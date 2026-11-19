Ravi Pradosh 2026 Numerology: हिंदू पंचांग के अनुसार, प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जो देवाधिदेव महादेव को समर्पित है. जब यह तिथि रविवार के दिन पड़ती है, तो इसे 'रवि प्रदोष व्रत' कहा जाता है. ज्योतिष और अंक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार, रवि प्रदोष का संयोग मूलांक 1 के जातकों के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि इस दिन भगवान शिव के साथ-साथ प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की उपासना का भी विधान है.

मूलांक 1 और सूर्य देव का क्या है संबंध?

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है, उनका मूलांक 1 होता है.

स्वामी ग्रह: मूलांक 1 के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं.

स्वभाव और गुण: ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता (Leadership), मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और ऊर्जा का कारक माना जाता है.

मूलांक 1 वाले जातक स्वभाव से महत्वाकांक्षी और अपने दम पर आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन कई बार अति-आत्मविश्वास, जल्दबाजी और क्रोध उनके लिए चुनौती बन सकते हैं.

मूलांक 1 वालों के लिए क्यों विशेष है रवि प्रदोष?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को. अंक ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य (मूलांक 1 के स्वामी) और शिव का यह मिलन जातकों के जीवन में संतुलन लाने का कार्य करता है.

जहां सूर्य देव व्यक्ति को तेज, ऊर्जा और नेतृत्व प्रदान करते हैं, वहीं भगवान शिव की आराधना से मन में शांति, विनम्रता और संयम का विकास होता है. मान्यता है कि रवि प्रदोष के दिन सूर्य और शिव की संयुक्त उपासना करने से मूलांक 1 वालों के जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और यश-कीर्ति में वृद्धि होती है.

रवि प्रदोष पर मूलांक 1 वाले जातक करें ये 5 खास उपाय

आध्यात्मिक उन्नति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए मूलांक 1 के जातक रवि प्रदोष पर नीचे दिए गए शास्त्रोक्त उपाय कर सकते हैं:

सूर्य देव को अर्घ्य दें: रविवार की सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और तांबे के लोटे में जल, लाल चंदन व अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. इस दौरान 'ॐ सूर्याय नमः' या 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें.

प्रदोष काल में शिव अभिषेक: शाम के समय (प्रदोष काल में) भगवान शिव का शुद्ध जल, गंगाजल और कच्चे दूध से अभिषेक करें.

पंचाक्षरी मंत्र का जाप: पूजा के दौरान शांत मन से रुद्राक्ष की माला पर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

लाल रंग और पुष्पों का प्रयोग: सूर्य देव को लाल रंग अत्यंत प्रिय है. इस दिन पूजा में लाल रंग के फूल (जैसे गुड़हल या गुलाब) अर्पित करना शुभ फलदायी माना जाता है.

सात्विक वस्तुओं का दान: अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन या लाल वस्त्र का दान करें. इससे सूर्य ग्रह को मजबूती मिलती है.

पूजा के दौरान इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

तुलसी वर्जित: शास्त्रों के अनुसार, भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग वर्जित है, इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर तुलसी न चढ़ाएं.

वाणी पर संयम: व्रत और पूजा के दिन किसी के प्रति अपशब्द न बोलें और क्रोध करने से बचें.

सामर्थ्य अनुसार व्रत: आप निर्जला या फलाहार व्रत रखने में असमर्थ हैं, तो केवल सात्विक भोजन ग्रहण करके भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं.

मूलांक 1 वालों के लिए आध्यात्मिक संदेश

रवि प्रदोष का दिन मूलांक 1 के जातकों के लिए आत्मचिंतन और अनुशासन का प्रतीक है. सूर्य आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है, तो शिव की भक्ति आपको जमीन से जुड़े रहने की सीख देती है. इस दिन की साधना को अपने भीतर के अहंकार को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने के माध्यम के रूप में देखें.

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