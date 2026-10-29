Aaj Ka Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ की तैयारियों के बीच आज रिश्तों के साथ खरीदारी का बजट भी ध्यान माँगेगा. मेष को पुराने बकाये की बातचीत आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है, जबकि मिथुन को अनावश्यक खर्च रोकने होंगे.

वृश्चिक के लिए जीवनसाथी और कारोबारी साझेदार से तालमेल अहम रहेगा. वृषभ में चंद्रमा के गोचर को जन्म की चंद्र राशि से देखकर पढ़ें, गुरुवार को आपके लिए क्या संकेत हैं-

मेष राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दिनभर संचित धन और वाणी का प्रभाव बना रहेगा, वहीं करवा चौथ का उल्लास परिवार में मिठास घोलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 बजे तक रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 बजे तक आपकी राशि से दूसरे यानी धन व कुटुंब भाव (वृषभ राशि) में उच्च का रहेगा, जिसके बाद वह तीसरे भाव (मिथुन) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 बजे तक रोहिणी और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. रात 12:05 बजे तक परिघ योग प्रभावी है. दूसरे भाव में उच्च चंद्रमा का प्रभाव आज आपको धन संचय और बातचीत में सफलता दिलाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, रिटेल, आभूषण, खान-पान और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार लाभ देने वाला है. आपकी साख और समझदारी से पुराने ग्राहकों से नए ऑर्डर मिलेंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय कामकाज और प्रेजेंटेशन में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी. बातचीत में शालीनता रखें और टीम के साथ तालमेल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज पुराना फंसा हुआ धन मिलने और बचत बढ़ने के अच्छे योग हैं. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो नए निवेश या जरूरी लेन-देन के लिए सबसे शुभ समय है. दोपहर 01:28 से 02:51 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान किसी को भी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से बचें. करवा चौथ की खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन बजट संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर का माहौल प्रेम और उत्साह से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और रिश्ते में नई ताजगी आएगी. रात 08:11 बजे चंद्रोदय के समय पूजा और अर्घ्य के बाद परिवार में खुशियों का माहौल बनेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम को परिजनों के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कॉमर्स, मैनेजमेंट, बैंकिंग और प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से रिवीजन करने का है. दूसरे भाव का उच्च चंद्रमा याददाश्त तेज रखेगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और जरूरी फॉर्मूलों के अभ्यास पर ध्यान दें.

सेहत (Health & Wellness)

ऊर्जा और ताजगी बनी रहेगी, लेकिन बदलते मौसम और करवा चौथ के व्रत को देखते हुए खान-पान का ध्यान रखें. पारण के समय बहुत तला-भुना या भारी भोजन करने से बचें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं ताकि शरीर में पानी की कमी न हो. रात को समय पर सोएं.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल या चने की दाल दान करें. इससे सभी कार्यों में सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दिनभर आपका आत्मविश्वास और आकर्षण चरम पर रहेगा, वहीं करवा चौथ का उल्लास दांपत्य जीवन में गहरा प्रेम और मिठास घोलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 बजे तक आपकी ही राशि यानी लग्न (प्रथम भाव) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह दूसरे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. देर रात 12:05 बजे तक परिघ योग बना रहेगा. लग्न में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी आपके व्यक्तित्व को निखारेगी और हर क्षेत्र में आगे रहने का हौसला देगी.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फैशन, सौंदर्य प्रसाधन, आभूषण, लक्जरी सामान, इंटीरियर और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन बेहतरीन बिक्री और बड़े सौदों का रहेगा. करवा चौथ के चलते बाजार में ग्राहकों की भारी आवाजाही का सीधा लाभ आपको मिलेगा. लग्न का उच्च चंद्रमा क्लाइंट मीटिंग्स में आपकी बात का प्रभाव बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना मिलेगी और आपके सुझावों को प्रमुखता दी जाएगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन लाभ और संचित पूंजी को बढ़ाने का है. पुराने किए गए निवेश या किसी खास डील से अच्छा मुनाफा मिल सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो किसी नए वित्तीय समझौते, खरीदारी या बड़े निवेश के लिए सबसे उत्तम समय है. दोपहर 01:28 से 02:51 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से बचें. करवा चौथ के उपहारों और खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन आमदनी मजबूत रहने से कोई परेशानी नहीं आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर में खुशहाली, रोमांस और उत्सव का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और आत्मीयता नई ऊंचाई पर पहुंचेगी. रात 08:11 बजे चंद्रोदय के समय आपकी ही राशि में मौजूद उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना बेहद शुभ और मंगलकारी रहेगा. जीवनसाथी से कोई मनपसंद उपहार मिल सकता है. प्रेम संबंधों में आकर्षण और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. परिवार के बड़ों का आशीर्वाद घर के वातावरण को शांत रखेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डिजाइनिंग, कला, प्रबंधन, कानून और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. लग्न का उच्च चंद्रमा मन के भटकाव को दूर करेगा और जटिल विषयों को आसानी से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और जरूरी अध्यायों के रिवीजन पर टिके रहें. नियमित अभ्यास से सफलता की राह आसान होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक ताजगी बहुत अच्छी बनी रहेगी. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक शांति बनाए रखें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन करने के बजाय फल, सादा भोजन और गुनगुने पानी का सेवन करें. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए ठंडी हवा से खुद को बचाएं और समय पर सोएं.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, केले या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और दांपत्य जीवन व धन-संपत्ति में लगातार वृद्धि होगी.

मिथुन राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दिनभर कामकाज और अनचाहे खर्चों को संभालने पर ध्यान दें, वहीं करवा चौथ का उल्लास शाम को दांपत्य जीवन में नई मिठास और खुशियां लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 बजे तक आपकी राशि से बारहवें यानी खर्च और विदेश के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में रहेगा, जिसके बाद वह आपकी ही राशि (प्रथम भाव) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. देर रात 12:05 बजे तक परिघ योग बना रहेगा. बारहवें भाव में उच्च चंद्रमा विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन कार्यों में लाभ देगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना जरूरी होगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर, लॉजिस्टिक्स, ऑनलाइन सेवाओं, दूरदराज के व्यापार और पब्लिशिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पुराने संपर्कों से लाभ पाने का है. विदेशी क्लाइंट्स या बाहरी बाजारों से नए मौके मिल सकते हैं. स्थानीय व्यापारियों को माल के लेन-देन और हिसाब-किताब में सतर्कता बरतनी होगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में गपशप से दूर रहकर केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए. देर रात चंद्रमा के आपकी राशि में आते ही पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर आपकी योजनाएं स्पष्ट हो जाएंगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन समझदारी से बजट संभालने का है. विदेशी स्रोतों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से धन लाभ के योग हैं, लेकिन करवा चौथ की खरीदारी, उपहार और घरेलू जरूरतों पर खर्च भी बढ़ेगा. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो जरूरी निवेश या बैंकिंग दस्तावेजों के लिए सबसे अनुकूल समय है. दोपहर 01:28 से 02:51 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी को भी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से बचें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर का माहौल प्रेम, आदर और उत्साह से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा जुड़ाव देखने को मिलेगा. रात 08:11 बजे चंद्रोदय के समय पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने से दांपत्य जीवन में सुख-शांति बढ़ेगी. जीवनसाथी के लिए कोई सुंदर उपहार रिश्ते में और मिठास घोलेगा. प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक निकटता बढ़ेगी. रात 10:07 बजे के बाद चंद्रमा के आपकी राशि में आने से मन हल्का और प्रसन्न रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, कंप्यूटर, विदेशी भाषा, कानून और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शांति से रिवीजन करने का है. बारहवें भाव का उच्च चंद्रमा गूढ़ विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और मोबाइल फोन से दूरी बनाकर जरूरी विषयों के नोट्स दोहराएं. देर शाम के बाद मन में नई ऊर्जा का संचार होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी, लेकिन करवा चौथ के व्रत या दिनभर की भागदौड़ के चलते शाम तक आंखों में थकान या हल्का सिरदर्द महसूस हो सकता है. यदि आप व्रत रख रहे हैं, तो पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या मसालेदार भोजन खाने से बचें और पर्याप्त पानी व तरल पदार्थ लें. बदलते मौसम के कारण रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर सोएं.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और रात में आपकी राशि में आने वाले चंद्रमा से कार्यक्षेत्र व व्यक्तित्व में लगातार उन्नति होगी.

कर्क राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

ग्यारहवें भाव में उच्च के राशि स्वामी चंद्रमा पूरे दिन आय और उपलब्धियों को गति देंगे, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व पारिवारिक जीवन में खुशियों की बहार लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक ग्यारहवें यानी लाभ और आमदनी के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में रहेंगे, जिसके बाद वे बारहवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेंगे. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग बना रहेगा. ग्यारहवें भाव में उच्च चंद्रमा की स्थिति आपके लंबे समय से अटके कार्यों को पूरा कराने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत शुभ है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारियों, रिटेलर्स, इवेंट मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बड़े ऑर्डर्स और ग्राहकों की भारी आमद का रहेगा. करवा चौथ के त्योहारी माहौल के कारण बाजार में खरीदारी की गति तेज रहेगी, जिसका सीधा फायदा आपको मिलेगा. ग्यारहवें भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स और व्यावसायिक सहयोगियों के साथ आपके संबंध मजबूत करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. आपके सुझावों को कार्यक्षेत्र में सराहना मिलेगी और टीम वर्क से जुड़े प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पिछली मेहनत के ठोस नतीजे और पुराने बकाए की वसूली का है. व्यापार या पूर्व में किए गए किसी निवेश से अतिरिक्त धन लाभ हो सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय समझौते, खरीदारी या बड़े निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन भुगतान करने से बचें. करवा चौथ के उपहारों और खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन नकद प्रवाह मजबूत बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का माहौल बेहद आनंदमय, गरिमामय और प्रेम से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. आपकी ही राशि के स्वामी चंद्रमा के उच्च रहने से शाम का समय विशेष रूप से उल्लासपूर्ण रहेगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और दीर्घायु का वरदान मिलेगा. जीवनसाथी को कोई खास उपहार देना आपसी प्रेम को और गहरा करेगा. प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, बैंकिंग, उच्च शिक्षा, कला और प्रबंधन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है. ग्यारहवें भाव का उच्च चंद्रमा बौद्धिक समझ और याददाश्त को मजबूत बनाएगा. सोशल मीडिया और व्यर्थ की बातों से दूरी बनाकर मुख्य विषयों के नोट्स और रिवीजन पर ध्यान दें. निरंतर अभ्यास से प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बना तनाव पूरी तरह दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन करने के बजाय गुनगुना पानी, फल और हल्का सुपाच्य भोजन लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर विश्राम करें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान शिव-पार्वती, भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ सोमाय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और दांपत्य जीवन व धन-धान्य में लगातार वृद्धि होगी.

सिंह राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

दसवें भाव में उच्च के चंद्रमा का प्रभाव आपके मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा, वहीं करवा चौथ का उल्लास दांपत्य जीवन में गहरा आदर और आत्मीयता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका और प्रतिष्ठा के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह ग्यारहवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग सक्रिय रहेगा. दसवें भाव में उच्च चंद्रमा की यह स्थिति कार्यक्षेत्र में आपकी साख बढ़ाने और परिवार में सुखद संतुलन साधने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, प्रबंधन, सरकारी टेंडर, सोने-चांदी के व्यापार, वस्त्र उद्योग और कंसल्टेंसी से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी साख भुनाने का है. करवा चौथ के चलते बाजार में ग्राहकों की चहल-पहल से अच्छा व्यापार होगा. दसवें भाव का उच्च चंद्रमा बड़े क्लाइंट्स और अधिकारियों के साथ बैठकों में आपका प्रभाव बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाने पर उच्चाधिकारियों से सीधी सराहना मिलेगी. सहकर्मियों के साथ सौम्य व्यवहार रखें और अनावश्यक निर्देश देने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन कार्यक्षेत्र से नकद लाभ और संचित पूंजी को मजबूत करने का है. किसी पुराने प्रोजेक्ट या कमर्शियल काम से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय अनुबंध, निवेश या जरूरी खरीदारी के लिए यह समय सबसे शुभ है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें. करवा चौथ की खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का वातावरण सम्मानजनक, आत्मीय और आनंदपूर्ण बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और परस्पर विश्वास गहरा होगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य और सुख-समृद्धि का संचार होगा. जीवनसाथी के लिए कोई सुंदर उपहार रिश्ते की मधुरता को और बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में परिपक्वता और भावनात्मक निकटता देखने को मिलेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

प्रशासनिक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन लक्ष्यों पर फोकस गहरा करने का है. दसवें भाव का उच्च चंद्रमा मुख्य उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखने और आत्मविश्वास को मजबूत करने में मदद करेगा. सोशल मीडिया पर समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और मुख्य विषयों के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना तनाव पूरी तरह दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह का स्तर अच्छा रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और बहुत अधिक भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन खाने के बजाय सादा, सुपाच्य भोजन और गुनगुना पानी लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर नींद लें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करें. 'ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे तथा मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और दांपत्य जीवन में लगातार वृद्धि होगी.

कन्या राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

नौवें भाव में उच्च के चंद्रमा की उपस्थिति आपके भाग्य और धर्म के रास्ते खोलेगी, वहीं करवा चौथ का उल्लास दांपत्य जीवन में गहरा विश्वास और शांति लेकर आएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च अध्ययन और लंबी दूरी की यात्राओं के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह दसवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग सक्रिय रहेगा. नौवें भाव में उच्च चंद्रमा का गोचर आपके पिछले अटके कार्यों को पूरा कराने और पारिवारिक संबंधों में सौहार्द बढ़ाने के लिए बेहद सकारात्मक है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

शिक्षा, कंसल्टेंसी, कानूनी सलाहकार सेवाओं, पब्लिशिंग, रिटेल, परिधान और दूरस्थ व्यापारिक संपर्कों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी साख मजबूत करने का है. करवा चौथ के चलते बाजार में ग्राहकों की भारी आवाजाही का सीधा लाभ आपको मिलेगा. नौवें भाव का उच्च चंद्रमा दूरदराज के ग्राहकों से नए अनुबंध और सकारात्मक बातचीत को आगे बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में मेंटर्स और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा मार्गदर्शन मिलेगा. यदि कोई नया प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन लंबित था, तो आज आपकी तार्किक प्रस्तुति की सराहना होगी. सहकर्मियों के साथ टीम भावना बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुरानी योजनाओं के लाभ में बदलने और रुके हुए भुगतानों की प्राप्ति का संकेत देता है. दूरस्थ संपर्कों या पिछले निवेश से नकद स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी भी नए वित्तीय समझौते, जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन से पूरी तरह बचें. करवा चौथ के उपहारों और पूजा सामग्री पर खर्च होगा, लेकिन संचित पूंजी स्थिर बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर का वातावरण आध्यात्मिक, शांत और अत्यंत सुखद बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की वृद्धि होगी. जीवनसाथी के लिए कोई सुंदर उपहार रिश्ते में और अधिक मिठास घोलेगा. प्रेम संबंधों में वैचारिक स्पष्टता और आपसी सम्मान बढ़ेगा. शाम को परिजनों के साथ बैठकर समय बिताने से दिनभर की मानसिक भागदौड़ के बाद गहरा संतोष मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

उच्च शिक्षा, डेटा साइंस, न्यायिक सेवाओं, सिविल सेवा या तकनीकी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. नौवें भाव का उच्च चंद्रमा बौद्धिक क्षमता और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को धार देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना तनाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और बहुत अधिक भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन खाने के बजाय गुनगुना पानी, फल और हल्का सुपाच्य भोजन लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर सोने का प्रयास करें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ बुं बुधाय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या पाठ्य सामग्री भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और भाग्य, विद्या व दांपत्य जीवन में लगातार वृद्धि होगी.

तुला राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

आठवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी गुप्त योजनाओं और शोध कार्यों में सफलता दिलाएगी, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व दांपत्य जीवन में गहरा भावनात्मक जुड़ाव और मिठास लेकर आएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से आठवें यानी अचानक बदलाव, शोध, बीमा और साझा संसाधनों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह नौवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग सक्रिय रहेगा. आठवें भाव में उच्च चंद्रमा की यह स्थिति पुराने अटके मामलों को सुलझाने और जीवनसाथी के साथ संबंधों को परिपक्व बनाने के लिए बहुत खास है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, कानूनी मामलों, डेटा रिसर्च, बीमा, लक्जरी रिटेल और कॉस्मेटिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग कार्यों को निपटाने का है. करवा चौथ के त्योहारी माहौल के चलते उपहार, आभूषण और परिधान से जुड़े व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. उच्च का चंद्रमा किसी पुरानी कानूनी या संस्थागत उलझन को सुलझाने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति या अनौपचारिक चर्चाओं से दूर रहकर केवल अपने असाइनमेंट्स और डेटा की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में आज का दिन समझदारी से बजट संभालने का है. किसी पुराने फंसे हुए फंड, बीमा क्लेम या पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक प्रगति के संकेत हैं. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी जरूरी वित्तीय समझौते, पॉलिसी या आभूषणों की खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से बचें. करवा चौथ के उपहारों और खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर का माहौल बेहद आत्मीय, गरिमामय और प्रेम से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और समर्पण का भाव मजबूत होगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य, सुख और शांति का संचार होगा. जीवनसाथी को कोई मनपसंद उपहार देना आपसी प्रेम को और गहरा करेगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और निष्ठा बढ़ेगी. शाम को परिवार के साथ समय बिताना मानसिक संतोष देगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

डेटा साइंस, फॉरेंसिक, कानून, मेडिकल रिसर्च, कला और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर रिवीजन करने का है. आठवें भाव का उच्च चंद्रमा जटिल सूत्रों और गूढ़ विषयों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और फोन नोटिफिकेशन से दूरी बनाकर कमजोर विषयों के नोट्स दोहराएं. निरंतर अभ्यास से परीक्षा का दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा सामान्य रहेगी. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन खाने के बजाय गुनगुना पानी, फल और हल्का सुपाच्य भोजन लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें. काम के बीच में आंखों को आराम दें और समय पर सोएं.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ शुं शुक्राय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और दांपत्य जीवन में सुख-शांति व सौभाग्य की लगातार वृद्धि होगी.

वृश्चिक राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

सातवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी साझेदारी और पब्लिक डीलिंग में साख मजबूत करेगी, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व दांपत्य जीवन में गहरा अनुराग और खुशियां घोलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से सातवें यानी दांपत्य जीवन, साझेदारी और जनसंपर्क के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह आठवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग सक्रिय रहेगा. सातवें भाव में उच्च चंद्रमा की यह स्थिति व्यावसायिक मंचों पर आपकी छवि निखारने और वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बेहद अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

साझेदारी के काम, रिटेल चेन, इवेंट मैनेजमेंट, पब्लिक रिलेशंस, आभूषण और परिधान से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी बाजार स्थिति मजबूत करने का है. करवा चौथ के चलते त्योहारी खरीदारी की तेजी का सीधा लाभ आपको मिलेगा. सातवें भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स और भागीदारों के साथ बातचीत को आगे बढ़ाने में मदद करेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीम प्रोजेक्ट्स और बाहरी वेंडर्स के साथ समन्वय में अपनी तार्किक क्षमता का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन संयुक्त उपक्रमों, दैनिक कारोबार और पुराने बकाए की वसूली से नकद स्थिति मजबूत करने का है. किसी पुराने व्यापारिक सौदे से रुका हुआ लाभ खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय समझौते, खरीदारी या बड़े निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन से पूरी तरह बचना होगा. करवा चौथ की खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन संचित पूंजी स्थिर बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण, गरिमामय और सुखद बना रहेगा. सातवें भाव में उच्च के चंद्रमा की उपस्थिति जीवनसाथी के साथ सामंजस्य को और गहरा करेगी. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य में वृद्धि होगी. जीवनसाथी के लिए कोई खास उपहार देना रिश्ते की मिठास को और बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास, समझ और निकटता बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

कानून, प्रबंधन, कॉरपोरेट रिलेशंस, प्रशासनिक सेवाओं या विदेशी व्यापार की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. सातवें भाव का उच्च चंद्रमा तार्किक समझ और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को धार देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना दबाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन खाने के बजाय सादा, सुपाच्य भोजन और गुनगुना पानी लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर नींद लें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान शिव-पार्वती, भगवान विष्णु और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे तथा साझेदारी, व्यापार और दांपत्य जीवन में लगातार अनुकूलता बनी रहेगी.

धनु राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

छठे भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर कार्यक्षेत्र की रुकावटों और विरोधियों को शांत रखेगा, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व दांपत्य जीवन में गहरा आदर और सुखद सामंजस्य लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से छठे यानी सेवा, दायित्व और प्रतिस्पर्धियों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह सातवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग बना रहेगा. छठे भाव में उच्च चंद्रमा की स्थिति लंबित दायित्वों को निपटाने और घर-परिवार में जिम्मेदारियों को व्यवस्थित रूप से निभाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सलाहकार सेवाओं, सुरक्षा उपकरण, खुदरा व्यापार और दैनिक आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन पेंडिंग मामलों को तेजी से निपटाने का है. त्योहारी माहौल के चलते दैनिक सेवाओं और रिटेल से जुड़े लोगों को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. छठे भाव का उच्च चंद्रमा कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में आपको आगे रखेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में कठिन और जटिल असाइनमेंट्स को पूरा करने की जिम्मेदारी मिल सकती है. आपके द्वारा पेश किए गए ठोस समाधान वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आपकी साख बढ़ाएंगे. सहकर्मियों के साथ किसी भी आंतरिक विवाद में पड़ने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन पुराने कर्जों के निपटारे, संतुलित बजट और अटके हुए भुगतानों को निकालने का है. किसी पुराने कानूनी या संस्थागत मामले से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी जरूरी वित्तीय समझौते, पॉलिसी या पारिवारिक खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने, जमानत लेने या बिना जांचे ऑनलाइन लेन-देन करने से पूरी तरह बचना होगा. करवा चौथ के उपहारों और पूजा सामग्री पर खर्च होगा, लेकिन नकद प्रवाह संतुलित रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का वातावरण अनुशासित, गरिमामय और प्रेम से भरा रहेगा. जीवनसाथी घरेलू जिम्मेदारियों और व्रत की तैयारियों को व्यवस्थित करने में पूरी परिपक्वता से साथ देगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की वृद्धि होगी. जीवनसाथी को कोई सुंदर उपहार देना संबंधों में नई मिठास घोलेगा. रात 10:07 बजे के बाद चंद्रमा के सातवें भाव में प्रवेश करने से आपसी भावनात्मक लगाव और अधिक गहरा होगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति निष्ठा और सम्मान बढ़ेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

बैंकिंग, पैरामेडिकल, पुलिस, रक्षा सेवाओं, न्यायिक सेवाओं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. छठे भाव का उच्च चंद्रमा जटिल प्रश्नों और कठिन विषयों को हल करने की जुझारू क्षमता देगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और मॉक टेस्ट के रिवीजन पर जोर दें. निरंतर अनुशासन से परीक्षा को लेकर बना दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और बहुत अधिक भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन खाने के बजाय सादा, सुपाच्य भोजन और गुनगुना पानी लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए बाहर के बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर नींद लें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या असहाय व्यक्ति को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे तथा विरोधियों पर विजय और पारिवारिक जीवन में शांति बनी रहेगी.

मकर राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

पांचवें भाव में उच्च के चंद्रमा की मौजूदगी आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय शक्ति को मजबूती देगी, वहीं करवा चौथ का उल्लास दांपत्य जीवन में गहरा स्नेह और सौहार्द घोलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान, प्रेम और रचनात्मकता के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह छठे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग बना रहेगा. पांचवें भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके विचारों में स्पष्टता लाने और परिवार में खुशहाल माहौल बनाने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चर, रिटेल, आभूषण और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन नवाचार और पक्के सौदों का है. करवा चौथ के त्योहारी माहौल के चलते उपहार और लाइफस्टाइल उत्पादों के व्यापारियों को अच्छा लाभ मिलेगा. पांचवें भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स के साथ बैठकों में आपके नए विचारों की स्वीकार्यता बढ़ाएगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर मैनेजमेंट की फाइलों को सुलझाने और प्रेजेंटेशन में अपनी सूझबूझ का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ सकारात्मक संवाद रखें और किसी भी नए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ते समय जरूरी बारीकियों को जांच लें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन समझदारी से किए गए फैसलों और पिछले निवेश के लाभ में बदलने का संकेत देता है. किसी तकनीकी काम, परामर्श या व्यापारिक सौदों से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय समझौते, जरूरी खरीदारी या शुभ निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह बचें. करवा चौथ के उपहारों और खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन संचित पूंजी संतुलित रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पावन पर्व होने से घर का वातावरण आत्मीय, गरिमामय और प्रेम से भरा रहेगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव नई ऊंचाई पर पहुंचेगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य, सुख और शांति का संचार होगा. जीवनसाथी को कोई मनपसंद उपहार देना आपसी प्रेम को और गहरा करेगा. संतान से जुड़ी कोई शुभ खबर मन को प्रसन्नता देगी. प्रेम संबंधों में वैचारिक सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

इंजीनियरिंग, सिविल सेवा, उच्च गणित, डेटा साइंस, प्रबंधन या शोध कार्यों की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता से अध्ययन करने का है. पांचवें भाव का उच्च चंद्रमा याददाश्त को तेज करेगा और कठिन सिद्धांतों को आसानी से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर कमजोर विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. नियमित अभ्यास से परीक्षा का दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा बना रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और व्यर्थ की भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या भारी भोजन खाने के बजाय गुनगुना पानी, फल और हल्का सुपाच्य भोजन लें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें. काम के बीच में आंखों को आराम दें और समय पर सोएं.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे और दांपत्य जीवन व बौद्धिक क्षमता में लगातार वृद्धि होगी.

कुंभ राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

चौथे भाव में उच्च के चंद्रमा का प्रभाव पारिवारिक सुख और मानसिक शांति को बढ़ाएगा, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व दांपत्य जीवन में गहरा आदर और आत्मीयता लाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से चौथे यानी सुख, माता, गृह और वाहन के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह पांचवें भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग बना रहेगा. चौथे भाव में उच्च चंद्रमा की स्थिति घरेलू व्यवस्था को संवारने और कार्य-जीवन में बेहतरीन संतुलन साधने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, निर्माण सामग्री, सजावट और स्थानीय आपूर्ति से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने और लाभ कमाने का है. करवा चौथ के त्योहारी माहौल के चलते खुदरा बाजार और गृह सज्जा से जुड़े व्यापारियों को ग्राहकों का बेहतरीन समर्थन मिलेगा. चौथे भाव का उच्च चंद्रमा क्लाइंट्स और वेंडर्स के साथ आपके संबंधों में स्थायित्व लाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियों को व्यवस्थित ढंग से निपटाने का अवसर मिलेगा और प्रबंधन आपके संतुलित दृष्टिकोण की सराहना करेगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन घरेलू संपत्ति के मूल्य संवर्धन और सुरक्षित योजनाओं में पूंजी बनाए रखने का है. किसी पुराने पारिवारिक या संपत्ति संबंधी मामले से रुका हुआ फंड खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय समझौते, खरीदारी या सुरक्षित निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक भरोसे पर बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में ऑनलाइन भुगतान करने से पूरी तरह बचना होगा. करवा चौथ के उपहारों और खरीदारी पर खर्च होगा, लेकिन संचित पूंजी स्थिर बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का वातावरण शांत, आत्मीय और अत्यंत सौहार्दपूर्ण बना रहेगा. माता और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिलेगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की वृद्धि होगी. जीवनसाथी को कोई मनपसंद उपहार देना संबंधों की मधुरता को और बढ़ाएगा. प्रेम संबंधों में एक-दूसरे के प्रति सम्मान और निष्ठा बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं, भूगोल या मास कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन एकांत में बैठकर रिवीजन करने का है. चौथे भाव का उच्च चंद्रमा मन की चंचलता को दूर करेगा और बुनियादी सिद्धांतों को गहराई से समझने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक चर्चाओं से दूरी बनाकर मुख्य विषयों के नोट्स और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा का दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा ठीक रहेगी. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और बहुत अधिक भागदौड़ से बचें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए छाती में भारीपन या कफ की शिकायत न हो, इसके लिए रात में पारण के समय बहुत ठंडे पेय और गरिष्ठ भोजन से परहेज रखें. गुनगुना पानी, सादा सुपाच्य भोजन और ताजे फल लें. रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर नींद लें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के पावन अवसर पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और विघ्नहर्ता गणेश जी की संयुक्त पूजा करें. 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे तथा पारिवारिक सुख-शांति, गृह-वाहन और दांपत्य जीवन में लगातार वृद्धि होगी.

मीन राशि: 29 अक्टूबर 2026 (गुरुवार)

तीसरे भाव में उच्च के चंद्रमा का गोचर आपके पराक्रम और संपर्क तंत्र को नई धार देगा, वहीं करवा चौथ का पावन पर्व दांपत्य जीवन में गहरा अनुराग और सौहार्द घोलेगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी तिथि रात 10:11 (22:11:56) बजे तक प्रभावी रहेगी. चंद्रमा रात 10:07 (22:07:09) बजे तक आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, उद्यम, संचार और छोटे भाई-बहनों के भाव (वृषभ राशि) में उच्च अवस्था में संचरण करेगा, जिसके बाद वह चौथे भाव (मिथुन राशि) में प्रवेश करेगा. सुबह 11:12 (11:12:08) बजे तक रोहिणी नक्षत्र और उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र सक्रिय रहेगा. देर रात 12:05 (24:05:53) बजे तक परिघ योग बना रहेगा. तीसरे भाव में उच्च चंद्रमा की स्थिति आत्मविश्वास को बढ़ाने, व्यावसायिक नेटवर्किंग को साधने और पारिवारिक दायित्वों को उत्साह से पूरा करने के लिए बहुत अनुकूल है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, पब्लिशिंग, जनसंपर्क, खुदरा व्यापार और उपहार सामग्री से जुड़े कारोबारियों के लिए आज का दिन अपनी पहुंच का विस्तार करने का है. करवा चौथ के त्योहारी माहौल के कारण ग्राहकों और ऑर्डर्स की संख्या में अच्छी बढ़ोतरी होगी. तीसरे भाव का उच्च चंद्रमा कम दूरी की व्यावसायिक यात्राओं और संवाद बैठकों को सफल बनाएगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में प्रेजेंटेशन, क्लाइंट डीलिंग और पेंडिंग ई-मेल्स के त्वरित समाधान में अपनी तार्किक क्षमता का सीधा लाभ मिलेगा. सहकर्मियों के साथ टीम भावना बनाए रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी कारोबारी यात्राओं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स, कमीशन और नई पहलों से नकद स्थिति मजबूत करने का है. किसी पुराने अटके हुए काम से रुका हुआ भुगतान खाते में आ सकता है. सुबह 11:42 से दोपहर 12:26 (11:42:25 से 12:26:58) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. किसी नए वित्तीय अनुबंध, खरीदारी या शुभ निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. दोपहर 01:28 से 02:51 (13:28:13 से 14:51:45) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना जांचे ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन करने से पूरी तरह बचना होगा. करवा चौथ के उपहारों और पूजा सामग्री पर खर्च होगा, लेकिन संचित पूंजी संतुलित रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

करवा चौथ का पर्व होने से घर का वातावरण उत्साहपूर्ण, सहयोगी और आत्मीय बना रहेगा. छोटे भाई-बहनों और करीबी रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. रात 08:11 (20:11:00) बजे चंद्रोदय के समय उच्च के चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करने से दांपत्य जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की वृद्धि होगी. जीवनसाथी को कोई सुंदर उपहार देना संबंधों में नई ताजगी घोलेगा. प्रेम संबंधों में आपसी संवाद खुला रहेगा और गलतफहमियां दूर होंगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

मास कम्युनिकेशन, विदेशी भाषा, आईटी, रक्षा सेवाओं, साहित्य या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन नोट्स और लेखन अभ्यास को व्यवस्थित करने का है. तीसरे भाव का उच्च चंद्रमा अभिव्यक्ति की गति और याददाश्त को तेज रखेगा. सोशल मीडिया और अनौपचारिक गपशप से दूरी बनाकर कठिन विषयों के रिवीजन और मॉक टेस्ट पर जोर दें. निरंतर अभ्यास से परीक्षा को लेकर बना दबाव पूरी तरह समाप्त होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा. यदि आप करवा चौथ का निर्जला व्रत रख रहे हैं, तो दिनभर मानसिक रूप से शांत रहें और बहुत अधिक भागदौड़ से बचें. रात में पारण के समय बहुत अधिक तला-भुना या गरिष्ठ भोजन खाने के बजाय सादा, सुपाच्य भोजन, फल और गुनगुना पानी लें. बदलते मौसम के मिजाज को देखते हुए कंधों या गर्दन में जकड़न न हो, इसके लिए रात की ठंडी हवा से बचाव रखें और समय पर नींद लें.

उपाय

गुरुवार और करवा चौथ के शुभ संयोग पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव-पार्वती की आराधना करें. 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' अथवा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को पीले फल, चने की दाल या बेसन की मिठाई भेंट करें. इससे परिघ योग के अवरोध दूर होंगे तथा पराक्रम, बौद्धिक कौशल और दांपत्य जीवन में लगातार सफलता मिलेगी.

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