Aaj Ka Kanya Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, रचनात्मकता, उच्च सोच, लंबी यात्रा व पुण्य स्थान) के प्रभाव से आप स्वभाव से अत्यधिक रचनात्मक (Creative) और कल्पनाशील रहेंगे; आपकी मौलिक सोच आपको हर क्षेत्र में आगे रखेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग , सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, , (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और नेटवर्किंग (Business & Finance)

सर्वार्थ सिद्धि योग से बढ़ा आत्मविश्वास, मुश्किलें खत्म: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से कारोबार में आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा हुआ रहेगा. इस मजबूत मनोबल के चलते व्यापार में पिछले काफी समय से चली आ रही परेशानियां और अड़चनें पूरी तरह समाप्त होंगी.

प्रभावशाली संपर्कों से लाभ, नए व्यापारी गुस्से पर रखें काबू: व्यापारियों के लिए सरकारी अधिकारियों, उच्च पदस्थ लोगों और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखना व्यवसाय के लिए अत्यंत लाभकारी और प्रॉफिटेबल साबित होगा. हालांकि, जो लोग नया व्यापार (New Business) शुरू कर रहे हैं, उन्हें अपने क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना चाहिए.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

नई जिम्मेदारियां और विरोधियों पर दबदबा: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज का दिन काफी उत्कृष्ट रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपको कुछ बड़ी और नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. आप ऑफिस में अपने असाइनमेंट्स को इतनी कुशलता और परफेक्शन के साथ पूरा करेंगे कि आपके गुप्त विरोधी और प्रतिस्पर्धी पूरी तरह पस्त हो जाएंगे.

दोपहर बाद रहें अलर्ट: दोपहर के बाद का ग्रह गोचर नौकरीपेशा लोगों के पूरी तरह पक्ष में नहीं दिख रहा है; इसलिए वर्कस्पेस पर अपने काम, ईमेल्स और ऑफिशियल डेटा को लेकर पूरी तरह सजग व अलर्ट हो जाएं ताकि कोई कमी न निकाल सके.

3. लव, फैमिली, खेल जगत व स्वास्थ्य (Family, Sports & Health)

संतान की बुद्धिमता से सुकून, परिवार का साथ: आपका पूरा परिवार और जीवनसाथी आपके आसपास रहकर आपको पूरा सहयोग और प्रेम देंगे. संतान की कुशाग्र बुद्धिमता, अच्छे आचरण और उपलब्धियों को देखकर मन को गहरी शांति और गर्व का अहसास होगा.

खिलाड़ी बनाएंगे नया रिकॉर्ड: खेल जगत से जुड़े जातक (Sports Persons) ट्रैक और मैदान पर अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ने और अपना सर्वश्रेष्ठ (Best) प्रदर्शन देने के निरंतर प्रयास में पूरी निष्ठा से जुटे रहेंगे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम चंद्रमा से मानसिक ऊर्जा प्रफुल्लित रहेगी. दोपहर बाद मौसम में बदलाव या काम की थकान से मांसपेशियों में हल्का खिंचाव हो सकता है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: सिल्वर

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 4

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा नवम भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ाने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें तथा 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जप करें. इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान चालीसा' का पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल या मौसमी फल दान करें. इससे भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, व्यावसायिक संपर्क मजबूत होंगे और कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियों का निर्वहन सफलतापूर्वक होगा.

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