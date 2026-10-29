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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Gochar 2026: 31 अक्टूबर से 5 राशियों की बदल सकती है किस्मत, नौकरी-कारोबार में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर से 5 राशियों की बदल सकती है किस्मत, नौकरी-कारोबार में खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Guru Gochar 2026: 31 अक्टूबर को गुरु सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. जानें मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि के लिए नौकरी, कारोबार और धनलाभ के ज्योतिषीय संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 29 Oct 2026 12:26 PM (IST)
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Guru Gochar 2026 in Singh Rashi: दिवाली से पहले ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. 31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ज्ञान, भाग्य, धन, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है.

ऐसे में गुरु का यह राशि परिवर्तन कई लोगों के करियर, कारोबार और आर्थिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है. विशेष रूप से पांच राशियों के लिए आने वाले महीनों में नए अवसर मिलने के संकेत हैं.

गुरु का सिंह राशि में गोचर कब होगा? (Guru Gochar 2026 Date)

वैदिक ज्योतिष की गणना के अनुसार, गुरु 31 अक्टूबर 2026, शनिवार को दोपहर 12 बजकर 50 मिनट पर सिंह राशि में प्रवेश करेंगे. हिंदू पंचांग में भी यही समय दर्ज है. हालांकि, अलग-अलग अयनांश और गणना पद्धतियों के कारण कुछ पंचांगों में समय का अंतर मिलता है.

सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं, जिन्हें ज्योतिष में सत्ता, नेतृत्व, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा का कारक माना जाता है. गुरु और सूर्य के बीच नैसर्गिक मित्रता है. इसलिए सिंह राशि में गुरु का प्रवेश नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक जिम्मेदारियों, शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने की संभावनाओं से जोड़कर देखा जाता है.

इस गोचर की एक और विशेष बात है. गुरु 13 दिसंबर 2026 को वक्री होंगे और 25 जनवरी 2027 को दोबारा कर्क राशि में लौट जाएंगे. ऐसे में अक्टूबर से जनवरी के बीच का समय कुछ राशियों के लिए नए अवसरों के साथ पुराने अधूरे काम पूरे करने का भी हो सकता है.

इन 5 राशियों को मिल सकते हैं गुरु गोचर के शुभ परिणाम

1. मेष राशि (Aries): भाग्य का साथ, नौकरी में तरक्की के संकेत

मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर पंचम भाव में होगा. यह भाव बुद्धि, शिक्षा, संतान और रचनात्मक क्षमता से संबंधित माना जाता है.

नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर मिल सकते हैं. लंबे समय से पदोन्नति या बेहतर जिम्मेदारी की उम्मीद लगाए बैठे लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने के संकेत हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी मेहनत का लाभ मिल सकता है.

कारोबार में नई योजनाओं पर काम शुरू हो सकता है. हालांकि, निवेश के मामले में जल्दबाजी से बचना होगा. गुरु की नवम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ने से आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को बल मिलने की ज्योतिषीय संभावना है.

2. कर्क राशि (Cancer): धन और आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद

कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे. ज्योतिष में यह धन, बचत, परिवार और वाणी का भाव माना जाता है.

इस दौरान आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं. नौकरी करने वालों को वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय के अवसर मिलने की संभावना है. व्यापारियों के लिए पुराने ग्राहकों से लाभ और नए कारोबारी संपर्क उपयोगी साबित हो सकते हैं.

जिन लोगों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, उनके लिए उसे वापस पाने के प्रयास तेज हो सकते हैं. हालांकि, गुरु की स्थिति अकेले धनलाभ की गारंटी नहीं देती. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा.

3. तुला राशि (Libra): आय बढ़ने और अधूरी इच्छाएं पूरी होने के संकेत

तुला राशि वालों के लिए गुरु का प्रवेश एकादश भाव में होगा. इसे लाभ, आय, उपलब्धियों और सामाजिक संपर्कों का स्थान माना जाता है.

इस गोचर से नौकरी और कारोबार में नए अवसर मिलने की उम्मीद बढ़ सकती है. नौकरी बदलने की योजना बना रहे लोगों को अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों या प्रभावशाली व्यक्तियों के सहयोग से रुके हुए काम आगे बढ़ने की संभावना है.

व्यापारियों के लिए नए ग्राहक और साझेदारी के अवसर बन सकते हैं. लंबे समय से किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे लोगों को उसका सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है.

4. धनु राशि (Sagittarius): भाग्य भाव में गुरु, करियर को मिल सकती है नई दिशा

धनु राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं. 31 अक्टूबर से गुरु इस राशि के नवम भाव में गोचर करेंगे, जिसे भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं से संबंधित माना जाता है.

धनु राशि वालों के लिए यह परिवर्तन विशेष महत्व रखता है. करियर में नई दिशा मिलने, उच्च पद की जिम्मेदारी संभालने या किसी बड़ी संस्था से जुड़ने के अवसर सामने आ सकते हैं.

विदेश में नौकरी या उच्च शिक्षा की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी यह समय संभावनाएं बढ़ाने वाला माना जा सकता है. गुरु की पंचम दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेगी, जिससे आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को लेकर स्पष्टता बढ़ने के संकेत हैं.

5. कुंभ राशि (Aquarius): साझेदारी और कारोबार में मिल सकते हैं नए मौके

कुंभ राशि के लिए गुरु सातवें भाव में प्रवेश करेंगे. यह भाव विवाह, साझेदारी, व्यापारिक संबंध और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़ा माना जाता है.

व्यापार करने वाले लोगों के लिए नए समझौते और साझेदारी की संभावनाएं बन सकती हैं. जिन लोगों का काम ग्राहकों, सलाहकार सेवाओं या बड़े व्यावसायिक संपर्कों से जुड़ा है, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को टीम के सहयोग से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिल सकता है. गुरु की सातवीं दृष्टि कुंभ राशि पर ही पड़ेगी, जिसे ज्योतिषीय दृष्टि से अनुकूल माना जाता है. हालांकि साझेदारी में आर्थिक लेनदेन और कानूनी शर्तों को अच्छी तरह समझना जरूरी होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 29 Oct 2026 12:10 PM (IST)
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Guru Gochar 2026 Jupiter Transit 2026
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