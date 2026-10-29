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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर 9वें चंद्रमा और परिध योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, लाइफ पार्टनर की सहभागिता से व्यापार में ग्रोथ

Aaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2026: करवा चौथ पर 9वें चंद्रमा और परिध योग से बिजनेस में भारी मुनाफा, लाइफ पार्टनर की सहभागिता से व्यापार में ग्रोथ

Aaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2026 करवा चौथ: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 9वें चंद्रमा व परिध योग का प्रभाव, बिजनेस ग्रोथ, मार्केटिंग में सफलता, करवा चौथ दांपत्य प्रेम और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 29 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, जीवन दर्शन, साझेदारी व लंबी यात्रा स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण, नई तकनीकों और ज्ञानवर्धक चीजों के प्रति बेहद उत्सुकता व सीखने की ललक बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

  • दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)
  • तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि
  • नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव - उच्च स्थिति) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

परिध योग से बिजनेस में लाभ, पार्टनर संग साझेदारी से ग्रोथ: आज बन रहे परिध योग के प्रभाव से आपके हाथ व्यापार में अप्रत्याशित वित्तीय मुनाफा लगेगा. कारोबार में आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की बेहतर सहभागिता, आपसी समझ और मजबूत बॉन्डिंग के चलते आपका व्यापार तेजी से नई ऊंचाइयों पर ग्रो करेगा.

सोशल मीडिया व सामाजिक कार्यों में झुकाव: आगामी फेस्टिव सीजन की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों का रुझान सोशल मीडिया मार्केटिंग और जनहित से जुड़े सामाजिक कार्यों (Social Work) की तरफ अधिक होगा; इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यापारिक साख दोनों में इजाफा होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी कामयाबी, प्रतिद्वंद्वी होंगे पीछे: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातक (Marketing Employed Persons) अपने निर्धारित लक्ष्यों और सेल्स टारगेट की ओर बेहद तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे. कार्यस्थल (Workspace) पर काम की गुणवत्ता और गति के मामले में आपके प्रतिद्वंद्वी आपसे काफी पीछे छूट जाएंगे.

दूसरों में कमियां तलाशने से बचें: नौकरीपेशा जातकों के लिए दूसरों के काम में नुक्स या दोष निकालना बिल्कुल भी हितकर साबित नहीं होगा. आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप किसी की कमियों पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मन लगाएं.

3. करवा चौथ, दांपत्य, संतान व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर प्रेम व अंतरंगता में वृद्धि, संतान सुख: करवा चौथ के इस पावन उत्सव पर शादीशुदा जीवन में आपसी प्रेम, आत्मीयता और अंतरंगता में जबर्दस्त वृद्धि के स्पष्ट सुसंकेत हैं. संतान की तरफ से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि का सुकून आपके चेहरे पर सहज ही देखा जा सकेगा.

खिलाड़ियों की सेहत में सुधार: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) की पुरानी शारीरिक चोट या स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार होगा; दिन पूरी तरह आपके फेवर में रहने वाला है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम उच्च चंद्रमा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. करवा चौथ का व्रत रखने वाले जातक दिन में ऊर्जा बचाएं और रात्रि में चंद्र दर्शन व पूजा के बाद सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 2

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन संयोग पर नवम भाव के उच्च चंद्रमा की कृपा पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, अक्षत और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय माता करवा और चंद्रमा की विधिवत पूजा कर अर्घ्य दें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री और पीली मिठाई या चने की दाल भेंट करें. इससे व्यापार में लाइफ पार्टनर का सहयोग बढ़ेगा, दांपत्य जीवन में आजीवन मधुरता रहेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Oct 2026 07:27 AM (IST)
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Daily Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kanya Rashifal Virgo Horoscope Today
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