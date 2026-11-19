Panchak November 2026: नवंबर में सामान्य पंचक और भीष्म पंचक की तारीखें आपस में टकरा रही हैं, जिससे लोगों में काफी कन्फ्यूजन है. लेकिन इन दोनों की गणना और धार्मिक महत्व बिल्कुल अलग हैं. आइए जानते हैं कि कौन सा पंचक कब खत्म होगा.

नवंबर का सामान्य पंचक 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, जबकि भीष्म पंचक 24 नवंबर तक चलेगा. दोनों ही तारीखें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं. दरअसल सामान्य पंचक चंद्रमा की चाल से तय होता है, वहीं भीष्म पंचक कार्तिक महीने में रखा जाने वाला एक खास धार्मिक व्रत है. इसलिए सामान्य पंचक खत्म होने पर भीष्म पंचक की पूजा या व्रत को समाप्त न समझें.

आज या अभी 19 नवंबर को सामान्य पंचक चल रहा है. इसकी शुरुआत 17 नवंबर की दोपहर 3:30 बजे हुई थी और समापन 22 नवंबर, रविवार सुबह 5:54 बजे होगा. पंचांग में नई दिल्ली के लिए यही समय दर्ज है. सभी समय भारतीय मानक समय के अनुसार हैं.

सामान्य पंचक की गणना कैसे होती है?

ज्योतिषीय गणना में चंद्रमा के धनिष्ठा नक्षत्र के अंतिम दो चरणों से रेवती नक्षत्र के अंत तक रहने की अवधि पंचक कहलाती है. यह चंद्रमा के कुंभ और मीन राशि में भ्रमण का समय होता है.

इसके अंतर्गत धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती आते हैं. पंचक का आरंभ और अंत चंद्रमा के इन सीमाओं को पार करने से निर्धारित होता है. इसीलिए इसकी अवधि हर बार ठीक 120 घंटे होना जरूरी नहीं है.

भीष्म पंचक 24 नवंबर तक क्यों रहेगा?

भीष्म पंचक की गणना नक्षत्रों से नहीं कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक की पांच तिथियों से होती है. इसमें एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा शामिल हैं.

वर्ष 2026 में इसकी अवधि 20 नवंबर से 24 नवंबर है. यह भगवान विष्णु की आराधना और व्रत से जुड़ा धार्मिक अनुष्ठान है.

पूजा और व्रत रखने वालों के लिए क्या समझना जरूरी है?

अगर आप भीष्म पंचक का संकल्प ले रहे हैं, तो सामान्य पंचक की समाप्ति देखकर 22 नवंबर को उसका समापन न मानें. भीष्म पंचक की अवधि कार्तिक पूर्णिमा तक है. वहीं, सामान्य पंचक के संदर्भ में बताई जाने वाली परंपराओं को केवल नाम समान होने के कारण भीष्म पंचक के व्रत-नियम न समझें.

दोनों अवधियों का इस बार कुछ दिनों तक साथ पड़ना इन्हें एक नहीं बनाता. 22 नवंबर की सुबह सामान्य पंचक समाप्त होगा. 24 नवंबर को भीष्म पंचक की अवधि पूरी होगी. पूजा का संकल्प और समापन अपनी परंपरा के अनुसार तय करते समय यह अंतर स्पष्ट रखें.

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