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महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर को, जानें भरणी नक्षत्र में श्राद्ध करने का क्या है महत्व

Mahabharani Shraddha 2026: पितृ पक्ष में महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर को है. जानें भरणी नक्षत्र, यमराज से इसका संबंध और इस दिन श्राद्ध करने का महत्व.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 28 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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Mahabharani Shradh 2026: पितृ पक्ष में पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की परंपरा है. आमतौर पर श्राद्ध उस तिथि पर किया जाता है, जिस तिथि को परिवार के सदस्य का निधन हुआ था. लेकिन पितृ पक्ष के कुछ दिन नक्षत्र के कारण भी विशेष माने जाते हैं.

इन्हीं में एक है महाभरणी श्राद्ध. यह तब होता है, जब पितृ पक्ष के दौरान भरणी नक्षत्र अपराह्न काल में रहता है. 2026 में महाभरणी श्राद्ध 29 सितंबर, मंगलवार को है. इस दिन भरणी नक्षत्र सुबह करीब 9:03 बजे शुरू होकर 30 सितंबर की सुबह 7:36 बजे तक रहेगा.

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महाभरणी श्राद्ध क्या है?

हिंदू पंचांग में 27 नक्षत्र माने गए हैं. इनमें भरणी दूसरा नक्षत्र है. पितृ पक्ष के दौरान जब श्राद्ध के लिए महत्वपूर्ण अपराह्न काल में भरणी नक्षत्र रहता है, उस दिन किए जाने वाले श्राद्ध को भरणी श्राद्ध या महाभरणी श्राद्ध कहा जाता है.

यह किसी एक निश्चित तिथि से बंधा नहीं होता. कई वर्षों में भरणी नक्षत्र चतुर्थी या पंचमी पर पड़ता है, इसलिए इसे चौथ भरणी या भरणी पंचमी भी कहा जाता है. 2026 में यह संयोग कृष्ण पक्ष की तृतीया को बन रहा है. इसलिए महाभरणी की तारीख तय करते समय केवल तिथि नहीं, बल्कि अपराह्न में भरणी नक्षत्र की स्थिति देखी जाती है.

भरणी नक्षत्र का यमराज से क्या संबंध है?

महाभरणी को खास मानने की सबसे बड़ी वजह भरणी नक्षत्र के देवता यम माने जाते हैं. यम को धर्मराज और मृत्यु के देवता के रूप में जाना जाता है. दूसरी तरफ पितृ पक्ष भी दिवंगत पूर्वजों की स्मृति, तर्पण और श्राद्ध के लिए निर्धारित समय है. इसी कारण पितृ पक्ष और यम से संबंधित भरणी नक्षत्र का संयोग धार्मिक दृष्टि से विशेष माना गया है.

यही कारण है कि महाभरणी के दिन पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है.

गया श्राद्ध जैसा फल मिलने की मान्यता

महाभरणी से जुड़ी एक प्रचलित धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन विधि-विधान से किया गया श्राद्ध गया में किए गए श्राद्ध के समान फल देने वाला माना गया है. धर्मसिंधु से जुड़ी परंपरा में भरणी श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है. सामान्य रूप से इसे किसी दिवंगत व्यक्ति के निमित्त विशेष अवसर पर किया जाता है, जबकि धर्मसिंधु परंपरा के अनुसार इसे हर वर्ष भी किया जा सकता है.

महाभरणी पर कब करें श्राद्ध?

श्राद्ध कर्म के लिए सुबह के बजाय कुतुप, रौहिण और अपराह्न काल को प्रमुख माना जाता है. 2026 में दिल्ली के पंचांग अनुसार 29 सितंबर को भरणी नक्षत्र सुबह 9:03 बजे शुरू हो जाएगा और पूरे अपराह्न काल में रहेगा. स्थान बदलने पर श्राद्ध के समय में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है.

महाभरणी का अर्थ यह नहीं है कि परिवार की नियमित मृत्यु-तिथि का श्राद्ध छोड़ दिया जाए. यह पितृ पक्ष के भीतर आने वाला एक विशेष नक्षत्र श्राद्ध है. परिवार की परंपरा और कुलाचार अलग हो सकते हैं, इसलिए विशेष पिंडदान या विस्तृत कर्मकांड करते समय अपने कुल पुरोहित से विधि जानना उचित रहता है.

FAQ

महाभरणी श्राद्ध क्या है?
पितृ पक्ष के दौरान अपराह्न काल में भरणी नक्षत्र रहने पर किए जाने वाले श्राद्ध को महाभरणी या भरणी श्राद्ध कहा जाता है.

महाभरणी श्राद्ध 2026 में कब है?
2026 में महाभरणी श्राद्ध मंगलवार, 29 सितंबर को है. इस दिन भरणी नक्षत्र अपराह्न काल में रहेगा.

महाभरणी श्राद्ध क्यों खास है?
भरणी नक्षत्र के देवता यम माने जाते हैं. पितृ पक्ष पूर्वजों के श्राद्ध और तर्पण का समय है, इसलिए भरणी नक्षत्र और पितृ पक्ष का संयोग विशेष माना जाता है.

क्या महाभरणी श्राद्ध हर साल एक ही तिथि पर होता है?
नहीं. महाभरणी श्राद्ध किसी निश्चित तिथि से बंधा नहीं है. इसका निर्धारण पितृ पक्ष में अपराह्न काल के दौरान भरणी नक्षत्र की स्थिति से होता है.

क्या महाभरणी श्राद्ध गया श्राद्ध के समान माना जाता है?
धार्मिक परंपरा में महाभरणी श्राद्ध का फल गया में किए गए श्राद्ध के समान माने जाने की मान्यता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 06:19 PM (IST)
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