारी से जुड़े फैसलों की समीक्षा को प्रमुख बनाता है. आइए जानते है आपका साप्ताहिक राशिफल-

चंद्रमा 4 अक्टूबर की शाम कर्क, 6 अक्टूबर की रात सिंह, 9 अक्टूबर की सुबह कन्या और 11 अक्टूबर की सुबह तुला राशि में जाएगा. इससे सप्ताह के अलग-अलग हिस्सों में प्रत्येक राशि के लिए प्राथमिकताएं बदलेंगी. पंचांग में 6 अक्टूबर को इंदिरा एकादशी, 10 अक्टूबर को सर्व पितृ अमावस्या और 11 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत है.

इस सप्ताह काम किसी बातचीत के जरिए आगे बढ़ सकता है. सातवें भाव में बुध और वक्री शुक्र पुराने क्लाइंट, साझेदार या प्रस्ताव से दोबारा संपर्क का संकेत देते हैं. सप्ताह की शुरुआत में घर की जिम्मेदारी समय मांगेगी. 7–8 अक्टूबर पढ़ाई, डिजाइन, लेखन और दूसरे रचनात्मक काम में रुचि बढ़ सकती है. आखिरी हिस्से में लंबित काम पूरा करना जरूरी होगा.

प्रेम संबंध में पुराना मतभेद फिर उठ सकता है. इस बार केवल मनाने के बजाय उस वजह पर बात करें जिससे परेशानी बनी थी. सिंगल लोगों का परिचित व्यक्ति से आकर्षण बढ़ सकता है. साझेदारी में पैसों की शर्तें साफ रखें. घर में जल्द प्रतिक्रिया देना विवाद बढ़ा सकता है.

वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

काम में सुधार की गुंजाइश दिखाई देगी. छठे भाव में बुध आवेदन, दस्तावेज और प्रतियोगी तैयारी को प्रमुख बना रहा है. वक्री राशि स्वामी शुक्र के कारण रोजमर्रा की व्यवस्था में बदलाव करना पड़ सकता है. शुरुआत में संपर्क और छोटे सफर उपयोगी रहेंगे. मध्य में घर का काम बढ़ेगा, जबकि 9–10 अक्टूबर पढ़ाई या अपने हुनर पर मेहनत कर सकते हैं.

रिश्ते में समय और व्यवहार से जुड़ी शिकायत सामने आ सकती है. किसी के लिए बार-बार अपना कार्यक्रम बदल रहे हैं तो अपनी जरूरत भी बताएं. छोटे खर्च और बाकी भुगतान का हिसाब देखें. सप्ताह के अंत में अधूरी जिम्मेदारी निपटाने से राहत मिलेगी.

मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल

अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है. राशि स्वामी बुध पंचम भाव में है, इसलिए इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, लेखन और पढ़ाई में विचार व्यक्त करने पर ध्यान रहेगा. शुरुआत में पैसे या फीस की बात हो सकती है. मध्य में जरूरी संपर्क बढ़ेंगे. आखिरी हिस्से में घर का वातावरण आपकी तैयारी को प्रभावित कर सकता है.

पंचम भाव का वक्री शुक्र पुराने आकर्षण या अधूरी प्रेम कहानी की याद दिला सकता है. दोबारा बातचीत हो तो समझें कि अब दोनों क्या चाहते हैं. मनोरंजन पर खर्च बढ़ने की संभावना है. 11 अक्टूबर को रचनात्मक काम और निजी संबंधों के लिए समय निकाल सकते हैं.

कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में आप किसी काम की कमान लेने का मन बना सकते हैं. चंद्रमा आपकी राशि में रहने से निजी जरूरतें प्रमुख होंगी. मंगल भी यहीं है, इसलिए उत्साह के साथ अधीरता रह सकती है. घर और काम की जिम्मेदारियाँ टकराएं तो पहले तय करें कि किसे कितना समय देना है. मध्य में कमाई और खर्च की चर्चा होगी.

चतुर्थ भाव में बुध और वक्री शुक्र घर, रहने की व्यवस्था या परिवार के पुराने मुद्दे उठाते हैं. पार्टनर आपकी व्यस्तता को दूरी समझ सकता है. 9–10 अक्टूबर बातचीत और छोटे काम निपटाने के अवसर मिलेंगे. महंगी घरेलू खरीदारी में केवल आकर्षण देखकर फैसला न लें.

सिंह राशि का साप्ताहिक राशिफल

शुरुआत में तैयारी और अधूरे काम पर ध्यान देना पड़ेगा. 7–8 अक्टूबर चंद्रमा आपकी राशि में आने पर अपनी बात रखने का उत्साह बढ़ सकता है. तीसरे भाव में बुध और वक्री शुक्र पुराने संपर्क से काम निकलने का संकेत देते हैं. रुका आवेदन या प्रस्ताव दोबारा भेज सकते हैं. आखिरी हिस्से में भुगतान और परिवार के खर्च प्रमुख होंगे.

प्रेम संबंध में संदेश का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. जरूरी विषय पर सीधे बातचीत करें. भाई-बहन या दोस्त से पुराना मतभेद उठ सकता है. यात्रा और उपकरणों पर खर्च संभव है. लगातार व्यस्त रहने से थकान बढ़े तो कार्यक्रम हल्का रखें.

कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल

कमाई और अपनी मेहनत की कीमत इस सप्ताह प्रमुख विषय रहेंगे. राशि स्वामी बुध दूसरे भाव में वक्री शुक्र के साथ है. रुके भुगतान, फीस या परिवार के खर्च पर बातचीत हो सकती है. शुरुआत में संपर्कों से मदद मिलेगी, लेकिन मध्य में काम की गति धीमी लग सकती है. 9–10 अक्टूबर अपने काम और अगले कदम पर ध्यान बढ़ेगा.

आपका लहजा रिश्ते में फर्क डालेगा. पुरानी नाराजगी हो तो उसे व्यंग्य में कहने के बजाय स्पष्ट बताएं. खरीदारी में परिवार की जरूरत भी शामिल करें. सप्ताह के अंत में आर्थिक फैसला लेते समय रकम और भुगतान की तारीख जाँचें.

नौकरी और निजी पसंद, दोनों पर दोबारा विचार हो सकता है. आपकी राशि में बुध और वक्री राशि स्वामी शुक्र पुराने प्रस्ताव को नए सिरे से देखने का संकेत देते हैं. शुरुआत में पेशेवर जिम्मेदारियाँ प्रमुख रहेंगी. मध्य में सहयोगियों और दोस्तों से उपयोगी बातचीत हो सकती है. 9–10 अक्टूबर थोड़ी दूरी लेकर स्थिति समझना बेहतर रहेगा.

रिश्ते में आकर्षण रहेगा, मगर अपेक्षाएं स्पष्ट करना जरूरी होगा. पुराना संबंध फिर सामने आए तो पहले उसकी मुश्किलों पर बात करें. रूपरंग या कपड़ों पर खर्च बढ़ सकता है. 11 अक्टूबर को चंद्रमा आपकी राशि में आने पर अपनी प्राथमिकताएं तय करने का मन बनेगा.

वृश्चिक राशि का साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह की शुरुआत सीखने, मार्गदर्शन लेने या आगे की योजना बनाने में बीत सकती है. 7–8 अक्टूबर काम की जिम्मेदारी और प्रदर्शन प्रमुख होंगे. राशि स्वामी मंगल नौवें भाव में है; अपनी राय पर अड़े रहने से वरिष्ठ या मार्गदर्शक के साथ मतभेद संभव है. 9–10 अक्टूबर संपर्कों और टीम से सहयोग मिल सकता है.

बारहवें भाव में बुध और वक्री शुक्र खर्च तथा निजी रिश्तों की उलझन सामने ला सकते हैं. किसी भुगतान या यात्रा की योजना पर पुनर्विचार करें. सिंगल लोगों का दूर रहने वाले व्यक्ति से संपर्क बढ़ सकता है. सप्ताह के अंत में आराम और खर्च, दोनों पर ध्यान दें.

धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल

पुराना सहयोग या कमाई का प्रस्ताव फिर चर्चा में आ सकता है. ग्यारहवें भाव में बुध और वक्री शुक्र संपर्कों को महत्वपूर्ण बना रहे हैं. शुरुआत में साझा पैसों और कागजी काम पर ध्यान दें. मध्य में पढ़ाई, मार्गदर्शन या यात्रा की योजना आगे बढ़ सकती है. 9–10 अक्टूबर काम की जिम्मेदारी बढ़ने के संकेत हैं.

दोस्ती और प्रेम की अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं. आकर्षण बढ़े तो सामने वाले की स्थिति समझें. समूह में काम करते समय अपनी भूमिका और भुगतान स्पष्ट रखें. सप्ताह के अंत में किसी परिचित से उपयोगी जानकारी मिल सकती है.

मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल

ऑफिस में पुराने काम की समीक्षा या रुके प्रस्ताव पर बातचीत संभव है. दशम भाव में बुध और वक्री शुक्र पेशेवर फैसलों को प्रमुख बनाते हैं. शुरुआत में सहयोगी या क्लाइंट के साथ चर्चा होगी. मध्य में साझा पैसे और प्रक्रिया की बाधाएं ध्यान मांगेंगी. आखिरी हिस्से में मार्गदर्शन लेकर आगे की योजना सुधार सकते हैं.

प्रेम संबंध में काम की व्यस्तता शिकायत का कारण बन सकती है. साझेदारी में जिम्मेदारी बराबर बाँटी गई है या नहीं, इस पर भी बात होगी. भुगतान की पुष्टि से पहले बड़ा खर्च न करें. 11 अक्टूबर को पेशेवर काम फिर ध्यान मांग सकता है.

कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल

कोर्स, आगे की पढ़ाई या दूसरे शहर में नौकरी की पुरानी योजना फिर उठ सकती है. नौवें भाव में बुध और वक्री शुक्र इन फैसलों की समीक्षा का संकेत देते हैं. शुरुआत में लंबित काम निपटाएं. मध्य में सहयोग और बातचीत महत्वपूर्ण होंगे. 9–10 अक्टूबर दस्तावेज, साझा पैसे और अस्पष्ट शर्तें जाँचनी पड़ सकती हैं.

रिश्ते में भविष्य को लेकर मतभेद हो तो व्यावहारिक मुश्किलों पर बात करें. सिंगल लोगों का अलग पृष्ठभूमि के व्यक्ति से संपर्क बढ़ सकता है. यात्रा बुकिंग की शर्तें ध्यान से पढ़ें. सप्ताह के अंत में सीखने या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने का अवसर बन सकता है.

शुरुआत में पढ़ाई और रचनात्मक काम पर ध्यान दे सकते हैं. मध्य में रोजमर्रा की जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. आठवें भाव में बुध और वक्री शुक्र साझा पैसे, उधार या पुराने हिसाब को सामने ला सकते हैं. जिस काम के निर्देश स्पष्ट नहीं हैं, उसके बारे में पहले पूछें. 9–10 अक्टूबर सहयोग से रुका काम आगे बढ़ सकता है.

रिश्ते में भरोसे से जुड़ा सवाल उठ सकता है. बात टालने से उलझन बढ़ेगी. सिंगल लोगों को गहरी बातचीत आकर्षित करेगी, लेकिन निजी जानकारी साझा करने में समय लें. सप्ताह के अंत में किसी पुराने आर्थिक या पारिवारिक मामले पर फिर ध्यान देना पड़ सकता है.

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