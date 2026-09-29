आज इन राशियों पर मेहरबान रहेगा मेष राशि का चंद्रमा, पढ़ें 29 सितंबर का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 29 September 2026: मंगलवार को चंद्रमा मेष राशि में रहेगा. इसका सीधा असर सभी 12 राशियों के काम, पैसा, रिश्तों और फैसलों पर दिखाई देगा. मेष राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, मिथुन को पुराने संपर्कों और रुके भुगतान से लाभ मिल सकता है.

जबकि कर्क राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा. वृषभ को खर्च और कन्या राशि को जोखिम भरे फैसलों से बचना होगा. पढ़ें मेष से मीन तक आज का राशिफल.

मेष राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार का दिन आपके भीतर गजब का जोश, स्पष्टता और नेतृत्व का भाव लेकर आ रहा है. चंद्रमा आपकी ही राशि में संचार कर रहा है, जिससे आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली दिखेगा और आप आगे बढ़कर फैसले लेने में हिचकिचाएंगे नहीं. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में गहरी शांति और संतुलन बनाए रखेगी. मंगलवार का दिन और अपनी ही राशि में चंद्रमा का होना आपको पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने की सीधी ताकत देगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए ग्राहकों से सीधा संपर्क साधने और माल की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने का दिन है. जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं, वे हर बात खुलकर सामने रखें ताकि आगे चलकर किसी तरह का अविश्वास न पनपे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी क्षमता दिखाने का बढ़िया मौका मिलेगा. आपकी काम करने की रफ्तार देखकर बॉस और सीनियर्स प्रभावित होंगे, बस अपने जूनियर्स पर बेवजह रौब झाड़ने से बचें और उन्हें साथ लेकर चलें.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति संतोषजनक रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिलने की अच्छी उम्मीद बनेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत आएगी. आज किसी अनजान फोन कॉल या ऑनलाइन स्कीम के बहकावे में आकर बिना सोचे-समझे निवेश न करें. अपने खर्चों की लिस्ट बनाकर चलें ताकि महीने के अंत में बजट न बिगड़े.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल आध्यात्मिक, सात्विक और मर्यादित रहेगा. परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर पूर्वजों की परंपराओं और पुरानी बातों को याद करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलेगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक उलझन को सुलझाने में आगे बढ़कर मदद करेगा, उनकी राय को पूरा सम्मान दें. प्रेम संबंधों में अपनी बात साथी पर थोपने के बजाय उनकी पसंद और समय का भी ध्यान रखें, इससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में चुस्ती-फुर्ती तो रहेगी, लेकिन सिर में हल्का भारीपन या आंखों में खिंचाव महसूस हो सकता है. दिनभर धूप या स्क्रीन के सामने लगातार रहने से बचें और थोड़ी-थोड़ी देर में आंखों को ठंडे पानी से धोएं. खान-पान में सादा, सुपाच्य और घर का बना ताजा भोजन ही लें. पेट को ठीक रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बाहर के तले-भुने खाने से परहेज करें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी कागजात पर हस्ताक्षर करने या नए व्यावसायिक फैसले को अंतिम रूप देने के लिए यह समय सबसे शानदार रहेगा.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी नए सौदे की शुरुआत करें. इसके अलावा आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के यात्रा करने से बचें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल या घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को गुड़, मसूर की दाल, लाल फल या सात्विक भोजन दान करें.

वृषभ राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

मंगलवार को बारहवें भाव में चंद्रमा का गोचर आपको अपने खर्चों, भागदौड़ और मानसिक शांति के बीच संतुलन बनाने की सीख देगा. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में तृतीया श्राद्ध के नियम, पूर्वजों का स्मरण और सात्विक दिनचर्या मन के भटकाव को रोककर ठहराव लाएगी. दिन थोड़ा धीमा या अनचाहे खर्चों वाला लग सकता है, लेकिन अगर आप बाहरी दिखावे से दूर रहकर सिर्फ अपने जरूरी कामों पर टिके रहेंगे, तो दिन सुकून से बीतेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज दूर के संपर्कों, ऑनलाइन ऑर्डर्स या बाहरी सप्लाई चेन पर विशेष नजर रखें. अगर आपका काम इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, विदेशी क्लाइंट्स, अस्पताल या वकालत से जुड़ा है, तो आज का दिन कागजी लिखा-पढ़ी को पक्का करने के लिए मुफीद रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी की बातों या गॉसिप में पड़ने से बचना चाहिए. अपनी फाइलें खुद जांचें और किसी के भरोसे काम न छोड़ें, ताकि शाम को बॉस के सामने कोई जवाबदेही न बने.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज जेब पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत रहेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और घर की सात्विक व्यवस्थाओं में धन खर्च होगा. इसके अलावा अचानक किसी पुराने बिल, दवाइयों या गाड़ी के मेंटेनेंस का खर्चा सामने आ सकता है. आज किसी दोस्त के कहने पर भी शेयर बाजार या शॉर्टकट में पैसा न फंसाएं और न ही किसी को हाथ से नकद उधार दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण रहेगा. परिवार के बुजुर्गों की सेवा और उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद आपको हर मुश्किल से निकालेगा. काम की भागदौड़ का तनाव घर आकर जीवनसाथी पर न निकालें; उनके साथ बैठकर अपनी बात कहेंगे तो वे आपकी स्थिति समझकर पूरा सहयोग करेंगे. लव लाइफ में साथी की छोटी बातों को दिल पर लेने के बजाय नजरअंदाज करना सीखें, इससे रिश्ते में मिठास बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

नींद की कमी या लगातार स्क्रीन देखने की वजह से आंखों में जलन, भारीपन या पैरों में दर्द महसूस हो सकता है. बहुत ज्यादा मिर्च-मसालेदार और गरिष्ठ खाने से पूरी तरह परहेज रखें, वरना पेट में गैस या एसिडिटी हो सकती है. दिनभर में सादा और गुनगुना पानी पीते रहें. शाम को थोड़ी देर शांत कमरे में आंखें बंद करके बैठना या हल्का संगीत सुनना आपकी थकान मिटा देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, तर्पण करने या किसी जरूरी कागजात की पड़ताल के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी नए आर्थिक अनुबंध पर दस्तखत न करें और न ही कोई नया बड़ा काम शुरू करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर में चमेली के तेल का दीपक जलाएं या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई, दूध या मौसमी फल दान करें.

मिथुन राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

ग्यारहवें भाव (लाभ और इच्छा पूर्ति स्थान) में चंद्रमा की उपस्थिति आज आपके सामाजिक दायरे और संपर्कों को बहुत सक्रिय रखेगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में भीतर से कृतज्ञता और शांति का भाव भरेगी. मंगलवार का दिन आपके लिए पुराने दोस्तों, परिचितों और नेटवर्क की मदद से अटके हुए कामों को आगे बढ़ाने का बढ़िया मौका लेकर आया है.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारी वर्ग आज अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स, पुराने ग्राहकों और बाजार के संपर्कों से लगातार बातचीत बनाए रखें. अगर आप सेल्स, कंसल्टेंसी, डिजिटल मीडिया या पीआर से जुड़े हैं, तो आज की गई फोन कॉल्स और मुलाकातों से ठोस ऑर्डर निकलने के पूरे आसार हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी टीम और सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा. किसी प्रोजेक्ट में अगर कोई अड़चन आ रही थी, तो साथियों के साथ मिलकर बैठेंगे तो मिनटों में हल निकल आएगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज राहत भरा दिन रहेगा. पुराने किसी काम या सेवा का रुका हुआ पैसा आज आपके खाते में आ सकता है. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. आमदनी के नए रास्ते तलाशने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन किसी के कहने पर शेयर बाजार में बिना सोचे-समझे दांव लगाने से बचें. अपने बुनियादी खर्चों और बचत का हिसाब साफ रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत ही हल्का-फुल्का, सात्विक और सकारात्मक बना रहेगा. बड़े भाई-बहनों या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पुरानी यादों और पैतृक संस्कारों पर बातचीत होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी आज आपकी हर बात को खुले दिल से समझेगा और घरेलू जिम्मेदारियों को पूरा करने में हाथ बंटाएगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर बातचीत करें; आपकी हाजिरजवाबी और मीठी बातें रिश्ते में ताजगी घोल देंगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में अच्छी चुस्ती बनी रहेगी, लेकिन दिनभर लगातार फोन पर बात करने या भागदौड़ से गले में सूखापन और हल्की थकान हो सकती है. बहुत ज्यादा ठंडी चीजों या बाहर के बासी और तले-भुने खाने से दूर रहें. दिनभर सादा और गुनगुना पानी पीते रहें ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे. शाम को थोड़ी देर टहलने से दिनभर की मानसिक थकान पूरी तरह गायब हो जाएगी.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी अनुबंध पर बातचीत करने या आर्थिक फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी नए समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें बूंदी या गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

कर्क राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

दसवें भाव (कर्म और प्रतिष्ठा स्थान) में चंद्रमा की स्थिति आज कार्यक्षेत्र में आपकी पकड़ को और मजबूत करेगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक कर्मों से मन में गहरा आत्मसंतोष और स्थिरता रहेगी. मंगलवार का दिन अपनी मेहनत का लोहा मनवाने और दफ्तर या कारोबार में अपने पेंडिंग टारगेट्स को पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल रहने वाला है.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपनी साख और सरकारी कागजातों को दुरुस्त रखने पर जोर दें. अगर आप प्रशासन, प्रॉपर्टी, मेडिकल या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, तो आज नए क्लाइंट्स या बड़े अधिकारियों से संपर्क साधने का अच्छा नतीजा मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. सीनियर्स आपके काम की गति और संजीदगी पर नजर रखे हुए हैं, इसलिए किसी बहसबाजी में पड़े बिना सिर्फ अपने काम की क्वालिटी पर ध्यान दें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज संतुलन बना रहेगा और कामकाज के जरिए पैसों की आवक अच्छी रहेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत आएगी. व्यापार के विस्तार के लिए बजट की रूपरेखा तो तैयार करें, लेकिन बिना सोचे-समझे आज कोई बड़ा जोखिम न लें. अपने नियमित खर्चों के बाद भी आपकी बचत सुरक्षित रहेगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित, सात्विक और मर्यादापूर्ण रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों की कोई जरूरी सलाह आपके किसी उलझे मामले को सुलझा देगी. काम की व्यस्तता के बीच भी परिवार के लिए थोड़ा वक्त जरूर निकालें. जीवनसाथी आज आपकी जिम्मेदारियों को समझेगा और घरेलू मोर्चे पर पूरा सहयोग देगा. लव लाइफ में साथी की भावनाओं की कद्र करें और उन पर अपनी बात थोपने से बचें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

मानसिक एकाग्रता तो अच्छी रहेगी, लेकिन लगातार काम करने से कंधों या गर्दन में अकड़न महसूस हो सकती है. स्क्रीन के सामने लगातार बैठने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करें. खान-पान में सात्विक और घर का बना ताजा भोजन ही लें; बाहर के तले-भुने खाने से दूर रहें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी कार्ययोजना पर फैसला करने या महत्वपूर्ण कागजातों पर दस्तखत के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी नए समझौते की शुरुआत करें. इसके अलावा आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, दूध, सफेद मिठाई या सात्विक भोजन दान करें.

सिंह राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य और धर्म स्थान) में चंद्रमा का संचरण आज आपके भीतर एक नई उम्मीद और सकारात्मक सोच पैदा करेगा. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक कर्मों से मन को गहरी आध्यात्मिक शांति और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा. मंगलवार का दिन अटके हुए कानूनी, कागजी या दूर-दराज से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए बहुत मुफीद रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज बाहरी संपर्कों, बड़े ऑर्डर्स और भविष्य की व्यावसायिक योजनाओं पर काम आगे बढ़ाएं. जो लोग शिक्षा, पब्लिकेशन, वकालत, कंसल्टेंसी या किसी सरकारी संस्था से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन काफी फलदायी रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सीनियर्स और अधिकारियों की ओर से अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा. अपनी योजनाओं को किसी पर थोपने के बजाय तथ्यों के साथ पेश करें, लोग आपकी बात को तवज्जो देंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति ठीक-ठाक बनी रहेगी, लेकिन हाथ खोलकर खर्च करने से पहले प्राथमिकताओं पर नजर डालना जरूरी होगा. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. किसी पुराने निवेश या पैतृक संपत्ति से जुड़ा मामला सकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है. आज किसी अनजान व्यक्ति की बातों में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट वाली स्कीमों में जोखिम न लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. पिता या घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पारिवारिक परंपराओं और पैतृक संस्कारों पर बातचीत होगी, जिससे रिश्तों में गहराई आएगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक मुश्किल को सुलझाने में बहुत काम की सलाह देगा, उनकी बात को दरकिनार न करें. प्रेम संबंधों में अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय साथी के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर या जांघों में हल्का खिंचाव और दिनभर की भागदौड़ से थकान महसूस हो सकती है. बहुत ज्यादा तेल-मसालेदार और गरिष्ठ खाने से दूर रहें ताकि पेट की दिक्कत न हो. दिनभर काम के बीच-बीच में गुनगुना पानी पीते रहें. शाम के समय थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना दिनभर की थकान को दूर कर देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी दस्तावेज की समीक्षा करने या नए काम की रूपरेखा तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद उधारी न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को गेहूं, गुड़, लाल फल या सात्विक भोजन दान करें.

कन्या राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से आठवें भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आज आपको हर कदम सोच-समझकर और अतिरिक्त सावधानी के साथ उठाने की सलाह दे रही है. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन के भीतर चल रही बेचैनी को शांत कर ठहराव लाएगी. मंगलवार के दिन किसी भी तरह के जोखिम भरे या गैर-जरूरी विवादों से दूरी बनाकर रखें और जो काम पहले से हाथ में हैं, उन्हें ही बिना जल्दबाजी के पूरा करें.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज टैक्स, बहीखातों और पुराने लेनदेन के कागजातों को पूरी तरह दुरुस्त रखें. किसी भी नए सौदे या पार्टनरशिप में जुबानी भरोसे के बजाय पक्की लिखा-पढ़ी करें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में किसी की गॉसिप या गुटबाजी से खुद को बिल्कुल अलग रखना होगा. अपने काम पर पूरा ध्यान लगाएं और अपनी आगामी कार्ययोजनाओं की चर्चा अभी किसी सहकर्मी से न करें ताकि काम में कोई अड़चन न आए.

धन (Finance & Wealth)

पैसों के मामले में आज बजट पर कड़ा पहरा बिठाना बहुत जरूरी रहेगा. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे मन को संतोष मिलेगा. अचानक कोई पुराना बिल, मेंटेनेंस का खर्चा या किसी जरूरी काम की देनदारी सामने आ सकती है. आज किसी के कहने पर भी शेयर बाजार, सट्टा या अनजानी स्कीमों में पैसा न फंसाएं और न ही किसी को नकद उधार दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और गंभीर बना रहेगा. परिवार में किसी पुरानी बात या संपत्ति के मसले पर तनातनी न हो, इसका विशेष ध्यान रखें. जीवनसाथी की तबीयत या उनकी किसी उलझन को हल्के में न लें; तसल्ली से बैठकर उनकी बात सुनेंगे तो घर की कई समस्याएं आसानी से हल हो जाएंगी. लव लाइफ में किसी भी तरह के शक या गलतफहमी को जगह न दें और साथी के साथ साफ और सीधा संवाद बनाए रखें.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट में गैस, अपच या भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए खान-पान में पूरी सादगी बरतें. बाहर के तले-भुने खाने से बचें और दिनभर सादा या गुनगुना पानी पीते रहें. स्क्रीन पर ज्यादा देर काम करने से आंखों में खिंचाव हो सकता है, इसलिए बीच-बीच में आराम दें. शाम के समय थोड़ी देर शांत कमरे में बैठना या टहलना आपकी मानसिक थकान को कम करेगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, तर्पण करने या किसी जरूरी कागजात की जांच-पड़ताल के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को हरी सब्जियां, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

तुला राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से सातवें भाव में चंद्रमा का संचरण आज साझेदारियों, बातचीत और आपसी तालमेल को नई मजबूती देगा. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक कर्मों से मन में गहरा आत्मसंतोष और संतुलन बना रहेगा. मंगलवार का दिन किसी पुराने मतभेद को आमने-सामने बैठकर सुलझाने और व्यावहारिक समझौतों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मुफीद रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज बड़े सप्लायर्स, क्लाइंट्स और व्यावसायिक साझेदारों के साथ बैठकर नई शर्तें तय करने का बेहतरीन समय है. अगर कोई नया कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होना बाकी है, तो कागजों की शर्तें साफ रखें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीमवर्क का पूरा लाभ मिलेगा. क्लाइंट मीटिंग्स या पब्लिक डीलिंग के दौरान आपकी शालीन और संतुलित भाषा सबका ध्यान खींचेगी और अटके हुए काम आसानी से आगे बढ़ेंगे.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति सामान्य और नियंत्रण में रहेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत आएगी. साझेदारी के काम से जुड़ा कोई पुराना हिसाब-किताब आज सुलझ सकता है. किसी के बहकावे में आकर गैर-जरूरी लक्जरी सामान या ऑनलाइन दिखावे पर फिजूलखर्ची न करें; अपनी बचत को सुरक्षित रखना ही आज सबसे समझदारी भरा कदम रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल बहुत ही सौहार्दपूर्ण, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मजबूत रहेगा; वे आपकी किसी उलझन को सुलझाने में आगे बढ़कर साथ देंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मानसिक सुकून देगा. लव लाइफ में साथी के साथ खुलकर अपनी बात कहें और उनकी राय का भी पूरा सम्मान करें, इससे रिश्ते में नया भरोसा पैदा होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

कमर के निचले हिस्से में हल्का खिंचाव या दिनभर की भागदौड़ से पैरों में भारीपन महसूस हो सकता है. बहुत देर तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और बीच-बीच में थोड़ा शरीर को स्ट्रेच करें. खान-पान में सात्विक और घर का बना ताजा भोजन ही लें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी अनुबंध पर बातचीत करने या पारिवारिक विमर्श के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए वित्तीय सौदे पर हस्ताक्षर न करें और न ही किसी को नकद कर्ज दें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चावल, सफेद मिठाई, दूध या मौसमी फल दान करें.

वृश्चिक राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से छठे भाव में चंद्रमा की मौजूदगी आज आपको अपने विरोधियों, पेंडिंग कामों और अड़चनों पर पूरी तरह हावी रखेगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में भीतर से असीम शांति और आत्मबल भरेगी. मंगलवार का दिन और छठे भाव का चंद्रमा आपको कानूनी पेंच, पुरानी उधारी या कार्यक्षेत्र की किसी भी जटिल चुनौती को सीधे हाथ में लेकर सुलझाने का दम देगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपनी बकाया वसूली, स्टॉक मिलान और कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा पर पूरा जोर दें. अगर सरकारी विभागों या टैक्स से जुड़ा कोई मामला अटका हुआ था, तो आज कागजी कार्रवाई आगे बढ़ाने का सही समय है. नौकरीपेशा लोगों के लिए दफ्तर में अपनी क्षमता साबित करने का दिन रहेगा. आपकी कार्यशैली और एकाग्रता को देखकर सीनियर्स आपकी पीठ थपथपाएंगे, बस किसी सहकर्मी की चुगली में पड़े बिना अपने काम पर टिके रहें.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संभला हुआ रहेगा और पुरानी फंसी हुई रकम वापस आने की उम्मीद बनेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत आएगी. पुराने किसी कर्ज या बिल को चुकाने की योजना बनेगी. किसी की चिकनी-चुपड़ी बातों में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट में बड़ा जोखिम न लें और न ही किसी को हाथ से नकद उधार दें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल अनुशासित, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. ननिहाल पक्ष या दूर रहने वाले किसी बुजुर्ग रिश्तेदार से कोई जरूरी संदेश मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ बैठकर घर की जरूरी व्यवस्थाओं और बजट पर सीधी बात होगी. लव लाइफ में साथी की किसी छोटी बात पर बाल की खाल निकालने से बचें; आपसी बातचीत को सहज रखेंगे तो रिश्ते में अपनापन और भरोसा बना रहेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से में हल्का भारीपन, गैस या ज्यादा भागदौड़ की वजह से पैरों में थकान महसूस हो सकती है. खान-पान में सात्विक और हल्का भोजन लें; बाहर के तीखे, गरिष्ठ और बासी खाने से परहेज रखें ताकि पाचन सही रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. शाम के समय थोड़ी देर खुली हवा में टहलना आपके मन और शरीर दोनों को ताजगी देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी कानूनी मसले पर फैसला करने या अहम फाइलों की समीक्षा के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी नए आर्थिक अनुबंध पर दस्तखत न करें और न ही कोई नया विवाद छेड़ें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल या घी का दीपक जलाकर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल, गुड़, लाल फल या सात्विक भोजन दान करें.

धनु राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से पांचवें भाव (ज्ञान, संतान और विवेक स्थान) में चंद्रमा की स्थिति आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता और रचनात्मक सोच को नई धार देगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन को भीतर से शांत, संतुष्ट और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाए रखेगी. मंगलवार का दिन अपनी बुद्धिमानी से किसी पुराने जटिल मसले को सुलझाने और आने वाले समय के लिए ठोस योजनाएं बनाने के लिए बेहद मुफीद साबित होगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

कारोबारी वर्ग आज अपने नए प्रोजेक्ट्स, मार्केटिंग और पुराने ग्राहकों से संपर्क साधने पर पूरा ध्यान लगाएं. अगर आपका काम शिक्षा, रिसर्च, कंसल्टेंसी, कानून या मीडिया से जुड़ा है, तो आज आपकी सूझबूझ और तर्कों की सराहना होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा. किसी अटकी हुई फाइल या तकनीकी समस्या का आसान हल निकालकर आप अधिकारियों और सीनियर्स का भरोसा जीत लेंगे.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन समझदारी और संयम बरतने का है. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी. बच्चों की पढ़ाई, जरूरी किताबों या किसी नई स्किल को सीखने में थोड़ा धन लग सकता है. किसी के बहकावे में आकर शेयर बाजार या शॉर्टकट वाले निवेश में पूंजी न अटकाएं; अपने बजट के दायरे में रहकर ही खर्च करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. बच्चों के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई या करियर की दिशा पर बात करेंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा. परिवार के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठकर पैतृक परंपराओं और संस्कारों पर चर्चा करने से मन को शांति मिलेगी. जीवनसाथी आज आपकी किसी व्यावहारिक मुश्किल को सुलझाने में बड़ा मददगार साबित होगा. प्रेम संबंधों में अपनी बात सीधे और सहज अंदाज में रखें, रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

पेट में गैस, भारीपन या अपच से बचने के लिए खान-पान में सादगी रखें. बाहर के तले-भुने या गरिष्ठ भोजन से दूरी बनाएं और घर का बना हल्का, ताजा भोजन ही लें. दिनभर काम की भागदौड़ के बीच पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें. शाम के समय थोड़ी देर शांत बैठकर ध्यान लगाना या खुली हवा में टहलना दिनभर की मानसिक थकान को पूरी तरह मिटा देगा.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी योजना पर अंतिम फैसला करने या बौद्धिक विमर्श के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या सात्विक भोजन दान करें.

मकर राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से चौथे भाव (सुख, माता और गृहस्थी स्थान) में चंद्रमा का संचरण आज घरेलू व्यवस्थाओं, जमीन-जायदाद के मामलों और पारिवारिक दायित्वों पर आपका ध्यान केंद्रित रखेगा. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में गहरा संतोष और स्थिरता लाएगी. मंगलवार का दिन बाहर की व्यर्थ भागदौड़ से बचकर अपने बुनियादी कार्यों और पारिवारिक नींव को मजबूत करने के लिए बहुत उपयुक्त रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज अपने स्टॉक, इन्वेंट्री और डिलीवरी व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने का दिन है. जो लोग रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, वाहन या कृषि से जुड़े हैं, उनके लिए पुराने ग्राहकों से बातचीत आगे बढ़ाने का बढ़िया अवसर बनेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बैठकर पेंडिंग फाइलों और पुराने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करना चाहिए. अधिकारियों से बातचीत के दौरान अपनी बात सीधे और संजीदा तरीके से रखें; आपका अनुशासित रवैया दफ्तर में सराहा जाएगा.

धन (Finance & Wealth)

पैसों की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू जरूरतों और रख-रखाव पर थोड़ा खर्च हो सकता है. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी. किसी प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े पुराने कागजात को सुलझाने में प्रगति हो सकती है. आज किसी अनजान व्यक्ति के बहकावे में आकर सट्टा बाजार या किसी विवादित सौदे में पूंजी न फंसाएं; अपनी जमा-पूंजी को सुरक्षित रखना ही पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. माता जी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें. परिवार के बुजुर्गों के साथ बैठकर पुश्तैनी बातों और पैतृक संस्कारों पर विमर्श करने से आत्मिक सुख मिलेगा. जीवनसाथी आज घरेलू मोर्चे पर आपकी बड़ी ढाल बनेगा और हर उलझन में साथ निभाएगा. प्रेम संबंधों में साथी पर अपनी राय थोपने से बचें; उनकी बातों को आदर देंगे तो रिश्ते में मिठास और भरोसा बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सीने में हल्का भारीपन, गैस या पीठ की मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो सकती है. बहुत देर तक एक ही जगह झुककर बैठने से बचें और बीच-बीच में हल्का स्ट्रेच करें. खान-पान में सात्विक और ताजा भोजन ही लें; बाहर के तले-भुने या गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें ताकि पाचन दुरुस्त रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पीते रहें और रात को समय पर सोएं ताकि नींद पूरी हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी पारिवारिक समझौते पर बात करने या अहम कागजात पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी नए वित्तीय सौदे की शुरुआत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख चमेली के तेल या घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल या मौसमी फल दान करें.

कुंभ राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से तीसरे भाव (पराक्रम, भाई-बहन और प्रयास स्थान) में चंद्रमा की स्थिति आज आपके आत्मविश्वास, संवाद और काम करने की क्षमता को नई धार देगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में भीतर से असीम शांति और स्थिरता का अहसास कराएगी. मंगलवार का दिन आलस छोड़कर अपने अटके हुए संपर्कों को ताजा करने और अतिरिक्त मेहनत के दम पर पेंडिंग काम निपटाने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

दुकानदारों और व्यापारियों के लिए आज नए ग्राहकों से बातचीत बढ़ाने, प्रचार-प्रसार करने और पुराने माल की डिलीवरी को समय पर पूरा करने का दिन है. जो लोग मीडिया, आईटी, ट्रांसपोर्ट, कंसल्टेंसी या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें अपनी बातों और त्वरित फैसलों का सीधा लाभ मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी योजनाओं को खुलकर साझा करना चाहिए. सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से कोई बड़ा टारगेट समय से पहले पूरा हो जाएगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन सकारात्मक रहेगा और आपकी अपनी मेहनत से फंसी हुई रकम या बकाया पेमेंट निकालने में मदद मिलेगी. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और जरूरतमंदों की सेवा में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत आएगी. कामकाज या छोटी व्यावसायिक यात्राओं पर थोड़ा खर्च हो सकता है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में दिखेगा. आज किसी के कहने पर भी शेयर बाजार या सट्टे में पूंजी न लगाएं; अपने बजट के दायरे में ही खर्च करें.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और सहयोगपूर्ण बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों या करीबी रिश्तेदारों के साथ बैठकर किसी पारिवारिक मसले पर चर्चा होगी और उनका पूरा साथ मिलेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ बैठकर पुश्तैनी संस्कारों और पूर्वजों की परंपराओं को निभाने से पारिवारिक जुड़ाव और गहरा होगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत बढ़िया रहेगा और वे घरेलू जिम्मेदारियों को संभालने में पूरा हाथ बंटाएंगे. प्रेम संबंधों में साथी से बातचीत करते समय लहजा सहज रखें, रिश्ता और मजबूत होगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

शरीर में अच्छी चुस्ती-फुर्ती रहेगी, लेकिन दिनभर फोन कॉल्स या कंप्यूटर पर लगातार काम करने से कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. काम के बीच में थोड़ा रुककर शरीर को स्ट्रेच जरूर करें. खान-पान में सादा, ताजा और घर का बना भोजन ही लें ताकि पाचन तंत्र सही रहे. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पीते रहें.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, किसी जरूरी मीटिंग को फाइनल करने या अहम कामकाजी फाइलों पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी नए वित्तीय समझौते की शुरुआत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के मंदिर में जाकर या घर पर ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल, उड़द की दाल, मौसमी फल या सात्विक भोजन दान करें.

मीन राशि दैनिक राशिफल: 29 सितंबर 2026 (मंगलवार)

आपकी राशि से दूसरे भाव (कुटुंब, वाणी और संचित धन स्थान) में चंद्रमा की स्थिति आज आपका पूरा ध्यान परिवार की प्राथमिकताओं, जमा-पूंजी और बातचीत के तौर-तरीकों पर रखेगी. आज पितृ पक्ष की तृतीया तिथि है, इसलिए घर में पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध, तर्पण और सात्विक दिनचर्या मन में भीतर से कृतज्ञता, गहरा संतोष और पारिवारिक सुरक्षा का अहसास कराएगी. मंगलवार के दिन अपनी वाणी में मिठास और व्यावहारिकता बनाए रखें, इससे घर और कार्यक्षेत्र दोनों जगह के उलझे मामले बड़ी आसानी से सुलझ जाएंगे.

नौकरी और व्यापार (Career & Business)

व्यापारी वर्ग आज अपनी बकाया उधारी की वसूली, बिलिंग और बैंक खातों के हिसाब-किताब को व्यवस्थित करने पर जोर दें. जो लोग खाद्य सामग्री, बैंकिंग, कंसल्टेंसी, आभूषण या पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए आज ग्राहकों से सीधी बातचीत के जरिए मुनाफा कमाने का अच्छा मौका रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी बैठकों और प्रस्तुतियों में नपे-तुले शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए. अधिकारियों या सहकर्मियों के साथ बातचीत करते समय आपका शालीन अंदाज आपकी साख को मजबूत करेगा.

धन (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन बचत को सुरक्षित रखने और पुराने निवेशों की समीक्षा करने का है. तृतीया श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण और सात्विक दान-पुण्य में धन का सदुपयोग होगा, जिससे घर में बरकत बनी रहेगी. परिवार की किसी संयुक्त संपत्ति या संचित फंड को लेकर चर्चा हो सकती है. किसी अनजान व्यक्ति के झांसे में आकर तुरंत मुनाफा देने वाली सट्टेबाजी या जोखिम भरी योजनाओं में पैसा न फंसाएं; बजट को नियंत्रित रखना ही आज सबसे बड़ा फायदा देगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

घर का माहौल शांत, सात्विक और मर्यादापूर्ण बना रहेगा. परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर घरेलू प्राथमिकताओं और पैतृक परंपराओं पर सार्थक चर्चा होगी, जिससे आपसी रिश्ते मजबूत होंगे. जीवनसाथी आज आपकी किसी आर्थिक या घरेलू उलझन को सुलझाने में व्यावहारिक सलाह देगा, उनकी बात को सम्मान दें. प्रेम संबंधों में अपनी बात सीधे और सहज रूप में रखें; बिना किसी दिखावे के दिल की बात कहना रिश्ते में भरोसा और मिठास बढ़ाएगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

गले में हल्का सूखापन, दांतों में संवेदनशीलता या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. बहुत ठंडा पानी पीने और बाहर के भारी या तले-भुने खाने से परहेज करें; सादा, ताजा और सुपाच्य भोजन ही पेट के लिए उत्तम रहेगा. दिनभर काम के बीच-बीच में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना जल ग्रहण करें. रात को समय पर सोने की आदत डालें ताकि मानसिक थकान पूरी तरह दूर हो सके.

दिन का उपयोगी समय (Auspicious Timing)

सुबह 11:47 से दोपहर 12:35 तक अभिजीत मुहूर्त की अवधि रहेगी. पूर्वजों के निमित्त तृतीया श्राद्ध का संकल्प लेने, पारिवारिक विमर्श करने या पैसों से जुड़ी जरूरी योजनाओं की रूपरेखा तय करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है.

आज क्या न करें (What to Avoid)

दोपहर बाद 03:10 से शाम 04:40 तक राहुकाल का समय रहेगा, इस दौरान किसी को नकद कर्ज न दें और न ही किसी वित्तीय समझौते पर दस्तखत करें. इसके साथ ही आज मंगलवार को उत्तर दिशा में दिशा शूल रहेगा, इसलिए उत्तर दिशा की तरफ बिना जरूरी काम के सफर टालें.

सरल उपाय (Simple Remedies)

मंगलवार की सुबह हनुमान जी के सम्मुख घी या चमेली के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें और उन्हें गुड़-चने का भोग लगाएं. इसके बाद पितरों के निमित्त काले तिल मिलाकर जल से तर्पण करें और किसी जरूरतमंद को चने की दाल, पीले फल, बेसन की मिठाई या सात्विक भोजन दान करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.