Aaj Ka Kanya Rashifal 29 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज रात्रि 10:07 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव यानी नवम भाव (भाग्य, धर्म, उच्च ज्ञान, जीवन दर्शन, साझेदारी व लंबी यात्रा स्थान) में उच्च राशि (वृषभ) में संचरण कर रहे हैं. नवम भाव में चंद्रमा की स्थिति के शुभ प्रभाव से आपके भीतर अपने आसपास के वातावरण, नई तकनीकों और ज्ञानवर्धक चीजों के प्रति बेहद उत्सुकता व सीखने की ललक बनी रहेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 29 October 2026, करवा चौथ)

दिनांक: 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत)

29 अक्टूबर 2026, गुरुवार (करवा चौथ व्रत) तिथि: कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 10:11 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि नक्षत्र: रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र

रोहिणी नक्षत्र सुबह 11:12 बजे तक, तत्पश्चात मृगशिरा नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और परिघ योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव - उच्च स्थिति) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे

चंद्रमा रात्रि 10:07 बजे तक वृषभ राशि (आपकी राशि से 9वें भाव - उच्च स्थिति) में संचरण करेंगे, तत्पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक ( ) सायंकाल: शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

शाम 05:00 से 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें)

दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान महत्वपूर्ण नए वित्तीय सौदे शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

1. बिजनेस और फेस्टिव सीजन (Business & Finance)

परिध योग से बिजनेस में लाभ, पार्टनर संग साझेदारी से ग्रोथ: आज बन रहे परिध योग के प्रभाव से आपके हाथ व्यापार में अप्रत्याशित वित्तीय मुनाफा लगेगा. कारोबार में आपकी और आपके लाइफ पार्टनर की बेहतर सहभागिता, आपसी समझ और मजबूत बॉन्डिंग के चलते आपका व्यापार तेजी से नई ऊंचाइयों पर ग्रो करेगा.

सोशल मीडिया व सामाजिक कार्यों में झुकाव: आगामी फेस्टिव सीजन की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों का रुझान सोशल मीडिया मार्केटिंग और जनहित से जुड़े सामाजिक कार्यों (Social Work) की तरफ अधिक होगा; इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और व्यापारिक साख दोनों में इजाफा होगा.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को बड़ी कामयाबी, प्रतिद्वंद्वी होंगे पीछे: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े नौकरीपेशा जातक (Marketing Employed Persons) अपने निर्धारित लक्ष्यों और सेल्स टारगेट की ओर बेहद तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे. कार्यस्थल (Workspace) पर काम की गुणवत्ता और गति के मामले में आपके प्रतिद्वंद्वी आपसे काफी पीछे छूट जाएंगे.

दूसरों में कमियां तलाशने से बचें: नौकरीपेशा जातकों के लिए दूसरों के काम में नुक्स या दोष निकालना बिल्कुल भी हितकर साबित नहीं होगा. आपके लिए सबसे बेहतर यही रहेगा कि आप किसी की कमियों पर ध्यान देने के बजाय केवल अपने सौंपे गए प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मन लगाएं.

3. करवा चौथ, दांपत्य, संतान व स्वास्थ्य (Karwa Chauth, Family & Health)

करवा चौथ पर प्रेम व अंतरंगता में वृद्धि, संतान सुख: करवा चौथ के इस पावन उत्सव पर शादीशुदा जीवन में आपसी प्रेम, आत्मीयता और अंतरंगता में जबर्दस्त वृद्धि के स्पष्ट सुसंकेत हैं. संतान की तरफ से मिलने वाली खुशी और संतुष्टि का सुकून आपके चेहरे पर सहज ही देखा जा सकेगा.

खिलाड़ियों की सेहत में सुधार: खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) की पुरानी शारीरिक चोट या स्वास्थ्य समस्याओं में उल्लेखनीय सुधार होगा; दिन पूरी तरह आपके फेवर में रहने वाला है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: नवम उच्च चंद्रमा से मानसिक और शारीरिक ताजगी बनी रहेगी. करवा चौथ का व्रत रखने वाले जातक दिन में ऊर्जा बचाएं और रात्रि में चंद्र दर्शन व पूजा के बाद सुपाच्य आहार लें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 2

करवा चौथ विशेष अचूक उपाय: करवा चौथ और गुरुवार के पावन संयोग पर नवम भाव के उच्च चंद्रमा की कृपा पाने हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, अक्षत और थोड़ा सा पीला चंदन मिलाकर अभिषेक करें. शाम को चंद्रोदय के समय माता करवा और चंद्रमा की विधिवत पूजा कर अर्घ्य दें. किसी सुहागिन महिला को सुहाग सामग्री और पीली मिठाई या चने की दाल भेंट करें. इससे व्यापार में लाइफ पार्टनर का सहयोग बढ़ेगा, दांपत्य जीवन में आजीवन मधुरता रहेगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

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