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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 27 October 2026: 9वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस की मुश्किलें खत्म, ऑफिस में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

Aaj Ka Kanya Rashifal 27 October 2026: 9वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से बिजनेस की मुश्किलें खत्म, ऑफिस में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

Aaj Ka Kanya Rashifal 27 October 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 9वें भाव के चंद्रमा व सर्वार्थ सिद्धि योग का प्रभाव, बिजनेस नेटवर्क, ऑफिस में नई जिम्मेदारी, पारिवारिक सुख और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:19 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, रचनात्मकता, उच्च सोच, लंबी यात्रा व पुण्य स्थान) के प्रभाव से आप स्वभाव से अत्यधिक रचनात्मक (Creative) और कल्पनाशील रहेंगे; आपकी मौलिक सोच आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और नेटवर्किंग (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास, मुश्किलें खत्म: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से कारोबार में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा हुआ रहेगा. इस मजबूत मनोबल के चलते व्यापार में पिछले काफी समय से चली आ रही परेशानियां और अड़चनें पूरी तरह समाप्त होंगी.

प्रभावशाली संपर्कों से लाभ, नए व्यापारी गुस्से पर रखें काबू: व्यापारियों के लिए सरकारी अधिकारियों, उच्च पदस्थ लोगों और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखना व्यवसाय के लिए अत्यंत लाभकारी और प्रॉफिटेबल साबित होगा. हालांकि, जो लोग नया व्यापार (New Business) शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहिए.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नई जिम्मेदारियां और विरोधियों पर दबदबा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन काफी उत्कृष्ट रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कुछ बड़ी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आप ऑफिस में अपने असाइनमेंट्स को इतनी कुशलता और परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे कि आपके गुप्त विरोधी और प्रतिस्पर्धी पूरी तरह पस्त हो जाएंगे.

दोपहर बाद रहें अलर्ट: दोपहर के बाद का ग्रह गोचर नौकरीपेशा लोगों के पूरी तरह पक्ष में नहीं दिख रहा है; इसलिए वर्कस्पेस पर अपने काम, ईमेल्स और ऑफिशियल डेटा को लेकर पूरी तरह सजग व अलर्ट हो जाएं ताकि कोई कमी न निकाल सके.

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

संतान की बुद्धिमता से सुकून, परिवार का साथ: आपका पूरा परिवार और जीवनसाथी आपके आसपास रहकर आपको पूरा सहयोग और प्रेम देंगे. संतान की कुशाग्र बुद्धिमता, अच्छे आचरण और उपलब्धियों को देखकर मन को गहरी शांति और गर्व का अहसास होगा.

खिलाड़ी बनाएंगे नया रिकॉर्ड: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) ट्रैक और मैदान पर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ (Best) प्रदर्शन देने के निरंतर प्रयास में पूरी निष्ठा से जुटे रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा प्रफुल्लित रहेगी. दोपहर बाद मौसम में बदलाव या काम की थकान से मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा नवम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:19 AM (IST)
Tags :
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