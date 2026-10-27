Aaj Ka Singh Rashifal 27 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के 10वें भाव यानी दशम भाव (कर्म, पद-प्रतिष्ठा, करियर, पिता, अधिकार व व्यापारिक विस्तार स्थान) के प्रभाव से आपके काम के प्रति खुली सोच, रचनात्मक नजरिया और इनोवेटिव दृष्टिकोण आपको अन्य सभी लोगों से बिल्कुल अलग और प्रभावशाली बनाएगा.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 27 October 2026)

दिनांक: 27 अक्टूबर 2026, मंगलवार

27 अक्टूबर 2026, मंगलवार तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि सुबह 07:02 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि नक्षत्र: भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र

भरणी नक्षत्र दोपहर 03:39 बजे तक, तत्पश्चात कृतिका नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग (एवं वरीयान योग प्रभाव)

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, और (एवं वरीयान योग प्रभाव) चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 09:07 बजे तक मेष राशि में संचरण करेंगे, इसके बाद वृषभ राशि (आपकी राशि से 10वें भाव) में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें)

दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन कार्य शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

सूझबूझ से सुलझेंगी उलझनें, बाधाएं होंगी दूर: कारोबारियों के लिए दिन की शुरुआत कुछ मानसिक उलझनें और असमंजस प्रदान करने वाली हो सकती है, लेकिन आप अपनी तीव्र बुद्धि और सूझबूझ के बल पर उन सभी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

वरियान व सर्वार्थ सिद्धि योग से पूरा होगा सपना: वरीयान और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ संयोग से व्यापार में लंबे समय से आ रही अड़चनें, पेमेंट की रुकावटें और कानूनी पेचीदगियां अब स्वतः ही दूर होने लगेंगी. व्यापारिक क्षेत्र में आपका कोई बहुप्रतीक्षित सपना या बड़ी व्यावसायिक चाहत आज पूरी होने के प्रबल आसार हैं.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

सोचने के बजाय काम पर फोकस, प्रोजेक्ट होगा पूरा: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) केवल हवाई योजनाएं बनाने या अत्यधिक सोचने के बजाय अपने वास्तविक काम पर ध्यान केंद्रित करें; इससे कार्यस्थल की परिस्थितियां धीरे-धीरे आपके पक्ष में होने लगेंगी.

बढ़ेगा आत्मविश्वास, खुद ही निकालें समस्याओं का हल: किसी महत्वपूर्ण ऑफिशियल प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कंपलीट हो जाने से दफ्तर में आपका रुतबा और आत्मविश्वास काफी बढ़ेगा. हालांकि, आज के दिन कार्यस्थल की समस्याओं को आपको स्वयं ही सुलझाना होगा; कोई सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति आपकी सहायता के लिए आगे नहीं आएगा, इसलिए आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ें.

3. लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक शांति और दूसरों की भावनाओं का आदर: आपके पारिवारिक जीवन में पूर्ण सुख-शांति और सौहार्द बना रहेगा. आप परिवार के सदस्यों और जीवनसाथी की आंतरिक भावनाओं की पूरी कद्र करेंगे, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और सम्मान बढ़ेगा.

छात्रों के लिए भविष्य की योजना बनाना जरूरी: सामान्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (General & Competition Students) को अब केवल वर्तमान में रहने के बजाय अपने करियर और भविष्य की ठोस रणनीतियों पर अभी से गंभीरतापूर्वक विचार करना होगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: दशम चंद्रमा के प्रभाव से मानसिक सक्रियता और शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी. काम के तनाव से सिरदर्द या आंखों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें और हल्का भोजन करें.

लकी कलर: पिंक (गुलाबी)

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

विशेष अचूक उपाय: मंगलवार के पावन दिन तथा दशम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा 'हनुमान बाहुक' या 'सुंदरकांड' का पाठ करें. सूर्य देव को तांबे के लोटे से रोली मिश्रित जल का अर्घ्य दें. शिवलिंग पर कच्चा गाय का दूध और अक्षत अर्पित करें. किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल का दान करें. इससे व्यावसायिक बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी और सभी रुके हुए काम सिद्ध होंगे.

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