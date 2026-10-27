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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 27 October 2026: 10वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक बाधाएं होंगी दूर, ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2026: 10वें चंद्रमा और सर्वार्थ सिद्धि योग से व्यापारिक बाधाएं होंगी दूर, ऑफिस में प्रोजेक्ट पूरा होने से बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! 10वें भाव के चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस का सपना पूरा, ऑफिस प्रोजेक्ट में सफलता, पारिवारिक शांति और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Oct 2026 07:15 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, अधिकार व व्यापारिक विस्तार स्थान) के प्रभाव से आपके काम के प्रति खुली सोच, रचनात्मक नजरिया और इनोवेटिव दृष्टिकोण आपको अन्य सभी लोगों से बिल्कुल अलग और प्रभावशाली बनाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

  • दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि
  • नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

सूझबूझ से सुलझेंगी उलझनें, बाधाएं होंगी दूर: कारोबारियों के लिए दिन की शुरुआत कुछ मानसिक उलझनें और असमंजस प्रदान करने वाली हो सकती है, लेकिन आप अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ के बल पर उन सभी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

वरियान व सर्वार्थ सिद्धि योग से पूरा होगा सपना: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापार में लंबे समय से आ रही अड़चनें, पेमेंट की रुकावटें और कानूनी पेचीदगियां अब स्वतः ही दूर होने लगेंगी. व्यापारिक क्षेत्र में आपका कोई बहुप्रतीक्षित सपना या बड़ी व्यावसायिक चाहत आज पूरी होने के प्रबल आसार हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सोचने के बजाय काम पर फोकस, प्रोजेक्ट होगा पूरा: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) केवल हवाई योजनाएं बनाने या अत्यधिक सोचने के बजाय अपने वास्तविक काम पर ध्यान केंद्रित करें; इससे कार्यस्थल की परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होने लगेंगी.

बढ़ेगा आत्मविश्वास, खुद ही निकालें समस्याओं का हल: किसी महत्वपूर्ण ऑफिशियल प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कंपलीट हो जाने से दफ्तर में आपका रुतबा और आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. हालांकि, आज के दिन कार्यस्थल की समस्याओं को आपको स्वयं ही सुलझाना होगा; कोई सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा, इसलिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक शांति और दूसरों की भावनाओं का आदर: आपके पारिवारिक जीवन में पूर्ण सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. आप परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी की आंतरिक भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा.

छात्रों के लिए भविष्य की योजना बनाना जरूरी: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (General & Competition Students) को अब केवल वर्तमान में रहने के बजाय अपने करियर और भविष्य की ठोस रणनीतियों पर अभी से गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक सक्रियता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. काम के तनाव से सिरदर्द या आंखों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध और अक्षत अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल का दान करें. इससे व्यावसायिक बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और सभी रुके हुए काम सिद्ध होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Oct 2026 07:15 AM (IST)
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